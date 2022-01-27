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Глави оборонних відомств США та Польщі обговорили, як посилити стримування вздовж східного флангу НАТО

нато

Глави оборонних відомств США і Польщі Ллойд Остін і Маріуш Блащак обговорити заходи щодо посилення східного флангу НАТО на тлі неспровокованого нарощування військ РФ навколо України.

Про це повідомили в середу у Пентагоні за результатами розмови, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Міністри Остін і Блащак обмінялися думками, як посилити стримування вздовж східного флангу НАТО, наголосили на важливості збереження єдності Альянсу та домовилися продовжувати тісне співробітництво у нинішній критичний час", - зауважили в Пентагоні.

При цьому зазначається, що обидва лідери висловили "непохитну підтримку" суверенітету й територіальній цілісності України, а також незмінне прагнення посиленню обороноздатності українських сил.

Як повідомлялося, у понеділок Пентагон офіційно оголосив про наміри перекидання 8,5 тисяч додаткових військ США до Європи в разі посилення ескалації з боку РФ та загострення ситуації в регіоні.

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НАТО (6509) Пентагон (1435) Польща (8612) США (23310) Блащак Маріуш (111) Остін Ллойд (521)


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Не існує кращого варіанту стримування , ніж посунути східний фланг НАТО аж до лінії розмежування .
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27.01.2022 07:50 Відповісти
Та вже до Уралу
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27.01.2022 08:39 Відповісти
 
 