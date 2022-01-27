5 військовослужбовців загинули, п'ятьох поранено: стрілянину в Дніпрі влаштував солдат Нацгвардії Рябчук Артемій, злочинця розшукують. ВІДЕО+ФОТО
Тривають пошуки військовослужбовця, який влаштував стрілянину у Дніпрі. Внаслідок трагедії загинуло п’ятеро осіб, ще п’ятьох з пораненнями госпіталізували. Введено поліцейську спецоперацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Подія сталася сьогодні, 27 січня, близько 3:40 ранку на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш". До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї. У результаті п’ятеро військовослужбовців загинули на місці, ще п’ять осіб дістали поранення.
Наразі встановлено, що це військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.
За тривогою на місце злочину виїхало керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, всі профільні служби.
На місце події терміново виїхав командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан.
У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація "Сирена". На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.
Розслідувати обставини трагічної події будуть представники ДБР та військової прокуратури.
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Нахер оно живое надо...
На жаль...
А то Бубочка поміняє на таксиста
Возможно, это как раз было усиление охраны ЮМЗ.
Только в фантазиях ура-патриотов можно разместить во всех населенных пунктах отряды вооруженных людей, чтобы онитихонько сидели и ждали вторжения путина.
Это должны быть или профессионалы за хорошие деньги, которых (денег) нет, или супер-мотивированные добровольцы со строгой дисциплиной и здоровыми мозгами, которых недостаточно.
К сожалению, люди - это люди.
Мозгами двигаются постоянно, это видно даже по комментаторам на форуме.
А тут автомат в руках, и пацан из села с непонятно какими вавками в голове. Конечно, это не дедовщина, а психиатрия.
И вот результат.
Считаю, что смертную казнь вполне можно было бы вернуть для случаев, когда убийство попало на камеры и преступник сознается. Ведь в таком случае исключена главная "проблема" смертной казни в сфере уголовной ответственности - возможность наказать невиновного.
С другой стороны, убийца может публично убить нескольких людей в центре города перед камерами, и все равно уверен, что будет жить. Некоторых не пугает пожизненное заключение. Это лишает смысла другую задачу уголовной ответственности - устрашающую и превентивную роль наказания.
Просто галимый чсв-шник, который решил убить людей потому что его что-то "задело".
Вот нашел новость эту.
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, на допросе у военных следователей пояснил, что его собирались изнасиловать. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает российское интернет-издание Baza, выложившее фрагменты из показаний Шамсутдинова.
Потому не все так однозначно и кто из них жертва еще нужно выяснять!