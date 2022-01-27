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5 військовослужбовців загинули, п'ятьох поранено: стрілянину в Дніпрі влаштував солдат Нацгвардії Рябчук Артемій, злочинця розшукують. ВІДЕО+ФОТО

Тривають пошуки військовослужбовця, який влаштував стрілянину у Дніпрі. Внаслідок трагедії загинуло п’ятеро осіб, ще п’ятьох з пораненнями госпіталізували. Введено поліцейську спецоперацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Подія сталася сьогодні, 27 січня, близько 3:40 ранку на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш". До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї. У результаті п’ятеро військовослужбовців загинули на місці, ще п’ять осіб дістали поранення. 

Наразі встановлено, що це військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. 

5 військовослужбовців загинули, пятьох поранено: стрілянину в Дніпрі влаштував солдат Нацгвардії Рябчук Артемій, злочинця розшукують 01
Фото: сайт поліції

За тривогою на місце злочину виїхало керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, всі профільні служби.

На місце події терміново виїхав командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата: четверо загиблих, один поранений, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація "Сирена". На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.

Розслідувати обставини трагічної події будуть представники ДБР та військової прокуратури.

Дніпро (3295) стрілянина (1793) Національна гвардія (1564) Рябчук (33)


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Топ коментарі
+51
Дедовщина довела, крышу сорвало
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27.01.2022 08:07
+37
Ранок починається не з кави....

Царство небесне загиблим.
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27.01.2022 07:58
+35
Совок сдох, а дедовщина осталась.
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27.01.2022 08:12
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Саме час переглянути це рішення.
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27.01.2022 12:29 Відповісти
о плять сколько жалости к убийце ... довели, не сдержался ..., а гражданская его наверное ещё и пытала...
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27.01.2022 09:49 Відповісти
Ребята скажу свое личное мнение. Если человек морально и психологически не готов воевать и служить, жить в казарме, терпеть военные мытарства,холод и лишения - то заставлять его нет смысла. Я вообще считаю, что нужно зделать официальный откуп от армии...... Лучше официально откупиться, чем давать взятки врачам, как я это делал в свое время чтобы не пойти в АТО, в итоге потратил больше 3-х тысяч баксов за решение вопроса....... Дедовщина - это ужастно....... А ****** и унижают новичков в армейке всегда, это суть любой постсоветской армии...........
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27.01.2022 09:52 Відповісти
Честно. И приятно, что честно. Только не все это понимают. Не каждый может взять оружие. По крайней мере можно было бы служить помогать в церквах, больницах, хосписах. А вообще, за дедовщину нужно давать реальный срок приравненный к законам военного времени. Зато если смотреть Российские худ фильмы, то там что в армии дедовщину пропагандируют, что в ментовских сериалах ментовской беспредел уже норма.
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27.01.2022 17:21 Відповісти
Как бы там нибыло - мразь и гнида!
Нахер оно живое надо...
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27.01.2022 09:56 Відповісти
Сильно смахивает на дедовщину. В случившемся вина командиров, особенно взвода и роты которые допустили такое состояние в подразделении. Дедовщина в подразделении с оружием - ожидаемый результат.
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27.01.2022 09:58 Відповісти
І тому вбив одну жінку і одну поранив. Це тварина
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27.01.2022 11:05 Відповісти
Не зная ситуации на месте, самого солдата, причин поступка судить о происшествии сложно. Плачевен только результат пятеро погибших, пятеро раненных и один беглец. Как квартальные сводки с линии фронта с ОРДЛО. Независимо от причин происшедшего ( дедовщина, психические расстройства или что то иное), это сигнал ( удар колокола) по тому что значит в части все очень плохо. ( но думаю правды мы никогда не узнаем, да и бежавший ни кому живым не нужен) Нужно расследование и наказание командного состава.
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27.01.2022 09:59 Відповісти
Теж так думав поки не подивився відео з камер спостереження, це холоднокровний вбивця і не важливо хто що зробив.
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27.01.2022 10:46 Відповісти
Відео https://t.me/Porohobotchenko/6933
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27.01.2022 09:59 Відповісти
Вже затримали.
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27.01.2022 10:01 Відповісти
Дедовщина думаю...
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27.01.2022 10:07 Відповісти
Все що треба знати, про рівень наших силових структур...
На жаль...
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27.01.2022 10:22 Відповісти
Пишуть, що затримали
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27.01.2022 10:34 Відповісти
по видео видно, что этот сукин сын планировал это зараниее, это не дедовщина я вам скажу, это конченный урод.
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27.01.2022 10:43 Відповісти
Психопат скоріше за все, в будьякому випадку на волю він вже не вийде, такі довго не живуть.
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27.01.2022 10:47 Відповісти
Ой, у нас усе можливо. Будуть довго розслідувати, термін попереднього ув"язнення закінчиться, подовжити забудуть, ну, як з бразильцем Лусваргі, чи то як з Савченко
А то Бубочка поміняє на таксиста
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27.01.2022 11:08 Відповісти
Рожа наркомана, солей недонюхал.
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27.01.2022 11:44 Відповісти
в армию проходят комиссию и проверяют на годность. Скорее всего не психопат, а таки дедовщина страшная и издевательства. С нихера человек не схватит автомат и не начнет убивать людей. Он проходил врачей и был нормальный, если прошел. До такого могут только довести и чем то страшным!
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27.01.2022 15:18 Відповісти
симпатик путина и великой раисси?
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27.01.2022 11:24 Відповісти
Ну причем здесь Путин. Уже лепите и Зе и вообще всех кто придумал оружие. Лишь бы написать.
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27.01.2022 12:37 Відповісти
Простите, на каком видео и что видно? Вижу только оружейку, там и повалил дедов 100%. Я бы сделал тоже самое если бы меня унижали. А если бы он готовился, то не лазил бы по городу и уж точно с полным комплектом завалил бы еще пару мусоров. Жаль парня, ему теперь придется пройти ад. Помилуй его Господь. Просто так не валят 10 человек. Или вопрос к медикам что брали его душевно-больного или к командирам, которые должны знать каждую мысль солдата с оружием. И зачем валить людей, если мог с оружием спокойно уйти с поста?
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27.01.2022 12:35 Відповісти
К сожалению, это обратная сторона медали увеличения вооруженных частей. Еще одна маленькая победа х№йла одним запугиванием, как и девальвация гривни.
Возможно, это как раз было усиление охраны ЮМЗ.
Только в фантазиях ура-патриотов можно разместить во всех населенных пунктах отряды вооруженных людей, чтобы онитихонько сидели и ждали вторжения путина.
Это должны быть или профессионалы за хорошие деньги, которых (денег) нет, или супер-мотивированные добровольцы со строгой дисциплиной и здоровыми мозгами, которых недостаточно.
К сожалению, люди - это люди.
Мозгами двигаются постоянно, это видно даже по комментаторам на форуме.
А тут автомат в руках, и пацан из села с непонятно какими вавками в голове. Конечно, это не дедовщина, а психиатрия.
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27.01.2022 11:07 Відповісти
Конопляными вавками. Почитай новости . На его родине пьяные укурки или бабушек режут или соседям топорами головы рубят..
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27.01.2022 12:11 Відповісти
Не кажіть за всю Одесу тим більше за Одещину . і за села не кажіть. всі люди різні і кожен відповідає за себе
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27.01.2022 15:15 Відповісти
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27.01.2022 12:32 Відповісти
да вполне может быть...просто так не расстреливают толпу
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27.01.2022 13:37 Відповісти
Да и харей похож на рядового Кучу.
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27.01.2022 14:33 Відповісти
не зміг своїх дочекатись, почав першим.
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27.01.2022 12:42 Відповісти
Порошенко довів армію, капец.
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27.01.2022 12:59 Відповісти
Зелений утирок повністю і у всьому наслідує *****
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27.01.2022 13:45 Відповісти
Зеленский откатил все реформы армии, плюс еще в короновирусное время происходит откат общественной психики. В результате в армию возвратились самые трешовые советские явления, унижения срочников и тд.
И вот результат.
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27.01.2022 13:49 Відповісти
Эх настрадался я своё время в этом карауле
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27.01.2022 13:55 Відповісти
Вот рядом с ним е@ть надо "фахівців" писиХологов с'ченок со шпаргалками, живучими от зарплаты до зарплаты и непосредственного взводного командира!
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27.01.2022 14:02 Відповісти
Світла пам'ять загинувшим найстрашнішу кару вбивці
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27.01.2022 14:13 Відповісти
Вообще-то таких надо вешать, публично, на площади.

Считаю, что смертную казнь вполне можно было бы вернуть для случаев, когда убийство попало на камеры и преступник сознается. Ведь в таком случае исключена главная "проблема" смертной казни в сфере уголовной ответственности - возможность наказать невиновного.
С другой стороны, убийца может публично убить нескольких людей в центре города перед камерами, и все равно уверен, что будет жить. Некоторых не пугает пожизненное заключение. Это лишает смысла другую задачу уголовной ответственности - устрашающую и превентивную роль наказания.
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27.01.2022 14:40 Відповісти
Дедовщина довела пацана до этого поступка............. Когда тебя ******, унижают,насилуют, издеваются, то психика рано или поздно просто ломается...........П.С. Как я рад что не пошел в украинскую армию, физически я слабоват, уверен, что свои бы покалечили, даже на фронт не надо было к кацапам под пули идти.
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27.01.2022 17:26 Відповісти
слушай, ну что за чушь. Какая дедовщина. Два месяца службы, в НГУ в населенных пунктах, рядом офицеры, телефоны, мессенджеры. Он же не в тундре два года служил и над ним там измывались.
Просто галимый чсв-шник, который решил убить людей потому что его что-то "задело".
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28.01.2022 16:47 Відповісти
Нужно выяснить, что они ему сделали. Просто так человек не схватит автомат и не расстреляет людей. У любого следствия есть причина! Видел в РФ тип расстрелял сослуживцев и там его изнасиловали и он убил тоже человек 5.
Вот нашел новость эту.
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, на допросе у военных следователей пояснил, что его собирались изнасиловать. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает российское интернет-издание Baza, выложившее фрагменты из показаний Шамсутдинова.

Потому не все так однозначно и кто из них жертва еще нужно выяснять!
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27.01.2022 15:14 Відповісти
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