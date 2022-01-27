5 військовослужбовців загинули, п'ятьох поранено: стрілянину в Дніпрі влаштував солдат Нацгвардії Рябчук Артемій, злочинця розшукують. ВІДЕО+ФОТО

Тривають пошуки військовослужбовця, який влаштував стрілянину у Дніпрі. Внаслідок трагедії загинуло п’ятеро осіб, ще п’ятьох з пораненнями госпіталізували. Введено поліцейську спецоперацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Подія сталася сьогодні, 27 січня, близько 3:40 ранку на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш". До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї. У результаті п’ятеро військовослужбовців загинули на місці, ще п’ять осіб дістали поранення.

Наразі встановлено, що це військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.



Фото: сайт поліції

За тривогою на місце злочину виїхало керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, всі профільні служби.

На місце події терміново виїхав командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата: четверо загиблих, один поранений, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація "Сирена". На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.

Розслідувати обставини трагічної події будуть представники ДБР та військової прокуратури.