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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 32 393 нові випадки COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 154 людини померли, понад 5 тис. одужали

коронавірус

Станом на ранок 27 січня в Україні зафіксовано 32 393 нові випадки зараження COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Так, за добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 847, медпрацівників – 797); 82 360 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 людини, другу дозу – 29 726 людей, додаткову дозу отримали 684 людини, бустерну дозу – 23 056 людей.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 3 016 осіб; зафіксовано 154 летальних випадків; одужало – 5 237 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 946 202 особи; одужало – 3 601 952 особи; летальних випадків – 99 738; проведено ПЛР-тестувань – 17 756 198.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей. Загалом проведено 30 085 734 щеплення.

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За добу в Україні зафіксовано 32 393 нові випадки COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 154 людини померли, понад 5 тис. одужали 01
За добу в Україні зафіксовано 32 393 нові випадки COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 154 людини померли, понад 5 тис. одужали 02

За добу в Україні зафіксовано 32 393 нові випадки COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 154 людини померли, понад 5 тис. одужали 03
За добу в Україні зафіксовано 32 393 нові випадки COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 154 людини померли, понад 5 тис. одужали 04

МОЗ (5400) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Не бреши. На тест направляють усіх, в кого є ознаки ГРВІ.
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27.01.2022 09:05
+4
Добре що хоч померлих антиваксів не по 800 душ щодня, як було в попередню хвилю...
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27.01.2022 08:59
+4
Во всём мире так. Мировая система здравоохранения убита окончательно?
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27.01.2022 09:06
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Не бреши. На тест направляють усіх, в кого є ознаки ГРВІ.
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27.01.2022 09:05 Відповісти
Ты у ветеринара лечишься?
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27.01.2022 09:07 Відповісти
С психиатром. Прими галоперидольчику. Попустит.
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27.01.2022 15:47 Відповісти
а вы заметили что последнее время не показывают инфографику по заболеваемости...???
вот эта последняя:

и мне кажется я подозреваю почему, если посмотреть количество госпиталзаций по Ивано -Франковску то на 13.01.2022 на 100тис населения заболевших 315 при загрузке коек 43.8%
а на 21.01.2022 когда заболели 1101 на 100тис населения , загруженость коек всего 51.7%.

это говорит о том что новый вирус омикрон от которого практически не умирают и нет серьезных осложнений, скоро полностью вытеснит дельту, и тогда практически уже не будет госпитализаций!!! и их вакцинация тем более никому нужна не будет! но вот не задача а как же потом пилить бабло?
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27.01.2022 13:58 Відповісти
Когда было 15 тыс то везде ввели красные зоны а теперь тишина на эту тему.
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27.01.2022 08:49 Відповісти
Добре що хоч померлих антиваксів не по 800 душ щодня, як було в попередню хвилю...
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27.01.2022 08:59 Відповісти
Антивакси ********** нав'язувати свої погляди психічно здоровим людям і дивуються, чому на них так реагують))
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27.01.2022 09:08 Відповісти
По-вашому ні один ВАШ ПСІХ ще не признався що він Псіхічєскій бальной, всі намагаються під адекватних прокосить, тільки модератор за вами чистить ленту
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27.01.2022 17:50 Відповісти
Добре що ви здорові, я теж ні разу не боліла КОРОНАвірусом та Грипом, і що з того*? Чи усі мають поголовно хворіти?
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27.01.2022 18:07 Відповісти
Я рада за вас, що ваша дитина майже здорова. Але це нічого з ваших слів не доводить. ВАКЦИНИ від Пфайзер та Модерна та Коронавак з Астразенекою - пройшли всі випробування. Ця вся інформація є в доступному вигляді, а ви пишете мені фрази з методички кремля, ФЕЙК-ДЕТЕКТЕД, безпідставно і бездоказово намагаєтесь переконати у якихось висмоктаних "істинах РПЦ" та інших мацкальских фейкових ньюс. Хто вам сказав що ВАКЦИНИ на стадії випробування??? Почитайте офіційні джерела. Подивіться на розвинуті країни... ЧОГО ВАС ТАК ПРЕ у СЕРЕДНЬОВІЧЧА???? Конспірологи .....
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27.01.2022 18:41 Відповісти
Ви про що??? А вакцини від КОРУ чи Полеомієліту теж не безкоштовні, чи від Правцю... Воно все коштує грошей. Ви перед тим як писати дурню - хоч би поцікавились про вартість вакцин що вам ще в дитинстві укололи. Але ВАШІ батьки мабуть не думали що то ЗАРАБАТИВАНІЄ ДЄНЕХ на вас було?? Не хочете щоб на вас заробляли ГРОШІ фарм-компанії - то відмовтесь від аспірину, анальгіну, ношпи, парацетамолу, антибіотиків, а лічіться подорожником, збирайте травки, тоді це буде НЕ ЗАРАБАТИВАНІЄ денег
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27.01.2022 18:27 Відповісти
фейк-детектед. Які Експерименти? Посилання можете дати??
РОДИНА - МАЦКВА? На українській мові - гугл не може розмовляти?
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27.01.2022 18:45 Відповісти
Тебе санітари погулять отпустили чи як? Попроси в них Галоперідолу , ще тільки ранок, а в тебе вже ОБОСТРЄНІЄ....
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27.01.2022 09:32 Відповісти
Зараз штам омікрон розповсюджується із шаленою швидкістю. Є висока імовірність того, що ми спостерігаємо пандемію на завершальній стадії.
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27.01.2022 09:07 Відповісти
Дай Боже, щоб була ваша правда.
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27.01.2022 09:08 Відповісти
Кінець епідемії наступить тільки коли Гебреїсус,Фаучі,Бурла,Бертон та їхні посіпаки типу нашого Ляшка будуть сидіти за гратами.
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27.01.2022 10:53 Відповісти
Во всём мире так. Мировая система здравоохранения убита окончательно?
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27.01.2022 09:06 Відповісти
В Германии 160000 за день в Чехии 60000 и в этих странах в магазинах и автобусах все носят респираторы. А в Украине , только 30000 😀😂😂Не верю Везде свирепствует Омикрон проти которому вакцина БЕСПОЛЕЗНА . А в Украине нет Омикрона? Почему не говорят , где статистик
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27.01.2022 10:41 Відповісти
Што такое? Шмрдячок с масачкаме не помогает?
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27.01.2022 11:12 Відповісти
Приблизно тиждень буде +50% до попереднього дня. Доганяєм францію
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27.01.2022 11:49 Відповісти
Количество заболевших растет вместе с количеством вакцинированных.
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27.01.2022 17:25 Відповісти
 
 