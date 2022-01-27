За добу в Україні зафіксовано 32 393 нові випадки COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 154 людини померли, понад 5 тис. одужали

Станом на ранок 27 січня в Україні зафіксовано 32 393 нові випадки зараження COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Так, за добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 847, медпрацівників – 797); 82 360 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 людини, другу дозу – 29 726 людей, додаткову дозу отримали 684 людини, бустерну дозу – 23 056 людей.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 3 016 осіб; зафіксовано 154 летальних випадків; одужало – 5 237 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 946 202 особи; одужало – 3 601 952 особи; летальних випадків – 99 738; проведено ПЛР-тестувань – 17 756 198.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей. Загалом проведено 30 085 734 щеплення.

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