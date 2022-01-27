Блінкен роз'яснив главі МЗС Китаю Ван Ї ризики від вторгнення Росії в Україну, - Держдеп США
Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ КНР Ван Ї роз'яснив китайському колезі глобальні ризики для безпеки та економіки у разі вторгнення Росії в Україну, повідомив держдепартамент.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Держсекретар Блінкен роз'яснив глобальні ризики для безпеки та економіки, пов'язані з подальшою російською агресією проти України", - йдеться у повідомленні.
Держсекретар при цьому зазначив, що "деескалація та дипломатія є відповідальними шляхами" врегулювання кризи.
Сторони також "обмінялися думками про те, як просувати спільну роботу після віртуальної зустрічі президента Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном 15 листопада 2021 року, зокрема з питань управління стратегічними ризиками, ризиками у сфері безпеки, охорони здоров'я та зміни клімату".
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1. У Китаї зараз великі проблеми в будівельній галузі, велика дестабілізація у світі доб 'є цю галузь, потуги компартії спасти її будуть марними
2. Велике вторгнення призведе до спаду попиту на ширпотреб з Китаю у Європі і США. Наслідки - безробіття, банкротства, невдоволення і заворушення в самому Китаї.
Невелика війна рашки проти України вигідна Китаю:
1. Санкції США і Європи проти рашки змусять її піти під фінансовий каблук Китаю
2. Послаблення влади путлєра на місцях і невдоволення росіян призведуть до можливості Китаєм реалізувати свою мрію і мету - повернути землі Далекого Сходу і Сибіру назад, тобто повернути улуш Джучі в стойло, під владу Чінгізідів
Тим часом на Львівщині китайці хочу будувати завод за 5 млрд доларів!
На Львівщині планують збудувати величезний ******** комплекс з виробництва моторного палива. Сукупний обсяг інвестицій оцінюють на рівні 5 млрд доларів США - за умови втілення проекту цей комплекс стане найбільшим в Україні виробником пального і мастил. Масштабне виробництво планують розгорнути між містечками Белз та Угнів, практично впритул до українсько-польського кордону.
Група інвесторів з Китаю, Саудівської Аравії і Катару та у вівторок, 25 січня, презентувала інвестиційний проект представникам ЛОДА та облради, аби заручитися їх підтримкою.
«Міжнародний інвестиційний проект передбачає створення у Червоноградському районі промислового комплексу з виробництва синтетичного рідкого палива на основі сировини Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну вартістю близько 5 млрд дол. США. За словами розробників проекту, на Львівщині планують впровадження низки новітніх технологій світового рівня, які до цього часу не використовувалися в Україні», - повідомили у Львівській облраді за підсумками зустрічі.
Зокрема, проект презентували представники компаній «Gulf Petroleum LTD» (Катар), «China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven,LTD» (Саудівська Аравія) та «SEDIN CNCEC» (Китай).