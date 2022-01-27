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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Блінкен роз'яснив главі МЗС Китаю Ван Ї ризики від вторгнення Росії в Україну, - Держдеп США

Блінкен роз'яснив главі МЗС Китаю Ван Ї ризики від вторгнення Росії в Україну, - Держдеп США

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ КНР Ван Ї роз'яснив китайському колезі глобальні ризики для безпеки та економіки у разі вторгнення Росії в Україну, повідомив держдепартамент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Держсекретар Блінкен роз'яснив глобальні ризики для безпеки та економіки, пов'язані з подальшою російською агресією проти України", - йдеться у повідомленні.

Держсекретар при цьому зазначив, що "деескалація та дипломатія є відповідальними шляхами" врегулювання кризи.

Сторони також "обмінялися думками про те, як просувати спільну роботу після віртуальної зустрічі президента Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном 15 листопада 2021 року, зокрема з питань управління стратегічними ризиками, ризиками у сфері безпеки, охорони здоров'я та зміни клімату".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін, можливо, попросив Путіна не починати вторгнення в Україну під час зимової Олімпіади, - Bloomberg

Китай (4678) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+8
ПРедставник КНР поцікавився у представника США наскільки позиція Вашингтона співпадає з позицією Пекіну в питанні анексії ним Сибіру і Далекого Сходу
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27.01.2022 08:30
+8
Повернення Сибіру і Далекого Сходу Китаю схвалює Україна. Не витрачайте час на будь-які переговори, дійте рішуче і негайно, починайте повертати свої території.
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27.01.2022 08:48
+5
Однозначно, що не міг пуйло зняти всю армію від Китаю і перегнати її під Україну без гарантій, що Китай не відтяпає все до Уралу. Це шило відразу і вилізло.
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27.01.2022 08:34
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тепер Господар поставить свою шавку на місце в собачій руссобуді
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27.01.2022 08:21 Відповісти
ПРедставник КНР поцікавився у представника США наскільки позиція Вашингтона співпадає з позицією Пекіну в питанні анексії ним Сибіру і Далекого Сходу
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27.01.2022 08:30 Відповісти
Повернення Сибіру і Далекого Сходу Китаю схвалює Україна. Не витрачайте час на будь-які переговори, дійте рішуче і негайно, починайте повертати свої території.
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27.01.2022 08:48 Відповісти
А потом узкоглазые доберутся и до нас, как саранча....
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27.01.2022 09:07 Відповісти
Однозначно, що не міг пуйло зняти всю армію від Китаю і перегнати її під Україну без гарантій, що Китай не відтяпає все до Уралу. Це шило відразу і вилізло.
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27.01.2022 08:34 Відповісти
Расєя-провінція Китаю...
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27.01.2022 08:40 Відповісти
Велике вторгнення в Україну рашки невигідне Китаю:
1. У Китаї зараз великі проблеми в будівельній галузі, велика дестабілізація у світі доб 'є цю галузь, потуги компартії спасти її будуть марними
2. Велике вторгнення призведе до спаду попиту на ширпотреб з Китаю у Європі і США. Наслідки - безробіття, банкротства, невдоволення і заворушення в самому Китаї.

Невелика війна рашки проти України вигідна Китаю:
1. Санкції США і Європи проти рашки змусять її піти під фінансовий каблук Китаю
2. Послаблення влади путлєра на місцях і невдоволення росіян призведуть до можливості Китаєм реалізувати свою мрію і мету - повернути землі Далекого Сходу і Сибіру назад, тобто повернути улуш Джучі в стойло, під владу Чінгізідів
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27.01.2022 08:44 Відповісти
Пока Рашка трётся возле Украины, Китай по тихому оттяпает от неё кусок Сибири пожирнее. И Китаю за это ничего не будет
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27.01.2022 08:47 Відповісти
А то китайці самі не знають що до чого. У них своя політика, прорахована років на 30 вперед. Буде хоч трохи вигідна така війна - ніщо їх не заставить (гуманізм, мораль чи ще щось) стримувати хєрла. Буде невигідна - і самі з ним справляться.
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27.01.2022 09:00 Відповісти
https://zaxid.net/kitaytsi_ta_arabi_investuyut_5_mlrd_dolariv_u_noviy_zavod_na_lvivshhini_n1534544

Тим часом на Львівщині китайці хочу будувати завод за 5 млрд доларів!
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27.01.2022 09:32 Відповісти
Група інвесторів з Катару, Саудівської Аравії та Китаю презентувала на Львівщині проект будівництва комплексу з виробництва моторного палива

На Львівщині планують збудувати величезний ******** комплекс з виробництва моторного палива. Сукупний обсяг інвестицій оцінюють на рівні 5 млрд доларів США - за умови втілення проекту цей комплекс стане найбільшим в Україні виробником пального і мастил. Масштабне виробництво планують розгорнути між містечками Белз та Угнів, практично впритул до українсько-польського кордону.



Група інвесторів з Китаю, Саудівської Аравії і Катару та у вівторок, 25 січня, презентувала інвестиційний проект представникам ЛОДА та облради, аби заручитися їх підтримкою.



«Міжнародний інвестиційний проект передбачає створення у Червоноградському районі промислового комплексу з виробництва синтетичного рідкого палива на основі сировини Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну вартістю близько 5 млрд дол. США. За словами розробників проекту, на Львівщині планують впровадження низки новітніх технологій світового рівня, які до цього часу не використовувалися в Україні», - повідомили у Львівській облраді за підсумками зустрічі.



Зокрема, проект презентували представники компаній «Gulf Petroleum LTD» (Катар), «China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven,LTD» (Саудівська Аравія) та «SEDIN CNCEC» (Китай).





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27.01.2022 09:33 Відповісти
Вони повинні дати хабар Бені- 2,5 млд дол. інакше справи не буде!
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27.01.2022 11:45 Відповісти
китайскому коммунистическому Винни-Пуху через его посла порекомендовали одеть на ***** намордник, чтобы не заразил еще кого-нибудь бешенством.
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27.01.2022 09:54 Відповісти
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27.01.2022 10:31 Відповісти
Китайці дали наказ. Путлер повинен виконати. Бо неякого союзу не буде.
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27.01.2022 11:43 Відповісти
 
 