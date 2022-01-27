Блінкен роз'яснив главі МЗС Китаю Ван Ї ризики від вторгнення Росії в Україну, - Держдеп США

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ КНР Ван Ї роз'яснив китайському колезі глобальні ризики для безпеки та економіки у разі вторгнення Росії в Україну, повідомив держдепартамент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Держсекретар Блінкен роз'яснив глобальні ризики для безпеки та економіки, пов'язані з подальшою російською агресією проти України", - йдеться у повідомленні.

Держсекретар при цьому зазначив, що "деескалація та дипломатія є відповідальними шляхами" врегулювання кризи.

Сторони також "обмінялися думками про те, як просувати спільну роботу після віртуальної зустрічі президента Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном 15 листопада 2021 року, зокрема з питань управління стратегічними ризиками, ризиками у сфері безпеки, охорони здоров'я та зміни клімату".

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