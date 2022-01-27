У разі вторгнення РФ до України запуск "Північного потоку-2" не просуватиметься вперед, - речник Держдепу Прайс

Якщо Росія розпочне вторгнення в Україну, то газопровід "Північний потік 2" не почне працювати.

Про це заявив офіційний представник держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу бути чітко зрозумілим: якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, "Північний потік 2" не просуватиметься вперед", - сказав він в ефірі радіостанції NPR.

Дипломат зазначив, що наразі газопровід іще не введений в дію, й остаточна реалізація проєкту є для США, Німеччини і трансатлантичного співтовариства "важелем впливу" на Росію, а не важелем впливу Москви на Захід.

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