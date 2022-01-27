У разі вторгнення РФ до України запуск "Північного потоку-2" не просуватиметься вперед, - речник Держдепу Прайс
Якщо Росія розпочне вторгнення в Україну, то газопровід "Північний потік 2" не почне працювати.
Про це заявив офіційний представник держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я хочу бути чітко зрозумілим: якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, "Північний потік 2" не просуватиметься вперед", - сказав він в ефірі радіостанції NPR.
Дипломат зазначив, що наразі газопровід іще не введений в дію, й остаточна реалізація проєкту є для США, Німеччини і трансатлантичного співтовариства "важелем впливу" на Росію, а не важелем впливу Москви на Захід.
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дисклеймер: упоминаемые страны и народы автором приведены исключительно для примера.
представьте себе что вы живете в азербайджане, вы молоды, способны читать иностранные новости и следите за событиями в мире.
и вот случается так что на территории соседней россии какие то внезапные бородачи захватили город Грозный и обьявили что отныне эта территория является независимой от россии, не считает законы рф действительными, требует убрать российских ментов и солдат с территории ичкерии и вообще тут теперь шариат в ваххабитском его прочтении.
а россия им такая чего?! какой шариат, какая ичкерия, вы вообще кто. и подтаскивает войска, гаубицы, самолеты, вот это вот всё. и начинает методично, тщательно отжимать исламистов в горы и там отстреливать.
и дожали бы, но тут вдруг президент азербайджана (а вы, напомню, как бы азербайджанец из Баку) говорит на все телевидение: стопэ! и внезапно войска азербайджана начинают со своих приграничных районов налетать дронами, бить ракетами а потом и вовсе зашли на территорию чечни и взяли в окружение несколько русских бригад и разбили.
и заодно захватили дагестан и объявили что так всегда было.
на вопль из москвы - вы ****** там?!, а Баку официально отвечает что он конечно извиняется за жертвы, но азербайджан вынужден был вмешаться так как не могли смотреть как убивают мусульман. но не считает что атаковал россию, а оперировал исключительно на территории независимой ичкерии, а в россию нога азербайджанского солдата не ступала.
пока русские пытаются понять что это было и что теперь с этим делать, чеченцы свободно получают через недоступную теперь русскому контролю границу войсковое оружие и откуда-то взялись целые батальоны азербайджанцев которые приехали поддержать мусульман которых иначе сразу истребят русские.
проходят годы. русские в какой то момент налаживают дела с армией которая в прошлой стычке в с азербайджанской выглядела морально устаревшей, русские диверсанты время от времени подрывают то в лифте то в ресторане чеченских эмиров и полевых командиров, и в целом собирается ичкерию таки убрать вместе с теми кто боевой и сопротивляется
и вот когда к этому приблизилось, у границ россии появляется армия азербайджана и начинает требовать роспуска ОДКБ в котором россия даже не участник (напомню, это мысленный эксперимент). Азербайджанское тв 24/7 крутит адскую пропаганду что в россии коррупция и раздрай, а местами даже националисты. что армия у россии трусливая и слабомотивированная, что давно уже пора брать москву, лучше всего утром первого января пока там все пьяные лежат. что президент россии петросян даже прикасался членом к пианино!
одкб говорит - вы чего там
а из баку требуют: так, нотариально заверенные гарантии мне быстро, обещайте чио никогда не примете в одкб россию, нас парит подлетное время до Баку, во вторых уберите из одкб армению.
одкб совещается и говорит - нет, у нас так не полагается, есть процедуры входа, кто их выполнил будет принят, нравится вам это или нет.
азербайджанское тв кричит что одкб всю историю был ужасный агрессор и россию он не принять собирается, а захватить потому что президент там клоун и марионетка. и теперь неминуемо придется начинать великий освободительный поход, а если ему вздумают помешать то азербайджан перейдет от ультиматумов к ядерным мирным инициативам которые уже никто не проигнорирует.
и вообще, русские и азербайджанцы - один и тот же народ.
русские такие: чего-чего? мы разные народы.
азербайджанцы в ответ: вы тупые? в собственные переписи населения посмотрите, у вас полмосквы это азербайджанцы. у вас наших живет больше чем в самом азербайджане! наше святое право защищать своих где бы они не находились.
осталось только сьездить в турцию на олимпиаду и провентилировать не хочет ли турция в союзе с азербайджаном повертеть на кукане весь одкб.
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мораль такая: поставка россией вооружения и наемников донбассу не более легальна чем поставки масхадовцам оружия, денег и наемников. нет большой разницы между полевым командиром Моторолой и чеченским полевым командиром, воюющим на стороне "повстанцев". нет разницы между "Комендантом Горловки" и "Эмиром Ханкалы".
заход россии на территорию суверенной страны вообще очень бредовая идея, что по осмысленности, что по результату.