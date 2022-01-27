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ДБР розпочало провадження за фактом стрілянини в Дніпрі: Мешканців міста закликають бути уважними та обачними

дніпро

За фактом розстрілу військовослужбовців у Дніпрі відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Близько 4 години ранку 27 січня 2022 року до Дніпровського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, відкрито вогонь з автоматичної зброї по військовослужбовцях", - йдеться в повідомленні.

У ході попереднього огляду місця події встановлено, що один із військовослужбовців Національної гвардії України відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. У результаті 5 осіб загинули серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеню тяжкості. Військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Державне бюро розслідувань закликає мешканців Дніпра та району бути уважними та обачними і про будь-яких підозрілих осіб повідомляти до правоохоронних органів.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.

П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.

Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником із Ізмаїла.

Також читайте: П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено: стрілянину в Дніпрі влаштував солдат Нацгвардії Рябчук Артемій, злочинця розшукують. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Дніпро (3295) стрілянина (1793) ДБР (3538)


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Топ коментарі
+6
Офіцерів і сержантів, які кришували дідовщину на пожжиттеве.
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27.01.2022 09:25
+5
Призивна армія це армія рабів, це совок.
Тільки контрактна армія має бути.
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27.01.2022 09:22
+3
в дыынэр он пойдёт,походу - больше нигде не примут..
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27.01.2022 09:24
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доцільність існування нгу(((
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27.01.2022 09:21 Відповісти
Не доцільно. Гвардійці менти були у кардинала і Авакова. Щодо дідовшини нацгвардія завжди смерділа.
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27.01.2022 09:27 Відповісти
кстати, наоборот, так как очень часто обращалась с оружием, принимала участие в различных задачах, в отличии от СА - вот там -то процветала дедовщина махровая...
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27.01.2022 09:43 Відповісти
Доцыльність - захист керівництва НГУ та бубочки.
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27.01.2022 09:45 Відповісти
Призивна армія це армія рабів, це совок.
Тільки контрактна армія має бути.
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27.01.2022 09:22 Відповісти
Ти був рабом? Чи волаєш на грунті загострення інурезу.
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27.01.2022 09:24 Відповісти
Розкажи це Ізраїлю.
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27.01.2022 09:25 Відповісти
Не прикидайся дурником.
В Ізраїлі призовники беруть участь в бойових діях по захисту Ізраїля.
В нас же призовники не захищають Україну, їх заборонено направляти на фронт, навіть зараз під час війни з рашкою на Донбасі.
Їх використовують як безкоштовних рабів виключно у внутрішніх цілях, для захисту влади від народу, для розгону мітингів, ітд...
Так, що не рівняй непорівнювальні речі
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27.01.2022 09:35 Відповісти
в дыынэр он пойдёт,походу - больше нигде не примут..
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27.01.2022 09:24 Відповісти
пыныэр, туди найімовірніше
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27.01.2022 09:28 Відповісти
Офіцерів і сержантів, які кришували дідовщину на пожжиттеве.
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27.01.2022 09:25 Відповісти
Чомусь спадає на думку 2версії:
-дія чогось (наркотику,знебодючого,алкоголю)
-психологічне (або його принижували,і не факт що всі чи ті що там були/або щось інше посттравматичне що дало поштовх)
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27.01.2022 09:29 Відповісти
ну,мог еще и "руцкий дух" вселиться...
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27.01.2022 09:34 Відповісти
Вам здається що то сплановано було ?
Мені більше схоже на щось імпульсивне,типу все дістало зараз вам покажу,або "прихід"
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27.01.2022 09:45 Відповісти
Нет, на видео расстрела он действует хладнокровно, без суеты, как будто он это отрабатывал.
Расстрелял три магазина, потом 10 сложил в рюкзак, и 11-м снарядил автомат. После этого спокойно ушёл
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27.01.2022 09:58 Відповісти
Спочатку не могла зрозуміти де ви це бачили,поки не оновила.Змогла подивитись пару хв..
Мабуть ви праві,в шоці,той хлопчина поранений в кімнаті,але ще живий,і як так зрозуміла стрілець зробив повторний вистріл і вистрілив голову..далі вже не дивлась...
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27.01.2022 10:12 Відповісти
Мне видео скинул товарищ из Днепра, но в ватсапе оно уже было помечено как «часто пересылаемое»
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27.01.2022 10:15 Відповісти
Во-первых, никакой дедовщины в нашей Армии давным-давно нет. В СА дедовщина поддерживалась офицерами. Сейчас подобное невозможно в принципе.
Отношения у малолеток всегда были и есть своеобразными. Но что бы они там втихаря не творили - это даже рядом не стояло с тем, что творилось в Советской Армии и творится в нынешней российской.
Второй вопрос - "поколение снежинок". У них другая психика, совсем слабая. Хрен знает, что там в башке у того малолетки.
Этих детишек вообще, как воинов не воспринимаю.
******
Что такое НГУ? Нахрена она вообще нужна? При союзе были внутренние войска. Так НГУ - это типа ВВ, или у нее другие функции? Поясните, ибо не понимаю ))
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27.01.2022 09:43 Відповісти
НГУ превратили в совок при "Слугах Народа", сейчас спешат превратить Украинскую армию в советскую украинскую армию, чтобы она подчинялась Генштабу России, если вы не верите спросите у президента Ермака и Министра обороны Верещук
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27.01.2022 10:16 Відповісти
Пока у нас будет рабоче - крестьянская принудительная армия, всё без толку.
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27.01.2022 09:45 Відповісти
ОБНОВЛЕНО В 9:37. По данным полиции, погибли военнослужащие размещенного в Днепре 1-го полка охраны особо важных государственных объектов.

Погибшие военные: 35-летний старший лейтенант Александр Буганов, 21-летний старший солдат, помощник начальника караула Артем Левковский, 24-летний младший сержант Александр Драган, 19-летний старший солдат Леонид Черник.

Также стало известно, что стрелок родом из села Броска Измальского района. Он сбежал с места инцидента с автоматом АКСУ и 200 боевыми патронами.

ОБНОВЛЕНО В 9:43. Стрелка задержали в Днепре сотрудники патрульной полиции.
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27.01.2022 09:54 Відповісти
уже поймали
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27.01.2022 09:55 Відповісти
ГБР теперь переключится с политики на криминал.
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27.01.2022 10:10 Відповісти
 
 