ДБР розпочало провадження за фактом стрілянини в Дніпрі: Мешканців міста закликають бути уважними та обачними
За фактом розстрілу військовослужбовців у Дніпрі відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Близько 4 години ранку 27 січня 2022 року до Дніпровського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, відкрито вогонь з автоматичної зброї по військовослужбовцях", - йдеться в повідомленні.
У ході попереднього огляду місця події встановлено, що один із військовослужбовців Національної гвардії України відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. У результаті 5 осіб загинули серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеню тяжкості. Військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
Державне бюро розслідувань закликає мешканців Дніпра та району бути уважними та обачними і про будь-яких підозрілих осіб повідомляти до правоохоронних органів.
Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.
П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.
Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником із Ізмаїла.
Будь ласка, зачекайте...
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Тільки контрактна армія має бути.
В Ізраїлі призовники беруть участь в бойових діях по захисту Ізраїля.
В нас же призовники не захищають Україну, їх заборонено направляти на фронт, навіть зараз під час війни з рашкою на Донбасі.
Їх використовують як безкоштовних рабів виключно у внутрішніх цілях, для захисту влади від народу, для розгону мітингів, ітд...
Так, що не рівняй непорівнювальні речі
-дія чогось (наркотику,знебодючого,алкоголю)
-психологічне (або його принижували,і не факт що всі чи ті що там були/або щось інше посттравматичне що дало поштовх)
Мені більше схоже на щось імпульсивне,типу все дістало зараз вам покажу,або "прихід"
Расстрелял три магазина, потом 10 сложил в рюкзак, и 11-м снарядил автомат. После этого спокойно ушёл
Мабуть ви праві,в шоці,той хлопчина поранений в кімнаті,але ще живий,і як так зрозуміла стрілець зробив повторний вистріл і вистрілив голову..далі вже не дивлась...
Отношения у малолеток всегда были и есть своеобразными. Но что бы они там втихаря не творили - это даже рядом не стояло с тем, что творилось в Советской Армии и творится в нынешней российской.
Второй вопрос - "поколение снежинок". У них другая психика, совсем слабая. Хрен знает, что там в башке у того малолетки.
Этих детишек вообще, как воинов не воспринимаю.
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Что такое НГУ? Нахрена она вообще нужна? При союзе были внутренние войска. Так НГУ - это типа ВВ, или у нее другие функции? Поясните, ибо не понимаю ))
Погибшие военные: 35-летний старший лейтенант Александр Буганов, 21-летний старший солдат, помощник начальника караула Артем Левковский, 24-летний младший сержант Александр Драган, 19-летний старший солдат Леонид Черник.
Также стало известно, что стрелок родом из села Броска Измальского района. Он сбежал с места инцидента с автоматом АКСУ и 200 боевыми патронами.
ОБНОВЛЕНО В 9:43. Стрелка задержали в Днепре сотрудники патрульной полиции.