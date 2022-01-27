ДБР розпочало провадження за фактом стрілянини в Дніпрі: Мешканців міста закликають бути уважними та обачними

За фактом розстрілу військовослужбовців у Дніпрі відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Близько 4 години ранку 27 січня 2022 року до Дніпровського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, відкрито вогонь з автоматичної зброї по військовослужбовцях", - йдеться в повідомленні.

У ході попереднього огляду місця події встановлено, що один із військовослужбовців Національної гвардії України відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. У результаті 5 осіб загинули серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеню тяжкості. Військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Державне бюро розслідувань закликає мешканців Дніпра та району бути уважними та обачними і про будь-яких підозрілих осіб повідомляти до правоохоронних органів.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.

П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.

Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником із Ізмаїла.

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