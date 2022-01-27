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Глава МЗС ФРН Бербок застерегла Захід від розколу через питання поставок зброї для України

бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що суперечка щодо поставок зброї Україні не повинна розколоти Захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA.

"Нашою найпотужнішою зброєю була і залишається наша єдність. Ми повинні подбати, щоб той тиск (на Росію. - Ред.), який ми створили разом, працював", - наголосила вона.

Водночас, додала Бербок, важливо протистояти "всім спробам ззовні, які мають на меті нас розділити".

"Україна знає, що ми робимо і нашу позицію. ... Ми підтримуємо переговори щодо транзиту газу. Ми дбаємо про інвестиції у відновлювані джерела енергії і підтримуємо Україну в умовах пандемії коронавірусу, наприклад, поставляючи вакцини", - зазначила міністерка.

Вона додала, що спільною метою Заходу залишається захист суверенітету й територіальної цілісності України.

"Будь-яка нова агресія Росії проти України буде мати серйозні наслідки - політичні, стратегічні, і так само економічні та фінансові", - підсумувала Бербок.

Читайте: Міністри закордонних справ Франції та Німеччини планують незабаром здійснити візит до Києва

Автор: 

Німеччина (7467) зброя (7520) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+39
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27.01.2022 09:31
+36
Немецкие газпромовские проститутки уже раскололи запад
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27.01.2022 09:33
+34
Ганьба Німеччині, яка розколює Захід на догоду Путіну!
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27.01.2022 09:36
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27.01.2022 09:31 Відповісти
котові-респект...
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27.01.2022 09:34 Відповісти
Німці мудрі. Допомогли нам з Північним пот
оком 2. Допомогли з зєленою єнергетикою з її відпускними тарифами в два рази більшими ніж в ФРН. А якщо ще допоможуть нам закрити всі АЕС для безпечного довкілля, ціни фріцам для Путлєра не буде.
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27.01.2022 10:02 Відповісти
Дайте котові ковбаси і медальку хоч якусь!
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27.01.2022 12:13 Відповісти
Звичайно Захід винен що німці-лайно...
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27.01.2022 09:31 Відповісти
Газ дороже морали.
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27.01.2022 10:25 Відповісти
Пробачте, німці та мораль ??? Ви великий оптиміст ...
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27.01.2022 10:43 Відповісти
вам бы всерьёз задуматься на тем, какая начнётся истерия в разработке ядерного оружия разными странами после того, как вы сольёте Украину
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27.01.2022 09:33 Відповісти
Уже идет с 2015 года. Это новый вид вооружения.
Называеться " Ядерное оружие Шредигера".
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27.01.2022 10:03 Відповісти
Тупой колбасный триндежь
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27.01.2022 09:33 Відповісти
Немецкие газпромовские проститутки уже раскололи запад
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27.01.2022 09:33 Відповісти
Ганьба Німеччині, яка розколює Захід на догоду Путіну!
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27.01.2022 09:36 Відповісти
Так-саме Німеччина та Франція дві старі європейські шльондри на викликах з кремля...
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27.01.2022 09:40 Відповісти
Уже б сидели и молчали. Пидтрымшики грёбаные.
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27.01.2022 09:38 Відповісти
Бербок была самой ярой противницей Путина в Германии. Как вступила в коалицию с социалистами Шольца - закукарекала по другому.
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27.01.2022 09:40 Відповісти
Она зелёная, а зелёные все балаболы
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27.01.2022 09:48 Відповісти
Тю. Так присоединяйтесь и не будет никакого раскола.
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27.01.2022 09:42 Відповісти
Не, она предлагает Западу быть единым в поддержке антихриста.
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27.01.2022 16:42 Відповісти
https://politota.d3.ru/posla-poslali-2248094/ Посла послали

Пока все обсуждают https://meduza.io/news/2022/01/26/gossekretar-ssha-zayavil-chto-nato-ne-otkazhetsya-ot-printsipa-otkrytyh-dverey-rossiya-trebovala-garantiy-chto-v-alyans-ne-voydet-ukraina жесткий письменный ответ США России, последовательно ответившей "нет" на все капризы бункерного геополитика, едва не потерялось прекрасное: Посол РФ в США Антонов https://iz.ru/1282740/2022-01-26/posol-rossii-zaiavil-o-namerenii-gosdepa-vynudit-ego-pokinut-ssha пожаловался , что 26 января его вызвали в Госдепартамент и предложили к апрелю собирать вещички и валить домой, в качестве ответной меры за то, что РФ не выдает визы охранникам американского посольства. Заставили пендосов себя бояться и уважать, ага.
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27.01.2022 09:42 Відповісти
Теперь дети его будут учиться в лучших учебных заведениях города Барнаула или Саранска.
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27.01.2022 10:01 Відповісти
Ага, сЧас. Вони продовжать стійко переносити тяготи проживання в Америці.
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27.01.2022 10:11 Відповісти
Не факт, там вся семья может быть послана.
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27.01.2022 11:32 Відповісти
Мухосранска.
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27.01.2022 12:14 Відповісти
Более того.
1.Потреовали деескалации,что в переводе на расейский " собирайте манатки и вон из Украины,Грузии,Молдовы.
2. Суверенные страны имеют право разворачивать любые войска на своей территории.
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27.01.2022 10:10 Відповісти
СмешнаЯ курица, она вакцины поставляет.
Против ваших московских дружков нужны средства по крепче
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27.01.2022 09:46 Відповісти
Єдність з ким, анналена? З ******?
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27.01.2022 09:50 Відповісти
Вестимо!
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27.01.2022 16:43 Відповісти
Факт в том, что элита Германии раскалывает Запад своими ватными заявлениями и действиями. Поэтому, фрау Бербок, не надо перекладывать с больной головы на здоровую и перекручивать факты. Вы, немцы раскалываете Запад, ЕС и НАТО.
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27.01.2022 09:52 Відповісти
Настає момент істини. От і подивимось, який кріпкий ваш ЄС. Гітлєрюгенд дорвався до влади і пригнічує всю Європу. Так що можливо скоро нам і вступати ні в який ЄС не прийдеться. Мені більше подобається союз східноєвропейських країн плюс США і ВБ. А там хай добавляються, хто хоче. Хоч Зімбабве.
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27.01.2022 09:55 Відповісти
Еще одна из когорты фашистов, боящаяся, что любимый Путенькая понесет слишком большие потери при вторжении в Украину. Сволочь фашистская.
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27.01.2022 09:55 Відповісти
Проверил....Все боты Цензора.
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27.01.2022 09:55 Відповісти
Что-нибудь по теме. Чи розуму заклякло? А чий бот ти?
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27.01.2022 10:25 Відповісти
Надеюсь образца 1941 года ?)
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27.01.2022 09:57 Відповісти
У них остались кайзеровские 1914 г
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27.01.2022 11:14 Відповісти
Уряд ФРН давно став на шлях розколу, "Троянським конем" Путіна в ЄС. Застереження міністерки звучать цинічно. Свої шоломи краще б відправили фюреру Московитів.
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27.01.2022 09:58 Відповісти
Нужно вначале помочь объединить украинцев, а то Ермак на встречах в ЕС рассказывает что есть внутренний враг в Украине ,который хочет войны, а мы "Слуги народа" хотим чтобы всё мирно и чтобы глаза в глаза
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27.01.2022 09:59 Відповісти
Все очень просто: немцы -ватники. Точка.
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27.01.2022 10:00 Відповісти
Да гены у них такие после 1945 года.
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27.01.2022 10:02 Відповісти
Это называется "с больной головы на здоровую" Оказывается не политика Германии с СП-2 и не только, а оружие для обороны Украины яблоко раздора ? И эти проститутки в Нормандском формате? Сталин и Гитлер сдохли, но дело их живет
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27.01.2022 10:05 Відповісти
Та все)немцы практически просрали уже наследие Меркель -лидерство в Европе ...и если с той тёткой даже США не могли до конца справится ,то тут вас уже и страны Балтии начинают размазывать.
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27.01.2022 10:05 Відповісти
Ну, на счет Меркель - это слишком! Большевистская комсомолка, не больше!
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27.01.2022 10:27 Відповісти
Классный материал на "Обозревателе" Юрия Шулипы попалася - https://news.obozrevatel.com/politics/germaniya-dolzhna-perestat-obsluzhivat-moskvu-i-iskupit-istoricheskuyu-vinu-pered-ukrainoj.htm кто такая Меркель и почему все так, как есть. РЕСПЕКТ АВТОРУ.
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27.01.2022 10:10 Відповісти
Несоответствие заголовка тексту.
ФРГ против раскола по поводу поставок оружия. Кто хочет - поставляет,но без ФРГ и не произведенное в ФРГ,не через территорию ФРГ.
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27.01.2022 10:14 Відповісти
Этого мало? Расхождения по главной теме! У тебя не получается - лепи вареники!
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27.01.2022 10:29 Відповісти
"У тебя не получается - лепи вареники!" - это к кому?
Тебе?Мне? ФРГ?
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27.01.2022 12:30 Відповісти
Німеччина і є рашистським "колуном" для розколу ЄС І НАТО ,як і головним світовим лакеєм і в той же час фінансистом українського окупанта
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27.01.2022 10:32 Відповісти
Нехай розкаже скільки їм відвалив путін.
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27.01.2022 10:32 Відповісти
Німці історично і ментально хочуть мати Фюрера а тому немає нічого дивного, що політика Путіна їм імпонує. Ментально вони з ним. А ще в них є і інша спільна риса-вони ненавидять США. І це теж не дивує-Фюрер це несвобода а США -завжди був континетом Свободи. + до того США в 20 столітті витягали Німеччину та Росію 2 рази з гівна. А таке не забувається та не пробачається скрепоносцями.
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27.01.2022 10:46 Відповісти
Цензор, какая "министерша" ? Она - министр, а не жена министра.
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27.01.2022 10:53 Відповісти
Вчіть мову і вчіться читати. Не "министерша", а міністерка- жіночий рід слова міністр. Українська мова відрізняється від російської не тільки кількома літерами.
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27.01.2022 11:04 Відповісти
Это вам, уважаемый, стоило бы поучиться читать и понимать, что я прокомментировал новость русскоязычной версии страницы. А в ней написано: "отметила министерша", что с точки зрения грамматики русского языка, абсолютно неверно и является следствием некачественной работы корректора сайта, о чем я и написал.

Що стосується знання української мови, то за мене не хвилюйтеся - я володію інформацією про правопис таких слів як "міністерка", "етер", "катедра", "логаритм" і т.і. Наступного разу, коли зберетесь робити комусь зауваження, будьте уважніші.
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30.01.2022 07:52 Відповісти
Як на мене то, занадто багато уваги німцям. Просто треба розуміти сильні та слабі сторони кожного, робити для себе висновки і не вимагати більшого. Готові поставити 5 тисяч шоломів та профінансувати будівництво Естонією госпіталя- дякуємо. Як для прихильників ***** то, і це вчинок. А качати їх потрібно розумно і потихеньку. Наскільки ви нам допомогли, настільки допоможемо і ми вам, а на більше звертайтеся через Британію.
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27.01.2022 10:57 Відповісти
Та не, батенька, гавно должно знать что оно гавно. И к нему нужно относиться как к гавну.

А иначе - вы ублажаете гавно.

Они паРашку на войну с Украиной толкнули - фактически спонсировали и способствовали войне. Неизвестно - не третьей ли мировой...

Твари должны быть на своём месте.

Из, падлюк, амеры вытянули и поставили на ноги - что они, что паРашка - скоты, гопники.
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27.01.2022 11:35 Відповісти
Тем временем говорящая лошадка Лавров заявил...мы резко сокращаем долларовые запасы и убираем долларовую зависимость от США... канечно канечно...Крупнейший банк США JPMorgan со вчерашнего дня отказался обслуживать быдло мавзолейное...,а это значит крысы банкроты... после падения Фондового рынка РТС и индекса на Мосбирже...
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27.01.2022 10:59 Відповісти
Немцы создают союз с Московией и Китаем. Уже можно не шифроваться. Потому так нагло стала вести себя Россия: ультиматумы, гарантии, границы НАТО1997 года и т.п.
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27.01.2022 11:07 Відповісти
Russische Schweine = deutsche Schweine
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27.01.2022 11:15 Відповісти
Ну так, Росія поставляє колаборантам зброю, а Бербок хвалиться, що вони Україні допомагають вакцинами. Звичайно, і за це подяка, і за 5 тисяч шоломів, і за мобільні госпіталі, і за лікування наших поранених. Але... Німці з французами 30 років виражали стурбованість з приводу подій в Карабасі, поки Азербайджан не відбив Карабах, маючи сильного союзника. Ті знову виразили велику стурбованість. Зараз закликають, щоб Європа не розколювалась, зброю Україні не давати, брати приклад з авангардної Німеччини. А для країн Східної Європи події навколо України та відношення до цього великих країн є наглядним прикладом, що буде з ними в разі загрози війни з боку Росії. Україна ж, маючи таку підтримку з боку США, Британії, Канади, повинна відстоювати свою позицію І не йти ні на які поступки.
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27.01.2022 11:32 Відповісти
Дерьмаку с писюанистов это расскажи - которые срочно мутят "освобождение" Лугандона "мирным путём"...
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27.01.2022 11:38 Відповісти
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27.01.2022 12:06 Відповісти
Боже ж ти мі, як "багато" німеччина робить для України, каже Бербок. Ні, ви зробили набагато більше. Німці заблокували надання Україні ПДЧ в НАТО і побудували ПП-2 для того, щоб путін окупував Україну і вбивав українців. За це німці будуть відповідати. І за вивезені у 1941 - 1944 роках українські чорноземи.
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27.01.2022 12:21 Відповісти
ты немца хоть Анной-Леной назови, а на выходе все равно Риббентроп-Молотов получается
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27.01.2022 14:08 Відповісти
Cut the crap and get with the program Analena.
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27.01.2022 15:06 Відповісти
 
 