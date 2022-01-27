Глава МЗС ФРН Бербок застерегла Захід від розколу через питання поставок зброї для України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що суперечка щодо поставок зброї Україні не повинна розколоти Захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA.

"Нашою найпотужнішою зброєю була і залишається наша єдність. Ми повинні подбати, щоб той тиск (на Росію. - Ред.), який ми створили разом, працював", - наголосила вона.

Водночас, додала Бербок, важливо протистояти "всім спробам ззовні, які мають на меті нас розділити".

"Україна знає, що ми робимо і нашу позицію. ... Ми підтримуємо переговори щодо транзиту газу. Ми дбаємо про інвестиції у відновлювані джерела енергії і підтримуємо Україну в умовах пандемії коронавірусу, наприклад, поставляючи вакцини", - зазначила міністерка.

Вона додала, що спільною метою Заходу залишається захист суверенітету й територіальної цілісності України.

"Будь-яка нова агресія Росії проти України буде мати серйозні наслідки - політичні, стратегічні, і так само економічні та фінансові", - підсумувала Бербок.

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