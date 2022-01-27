Глава МЗС ФРН Бербок застерегла Захід від розколу через питання поставок зброї для України
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що суперечка щодо поставок зброї Україні не повинна розколоти Захід.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA.
"Нашою найпотужнішою зброєю була і залишається наша єдність. Ми повинні подбати, щоб той тиск (на Росію. - Ред.), який ми створили разом, працював", - наголосила вона.
Водночас, додала Бербок, важливо протистояти "всім спробам ззовні, які мають на меті нас розділити".
"Україна знає, що ми робимо і нашу позицію. ... Ми підтримуємо переговори щодо транзиту газу. Ми дбаємо про інвестиції у відновлювані джерела енергії і підтримуємо Україну в умовах пандемії коронавірусу, наприклад, поставляючи вакцини", - зазначила міністерка.
Вона додала, що спільною метою Заходу залишається захист суверенітету й територіальної цілісності України.
"Будь-яка нова агресія Росії проти України буде мати серйозні наслідки - політичні, стратегічні, і так само економічні та фінансові", - підсумувала Бербок.
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оком 2. Допомогли з зєленою єнергетикою з її відпускними тарифами в два рази більшими ніж в ФРН. А якщо ще допоможуть нам закрити всі АЕС для безпечного довкілля, ціни фріцам для Путлєра не буде.
Называеться " Ядерное оружие Шредигера".
Пока все обсуждают https://meduza.io/news/2022/01/26/gossekretar-ssha-zayavil-chto-nato-ne-otkazhetsya-ot-printsipa-otkrytyh-dverey-rossiya-trebovala-garantiy-chto-v-alyans-ne-voydet-ukraina жесткий письменный ответ США России, последовательно ответившей "нет" на все капризы бункерного геополитика, едва не потерялось прекрасное: Посол РФ в США Антонов https://iz.ru/1282740/2022-01-26/posol-rossii-zaiavil-o-namerenii-gosdepa-vynudit-ego-pokinut-ssha пожаловался , что 26 января его вызвали в Госдепартамент и предложили к апрелю собирать вещички и валить домой, в качестве ответной меры за то, что РФ не выдает визы охранникам американского посольства. Заставили пендосов себя бояться и уважать, ага.
1.Потреовали деескалации,что в переводе на расейский " собирайте манатки и вон из Украины,Грузии,Молдовы.
2. Суверенные страны имеют право разворачивать любые войска на своей территории.
Против ваших московских дружков нужны средства по крепче
ФРГ против раскола по поводу поставок оружия. Кто хочет - поставляет,но без ФРГ и не произведенное в ФРГ,не через территорию ФРГ.
Тебе?Мне? ФРГ?
Що стосується знання української мови, то за мене не хвилюйтеся - я володію інформацією про правопис таких слів як "міністерка", "етер", "катедра", "логаритм" і т.і. Наступного разу, коли зберетесь робити комусь зауваження, будьте уважніші.
А иначе - вы ублажаете гавно.
Они паРашку на войну с Украиной толкнули - фактически спонсировали и способствовали войне. Неизвестно - не третьей ли мировой...
Твари должны быть на своём месте.
Из, падлюк, амеры вытянули и поставили на ноги - что они, что паРашка - скоты, гопники.