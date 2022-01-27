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Монастирський про затримання строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі: Він понесе найсуворішу відповідальність. ФОТО

Будуть вивчатися обставини проходження Артемієм Рябчуком військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

Про це у Facebook повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

Монастирський про затримання строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі: Він понесе найсуворішу відповідальність 01

"Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену Законом", - йдеться в повідомленні.

За його словами, буде створено комісію по виченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег.

"Також будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Після вивчення умов та обставин що призвели до трагедії будуть зроблені висновки. В тому числі кадрові. Впевнений що нам треба провести ґрунтовний аналіз того, як в країні побудована строкова військова служба, які її переваги та недоліки і що потрібно кардинально змінювати", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.

П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.

Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником із Ізмаїла.

Також читайте: Затримано строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3295) стрілянина (1793) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+39
"як в країні побудована строкова військова служба" на примере Зеленского мы знаем.
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27.01.2022 09:58
+14
Я служил срочную в роте охраны в конце 90-х. Таких ипанутых в роте вычисляли на ранних стадиях службы и отправляли или на хоздвор или в пожарку. И никакие неуставные отношения не могут нормального человека заставить сделать такое. Только психически больного, который считает, что весь мир вертится вокруг него.
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27.01.2022 10:07
+10
А всього то треба, щоб командир підрозділу нє на работу хадил, а виконував свої обовязки і стежив за відносинами в армійському колективі. І наводив лад, і способів його навести безліч, все давно вигадали за нас.
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27.01.2022 10:03
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"як в країні побудована строкова військова служба" на примере Зеленского мы знаем.
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27.01.2022 09:58 Відповісти
Цікавить обставина смерті цивільної жінки.
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27.01.2022 09:59 Відповісти
случайная жертва скорее всего. когда у пацана окончательно упала планка, он уже не особо разбирал куда палит, скорее всего. а женщина оказалась не в то время и не в том месте. не повезло.
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27.01.2022 10:17 Відповісти
та нет, там состояния аффекта нет абсолютно, все действия спокойные и продуманные
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27.01.2022 10:21 Відповісти
судя по видео, там паника у пацана. какой расчет? какое спокойствие?
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27.01.2022 10:29 Відповісти
паника, это когда делает выстрел и убегает или начинает метаться, а не когда несколько раз возвращается за магазинами, хладнокровно делает контрольные выстрелы, берет рюкзак и набивает его новыми магазинами, а в конце заменяет громоздкий и приметный АК-47 на АКСМ-У что бы удобно было прятать под курткой... это он в панике сделал?
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27.01.2022 11:16 Відповісти
Ага как в контрстрайке в который он рубился под солями.... Перепутал реальность от недостатка солей....
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27.01.2022 12:30 Відповісти
Це догадки. Можуть як бути справедливі так і не вірними.
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27.01.2022 10:45 Відповісти
І шкода тих ,хто його застрелив

???????????
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27.01.2022 10:16 Відповісти
От ти "скандалюру" учиняєш а не бачиш що все з-за твоєї "дурі" почалося!
"Мені його шкода. І шкода тих ,хто його застрелив. Потрібно допуститть адвокатів до допиту".
ХТО і КОГО "застрелив"? І до чого "адвокатів допускать" ? Ти ж пишеш що затриманий - "застрелений"!
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27.01.2022 10:34 Відповісти
Там таке не написано. Тобто потрібно як у кацапів , "без суда и следствия "?
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27.01.2022 10:38 Відповісти
Ой як "красиво"!!! "Не написано"!


Мені його шкода. І шкода тих ,хто його застрелив. Потрібно допуститть адвокатів до допиту. Потрібно дізнатись причину.

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27.01.2022 11:02 Відповісти
Де написано, що затриманий - застрелений???
В телеграм-каналі вже перші повідомлення ,що затриманий характеризувався як "позитивний".
Це трагедія для нього також , тому що молода людина в 21 рік вкоротила життя 5-м своїм товаришам. І для його сім'ї. Про те ,що він вата чи кацап ніде поки і ніхто не сказав,
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27.01.2022 11:05 Відповісти
Дебіле! Я ж цитую тобі твій власний коментар!!!
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27.01.2022 11:18 Відповісти
Дебіле , слово "шкода" не синонім слова "застрелений"
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27.01.2022 11:40 Відповісти
Синку! У мене робота була - УМІТЬ ЧИТАТЬ ЮРИДИЧНІ ДОКУМЕНТИ" (Це включало і читання протоколів допитів) Так що "не крути сракою" а навчись спочатку грамотно викладать свої думки! Обісрався? Так заткнися і не ганьбися ще гірше!)
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27.01.2022 11:44 Відповісти
Пост, не юридический документ. Ну ошибся человек, бывает . По смыслу то понятно. Всех жалко.
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27.01.2022 11:49 Відповісти
згинь фанатику Лукасраки... Якщо полегшає, то прочитай, що я тобою захоплююсь- рентген залітний.
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27.01.2022 11:58 Відповісти
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27.01.2022 10:35 Відповісти
ХЗ звичайно, але якось все це відбулось дуже вчасно для москалів і вписується в інформаційну військову кампанію де українські військові - злочинці.
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27.01.2022 10:00 Відповісти
вписується на 100%. Але з іншого боку ,вчора вночі США дали Росії відповідь , яку вона не приняла. А це вбивство відбулось в 4 ранку. І його затримали навіть в тій же формі. Мені здається , що це хаотичний випадок. Сьогодні вже стане все зрозуміліше.
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27.01.2022 10:35 Відповісти
Уже и приговор подписал,вопреки закону,бардак в нацгвардии твоя прямая ответственность,временно отстраняйся и шуруй на допрос,ответь почему допустил такое.
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27.01.2022 10:01 Відповісти
Як завжди в нас..
Це добре що буде нести відповідальність,але треба розібратись що трапилось,а не вішати всіх собак,бо по риториці що мають перерити як він там ті довідки отримав,то воочевидь зроблять винним лише його.
Може я романтик,але по фото "людожером"він не виглядає
ЯК ВАРІАНТ якщо людині 20 разів на день кажуть шо він гівно,вимагають гроші,чи примушують до чогось то навіть людина зі 100%довідкою стане злою..Дивні висновки Монастирського
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27.01.2022 10:01 Відповісти
Розслідування як завжди буде в тому ключі, щоб керівний склад був білим і пушистим
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27.01.2022 10:02 Відповісти
Буде досліджений його пихічний стан. Потрібно дослідити, що його підштовхнуло на такі дії. Може він не один повинен сидіти.
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27.01.2022 10:02 Відповісти
Йому вже пох на ваші "покарання", справу зроблено, виправити нічого не можна, один раз випустив з себе звіра - назад не запихнеш. Причин для психічного зриву у кожної людини повно, у цього тепер вже злочинця є дуже вагома - виріс без батька, тобто не навчений і не вихований як чоловік, тому і "зламався". Усі хлопці, виховані виключно жінкою, так само психічно неповноцінні по життю, це аксіома. Стають або злочинцями, або нікчемами.
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27.01.2022 10:02 Відповісти
Співчуваю.
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27.01.2022 10:23 Відповісти
А всього то треба, щоб командир підрозділу нє на работу хадил, а виконував свої обовязки і стежив за відносинами в армійському колективі. І наводив лад, і способів його навести безліч, все давно вигадали за нас.
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27.01.2022 10:03 Відповісти
Выбивайте уже сраный совок из своей головы, млять! Задолбала эта теза, что "командир отвечает за все, что сделали его подчиненные"(с)
*****, оно само должно отвечать за свои поступки. Оно присягу принимало!!!
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27.01.2022 10:42 Відповісти
издевались над ним скорее всего..
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27.01.2022 10:03 Відповісти
Женщина ? Швабру подавала ? Это идейный ватный скот, а не "жертва знущань".
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27.01.2022 10:27 Відповісти
Імбіцил, це автоматична зброя, і дівчина попала під роздачу, або знала і покривала ці знущання. Але ж потрібно трішки подумати що там було, а не писати про ватнка.
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27.01.2022 11:06 Відповісти
Аха ха ха "знущання" прямо на заводі? ну ти і дебіл.
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27.01.2022 13:53 Відповісти
почалося - розгін плачу і світової скорботи на весь Світ - істерика наше фсе
такі випадки відбуваються скрізь, навіть у самих благополучних країнах. Давайте - розпустіть нац.гвардію та збройні сили та забороніть зброю мисливцям.

Спокійно з'ясуйте з-за чого цей хлопець збожеволів - і спокійно вирішите проблему в робочому порядку
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27.01.2022 10:04 Відповісти
Та якби ж спокійно вирішували ,, то і подій можливо не було б таких.
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27.01.2022 10:06 Відповісти
Спокійно вирішують цю проблему - садять пацана, а дідовщина, офіцери, сержанти, і далі продовжують видавати зброю, людям які в депресії, та займаються кришуванням дідовщини - таке спокійне з'ясування вас влаштовує?
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27.01.2022 11:04 Відповісти
На мій погляд так звану нацгвардію (репресивний інструмент) потрібно розігнати, а ВСУ потрібно посилити.
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27.01.2022 12:12 Відповісти
3 месяца службы и боевой караул ????
по видео он добивал, а не просто на психе стрелял, поэтому буде пыжиком практически 100% (если невменяемым не сделают).
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27.01.2022 10:05 Відповісти
Сделают ибо погоны дороже
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27.01.2022 12:33 Відповісти
99%- це дідівщина.Це як треба було довести хлопця,щоб отак не витримали нерви....Найсуворішу відповідальність мають понести ті,хто знав та закривав очі на порядки в частині.Починаючи з солдатів і закінчуючи командиром частини.Офіцерня знає про дідівщину,але вона їм вигідна,бо гарантує виконання будь-яких дебільних завдань і забаганок.Як би цинічно це не звучало,але плюси в цій історії все таки є.Тепер деяких "дідів" трохи попустить...
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27.01.2022 10:07 Відповісти
это деды милиционеры -таких не попускает
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27.01.2022 10:12 Відповісти
Я служил срочную в роте охраны в конце 90-х. Таких ипанутых в роте вычисляли на ранних стадиях службы и отправляли или на хоздвор или в пожарку. И никакие неуставные отношения не могут нормального человека заставить сделать такое. Только психически больного, который считает, что весь мир вертится вокруг него.
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27.01.2022 10:07 Відповісти
Ти красаучег, почитай як балтієць при совку, з внутрішніх військ, розстріляв срочників, які над ним дуже знущались, і погрожували вже вбивством.
Так от "защітнік конца 90-х", хто дав зброю пацану, який явно був в депресії від дідовщини.
Ще трішки і ти напишеш, яка прекрасна дідовщина.
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27.01.2022 11:01 Відповісти
Вася, ты жертва дедовщины? Иди семьям погибших расскажи, про бедного мальчика, которого все обижали.
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27.01.2022 11:06 Відповісти
Тварина кончена, про дітей які загинули повинен рідним розказувати, такий самий підар-керівник, як ти. Бо він допустив цю дідовщину, і покивав її.
Пацан який стріляв, скоріш за все психічно не готовий отримувати зброю, а такі совкові тварини як ти, не борються з дідовщиною, а сидять херню всяку пишуть в інтернетах.
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27.01.2022 11:21 Відповісти
Тебе уже доложили, что там дедовщина была? Длбб ты тупой?
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27.01.2022 11:23 Відповісти
Ага там дідавщіна прямо на заводі була, вася котов типовий дебіл.
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27.01.2022 13:58 Відповісти
щас мусорье поганое на него всех собак повесит , и все недостачи даже спишут, и гнилую картошку
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27.01.2022 10:11 Відповісти
*********, своими методами с другими не нужно делиться.
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27.01.2022 11:07 Відповісти
это я про таких как ты ублюдков нквдшно-кгбшных пишу
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27.01.2022 11:09 Відповісти
Тебя часто на бутылку сажали, мокшанин? Или на швабру?
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27.01.2022 11:12 Відповісти
о! посадить на бутылку ! это как те мусора с донбаца, сразу видно шо ты ты петух кацапский , петушара кацапская у них про бутылку только и слышно.... а ты громко пукать любишь , когда бутылку суют тебе?
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27.01.2022 11:16 Відповісти
Смотря на его лицо ,на шизика он не похож и остаётся один вариант ,ДЕДОВЩИНА .
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27.01.2022 10:13 Відповісти
Хахахахаахах да он укурок имбецил
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27.01.2022 12:34 Відповісти
Дебилу 20лет,какая дедовщина?******#а надо было застрелить при задержании.Пацанов жалко...
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27.01.2022 10:17 Відповісти
Ти звідки поцало вилізло? Якщо ти не знаєш про дідовщину?
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27.01.2022 10:57 Відповісти
"Будуть вивчатися обставини проходження Артемієм Рябчуком військово медичної комісії " - сказал откосивший от армии))))
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27.01.2022 10:18 Відповісти
З ним зрозуміло - вбивство є вбивство…
А що стосовно його командирів, які покривали дідовщину??? - Іншої причини просто не може бути, щоби довести до таких наслідкив…
Що стосовно самого Монастирського - невже він не знає за цю проблему??? Він залишиться на посаді???
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27.01.2022 10:19 Відповісти
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27.01.2022 10:19 Відповісти
пока есть срочная служба, будет дедовщина и будут подобные катастрофы.
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27.01.2022 10:22 Відповісти
В Израиле срочная служба. И что? Дело не в срочной службе, а к построении этой службы. Как и из чего ты построил дом, так он и будет стоять. Если ты вместо цементного раствора использовал грязь, то результат будет очевиден. Дом развалится.
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27.01.2022 10:30 Відповісти
в Израиле дедовщина цветет в полный рост, вот что. и отказников там полно, и судебных процессов хватает. не могут служить все без разбора, не важно, Израиль это или какая-то другая страна. принудительная служба в армии сродне тюрьме, а местами хуже тюрьмы, и порядки там будут соответствующие, тех, кто не хочет служить, будут приводить к покорности всеми способами.
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27.01.2022 10:39 Відповісти
Израиль окружен врагами. У Украины тысячи километров границы с орками. Поэтому не рассказывай о том, что "срочная служба плоха". Она просто необходима в таких условиях.
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27.01.2022 11:59 Відповісти
Коли у вас ворог ядерна країна зі всіма типами зброї,призов не допоможе.Має бути технологічна,контрактна і мотивована армія.Більшість тих,хто служить в нас на строковій службі,потім починають Україну ненавидіти,або хочуть з неї виїхати.
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27.01.2022 13:25 Відповісти
Який грізний міністр, скаже краще коли зелена гнида Трухін понесе покарання.
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27.01.2022 10:28 Відповісти
Найсуворішу для себе він вже поніс. Вже життя, яке у нього було попереду - коту під хвіст. І дівчата, і сім'я, і діти - все, нема. Шконка і камера. І повна відсутність робити те, що роблять всі поза межами в' язниці - прокидатися, коли хочеш, іти, куди хочеш, їсти, що хочеш і так далі. Але чи понесуть Найсуворішу покарання ті, хто допустив такий жахливий трагічний випадок? Чи відповідь ті, хто еічюс відповідальність за нього, його психоемоційеий стан, за озброєння і контроль за ним?
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27.01.2022 10:32 Відповісти
По его словам, будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КАТИГОРИЧНОСТЬ ПОДЧЕРКНУТЫХ СЛОВ а не чтоб он научился.Вот и научили а теперь еще и его обвиняют
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27.01.2022 10:33 Відповісти
Расстрелял не с автомата, а с карабин
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27.01.2022 10:41 Відповісти
АСКСУ це автоматичний карабін.
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27.01.2022 10:55 Відповісти
....Впевнений що нам треба провести ґрунтовний аналіз того, як в країні побудована строкова військова служба, які її переваги та недоліки і що потрібно кардинально змінювати", - підсумував він. Почему для того, чтобы анализировать, делать выводы и начинать что-то менять нужны кровавые преступления и жертвы? Цель назначения на должности министров и чиновников - не пристроить на теплое место своего братана или родственника, а в том, чтобы не дожидаясь страшных трагедий, этот министр или чиновник начал делать какие-то нужные реформы...
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27.01.2022 10:51 Відповісти
Двойные стандарты во всей красе! Все до одной, все до одной рожи бандитов и преступников из так называемых "ЛДНР", которые убивали и продолжают убивать наших солдат на Донбассе - полностью замазаны, заретушированы, чтобы их никто не увидел! Не демонстрируют нам лиц даже тех из них, по которым даже имеются приговоры судов, вступивших в законную силу! Почему же лицо этого молодого украинского нацгвардейца подано безо всякой ретуши??? Да, он также преступник, совершил массовое убийство, я все понимаю, но почему, почему ни одного лица ни одного преступника "оттуда" мы не видим, а "отсюда" - видим во всей красе??? Почему??? А семьям и родным жертв - искренние сочуствия...
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27.01.2022 10:53 Відповісти
Що ця тварина заявляє? Найсуворіше покарання повиннє нести керівництво, яке допустило цей совково-дідовщинний бардак.
Всі знали що там робиться.
Як так, що людина в стані депресії отримує зброю?
Сидіти ти повинен самий перший, за те що підтримуєш цей совок вонючий в армії. Ви з зеленим скотом до НАТО претензії виставляєте, чому не беруть?
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27.01.2022 10:54 Відповісти
а командиру медаль дадут?)))) страна идиотов
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27.01.2022 11:20 Відповісти
ты ярчайший представитель
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27.01.2022 11:21 Відповісти
ты почему со школы сбежал?
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27.01.2022 13:26 Відповісти
марья ивановна? завтра буду...
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27.01.2022 13:30 Відповісти
смотри мне, позвоню папке, получишь ремня и заберут телефон на месяц))) не будет возможности на цензор гадить
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27.01.2022 13:34 Відповісти
ну без телефона месяц я как-то переживу, а вот ты залу*у папки в своей с*аке можешь уже не пережить...
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27.01.2022 14:57 Відповісти
ну ты по своей семье про мою не суди, или ты попадал под моего папика?)))) он мне говорил что чушку какого то пердолил по пьяне, с бабой перепутал. не тебя ли?))))
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27.01.2022 15:03 Відповісти
у тебя есть папик? бедняга... ты давно откинулся... баклажан безграмотный?)
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27.01.2022 15:13 Відповісти
я в отличии от тебя в школе учился, а ты все о члене в своей намытой сраке мечтаешь на уроках))))
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27.01.2022 15:16 Відповісти
ну вот, почему здесь написали корректно "расстрелял с автомата" а в предыдущей "з АК-47"? Чисто случайно или таки исправились...

p.s. тварь на фото на разминирование полей а потом использовать как мишень для прицельной стрельбы ВОГами!!!!!
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27.01.2022 11:20 Відповісти
Дивно якось. фото вбивці-Рябчука засвітили враз, а вбивць-мажорів-водіїв якось прикривають, певне щоб "не порушувати права".
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27.01.2022 12:12 Відповісти
Вопрос: почему сепарские лугандонские морды зарисовуют на фото, а солдата не зарисовали? Это для рашистких говно новостей сенсацию покруче сделали.?
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27.01.2022 12:47 Відповісти
Совкофіли,знову по темах показують Ізраїль і Швейцарію.Як ви вже задовбали.Вас ламали в совці і ви це саме хочете,що зі всіма так було.Бо в нас саме москальсько-совєтський устрій в армії.Армія має бути мотивована і контрактна.А не строкове лайно.Не можуть всі бути в тюрмі,а строкова служба це тюрма.Люди всі різні,а ви хочете,щоб всі були бойовими юнітами,як в стратегічних відеоіграх.Я вже казав,що мотивована і забезпечена контрактна 200 тисячна армія,може навішати мільйонній немотивованій і рабській армії.Тим більше Україна веде і буде вести оборонну гібридну війну.
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27.01.2022 13:21 Відповісти
А что, Монарстырский уже определяет степень вины и назначает сроки вместо суда? Или так, поболтать вышел ?
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27.01.2022 20:49 Відповісти
 
 