Монастирський про затримання строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі: Він понесе найсуворішу відповідальність. ФОТО

Будуть вивчатися обставини проходження Артемієм Рябчуком військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

Про це у Facebook повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену Законом", - йдеться в повідомленні.

За його словами, буде створено комісію по виченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег.

"Також будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Після вивчення умов та обставин що призвели до трагедії будуть зроблені висновки. В тому числі кадрові. Впевнений що нам треба провести ґрунтовний аналіз того, як в країні побудована строкова військова служба, які її переваги та недоліки і що потрібно кардинально змінювати", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.

П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.

Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником із Ізмаїла.

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