Монастирський про затримання строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі: Він понесе найсуворішу відповідальність. ФОТО
Будуть вивчатися обставини проходження Артемієм Рябчуком військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.
Про це у Facebook повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену Законом", - йдеться в повідомленні.
За його словами, буде створено комісію по виченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег.
"Також будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Після вивчення умов та обставин що призвели до трагедії будуть зроблені висновки. В тому числі кадрові. Впевнений що нам треба провести ґрунтовний аналіз того, як в країні побудована строкова військова служба, які її переваги та недоліки і що потрібно кардинально змінювати", - підсумував він.
Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.
П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.
Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником із Ізмаїла.
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"Мені його шкода. І шкода тих ,хто його застрелив. Потрібно допуститть адвокатів до допиту".
ХТО і КОГО "застрелив"? І до чого "адвокатів допускать" ? Ти ж пишеш що затриманий - "застрелений"!
Мені його шкода. І шкода тих ,хто його застрелив. Потрібно допуститть адвокатів до допиту. Потрібно дізнатись причину.
В телеграм-каналі вже перші повідомлення ,що затриманий характеризувався як "позитивний".
Це трагедія для нього також , тому що молода людина в 21 рік вкоротила життя 5-м своїм товаришам. І для його сім'ї. Про те ,що він вата чи кацап ніде поки і ніхто не сказав,
Це добре що буде нести відповідальність,але треба розібратись що трапилось,а не вішати всіх собак,бо по риториці що мають перерити як він там ті довідки отримав,то воочевидь зроблять винним лише його.
Може я романтик,але по фото "людожером"він не виглядає
ЯК ВАРІАНТ якщо людині 20 разів на день кажуть шо він гівно,вимагають гроші,чи примушують до чогось то навіть людина зі 100%довідкою стане злою..Дивні висновки Монастирського
*****, оно само должно отвечать за свои поступки. Оно присягу принимало!!!
такі випадки відбуваються скрізь, навіть у самих благополучних країнах. Давайте - розпустіть нац.гвардію та збройні сили та забороніть зброю мисливцям.
Спокійно з'ясуйте з-за чого цей хлопець збожеволів - і спокійно вирішите проблему в робочому порядку
по видео он добивал, а не просто на психе стрелял, поэтому буде пыжиком практически 100% (если невменяемым не сделают).
Так от "защітнік конца 90-х", хто дав зброю пацану, який явно був в депресії від дідовщини.
Ще трішки і ти напишеш, яка прекрасна дідовщина.
Пацан який стріляв, скоріш за все психічно не готовий отримувати зброю, а такі совкові тварини як ти, не борються з дідовщиною, а сидять херню всяку пишуть в інтернетах.
А що стосовно його командирів, які покривали дідовщину??? - Іншої причини просто не може бути, щоби довести до таких наслідкив…
Що стосовно самого Монастирського - невже він не знає за цю проблему??? Він залишиться на посаді???
Всі знали що там робиться.
Як так, що людина в стані депресії отримує зброю?
Сидіти ти повинен самий перший, за те що підтримуєш цей совок вонючий в армії. Ви з зеленим скотом до НАТО претензії виставляєте, чому не беруть?
p.s. тварь на фото на разминирование полей а потом использовать как мишень для прицельной стрельбы ВОГами!!!!!