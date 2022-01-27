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60 км нової обхідної дороги збудують в Чернівцях, - Служба автодоріг

будівництво,велике

У Чернівцях збудують нову обхідну дорогу, яка покращить транспортне сполучення західних та північно-західних регіонів України з центральними областями, а також забезпечить транзит європейських та прибалтійських країн з портами Азовського та Чорного морів.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі йде розробка техніко-економічного обґрунтування проєкту, який реалізовуватимуть за програмою "Велике будівництво".

Завдання проєктувальників – визначити, якою буде інтенсивність трафіку в перспективі, де саме проходитиме траса зі всіма розв’язками та штучними спорудами, а також проведення інженерно-геодезичних досліджень і оцінки впливу на навколишнє середовище.

"Фахівці, які розробляють техніко-економічне обґрунтування будівництва обходу Чернівців, вже провели усі необхідні інженерно-геодезичні вишукування, підрахували об’єми трафіку на альтернативних до майбутньої дороги маршрутах", - розповіли в автодорі.

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За планом, обхідну будуватимуть в кілька етапів, а її протяжність сягне близько 60 км. Крім поліпшення логістики і швидкості проходження транспорту, нова дорога дозволить звільнити Чернівці від транзитних потоків.

"Орієнтований план маршруту ІІІ черги пролягатиме від траси М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече у напрямку автодороги Чернівці – Великий Кучурів та Р-62 Криворівня — Усть-Путила — Старі Кути — Вижниця — Сторожинець — Чернівці до автошляху Т-26-07 Кіцмань — Сторожинець — Глибока — Опришени з під'їздом до ст.Вадул Сірет", - уточнює Служба.

ІV чергу обхідної попередньо планують будувати від траси М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече до північного обходу Чернівців, перетинаючи автодорогу Т-26-02 Чернівці-Заставна та Т-26-03 Чернівці — Недобоївці — Хотин, до автомобільної дороги Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига.

Як заявляв раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, цьогоріч починається будівництво Київської обхідної дороги. Проєкт реалізовуватимуть разом із міжнародними партнерами.

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Автор: 

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Мені б зараз була б набагато приємніша новина накштал: Армія по держзамовленню отримала стільки-то ***********, стільки-то нової техніки.
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27.01.2022 10:09 Відповісти
Так то они просто пистят - гроши налогоплательщика себе на зарплату тратят и все и завершается все ЯМОЧНЫМ РЕМОНТОМ С ЛОПАТОЙ. И В ДОЖДЬ 😀😀
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27.01.2022 10:14 Відповісти
А автобан Львов - Одесса построить слабо? Тогда бы из Восточной Европы и туристы ехали и фуры шли из порта Одессы в Европу
Такое впечатление , что служба автодорог только гроши на зарплаты тратит ( проедает) , А СТРАТЕГИЧЕСКИ мыслить не может .
Позорище !! В Украине нет НИ ОДНОГО АВТОБАНА !!!! И кто-то там в Кабмине , ОПУ, ВР считают себя прогрессивными леятелями ?
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27.01.2022 10:12 Відповісти
Яка в нас війна на порозі ??? Тут Коломойському гроші потрібно заробляти......

Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від "Великого будівництва" на 80% , - ЗМІ

Джерело: https://censor.net/ua/n3311993
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27.01.2022 11:34 Відповісти
 
 