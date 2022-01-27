Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 363 млн, жертв уже 5,6 млн. За добу захворіли понад 3,5 млн людей, померли - 10,5 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 січня у світі зареєстрували 3 574 262 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 10 542 особа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 363 380 932 випадки інфікування, з них 3 574 262 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 646 123 осіб, з них 10 542 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 287,7 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 32 393 нові випадки COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 154 людини померли, понад 5 тис. одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 16-ту, за летальними випадками за добу Україна - 18-та у світі та 8-ма в Європі.