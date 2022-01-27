Стали відомі імена солдатів та цивільної жінки, яких розстріляв строковик Рябчук у Дніпрі

Стали відомі імена чотирьох військовослужбовців Національної гвардії та цивільної дівчини, які загинули внаслідок стрілянини в Дніпрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Буганов Олександр Олександрович – 15.08.1987, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший лейтенант, начальник варти. Інші дані встановлюються.

Левківський Артем Володимирович – 16.12.2000, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат, помічник начальника варти. Проживає у м. Олешків, Херсонської області. Інші дані встановлюються.

Драган Олександ Олександрович – 06.11. 1997, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, молодший сержант. Мешкає: м. Дніпро, пров. Громадянський, 42. Інші дані встановлюються.

Черник Леонід Леонідович – 2002 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат. Проживає в Херсонській області. Інші дані встановлюються.

Лебідинець Віра Сергіївна - 01. 07. 1986 р.н., інші дані встановлюються.

Були поранені:



Наместник Денис Вікторович, 23.08.2002 р.н.;

Гулида Владислав Юрійович, 31.12.1999 р.н.;

Семенченко Ігор Андрійович, 1997 р.н.;

Шарова Жанна Генадіївна, працівниця заводу;

Мачула Євген Сергійович, 08.07.2001 р.н.;

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