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Стали відомі імена солдатів та цивільної жінки, яких розстріляв строковик Рябчук у Дніпрі

рябчук

Стали відомі імена чотирьох військовослужбовців Національної гвардії та цивільної дівчини, які загинули внаслідок стрілянини в Дніпрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Буганов Олександр Олександрович – 15.08.1987, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший лейтенант, начальник варти. Інші дані встановлюються.

Левківський Артем Володимирович – 16.12.2000, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат, помічник начальника варти. Проживає у м. Олешків, Херсонської області. Інші дані встановлюються.

Драган Олександ Олександрович – 06.11. 1997, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, молодший сержант. Мешкає: м. Дніпро, пров. Громадянський, 42. Інші дані встановлюються.

Черник Леонід Леонідович – 2002 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат. Проживає в Херсонській області. Інші дані встановлюються.

Лебідинець Віра Сергіївна - 01. 07. 1986 р.н., інші дані встановлюються.

Були поранені: 

Наместник Денис Вікторович, 23.08.2002 р.н.;
Гулида Владислав Юрійович, 31.12.1999 р.н.;
Семенченко Ігор Андрійович, 1997 р.н.;
Шарова Жанна Генадіївна, працівниця заводу;
Мачула Євген Сергійович, 08.07.2001 р.н.;

Читайте: Монастирський про затримання строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі: Він понесе найсуворішу відповідальність. ФОТО

Стали відомі імена солдатів та цивільної жінки, яких розстріляв строковик Рябчук у Дніпрі 01
Стали відомі імена солдатів та цивільної жінки, яких розстріляв строковик Рябчук у Дніпрі 02

Автор: 

Дніпро (3295) смерть (6774) стрілянина (1793) жертви (1810)


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Топ коментарі
+41
иди нах со своим табуретом, придурок, работница завода тоже нападала на хлопчика?
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27.01.2022 10:21
+18
ЖАХ
приберіть будь ласка фото

Те що ви маленьким квадратом обличчя закрили то що калюжі крові поряд не видно?як рідним таке дивитись

Нащо адреси вказуєте..
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27.01.2022 10:24
+16
аж сльозы навернулись от увиденного и прочитанного.... убитых и раненых сколько невинных людей.... какой ужас и трагедия...вот так просто ни за что люди лишились жизни...другие искалечены....
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27.01.2022 10:23
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-дедовщина, - сами виноваты, - совковые порядки, - некрасивая казарма, - разные года рождения, - агент фсб, - что там делали женщины, - зеля дурак, - офицеры дураки.

а причин как всегда две: цена-качество и вероятность
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27.01.2022 11:51 Відповісти
как ща вынесут мозг всем частям зомполиты)
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27.01.2022 12:46 Відповісти
Нацгвардію терміново передати в ЗСУ разом зі зброєю, гвинтокрилами , і всім гамузом . Нацгвардійців розформувати по разним батальонам . Бо толку від них ніякого , кишенькова армія влади , створена Аваковим , армія проти народу , на кшталт кацапської .
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27.01.2022 12:57 Відповісти
Я її ніколи і не сприймав, як Національну гвардію. Там немає жодного логічного зв'язку між назвою та функцією. Внутрішні війська чи жандармерія повністю відповідають суті. І не такого розміру вони мають бути.
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27.01.2022 17:03 Відповісти
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