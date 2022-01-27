УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10430 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
5 649 8

Кабмін встановив мінімальний термін між етапами вакцинації для отримання бустерної дози вакцини у 90 днів

вакцина,ляшко,шмигаль,кабмін,стефанішина,лазебна

Кабінет Міністрів установив мінімальний термін між етапами вакцинації для отримання бустерної дози вакцини від COVID-19 у 90 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Тим самим своєю постановою від 19 січня Кабмін також встановив максимальний термін при отриманні дози вакцини від COVID-19 - 270 днів.

Ці терміни застосовують як для вакцинації однією вакциною, так і при застосуванні змішаних схем вакцинації, уточнюється в документі.

Крім того, постанова передбачає, що під час формування COVID-сертифікату після бустерної дози в нього носиться відповідна позначка "booster/бустер".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Препарат для лікування COVID-19 "Молнупіравір" зареєстровано в Україні, - МОЗ

вакцина (4419) Кабмін (14140) щеплення (174) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шмигаль вже став медиком-вакцинологом і проктологом?
показати весь коментар
27.01.2022 10:32 Відповісти
Та житель Сум,рекордсмен України по прививкам,аж 25-ть,захворів на коронавірус.Так яка же бустена прививка в змозі допомогти,може ціаністий калії?
показати весь коментар
27.01.2022 10:38 Відповісти
P.S.Чи влада і йому скаже що сам винен так як треба було привитися 26-ю бустерною?
показати весь коментар
27.01.2022 10:43 Відповісти
Призвіще , ім'я та по-батькові жителя Сум - рекордсмена , будь ласка ! Чи це "адін дєдушка сказал"? Він що , кожного місяця "хворіє"? І почав раніше китайців !
показати весь коментар
27.01.2022 12:18 Відповісти
Вчорашню інформацію із новин знайти чомусь не можу але надам сьогоднішню із Харькова.https://www.unian.ua/health/country/gore-rekordsmen-ukrajinec-otrimav-ponad-15-doz-covid-vakcini-zaradi-vinagorodi-video-novini-ukrajini-11658694.html
показати весь коментар
27.01.2022 12:26 Відповісти
https://nw.com.ua/kurezy/rekord-goda-sumchanin-vakczinirovalsya-ot-kovida-pochti-30-raz-i-ostalsya-zhivym/ https://nw.com.ua/kurezy/rekord-goda-sumchanin-vakczinirovalsya-ot-kovida-pochti-30-raz-i-ostalsya-zhivym/


27 раз вакцинировался от Covid-19 житель Сум. Первую прививку 23-летнему Алексею сделали в конце августа прошлого года
показати весь коментар
27.01.2022 12:33 Відповісти
Вибачачаюсь , не зрозумів одразу . Ну так то просто хвора людина , а не рекордсмен .
показати весь коментар
27.01.2022 17:28 Відповісти
В мене питання до Шмигаля, як спеціаліста. Чому частина населення переносять зараження без симптомів або як легка простуда?
показати весь коментар
27.01.2022 10:43 Відповісти
 
 