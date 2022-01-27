Кабмін встановив мінімальний термін між етапами вакцинації для отримання бустерної дози вакцини у 90 днів

Кабінет Міністрів установив мінімальний термін між етапами вакцинації для отримання бустерної дози вакцини від COVID-19 у 90 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Тим самим своєю постановою від 19 січня Кабмін також встановив максимальний термін при отриманні дози вакцини від COVID-19 - 270 днів.

Ці терміни застосовують як для вакцинації однією вакциною, так і при застосуванні змішаних схем вакцинації, уточнюється в документі.

Крім того, постанова передбачає, що під час формування COVID-сертифікату після бустерної дози в нього носиться відповідна позначка "booster/бустер".

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