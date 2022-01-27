Гетманцев про карантин у ВР: Ми працюватимемо у комітетах. У разі необхідності зможемо зібратися у сесійній залі

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що Верховна Рада проголосує за зміну календарного плану своєї роботи.

Про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це ж рішення не "слуг", а всіх консенсусом. Вчора була нарада, на якій я особисто був присутній, всі фракції, хто там був, висловилися, що це буде правильне рішення", - зауважив нардеп.

Гетманцев нагадав, що цим рішенням не відміняються пленарні засідання наступного тижня, а переноситься робота із сесійної зали до комітетів.

"Робота в комітеті зранку до вечора. Іноді навіть до пізнього вечора. Ми займаємося своєю роботою - розглядаємо законопроєкти, здійснюємо парламентський контроль та заслуховуємо органи виконавчої влади. Тобто, це процес, який не припиняється ні на хвилину. Ми можемо працювати в комітетах в зумі, на відміну від сесійної зали", - зазначив Гетманцев.

Він запевнив, що у разі необхідності депутатів можна буде легко зібрати у сесійній залі: "А як зібрати у суботу, коли Верховна Рада не працює? А як у не пленарний тиждень? Існують абсолютно чіткі алгоритми негайного повідомлення депутатів про необхідність зібратися у сесійній залі".

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