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Новини Коронавірус і карантин
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Гетманцев про карантин у ВР: Ми працюватимемо у комітетах. У разі необхідності зможемо зібратися у сесійній залі

вр,рада,верховна

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що Верховна Рада проголосує за зміну календарного плану своєї роботи.

Про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це ж рішення не "слуг", а всіх консенсусом. Вчора була нарада, на якій я особисто був присутній, всі фракції, хто там був, висловилися, що це буде правильне рішення", - зауважив нардеп.

Гетманцев нагадав, що цим рішенням не відміняються пленарні засідання наступного тижня, а переноситься робота із сесійної зали до комітетів.

"Робота в комітеті зранку до вечора. Іноді навіть до пізнього вечора. Ми займаємося своєю роботою - розглядаємо законопроєкти, здійснюємо парламентський контроль та заслуховуємо органи виконавчої влади. Тобто, це процес, який не припиняється ні на хвилину. Ми можемо працювати в комітетах в зумі, на відміну від сесійної зали", - зазначив Гетманцев.

Він запевнив, що у разі необхідності депутатів можна буде легко зібрати у сесійній залі: "А як зібрати у суботу, коли Верховна Рада не працює? А як у не пленарний тиждень? Існують абсолютно чіткі алгоритми негайного повідомлення депутатів про необхідність зібратися у сесійній залі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збільшується кількість хворих на COVID-19 нардепів. Ініційована нарада щодо формату роботи ВР, - речниця "СН" Палійчук

Автор: 

ВР (15025) карантин (18172) Гетманцев Данило (896) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Депутат ВР от Слуги Народа Данил Гетманцев, председатель комитета по вопросам налогов, лоббист фискализации, пропагандист прозрачных отношений государства и частников, выжиматель налогов из бизнеса... похоже сам хронически налоги не платит. А его семья кидает сотрудников на зарплаты и гонорары.

https://genshtab.info/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://genshtab.info/Гетманцев_Даниил_Александрович
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27.01.2022 10:41
+7
Они просто хотят свои семьи вывезти и самим свалить на случай войны. Но в таком случае если война таки будет, то их нужно внести в базу миротворца и их семьи, и после нашей победы, когда те вернуться - просто их расстрелять как предателей народа!!!
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27.01.2022 10:43
+5
Вони сидять в ВР без масок , а потім уходять на карантин , сюр якийсь , як і вся ВР
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27.01.2022 10:40
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Вони сидять в ВР без масок , а потім уходять на карантин , сюр якийсь , як і вся ВР
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27.01.2022 10:40 Відповісти
Та маска як і вакцина до сраки
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27.01.2022 10:43 Відповісти
Они просто хотят свои семьи вывезти и самим свалить на случай войны. Но в таком случае если война таки будет, то их нужно внести в базу миротворца и их семьи, и после нашей победы, когда те вернуться - просто их расстрелять как предателей народа!!!
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27.01.2022 10:43 Відповісти
ЗЕЛЯ и ГЕТЬМАНЦЕВ учат как правильно СОСАТЬ КОНЕЦ эпохи бизнеса, теперь день ЗЕдурака - 25 января
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoNGEU4afaYw%26t%3D106s%26fbclid%3DIwAR2wHkHiiEiMACCeTKICZ6rClFFMLnrHER6GBECVtZ9Dm_kswL3zanhVtlI&h=AT2xvWu1YTTmCyqg4EEUvMHohrY3oHxWoLr8NyhugTldRBbMH8zN0juIvDDswIZIhc7SbNS8e2bSqKMDOVRkK3HCVe_WOf1J45ZbkcgtZ0gHhR_U6Kaa1Tw6YtwwRTa3Qjs&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_mUII7SKST_SQKPGWnv7ZSqNy1r61nFcmW_tbR1CpkfO__fqlkLF1EkicaBtNzpIlo5qybDl3Ywu5GO2fdwlF52i8N6hh3iBq44Ilc3u4R5P6XK5UhANyCszIKURRhkUhUncs_1HSFxXNJ29XGlRgQw https://www.youtube.com/watch?v=oNGEU4afaYw&t=106s
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27.01.2022 11:01 Відповісти
Тебя, гетьманцев нужно в крематории собирать, зесрань ты лапотная
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27.01.2022 10:40 Відповісти
вона працюватиме в дубаях у жули
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27.01.2022 10:41 Відповісти
щось мені це нагадало..... Де Жа Вю....
ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ!!!!
Верховна ЗРАДА буде працювать?? Да туди взагалі треба АМБАРНИЙ замок повісить до наступних Виборів... Менше шкоди для України буде від тих колаборантів та агентів кремля!
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27.01.2022 10:41 Відповісти
Депутат ВР от Слуги Народа Данил Гетманцев, председатель комитета по вопросам налогов, лоббист фискализации, пропагандист прозрачных отношений государства и частников, выжиматель налогов из бизнеса... похоже сам хронически налоги не платит. А его семья кидает сотрудников на зарплаты и гонорары.

https://genshtab.info/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://genshtab.info/Гетманцев_Даниил_Александрович
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27.01.2022 10:41 Відповісти
После месячных каникул и 1,5 дня "работы" Рада ушла "на карантин".. так вы же там уже должны привиты быть дважды каждый ( а то и трижды) какой на хр-н карантин. Все на работы, дармоеды. За что мы вам такую зарплату платим, наверное не для постоянных отпусков и карантинов.
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27.01.2022 10:43 Відповісти
Да и так уже "прозаседавшиеся", придаток до ОПы.
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27.01.2022 10:44 Відповісти
А паспорта заграничные у избранников не забрали, чтобы предотвратить саботаж госдеятельности.
А другое - а вдруг кого-то совсем голодная акула на Сэйшелах скушает, не побрезгует? Кворум будет?
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27.01.2022 10:50 Відповісти
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27.01.2022 10:51 Відповісти
Ты думай лучше о санкциях США консерва. Бежать то тебе некуда. Тебя даже кацапы не приютят, чтобы не палиться.
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27.01.2022 10:53 Відповісти
А по зуму не пробували?
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27.01.2022 10:58 Відповісти
Поезжайте на 2 оставшихся года в Трускавец падлы упыри. ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
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27.01.2022 11:01 Відповісти
гетманцев думай про растов..а лучше беги пака не поздно !!!!
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27.01.2022 11:03 Відповісти
У Зе ублюдков уже квартирки в Лондоне. Англия с баблом людишек не выдает.
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27.01.2022 11:05 Відповісти
Краще **** зелена повісься вже напрацювався дебіл, перший кандидат на каштан.
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27.01.2022 11:05 Відповісти
Тут война на пороге ,западные страны работают помогая Украине но не наш парламент с президентом.ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ САБОТАЖ !
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27.01.2022 11:06 Відповісти
...и болеют в турборежиме.)
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27.01.2022 11:15 Відповісти
интересно.... получается если заболело 20 зеленожопых ублюдка то вся Рада должна уходить в отпуск)))) а остальные 400 ?????????????
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27.01.2022 11:37 Відповісти
Большинство крыс ведут наземный или полудревесный образ жизни. В качестве убежищ используют норы (как самостоятельно вырытые, так и норы других животных), естественные убежища, гнёзда различных животныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8B#cite_note-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-5 [5] , а также искусственные убежища (например подвалы или иные конструктивные перекрытия жилых домов). Живут крысы как одиночно, так и образовывая семейные или территориальные группы
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27.01.2022 12:21 Відповісти
вас, млядей, туда даже пускать нельзя было... вам то насрать на страну с высокой горы... абы бабла намутить
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27.01.2022 13:12 Відповісти
 
 