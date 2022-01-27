Гетманцев про карантин у ВР: Ми працюватимемо у комітетах. У разі необхідності зможемо зібратися у сесійній залі
Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що Верховна Рада проголосує за зміну календарного плану своєї роботи.
Про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це ж рішення не "слуг", а всіх консенсусом. Вчора була нарада, на якій я особисто був присутній, всі фракції, хто там був, висловилися, що це буде правильне рішення", - зауважив нардеп.
Гетманцев нагадав, що цим рішенням не відміняються пленарні засідання наступного тижня, а переноситься робота із сесійної зали до комітетів.
"Робота в комітеті зранку до вечора. Іноді навіть до пізнього вечора. Ми займаємося своєю роботою - розглядаємо законопроєкти, здійснюємо парламентський контроль та заслуховуємо органи виконавчої влади. Тобто, це процес, який не припиняється ні на хвилину. Ми можемо працювати в комітетах в зумі, на відміну від сесійної зали", - зазначив Гетманцев.
Він запевнив, що у разі необхідності депутатів можна буде легко зібрати у сесійній залі: "А як зібрати у суботу, коли Верховна Рада не працює? А як у не пленарний тиждень? Існують абсолютно чіткі алгоритми негайного повідомлення депутатів про необхідність зібратися у сесійній залі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoNGEU4afaYw%26t%3D106s%26fbclid%3DIwAR2wHkHiiEiMACCeTKICZ6rClFFMLnrHER6GBECVtZ9Dm_kswL3zanhVtlI&h=AT2xvWu1YTTmCyqg4EEUvMHohrY3oHxWoLr8NyhugTldRBbMH8zN0juIvDDswIZIhc7SbNS8e2bSqKMDOVRkK3HCVe_WOf1J45ZbkcgtZ0gHhR_U6Kaa1Tw6YtwwRTa3Qjs&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_mUII7SKST_SQKPGWnv7ZSqNy1r61nFcmW_tbR1CpkfO__fqlkLF1EkicaBtNzpIlo5qybDl3Ywu5GO2fdwlF52i8N6hh3iBq44Ilc3u4R5P6XK5UhANyCszIKURRhkUhUncs_1HSFxXNJ29XGlRgQw https://www.youtube.com/watch?v=oNGEU4afaYw&t=106s
ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ!!!!
Верховна ЗРАДА буде працювать?? Да туди взагалі треба АМБАРНИЙ замок повісить до наступних Виборів... Менше шкоди для України буде від тих колаборантів та агентів кремля!
https://genshtab.info/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://genshtab.info/Гетманцев_Даниил_Александрович
А другое - а вдруг кого-то совсем голодная акула на Сэйшелах скушает, не побрезгует? Кворум будет?