Українцю Гаррюсу, якого незаконно утримують в окупованому Донецьку, загрожує довічне або страта, - Денісова

33-річному громадянину України Андрію Гаррюсу, який незаконно утримується у СІЗО-5 м. Донецька, загрожує найвища міра покарання.

Про це у Telegram повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова, інформує Цензор.НЕТ.

"До 2014 року Андрій мешкав у селищі міського типу Кринична, що входить до складу Макіївки Донецької області. З початком тимчасової окупації виїхав до Дніпропетровської області: там одружився та намагався знайти роботу. Але згодом вирішив повернутися до рідного селища. Зв’язок з Андрієм зник 11 грудня 2018 року, а наступного дня до його будинку увірвалася "штурмова група" для обшуку. Разом з ними був Андрій. Виглядав він виснаженим, ледь говорив та мав очевидні побої на тілі. Вагітну дружину та сина закрили на другому поверсі, речі перевернули, а його вивезли у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

З’ясувати, що Андрій перебуває у донецькому СІЗО №5 рідним вдалося лише через кілька тижнів.

"Представники окупаційної адміністрації звинувачують Андрія Гаррюса у нібито "підготовці диверсій". У разі визнання так званими "судами" чоловіка винним - йому може загрожувати найвища міра покарання: довічне ув’язнення або смертна кара", - наголосила омбудсмен.

Денісова звернулась до Міжнародного комітету Червоного Хреста терміново здійснити візит до Андрія Гаррюса, сприяти його негайному звільненню.

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