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Українцю Гаррюсу, якого незаконно утримують в окупованому Донецьку, загрожує довічне або страта, - Денісова

гаррюс

33-річному громадянину України Андрію Гаррюсу, який незаконно утримується у СІЗО-5 м. Донецька, загрожує найвища міра покарання.

Про це у Telegram повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова, інформує Цензор.НЕТ.

"До 2014 року Андрій мешкав у селищі міського типу Кринична, що входить до складу Макіївки Донецької області. З початком тимчасової окупації виїхав до Дніпропетровської області: там одружився та намагався знайти роботу. Але згодом вирішив повернутися до рідного селища. Зв’язок з Андрієм зник 11 грудня 2018 року, а наступного дня до його будинку увірвалася "штурмова група" для обшуку. Разом з ними був Андрій. Виглядав він виснаженим, ледь говорив та мав очевидні побої на тілі. Вагітну дружину та сина закрили на другому поверсі, речі перевернули, а його вивезли у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

З’ясувати, що Андрій перебуває у донецькому СІЗО №5 рідним вдалося лише через кілька тижнів.

"Представники окупаційної адміністрації звинувачують Андрія Гаррюса у нібито "підготовці диверсій". У разі визнання так званими "судами" чоловіка винним - йому може загрожувати найвища міра покарання: довічне ув’язнення або смертна кара", - наголосила омбудсмен.

Денісова звернулась до Міжнародного комітету Червоного Хреста терміново здійснити візит до Андрія Гаррюса, сприяти його негайному звільненню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році внаслідок російської агресії на Донбасі загинуло четверо дітей, 8 зазнали поранень, - Денісова

Автор: 

Денісова Людмила (883) страта (80) окупація (6740) Донбас (22356) довічне ув’язнення (50)


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Топ коментарі
+13
Вот кто-то мне объяснит - нахрена туда было возвращаться???
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27.01.2022 10:50
+10
Бідний хлопець...
А бубачке пасрать на полонених.... Сейшели ждуть. ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ треба ще 50 млрд до капітуляції.
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27.01.2022 10:51
+6
Вагітна дружина... може ж жить не було де... роботу не знайшов... не було чим за квартиру платить.
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27.01.2022 10:53
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Вот кто-то мне объяснит - нахрена туда было возвращаться???
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27.01.2022 10:50 Відповісти
Вагітна дружина... може ж жить не було де... роботу не знайшов... не було чим за квартиру платить.
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27.01.2022 10:53 Відповісти
Мабуть місцевим колаборантам також це видалося нелогічним. Тому, для профілактики, вирішили посадити. Иншим наука.
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27.01.2022 10:54 Відповісти
Бідний хлопець...
А бубачке пасрать на полонених.... Сейшели ждуть. ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ треба ще 50 млрд до капітуляції.
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27.01.2022 10:51 Відповісти
У Бубочкє в голові "война уже закончилась" ..
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27.01.2022 11:28 Відповісти
Так це хлопець жеж класичний "донецький таксист". Чи не ви закидали у провину "Бубочці", що він таких вимінює?
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27.01.2022 13:32 Відповісти
Коли ввижається - хрестіться. Я взагалі вважаю що жодна людина, чи таксист, чи робітник, чи солдан ВСУ - не повинен бути у ПОЛОНІ. Не БАЧУ приводу для Блюзнірства з вашого боку. Людину шкода, можуть вбити, і дитина сиротою буде рости... а вам байдуже, лиш би свій висер залишити в ленті.
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27.01.2022 13:37 Відповісти
А он думал что на лугандоне его цветами встречать будут? Раз идиот то пусть сидит.
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27.01.2022 12:42 Відповісти
Сколько пленных освободил Зю за свою каденцию?
Или он уже плюнул на эту проблему. Ему надо много отдыхать
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27.01.2022 12:48 Відповісти
Ще в 2019, після того як в Парижі побачив мир в очах уйла, обміняв "всіх на всіх".
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27.01.2022 12:52 Відповісти
Боже, поможи
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27.01.2022 12:53 Відповісти
"....виїхав до Дніпропетровської області: там одружився та намагався знайти роботу" А в АТО захищати свою домівку , як інші зробили не , не в голові було ?
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27.01.2022 14:43 Відповісти
 
 