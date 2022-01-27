Українцю Гаррюсу, якого незаконно утримують в окупованому Донецьку, загрожує довічне або страта, - Денісова
33-річному громадянину України Андрію Гаррюсу, який незаконно утримується у СІЗО-5 м. Донецька, загрожує найвища міра покарання.
Про це у Telegram повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова, інформує Цензор.НЕТ.
"До 2014 року Андрій мешкав у селищі міського типу Кринична, що входить до складу Макіївки Донецької області. З початком тимчасової окупації виїхав до Дніпропетровської області: там одружився та намагався знайти роботу. Але згодом вирішив повернутися до рідного селища. Зв’язок з Андрієм зник 11 грудня 2018 року, а наступного дня до його будинку увірвалася "штурмова група" для обшуку. Разом з ними був Андрій. Виглядав він виснаженим, ледь говорив та мав очевидні побої на тілі. Вагітну дружину та сина закрили на другому поверсі, речі перевернули, а його вивезли у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
З’ясувати, що Андрій перебуває у донецькому СІЗО №5 рідним вдалося лише через кілька тижнів.
"Представники окупаційної адміністрації звинувачують Андрія Гаррюса у нібито "підготовці диверсій". У разі визнання так званими "судами" чоловіка винним - йому може загрожувати найвища міра покарання: довічне ув’язнення або смертна кара", - наголосила омбудсмен.
Денісова звернулась до Міжнародного комітету Червоного Хреста терміново здійснити візит до Андрія Гаррюса, сприяти його негайному звільненню.
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А бубачке пасрать на полонених.... Сейшели ждуть. ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ треба ще 50 млрд до капітуляції.
Или он уже плюнул на эту проблему. Ему надо много отдыхать