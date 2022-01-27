Зеленський про стрілянину в Дніпрі: Очікую повного інформування про всі обставини, кадрові висновки повинні бути зроблені найближчим часом

Президент Володимир Зеленський очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини вбивства 5 людей строковиком Артемієм Рябчуком в Дніпрі.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку маємо жахливі новини з Дніпра. П'ятеро загиблих, за життя поранених борються лікарі. Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

"Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час", - наголосив глава держави.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.

П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.

Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником із Ізмаїла.

Пізніше військовослужбовця затримали у Дніпропетровській області.

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