УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13343 відвідувача онлайн
Новини
4 820 54

Зеленський про стрілянину в Дніпрі: Очікую повного інформування про всі обставини, кадрові висновки повинні бути зроблені найближчим часом

зеленский,зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини вбивства 5 людей строковиком Артемієм Рябчуком в Дніпрі.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку маємо жахливі новини з Дніпра. П'ятеро загиблих, за життя поранених борються лікарі. Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

"Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час", - наголосив глава держави.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.

П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.

Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником із Ізмаїла.

Пізніше військовослужбовця затримали у Дніпропетровській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Дніпрі: Троє поранених нацгвардійців у важкому стані, - Геращенко

Автор: 

Дніпро (3295) Зеленський Володимир (24250) стрілянина (1793) вбивство (3109)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
Говнокомандувача надо заменить.
показати весь коментар
27.01.2022 11:02
+24
Головне,що б він цю справу під особистий контроль не взяв!
показати весь коментар
27.01.2022 11:07
+17
разбудили клована...
показати весь коментар
27.01.2022 11:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Говнокомандувача надо заменить.
показати весь коментар
27.01.2022 11:02 Відповісти
Зеле...идара надо отправить в зсу на строчку!
показати весь коментар
27.01.2022 11:06 Відповісти
Если бы его призвали, а он косил 4 раза, то скорее всего его бы там чмырили. И зеля мог бы вот так тоже забрать 5 чужих жиней...
показати весь коментар
27.01.2022 11:25 Відповісти
... атак он уже забрал в тысячи раз больше.

И заберет еще.
показати весь коментар
27.01.2022 11:28 Відповісти
Главной по расследованию Зеленский назначил Безуглую.
показати весь коментар
27.01.2022 11:49 Відповісти
Этой суке, так бы беспокоиться об обороне!
Конченая тварь... Других слов нет(
показати весь коментар
27.01.2022 14:32 Відповісти
разбудили клована...
показати весь коментар
27.01.2022 11:03 Відповісти
а может и нет ))) шо у него нема пресс/секретаря? в живую оно ж это не сказало...
показати весь коментар
27.01.2022 11:27 Відповісти
с шифером уже разобрались в обстоятельствах ))))
показати весь коментар
27.01.2022 11:32 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 11:36 Відповісти
Головне,що б він цю справу під особистий контроль не взяв!
показати весь коментар
27.01.2022 11:07 Відповісти
Починай з міністра, який кришує дідовщину.
показати весь коментар
27.01.2022 11:07 Відповісти
Яку дідівщину, що ти несеш? Вже жалієш ********, який убив пятьох людей, в тому числі цивільну жінку?
показати весь коментар
27.01.2022 11:20 Відповісти
ну все, ща все наладится, сам ВаВА ножкой топнул
показати весь коментар
27.01.2022 11:12 Відповісти
Янелоха нюхнув і виліз в телевізор.
показати весь коментар
27.01.2022 11:13 Відповісти
Придурку, головна кадрова зміна, яка має бути, це тебе з твоїм балаганом відправити назад доцирку.
показати весь коментар
27.01.2022 11:15 Відповісти
Ой, що це нещастя може знати про мотиви, причини, ну хіба що про якість наркоти. Сам не служив, від армії відкошував
показати весь коментар
27.01.2022 11:18 Відповісти
Чотириждипісюніст, кадрові висновки почни з себе...
показати весь коментар
27.01.2022 11:20 Відповісти
Поки що нічого не ясно , з якого причини зірвало дах у цього срочника , а Монястирський вже репетує про найжорстокіше покарання тобто , вони навіть не розглядають можливоі вини командуючого , чи психічного стану солдата 😠

показати весь коментар
27.01.2022 11:21 Відповісти
Судя по видео с камеры наблюдения, слишком расчетливо - пополнение бк, контроль - по ощущениям, продумано заранее.
показати весь коментар
27.01.2022 11:26 Відповісти
А хто ж на себе буде лайно лити? Крісло трясе от це чудо і вилізло
показати весь коментар
27.01.2022 11:36 Відповісти
готовился,ждал,в упор,добивал, женщины (тут дедовщина не прокатит), вернулся набил рюкзак,сменил оружие - на психа давить будут конечно, но хрен прокатит.
показати весь коментар
27.01.2022 11:40 Відповісти
Це могла бути помста за нестатутні взаємини чи спалах ненависті через проблеми у родині, раптовий напад агресії чи щось інше.

Слідство має детально розібратися у причинах.
На жаль, у військових колективах, де є доступ до зброї, таке бува трапляється.

Але останнім часом, не пригадаю, щоб і на фронті, у тилу солдати вбивали своїх так масово.
Слідство розбереться ....(
показати весь коментар
27.01.2022 12:49 Відповісти
Слидство выдаст ту версию которая устроит ВСЕХ на момент озвучивания, женщины в перечне стреляных откинут версию неуставщины загоризонт (при том что ее и так будут спускать в самый конец списка ,так всегда делают ибо погоны летят неслабо).И собственно уже пофик, у него 2 варианта - либо псих в лечебницу и овощь - либо пожизненно... выберет второе.
показати весь коментар
27.01.2022 13:05 Відповісти
и подумал Зеленский - "Какой же я умный, что от армии закосил"
показати весь коментар
27.01.2022 11:23 Відповісти
Радість мами Рими ******...ло , про те що немаєуяви.. Мамина радість... Щоб ви вдавилися фаршированим рибом, сцуки!
показати весь коментар
27.01.2022 11:23 Відповісти
та он еще отходит после вчерашнего.

Это дежурный платный писака написал.
показати весь коментар
27.01.2022 11:30 Відповісти
Національна гвардія спочатку створювалась за американським зразком - як резерв армії. Але Кучма, як звичайний комуняка, перетворив цю структуру знову у внутрішні війська. Те саме зробив Янукович, от досі наша так звана "національна гвардія" це і є типові ВВ, внутрішні війська, які утримують в першу чергу для боротьби з власним народом, ну, і трохи для несення внутрішньої охоронної служби, хоча в розвинутих і цивілізоваих країнах цим займається професійна воєнізована охорона. У нинішньому вигляді НГ не потрібна взагалі. Треба повернутись до початкового задуму і робити американську суміш резерву армії і териториальної оборони. А внутрішні справи залишити спеціалізованим поліцейським підрозділам. Але неивірю, що і Зелень щось буде робити у цьому напрямі, у нас як не президент - так корупційна, брехлива, жадібна і розумово відстала потвора, лялька олігархів.
показати весь коментар
27.01.2022 11:26 Відповісти
А Рюкзакян займався профанацією у Нацгвардії,як і з мусорнею,обізвавши її поліцією.Який з мусора "поліцейський"?
показати весь коментар
27.01.2022 11:34 Відповісти
А можно подробней про цивилизованные страны? Интересуют в первую очередь итальянские, испанские карабинеры, французские, греческие, болгарские жандармы.
И,бпрежле,бчем писать дилетантское мнение о том, что Южмаш можно поручить охранять вохровцам, изучи матчасть
показати весь коментар
27.01.2022 11:42 Відповісти
Карабінери і жандарми - це ПОЛІЦІЯ. Дивно, що Ви цього не знаєте.
показати весь коментар
27.01.2022 11:47 Відповісти
Да вы что? Серьезно? Полиция? Я вам открою секрет: они структурно находятся... барабанная дробь... в вооруженных силах, но имеют двойное подчинение: минобороны и МВД. К полиции же они отношения не имеют никакого
показати весь коментар
27.01.2022 11:51 Відповісти
Міноборони ЛИШЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ! Керує міністр МВС! Що Ви несете...?!
показати весь коментар
27.01.2022 12:06 Відповісти
Еще раз читаем ВНИМАТЕЛЬНО матчасть. А заодно просвещаемся, что такое "оперативное" подчинение. Приведу пример: солдат ВСУ можно привлекать для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. При этом руководить процессом будет МВД через подчиненную ей ГСЧС. Значит ли это, что солдаты ВСУ входят в структуру МВД? Думаем.
показати весь коментар
27.01.2022 16:29 Відповісти
І чому не можна доручити озороняти ПМЗ Вашим "вохровцям" чи їх аналогам, не зрозуміло. ПМЗ - не військовий об'єкт.
показати весь коментар
27.01.2022 11:49 Відповісти
А потому, что там изготовляется оборонная и секретная продукция, которой не прочь завладеть разведслужбы не только агрессора, но и еще ряда государств, к примеру КНДР. И какие средства для этого они могут применить - то ли вербовка сотрудников, то ли прямое нападение дтверсионной группы, никто не знает. Потому и существует такое понятие, как "особо важный объект", который охраняют подразделения, нацеленные на борьбу с диверсантами, прежде всего. А так же, имеющие полномочия проводить личный досмотр персонала и посетителей.
показати весь коментар
27.01.2022 11:56 Відповісти
Що Ви несете...?! Спочатку ДУМАЙТЕ, а потім вже пишіть!
показати весь коментар
27.01.2022 12:05 Відповісти
Это все контраргументы? Или будет конкретика?
показати весь коментар
27.01.2022 16:30 Відповісти
Кадровый высновок один: УЙДИ НАХЕР, КЛОВАН, С ТОБОЙ ВСЕ СЫПЕТСЯ!
показати весь коментар
27.01.2022 11:26 Відповісти
Меняем кадры ,шило на мыло.
показати весь коментар
27.01.2022 11:30 Відповісти
Очкує воно,а не очікує
показати весь коментар
27.01.2022 11:32 Відповісти
Если выявятся факты дедовщины, в следствии которых у стрелка поехала крыша. А когда человека доводят до зверского состояния и он теряет над собой контроль, и уже не думает о собственной жизни, а жаждет только убивать- это бездеятельность руководства или соучастие. Нужны громкие увольнения с оглашением причины- бездействие и халатное отношения к своим прямым обязанностям, в следствии которых стали возможны неуставные отношения. Чтоб те которых не уволили и вновь назначенные знали это, и пресекали подобное- короче, занимались своими обязанностями.
показати весь коментар
27.01.2022 11:43 Відповісти
Теперь смотрите в оба..ЧП в НГУ...а рыговские кадры в прокуратурве и прочей лабуде начнут гандонить военных, типа "устали атвайны" "нада проста перестать стрилять"
показати весь коментар
27.01.2022 11:46 Відповісти
На самом деле все просто: набирать солдат срочной службы приходится из тех, кто не смог поступить, у чьих родителей не хватило средств отправить сына на платное обучение в ВУЗ , или даже не смоглиьнасобирать 1500 баксов, чтоб "сделать" сыну пожизненную непригодность к службе. То есть, на срочку идут дети "рабочих и крестьян". Возьмем даже этого срочника - безотцовщина и, готов поспорить, что жил он в нищей семье.
И вот, такие люди попадают на срочную службу. Психологически они понимают, что это - признак того, что они являются представителями низшей касты. Но им хочется хоть как-то подняться в своих глазах. За счет кого это сделать? Правильно, за счет того, кто находится в еще более худшем положении, чем они. Но в этот раз они не учли, что у пацана психика совсем неустойчивая, вот и имеем.
показати весь коментар
27.01.2022 11:48 Відповісти
Убийца стал нацгвардейцем очень просто - прошёл по группе здоровья

показати весь коментар
27.01.2022 11:58 Відповісти
Все начинается с гребаных совковых чиновников! Летчиков студентов - просто из-за бардака погубили и опять халатность!!! А мамкам как - НУ МЫ ЖЕ В НАТО идем- почему совок опять?
показати весь коментар
27.01.2022 12:21 Відповісти
Чучєло, ти перестань блокувати конкурс на САП і проведи прозоро конкурси на ДБР
показати весь коментар
27.01.2022 12:34 Відповісти
ослик проснулся!
показати весь коментар
27.01.2022 13:28 Відповісти
Вначале пусть сделает кадровые выводы с себя и своего окружения.
показати весь коментар
27.01.2022 13:39 Відповісти
зарплата гвардейцев ниже охранников в супермаркете

ее не подымали с 2018 года

что он хочет? что бы за копейки профессионалы служили?
показати весь коментар
27.01.2022 15:36 Відповісти
 
 