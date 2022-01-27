Зеленський про стрілянину в Дніпрі: Очікую повного інформування про всі обставини, кадрові висновки повинні бути зроблені найближчим часом
Президент Володимир Зеленський очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини вбивства 5 людей строковиком Артемієм Рябчуком в Дніпрі.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Зранку маємо жахливі новини з Дніпра. П'ятеро загиблих, за життя поранених борються лікарі. Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.
"Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час", - наголосив глава держави.
Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.
П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.
Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником із Ізмаїла.
Пізніше військовослужбовця затримали у Дніпропетровській області.
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И заберет еще.
Конченая тварь... Других слов нет(
Слідство має детально розібратися у причинах.
На жаль, у військових колективах, де є доступ до зброї, таке бува трапляється.
Але останнім часом, не пригадаю, щоб і на фронті, у тилу солдати вбивали своїх так масово.
Слідство розбереться ....(
Это дежурный платный писака написал.
И,бпрежле,бчем писать дилетантское мнение о том, что Южмаш можно поручить охранять вохровцам, изучи матчасть
И вот, такие люди попадают на срочную службу. Психологически они понимают, что это - признак того, что они являются представителями низшей касты. Но им хочется хоть как-то подняться в своих глазах. За счет кого это сделать? Правильно, за счет того, кто находится в еще более худшем положении, чем они. Но в этот раз они не учли, что у пацана психика совсем неустойчивая, вот и имеем.
ее не подымали с 2018 года
что он хочет? что бы за копейки профессионалы служили?