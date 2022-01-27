Данія надасть Україні додаткові кошти на стабілізацію та реформи, - глава МЗС Кофод

Данія надасть додаткові кошти на стабілізацію та впровадження реформ в Україні.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати міністра закордонних справ України в Копенгагені у важкий час. Україна зустрічається з безпрецедентним нарощуванням військової могутності Росією. Закликаю Росію до деескалації. Данія залишається непохитною у підтримці України, надасть додаткові кошти на стабілізацію, реформи", - йдеться в повідомленні.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Данія демонструє справжнє лідерство, стоячи пліч-о-пліч з Україною в цей час підвищених загроз з боку РФ.

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