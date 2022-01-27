Данія надасть Україні додаткові кошти на стабілізацію та реформи, - глава МЗС Кофод
Данія надасть додаткові кошти на стабілізацію та впровадження реформ в Україні.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий вітати міністра закордонних справ України в Копенгагені у важкий час. Україна зустрічається з безпрецедентним нарощуванням військової могутності Росією. Закликаю Росію до деескалації. Данія залишається непохитною у підтримці України, надасть додаткові кошти на стабілізацію, реформи", - йдеться в повідомленні.
Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Данія демонструє справжнє лідерство, стоячи пліч-о-пліч з Україною в цей час підвищених загроз з боку РФ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Igor Budnik #285429
показати весь коментар27.01.2022 11:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Василь Довганенко #437088
показати весь коментар27.01.2022 11:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
5 копійок
показати весь коментар27.01.2022 11:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Василь Довганенко #437088
показати весь коментар27.01.2022 11:11 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Олександр Маценко
показати весь коментар27.01.2022 11:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Святослава Ліпіна
показати весь коментар27.01.2022 11:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль