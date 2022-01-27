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Данія надасть Україні додаткові кошти на стабілізацію та реформи, - глава МЗС Кофод

дания

Данія надасть додаткові кошти на стабілізацію та впровадження реформ в Україні.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати міністра закордонних справ України в Копенгагені у важкий час. Україна зустрічається з безпрецедентним нарощуванням військової могутності Росією. Закликаю Росію до деескалації. Данія залишається непохитною у підтримці України, надасть додаткові кошти на стабілізацію, реформи", - йдеться в повідомленні.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Данія демонструє справжнє лідерство, стоячи пліч-о-пліч з Україною в цей час підвищених загроз з боку РФ.

Читайте: США, Велика Британія, Польща, Литва, Естонія, Латвія та Чехія надали додаткову оборонну підтримку Україні, - Кулеба

Автор: 

Данія (784) допомога (8428) Кулеба Дмитро (3604) Кофод Єппе (9)


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Зеленые суки все спиз..ят...
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27.01.2022 11:09 Відповісти
Перевіряй.Проводь розслідування. Доводь інформацію в міжнародні організації. В західні посольства. Роботи непочатий край.
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27.01.2022 11:12 Відповісти
Новиє літса все розкрадуть.
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27.01.2022 11:10 Відповісти
Данія єдина з Північноєвропейської четвірки країн, що не лише сочуствує та героїчно звіздить на паРашку, але і допомагає Україні десятками мільйонів євро. Решпект данцям!
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27.01.2022 11:11 Відповісти
Формулування " ... військової могутності раїсі" - це бл....ть неправильне формулювання. "Торохтіння іржавим металобрухтом" - ось правильне формулювання.
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27.01.2022 11:13 Відповісти
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27.01.2022 11:14 Відповісти
 
 