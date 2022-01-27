Для звільнення голови фонду держмайна Сенниченка не вистачило голосів. У кількох депутатів не спрацювали кнопки. Перевіряється робота системи "Рада"

Сьогодні під час голосування за постанову №6382 про звільнення Дмитра Сенниченка з посади Голови Фонду державного майна України у деяких нардепів не спрацювала кнопки на пульту для голосування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

За результатами голосування проект постанови не набрав голосів для прийняття в цілому ("за" - 223).

Після цього народні депутати звернулися до головуючого з повідомленнями, що у кількох парламентаріїв не спрацювали кнопки голосування і вони не змогли взяти участь у голосуванні.

За пропозицією народного депутата "Батьківщини" Сергія Власенка у пленарному засіданні оголошено перерву на 30 хвилин для перевірки роботи системи "Рада".

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