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Новини
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Для звільнення голови фонду держмайна Сенниченка не вистачило голосів. У кількох депутатів не спрацювали кнопки. Перевіряється робота системи "Рада"

вр,рада,голосування

Сьогодні під час голосування за постанову №6382 про звільнення Дмитра Сенниченка з посади Голови Фонду державного майна України у деяких нардепів не спрацювала кнопки на пульту для голосування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

За результатами голосування проект постанови не набрав голосів для прийняття в цілому ("за" - 223).

Після цього народні депутати звернулися до головуючого з повідомленнями, що у кількох парламентаріїв не спрацювали кнопки голосування і вони не змогли взяти участь у голосуванні.

За пропозицією народного депутата "Батьківщини" Сергія Власенка у пленарному засіданні оголошено перерву на 30 хвилин для перевірки роботи системи "Рада".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розгляне звільнення голови Фонду держмайна Сенниченка, - порядок денний

Автор: 

ФДМУ (1610) Сенниченко Дмитро (127)


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Топ коментарі
+4
Да то не голосов, то уже денег у олигархов на содержание зеленой помойки не хватает, да и желания тоже.
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27.01.2022 11:20
+2
там не кнопки заклинило,там заклинило монобільшість. Бо ті, хто вважає себе непричетним до неї - за кадрові питання не голосують.
А тепер, щоб провести таке пустякове кадрове питання - доведеться доплатити замайбаху та зедвірі
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27.01.2022 12:03
+1
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27.01.2022 11:15
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27.01.2022 11:15 Відповісти
"Подремонтируют" систему и всем всего будет хватать...
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27.01.2022 11:16 Відповісти
Тестове натискання кнопок перед голосуванням потрібно проводити! Це так складно? Чи просто депутати в своєму репертуарі: брехати, брехати і ще раз брехати?
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27.01.2022 11:19 Відповісти
Да то не голосов, то уже денег у олигархов на содержание зеленой помойки не хватает, да и желания тоже.
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27.01.2022 11:20 Відповісти
Пороблено этой раде ,что ли...
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27.01.2022 11:20 Відповісти
От нагальне питання ... На армію у них часу не вистачає
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27.01.2022 11:20 Відповісти
Не все успели за себя и за того парня натыснуть?)
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27.01.2022 11:24 Відповісти
ЗЕБІЛьшість працює 😆
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27.01.2022 11:34 Відповісти
Так вот откуда все беды в стране - кнопки виноваты. Рука Китая несомненно.
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27.01.2022 11:37 Відповісти
Зебилье кнопки нажимать не умеет?
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27.01.2022 11:41 Відповісти
Це зрада чи перемога?
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27.01.2022 11:42 Відповісти
там не кнопки заклинило,там заклинило монобільшість. Бо ті, хто вважає себе непричетним до неї - за кадрові питання не голосують.
А тепер, щоб провести таке пустякове кадрове питання - доведеться доплатити замайбаху та зедвірі
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27.01.2022 12:03 Відповісти
не просто так Зєля мріє про голосування у смартфоні
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27.01.2022 12:54 Відповісти
Про поганого танцюриста та те,що йому заважає танцювати - казати,ні? Отож....
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27.01.2022 13:04 Відповісти
 
 