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Новини Агресія Росії проти України Війна
11 016 23

Від 112 до 120 тис. російських солдат: західні спецслужби помітили значне нарощування сил РФ на кордоні з Україною, - DPA

рф,армія

За даними західних спецслужб, Росія останнім часом продовжувала високими темпами перекидати військовослужбовців до кордону з Україною. Наразі у прикордонних районах можуть перебувати від 112 до 120 тисяч російських солдатів та офіцерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомило у четвер, 27 січня, dpa з посиланням на високопоставленого представника спецслужб.

Зазначається, що цей показник не враховує збройних сил проросійських сепаратистів на Донбасі, чисельність яких оцінюється приблизно в 35 тисяч осіб, пише далі агентство.

Співрозмовник dpa зазначив, що найближчими тижнями чисельність російських військовослужбовців поблизу українського кордону може значно зрости. При цьому конкретні цифри він не назвав.

Усі ознаки свідчать про те, що стягування сил до кордону продовжується, зазначив співробітник спецслужби. Водночас, за його словами, можливе подальше збільшення кількості батальйонних тактичних груп (БТГ) у складі 600-1000 військовослужбовців, яке нині оцінюється в межах 60.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова про дані міжнародних розвідок щодо загроз Україні: Усе перевіряється, усе тримається на пульсі

Нагадаємо, у другій половині 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців під приводом проведення військових навчань. Захід підозрює РФ у намірі знову вторгнутися в Україну, але Кремль заперечує наявність у нього таких планів і, зі свого боку, вимагає від НАТО письмових гарантій неприйняття України до складу альянсу. НАТО та США відповіли на вимоги РФ відмовою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія перекидає в ОРДЛО танки, САУ, боєприпаси та найманців, - розвідка

армія рф (17743) розвідка (3878) росія (65883)


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Топ коментарі
+7
Ніякого наступу не буде, бо Верховна рада голову у пісок сховала на карантин іде
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27.01.2022 11:33
+3
Мало... Для наступу мало! Це м'ясо буде підсмажене!
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27.01.2022 11:41
+2
и только Зеленский рассказывает о шашлыке весной. Может Путлер ему еще бочку варенья и корзину пообещал
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27.01.2022 11:58
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Ніякого наступу не буде, бо Верховна рада голову у пісок сховала на карантин іде
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27.01.2022 11:33 Відповісти
Навіщо Путлєру зараз нападати, якщо зєльона влада ті так успішно нищить наш народ. ? От залишиться українців в Україні мільйонів 12-15 тоді і забере території.
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27.01.2022 12:00 Відповісти
Мало... Для наступу мало! Це м'ясо буде підсмажене!
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27.01.2022 11:41 Відповісти
Мясо тоже будет стрелять
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27.01.2022 11:44 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/27/7321870/ "Північний потік-2" не працюватиме у випадку вторгнення РФ в Україну - США
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27.01.2022 11:48 Відповісти
Поэтому я против войны.
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27.01.2022 12:01 Відповісти
ты с какой планеты? мясо уже 8 лет стреляет каждый день.
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27.01.2022 12:35 Відповісти
Неужели заметили? А мы думали что только мы их видим.
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27.01.2022 11:48 Відповісти
Та почекайте,Зе ще про інвесторів в Україну не домовився так що для зустрічі вашої орди просто немає часу.
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27.01.2022 11:49 Відповісти
Ихтамнетов там постоянно такое количество а то и больше уже 8 лет!!! Хватит нагнетать! Воюйте у себя дома. а не в Украине!
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27.01.2022 11:52 Відповісти
Чушь, сам Арахамия сказал что там пустые палатки и ничего не изменилось с апреля.
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27.01.2022 11:58 Відповісти
ааа... ну если сам Агрохимия...
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27.01.2022 12:34 Відповісти
и только Зеленский рассказывает о шашлыке весной. Может Путлер ему еще бочку варенья и корзину пообещал
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27.01.2022 11:58 Відповісти
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27.01.2022 11:58 Відповісти
Зараз боти знов будуть кричати, що я москаль.
Але поясніть одну річ. Січень. На московії зима і морози. Солдати мають бути в польових таборах. Вони мають щось їсти, пити, срати і митися. Їм потрібне тепло, медична допомога (барановірус війська і супермаркети Герег обходить боком - це я знаю).
І ця історія про сто тисяч москалів на наших східних кордонах повторюється принаймні з 2015 року.
Для наступу потрібні живі люди, які управляють технікою. Але вони фізично не можуть там сидіти з 2015 року.
Тому скоріше за все це такий самий цирк, як історія з банановірусом, з якої вирішили з'їхати за допомогою страшилок про війну.
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27.01.2022 12:08 Відповісти
и шо?
хочешь мира - готовься к войне. смазывай калаш из схрона, и не кизди тута про миролюбие.
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27.01.2022 12:32 Відповісти
Крысы.
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27.01.2022 12:18 Відповісти
це я про верховну...
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27.01.2022 12:20 Відповісти
120000 х 70 кг ~ 8,5 тонн перегноя. + металлолом.
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27.01.2022 12:28 Відповісти
Опять цифры с потолка. Сначала говорится про 112-120 тис человек, а потом все перечеркивает цифрой 60 бат так груп, а это 60 тыс человек максимум. И где логика ?!
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27.01.2022 12:38 Відповісти
типа, кроме БТГ там никого нет, а техника вся беспилотная.
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27.01.2022 12:52 Відповісти
Все равно не выходит, это я по максимуму посчитал, что в каждой бтг по 1000 человек, хотя такого в природе не будет
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27.01.2022 13:29 Відповісти
Не будет никакого вторжения пока ВСУ не пойдет в наступление на ОРДЛО. Слишком много кричали - "провернем хорватский вариант", "провернем Карабахский вариант". Сделаем всё побыстрому. И Россия не успеет отреагировать. Силы ВСУ превосходят силы ОРДЛО в 7-8 раз. Действительно управились бы быстро. Ну вот и Россия войска у границы собрала. Чтобы не было хорватских и карабахских историй. Еще раз подчеркну, если не будет наступления ВСУ - большой войны не будет. Россия воевать крайне не хочет и не может. Сами они не полезут.
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27.01.2022 14:24 Відповісти
 
 