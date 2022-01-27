Від 112 до 120 тис. російських солдат: західні спецслужби помітили значне нарощування сил РФ на кордоні з Україною, - DPA
За даними західних спецслужб, Росія останнім часом продовжувала високими темпами перекидати військовослужбовців до кордону з Україною. Наразі у прикордонних районах можуть перебувати від 112 до 120 тисяч російських солдатів та офіцерів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомило у четвер, 27 січня, dpa з посиланням на високопоставленого представника спецслужб.
Зазначається, що цей показник не враховує збройних сил проросійських сепаратистів на Донбасі, чисельність яких оцінюється приблизно в 35 тисяч осіб, пише далі агентство.
Співрозмовник dpa зазначив, що найближчими тижнями чисельність російських військовослужбовців поблизу українського кордону може значно зрости. При цьому конкретні цифри він не назвав.
Усі ознаки свідчать про те, що стягування сил до кордону продовжується, зазначив співробітник спецслужби. Водночас, за його словами, можливе подальше збільшення кількості батальйонних тактичних груп (БТГ) у складі 600-1000 військовослужбовців, яке нині оцінюється в межах 60.
Нагадаємо, у другій половині 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців під приводом проведення військових навчань. Захід підозрює РФ у намірі знову вторгнутися в Україну, але Кремль заперечує наявність у нього таких планів і, зі свого боку, вимагає від НАТО письмових гарантій неприйняття України до складу альянсу. НАТО та США відповіли на вимоги РФ відмовою.
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Але поясніть одну річ. Січень. На московії зима і морози. Солдати мають бути в польових таборах. Вони мають щось їсти, пити, срати і митися. Їм потрібне тепло, медична допомога (барановірус війська і супермаркети Герег обходить боком - це я знаю).
І ця історія про сто тисяч москалів на наших східних кордонах повторюється принаймні з 2015 року.
Для наступу потрібні живі люди, які управляють технікою. Але вони фізично не можуть там сидіти з 2015 року.
Тому скоріше за все це такий самий цирк, як історія з банановірусом, з якої вирішили з'їхати за допомогою страшилок про війну.
хочешь мира - готовься к войне. смазывай калаш из схрона, и не кизди тута про миролюбие.