Від 112 до 120 тис. російських солдат: західні спецслужби помітили значне нарощування сил РФ на кордоні з Україною, - DPA

За даними західних спецслужб, Росія останнім часом продовжувала високими темпами перекидати військовослужбовців до кордону з Україною. Наразі у прикордонних районах можуть перебувати від 112 до 120 тисяч російських солдатів та офіцерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомило у четвер, 27 січня, dpa з посиланням на високопоставленого представника спецслужб.

Зазначається, що цей показник не враховує збройних сил проросійських сепаратистів на Донбасі, чисельність яких оцінюється приблизно в 35 тисяч осіб, пише далі агентство.

Співрозмовник dpa зазначив, що найближчими тижнями чисельність російських військовослужбовців поблизу українського кордону може значно зрости. При цьому конкретні цифри він не назвав.

Усі ознаки свідчать про те, що стягування сил до кордону продовжується, зазначив співробітник спецслужби. Водночас, за його словами, можливе подальше збільшення кількості батальйонних тактичних груп (БТГ) у складі 600-1000 військовослужбовців, яке нині оцінюється в межах 60.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова про дані міжнародних розвідок щодо загроз Україні: Усе перевіряється, усе тримається на пульсі

Нагадаємо, у другій половині 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців під приводом проведення військових навчань. Захід підозрює РФ у намірі знову вторгнутися в Україну, але Кремль заперечує наявність у нього таких планів і, зі свого боку, вимагає від НАТО письмових гарантій неприйняття України до складу альянсу. НАТО та США відповіли на вимоги РФ відмовою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія перекидає в ОРДЛО танки, САУ, боєприпаси та найманців, - розвідка