Нацгвардієць Рябчук, який влаштував стрілянину в Дніпрі, сам здався правоохоронцям, - ДБР

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв 5 осіб на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі, сам здався правоохоронцям.

Про це повідомив заступник директора теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шило, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що нацгвардієць попросив випадкову жінку зв'язатися з поліцією та повідомити про його місцезнаходження.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.

П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.

Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником з Ізмаїла.

Пізніше військовослужбовця затримали у Дніпропетровській області.

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