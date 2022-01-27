Нацгвардієць Рябчук, який влаштував стрілянину в Дніпрі, сам здався правоохоронцям, - ДБР
Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв 5 осіб на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі, сам здався правоохоронцям.
Про це повідомив заступник директора теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шило, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Він повідомив, що нацгвардієць попросив випадкову жінку зв'язатися з поліцією та повідомити про його місцезнаходження.
Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.
П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.
Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником з Ізмаїла.
Пізніше військовослужбовця затримали у Дніпропетровській області.
Топ коментарі
+19 Підлога Маккартні
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+13 Fizko Kyiv
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+11 Alexey Chernyavsky
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"Якою ж треба бути мерзотою, щоб випустити 3 кулі впритул у 22-річну дівчину-військовослужбовця Національної Гвардії?! Дівчина зазнала поранення в коліно, в плече і найважче у живіт", - пише він. Джерело:
Нахождение женщины среди мужиков, которые длительное время вынуждены находиться в специфических условиях.... явно не способствует стабилизации психологического состояния в коллективе.
одна - тяжело ранена, вторая - смертельно ранена и добита пулей в голову...
редакторы ещё не проснулись?
думает это зачтется?
Думаю, что если наркота и была, то что-нибудь потяжелее, и точно не опиаты.