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Нацгвардієць Рябчук, який влаштував стрілянину в Дніпрі, сам здався правоохоронцям, - ДБР

монастирський,рябчук

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв 5 осіб на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі, сам здався правоохоронцям.

Про це повідомив заступник директора теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шило, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що нацгвардієць попросив випадкову жінку зв'язатися з поліцією та повідомити про його місцезнаходження.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.

П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.

Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником з Ізмаїла.

Пізніше військовослужбовця затримали у Дніпропетровській області.

Також читайте: ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії, - Сухачов

Автор: 

Дніпро (3295) стрілянина (1793) ДБР (3540)


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Топ коментарі
+19
Если сдался, то терять ему уже нечего. Думаю расскажет все как и было. Думаю тайну с этого делать не станут. Так что скоро все узнаем
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27.01.2022 11:44
+13
ага, у нас много следствие наразбиралось. это то же следствие, которое держзраду Пороху шьет?
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27.01.2022 11:41
+11
О как! А то Монастырский уже представление на героев готовил.
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27.01.2022 11:35
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О как! А то Монастырский уже представление на героев готовил.
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27.01.2022 11:35 Відповісти
задержать психа с автоматом, даже если он сам сдается, тоже яйца надо иметь
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27.01.2022 12:16 Відповісти
Та таке...але, якщо сам здався то добре..Пам"ятаю, у нас під Тулою в 1990-м таке саме було...Розстріляв поц караул - та втік.
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27.01.2022 16:38 Відповісти
Ну если сам сдался, то это конечно же меняет дело, да? Военнослужащая девчонка, которой он в упор выпустил три пули тоже над ним издевалась?!
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27.01.2022 11:37 Відповісти
Следствие разберется что и как.
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27.01.2022 11:39 Відповісти
ага, у нас много следствие наразбиралось. это то же следствие, которое держзраду Пороху шьет?
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27.01.2022 11:41 Відповісти
Если сдался, то терять ему уже нечего. Думаю расскажет все как и было. Думаю тайну с этого делать не станут. Так что скоро все узнаем
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27.01.2022 11:44 Відповісти
Так же как и по Шеремету
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27.01.2022 11:55 Відповісти
тада, следствие у нас разбиратся умеет, где разберет,где соберет,где подошьет, картинка будет по требованию ситуации на момент озвучивания, а тут вариантов маловато, либо псих - либо пыж.
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27.01.2022 11:45 Відповісти
Ніхто нічого не знає. Заспокійтесь. Зараз піду розпитаю.
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27.01.2022 11:43 Відповісти
В списку значиться пораненою Шарова Жанна Генадіївна, працівниця заводу та загиблою Лебідинець Віра Сергіївна - 01. 07. 1986 р.н. Хто з цих підходить під твою "Военнослужащая девчонка" 22 років ? Про яку казав Геращенко.
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27.01.2022 12:00 Відповісти
Ну-ну,а вот с этого места по подробнее,об девочке нигде информации небыло значит вы в курсе из-за чего это все произошло.Колитесь.
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27.01.2022 12:02 Відповісти
Про це написав https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4773748322711977 у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує .

"Якою ж треба бути мерзотою, щоб випустити 3 кулі впритул у 22-річну дівчину-військовослужбовця Національної Гвардії?! Дівчина зазнала поранення в коліно, в плече і найважче у живіт", - пише він. Джерело:
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27.01.2022 12:04 Відповісти
Та він уже стріляв у всіх без розбору,була би там його мати він би і її не помітив.Адже не просто на таке зважитись та що або хто його до цього його довів.А про це всі будуть мовчати як співслуживці,командири так в тому числі і Ваш Геращенко.
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27.01.2022 12:13 Відповісти
Он стрелял очень правильно и хладнокровно, это не хаотическая стрельба. Готовился долго.
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27.01.2022 12:21 Відповісти
Подготовку не пропьеш и не прокуриш.Незнаю как сечас но при совке к караульной службе доускали не ранее чем через полгода службы.
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27.01.2022 12:37 Відповісти
Загинаєш. Через КМБ ( місяць-півтора) уже йшли в караул.
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27.01.2022 14:16 Відповісти
Загинати нема сенсу.У нас було через півроку,можливо тому що у нас була бойова частина яка ходила в рейди вздовш китайського кордону.
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27.01.2022 14:24 Відповісти
Та звичайний кацапський агент. Здався, бо знає, що тепер його обміняють на заручників в динири
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27.01.2022 12:14 Відповісти
значит достали
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27.01.2022 11:47 Відповісти
с давних времен была примета: женщина на корабле - не к добру.
Нахождение женщины среди мужиков, которые длительное время вынуждены находиться в специфических условиях.... явно не способствует стабилизации психологического состояния в коллективе.
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27.01.2022 11:49 Відповісти
там было 2 женщины - одна военнослужащая, вторая - гражданская (работница ЮМЗ)
одна - тяжело ранена, вторая - смертельно ранена и добита пулей в голову...
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27.01.2022 12:02 Відповісти
почему 5? расстрелял он судя по информации 10 человек!!! с которых убил на месте 5!
редакторы ещё не проснулись?
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27.01.2022 11:50 Відповісти
а чого тікав? Якщо достали,то міг остатись на місці,викликати поліцію і здатись! А так накидав повний рюкзак магазинів з патронами,прихватив ствол,значить якісь плани попередньо були!
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27.01.2022 11:52 Відповісти
Два ствола, АКС и АКСУ.
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27.01.2022 12:46 Відповісти
Бежать за поребрик не хотел, и явка с повинной. Можно отпускать под домашний арест.
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27.01.2022 11:55 Відповісти
100%, це ж не клятий Порошенко, він хлопець молодий, йому ще в квн грати
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27.01.2022 12:01 Відповісти
Ублюдку жить захотелось. Понял что если сами найдут, брать живым не будут.
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27.01.2022 11:58 Відповісти
100% "кацапофашисти рф" захочуть його на обмін ......
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27.01.2022 11:59 Відповісти
какой маладец... 5 убил-добил.. 5 - ранены...
думает это зачтется?
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27.01.2022 12:03 Відповісти
дуже схожий на того ублюдка Харківського

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27.01.2022 12:06 Відповісти
харківського було би непогано...того.."люстріровать"... як казав Яник.
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27.01.2022 16:41 Відповісти
Обменяют. Отправят в РФ. Разбираться никто не будет.
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27.01.2022 12:19 Відповісти
Сакалаускас тоже добивал раненых дедов и ходил добирать патроны. Но этот еще и гражданского застрелил. ХЗ, по-моему, сейчас лучше помолчать и подождать отчета, как все было. В любом случае, это здец
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27.01.2022 12:32 Відповісти
Чтоб там не говорили в первую очередь виноваты командиры!
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27.01.2022 12:35 Відповісти
А зачем тогда столько "вооружался"... когда стрелял видно что был спокоен, и действовал не спонтанно. А тут опа на и сам сдался. Обкуренный что ли был, а когда попустило сам испугался того что сделал.
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27.01.2022 12:42 Відповісти
По обкурке такое не делают. Хотя х/з, что они сейчас курят...
Думаю, что если наркота и была, то что-нибудь потяжелее, и точно не опиаты.
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27.01.2022 12:53 Відповісти
Хто винен? Проживаю в селі. Минулого року під час призовної кампанії, місцева староста в супроводі представників військомату та поліції проводили рейди з метою відлову призовників. Рейди проводили по бідних сім'ях де діти після закінчення школи йдуть працювати. Дітки ж вельми забезпечених навчаються в районному центрі або в Києві, тих навіть не чіпають. Нинішня молодь не дуже хоче служити , їх відновлюють та відправляють служити. Питання : Наскільки сумлінно будуть нести службу такі захисники , + -фактор не уставних взаємовідносин = Що отримаєм?
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27.01.2022 12:42 Відповісти
в ДБР він буде як вдома, він же не патріот України і не воював з кацапами
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27.01.2022 12:59 Відповісти
Нафіга така "НацГвардія"? Що вони можуть "втримати", яка їх мотивація?! Це якийсь черговий сором...
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27.01.2022 16:43 Відповісти
 
 