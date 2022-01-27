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Новини
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Рябчук десь проходив підготовку. Це може бути диверсія, - нардеп Костенко про стрілянину в Дніпрі

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Народний депутат "Голосу", секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко називає трагедією та жахом стрілянину в Дніпрі.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

"Я думав, в Збройних силах України, Нацгвардії такого вже не може бути. Такі випадки були більше притаманні радянській армії. До того, що сталося, потрібно серйозно поставитися правоохоронним органам, зокрема зрозуміти причини, чому так могло статися: чи те, що із самого початку військкомат належним чином не провів перевірку людини, яка йшла на службу, чи не статутні відносини, чи диверсія - його хтось підготовив та підіслав. Адже я бачив його дії. Читав у ЗМІ, що він служив з осені. Це строкова служба, батальйон охорони. Я, як військова людина, яка готувала багатьох бійців спецназу, бачу, що його дії не притаманні строковику, який служить декілька місяців. Він підготовлений. Десь проходив цю підготовку. Можливо, так вже почали в Нацгвардії готувати? Я такого тут ще не бачив", - наголосив нардеп.

Костенко звернув увагу, що стрілок в Дніпрі досить холоднокровно розстрілював своїх колег по зброї.

"Навіть на війні солдати до своїх ворогів іноді не ставилися із такою холоднокровністю", - зазначив він.

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Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

Автор: 

Дніпро (3295) стрілянина (1793) Національна гвардія (1564) Костенко Роман (208)


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Топ коментарі
+18
я б на месте властей до конца расследования от предположений воздержался, слишком глупо можно выглядеть, с первой минуты заявив о "русском следе", а окажется, что причиной банальная бытовуха. и наоборот, собственно.
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27.01.2022 11:41
+18
т.е. вы своим глазам принципиально не доверяете? или вы не можете различить, где волнение у человека, а где хорошо выполненная работа? сколько вам лет? вы проходили хоть какую-то военную подготовку? военная кафедра у вас была? судя по всему вы - либо провокатор, либо подросток до 14 лет примерно...
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27.01.2022 11:44
+10
Вот сейчас реально страшно. Секретарь комитета ВР по безопасности- интеллект около нуля, язык- ну все понятно.
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27.01.2022 11:50
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давайте без конспірології обійдемось
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27.01.2022 12:14 Відповісти
Уже можно начинать собирать список самых интересных версий.
1. Чувак - диверсант ФСБ, потому, что убегал в пригород, который на востоке от центра Днепра.
2. Чувак - диверсант ФСБ, потому, что умеет стрелять из калаша.
3. Чувак - диверсант ФСБ, чтоб Байден на это посмотрел и не давал больше гранатомёты и системы ПВО.

Продолжайте том же духе. Рептилоиды наблюдают за вами...
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27.01.2022 12:17 Відповісти
Конечно предположить можно многое из его данных и видео убийства, например Одесская область, завербован приднестровцами, сторонник Путина и т.п., и в тоже время можно предположить, что ему приснился римский бог Юпитер который повелел убить сослуживцев, или просто издевались старослужащие, то есть официальным лицам лучше молчать насчёт какого-то иностранного следа, а то потом люди ржать будут.
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27.01.2022 12:17 Відповісти
И где тут Костенко увидел подготовку? В чем она заключается? Боец просто хаотично бегает по помещению и всех валит. Это может любой,без всякой подготовки.
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27.01.2022 12:18 Відповісти
Настоящие диверсанты и дестабилизаторы в раде работают,рейтинг доверия к парламенту нулевой,но они штампуют законы и протирают штаны в служебных крузаках как будто так и должно быть.
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27.01.2022 12:19 Відповісти
Іспанський сором.
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27.01.2022 12:24 Відповісти
В армии , не. , шо за бред он несёт, дичь
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27.01.2022 12:28 Відповісти
А чому ніхто не розглядає причину у дідовщині та гноблені молодих військовослужбовців?
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27.01.2022 12:29 Відповісти
21 год -молодой?)))я в 21 уже год на дембеле уголь в шахте рубил. Пацан ,далеко не потерпевший, передвигается уверенно,но не диверс конечно))) видно в раж вошел на адреналине. Видать до армии весело жил, не все могут принять обязаловку в 21 то годик, наркота как вариант ,не стало чем гаситься,вот и понесло по кочкам...Сейчас не та дедовщина,офицеры боятся трогать этих сынков,телефоны горячей линии на каждом углу висят, жаловаться анонимно сейчас норма.. Пару лет назад наблюдал случай в Яворове, как полкан пытался угашеного срочника снять с наряда, вызвал патруль нашли у него в ботинках пакет травы)))через 10 минут это угашеное борзое тело обматерило полкана и опять заступило в наряд !...Скоро все узнаем.
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27.01.2022 13:30 Відповісти
Стрілянина в Дніпрі: Сім'я Рябчуків дуже віруюча. Артемій ріс спокійним, ні з ким не дружив, - односельці



https://images.cnscdn.com/images/e/5/d/f/e5dfa5e4b35217fe6c082801a41acd3a/original.jpg
Односельці батьків нацгвардійця Артемія Рябчука, який у ніч на 27 січня розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, розповіли, що знають про їхню родину. Сусіди не уявляють, що могло штовхнути хлопця на такий вчинок.

Про це повідомляє із посиланням на https://news.obozrevatel.com/ukr/society/simya-bula-duzhe-viruyuchoyu-zyasuvalisya-novi-detali-pro-soldata-yakij-rozstrilyav-tovarishiv-po-sluzhbi-v-dnipri-eksklyuziv.htm?fbclid=IwAR0SrCgyb879BWvJqAscQahloBE8nByfzgsZoC0trQEQ2X-CUJH-ghxcvTc "Обозреватель". Джерело:
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27.01.2022 13:36 Відповісти
Версій, ясний хрін, звичайно - масса. Все ж таки, дуже походить на нестатутні відносини. Щоб почати вбивати, мають бути дуже вагомі причини, серйозне приниження. Дуже скоро все стане відомо, якщо у хлопця буде відповідальний і чесний адвокат. Депутат явно несе якусь маячню. За три місяці служби, щоб солдат КАРАУЛЬНОЇ частини не навчився стріляти з "калаша" - дупутат явно хоче зі звичайного сільського хлопця зліпити матерого диверсанта.
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27.01.2022 13:49 Відповісти
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27.01.2022 13:59 Відповісти
Друг, я знал верующего пацана 19 летнего, так он любитель был пофестивалить на слетах ,семья у него верующая в 2000 свалили в Геманию,а тот после службы в секретной связи не мог пару лет выезжать из страны, так и не уехал-передоз словил ..Характеристики все знают как пишутся,никто не хочет грех на душу брать,чужая душа потемки...
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27.01.2022 13:53 Відповісти
Та ви праві. Дійсно: чужая душа - потемки. Одне знаю точно: щоб почати вбивати людей, своїх товаришів по службі, треба мати дуже вагомі причини. Або ж - "криша поїхала". Жахлива історія. тяжке горе для близьких загиблих і поранених військовослужбовців.
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27.01.2022 14:11 Відповісти
РПЦ -тут прямо видно. Вони в монастирях проводять обробку людей. МалоКсік та Хохлачєнко -прівєт передавали... СБУ -діє на користь ворога!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.01.2022 12:30 Відповісти
Диверсант?))))бред...Для обиженного душары, слишком борзый мальчик, таких обижать не выгодно...Возможно наркоша,не стало чем гаситься, крыша уехала, резко захотелось домой и понеслось...
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27.01.2022 12:38 Відповісти
шо он несет стрельнуть и обезьяна может...чушь собачья и ни как ты это не выявишь кто там смотрит на срочника..
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27.01.2022 12:43 Відповісти
2005-2006 под полтавой часть химзащиты склады-деж по части пьяный застрелил солдата..инфу еще нагуглить можно и часть в вк группа...
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27.01.2022 12:44 Відповісти
Верующее мудило ! Для таких конечно без высшей меры нельзя !
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27.01.2022 12:50 Відповісти
за время моей службы в ГСВГ (конец 70) было три массовых расстрела сослуживцев при несении службы в карауле (данные достоверные). Было убито 9, тяжело ранено 4 (один немец полицай). По приговору 2 расстреляли, одного признали (родом с Алтая) психом ( в последствии там посадили военкома и начпризывотдела за халатность), двое стреляли через Н/В. Непосредственных командиров также приговорили, но уже трибунал БВО. Еще один, разжалованный дед, убил командира роты и одного случайно ранил, но при заступлении в караул. Все трагические епизоды случились в подразделениях обеспечения. В строевых частях не было. Причинами во всех случаях были деградация офицерского состава, именно в частях обеспечения, где воровство превращалось в загульный образ жизни. термин каждый прапорщик вор, именно оттуда. Военная юстиция нужна только для контроля офицерского состава, преступлениях по службе, а не по общеуголовным. Подписал а кт о приемке некачественного продовольствия, или воздуха - общая юстиция, Проявил себя Иваном Сусаниным - военная юстиция.
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27.01.2022 12:52 Відповісти
ну по видео он не два месяца в армии прослужил, где то его готовили убивать и по стойке перед выстрелами это видно, я думаю стоит провести инвентаризацию и проверить все камеры по периметрам на события начиная с 3 ночи возможно какие то хищения документации или минирование чего то и финиш у него загадочный, возможно его киданули подельники.
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27.01.2022 12:53 Відповісти
Бред сивой кобылы. Он бы ещё сказал, что сам путин дал приказ расстрелять.
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27.01.2022 13:02 Відповісти
Косяк призовної комісії (військомату).
В СА такий п'ятидесятник служив би у стройбаті і зброю бачив би на картинках.
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27.01.2022 13:13 Відповісти
Якось, начальник штабу нашої військової частини сказав, що робота з особовим складом це як гнути палку. Перегнув, вона зламається і повибиває вам очі. В національній гвардії якравий приклад цієї ситуації. Палка зламалась. Хто винен? Родина? Напевно ні. Старлей, який поплатився за це життям? Напевно так. Інших вставить слідство.
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27.01.2022 13:13 Відповісти
та да, бігав за рожками тудом-сюдом, підготовлений, а як же
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27.01.2022 13:22 Відповісти
Агов пане Костенко Нацгвардія це не ЗСУ , це--МВС !! МВС --діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Це кишенькова армія влади створена Аваковим !
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27.01.2022 13:48 Відповісти
Бред, где он там особую подготовку увидел.
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27.01.2022 14:05 Відповісти
Скорее всего доканали его так называемые друзья по службе. Видимо думали, что служить, это хиханьки- хаханьки.
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27.01.2022 14:18 Відповісти
Уровень Костенко - это уровень дебила. У меня 178 караулов за плечами ( охрана штаба округа) , по видео, по его ответам, по времени преступления - явные признаки не уставных отношений. Жалко всех участников трагедии. Нельзя срочников допускать к боевому оружию! Только контрактники должны ходить в караул! 30 лет прожили, а ума не нажили.
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27.01.2022 15:16 Відповісти
Главное во всем обвинить РФ. А потом уже разбираться.
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27.01.2022 15:19 Відповісти
Ага, підготовка рівня battlefield і call of duty.
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27.01.2022 18:11 Відповісти
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