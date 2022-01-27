Рябчук десь проходив підготовку. Це може бути диверсія, - нардеп Костенко про стрілянину в Дніпрі
Народний депутат "Голосу", секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко називає трагедією та жахом стрілянину в Дніпрі.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.
"Я думав, в Збройних силах України, Нацгвардії такого вже не може бути. Такі випадки були більше притаманні радянській армії. До того, що сталося, потрібно серйозно поставитися правоохоронним органам, зокрема зрозуміти причини, чому так могло статися: чи те, що із самого початку військкомат належним чином не провів перевірку людини, яка йшла на службу, чи не статутні відносини, чи диверсія - його хтось підготовив та підіслав. Адже я бачив його дії. Читав у ЗМІ, що він служив з осені. Це строкова служба, батальйон охорони. Я, як військова людина, яка готувала багатьох бійців спецназу, бачу, що його дії не притаманні строковику, який служить декілька місяців. Він підготовлений. Десь проходив цю підготовку. Можливо, так вже почали в Нацгвардії готувати? Я такого тут ще не бачив", - наголосив нардеп.
Костенко звернув увагу, що стрілок в Дніпрі досить холоднокровно розстрілював своїх колег по зброї.
"Навіть на війні солдати до своїх ворогів іноді не ставилися із такою холоднокровністю", - зазначив він.
Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.
Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..
За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.
О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.
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1. Чувак - диверсант ФСБ, потому, что убегал в пригород, который на востоке от центра Днепра.
2. Чувак - диверсант ФСБ, потому, что умеет стрелять из калаша.
3. Чувак - диверсант ФСБ, чтоб Байден на это посмотрел и не давал больше гранатомёты и системы ПВО.
Продолжайте том же духе. Рептилоиды наблюдают за вами...
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Односельці батьків нацгвардійця Артемія Рябчука, який у ніч на 27 січня розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, розповіли, що знають про їхню родину. Сусіди не уявляють, що могло штовхнути хлопця на такий вчинок.
Про це повідомляє із посиланням на https://news.obozrevatel.com/ukr/society/simya-bula-duzhe-viruyuchoyu-zyasuvalisya-novi-detali-pro-soldata-yakij-rozstrilyav-tovarishiv-po-sluzhbi-v-dnipri-eksklyuziv.htm?fbclid=IwAR0SrCgyb879BWvJqAscQahloBE8nByfzgsZoC0trQEQ2X-CUJH-ghxcvTc "Обозреватель". Джерело:
В СА такий п'ятидесятник служив би у стройбаті і зброю бачив би на картинках.