За добу від COVID-19 у Києві померли 4 особи, виявили 2 012 нових випадків, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 2012 хворих на коронавірус. 4 людини померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

2012 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 4 людини померли. Всього за період пандемії у Києві 8 464 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 358 744.

Захворіли минулої доби: 1018 жінок віком від 18 до 97 років та 638 чоловіків віком від 18 до 88 років. А також 195 дівчаток від 18 днів до 17 років і 161 хлопчик від 4 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 1 жінка 59 років і троє чоловіків від 49 до 81 року.

До лікарень столиці госпіталізували 77 хворих на коронавірус та 102 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 652 людини. Загалом коронавірус подолав 332 551 мешканець столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 364, у Деснянському - 303 та в Оболонському районі - 212 випадків.

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