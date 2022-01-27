Реакції Путіна на ініціативу "Єдиної Росії" щодо необхідності поставок озброєння для "ЛДНР" немає, - Пєсков
Реакції президента РФ Володимира Путіна на ініціативу "Єдиної Росії" допомогти окупованому Донбасу зброєю немає.
Про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Йому невідомо про те, щоб ініціатива про постачання озброєнь до "ЛДНР" була б на розгляді у Путіна.
Нагадаємо, раніше у партії Путіна "Єдина Росія" заговорили про необхідність поставок озброєння для "Л/ДНР".
Ддепутат-єдинорос Водолацький заявив, що Росія може поставити зброю "ЛНР" і "ДНР" за кілька годин після рішення Путіна.
Топ коментарі
+4 Fjall_Raven
показати весь коментар27.01.2022 12:33 Посилання
+3 Имярек
показати весь коментар27.01.2022 12:12 Посилання
+3 Василь Довганенко #437088
показати весь коментар27.01.2022 12:14 Посилання
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може досить? у нас стільки шахт нема, скільки зброї в них знайдено
30% о/с місцевих вояк у лавах російского війська як будуть використовувати?
Действительно, с глузду можно съехать, когда один из 18-ти "Путеных" обещает пенсии не пднимать, а другой (из 18 двойников) пенсии поднимает.