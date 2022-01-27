Реакції Путіна на ініціативу "Єдиної Росії" щодо необхідності поставок озброєння для "ЛДНР" немає, - Пєсков

Реакції президента РФ Володимира Путіна на ініціативу "Єдиної Росії" допомогти окупованому Донбасу зброєю немає.

Про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Йому невідомо про те, щоб ініціатива про постачання озброєнь до "ЛДНР" була б на розгляді у Путіна.

Нагадаємо, раніше у партії Путіна "Єдина Росія" заговорили про необхідність поставок озброєння для "Л/ДНР".

Ддепутат-єдинорос Водолацький заявив, що Росія може поставити зброю "ЛНР" і "ДНР" за кілька годин після рішення Путіна.

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