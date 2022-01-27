Путін відвідає Туреччину, як тільки дозволить епідситуація. Зустріч із Ердоганом відбудеться без Зеленського, - Пєсков
Президент РФ Володимир Путін відвідає Туреччину, як тільки дозволить епідситуація та графік.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
За його словами, Путін із вдячністю прийняв запрошення президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана відвідати країну. Глави держав домовилися, що як тільки дозволить епідеміологічна ситуація та графік, президент Росії здійснить візит до Туреччини.
Пєсков також уточнив, що зустріч президентів буде двосторонньою. Контактів із президентом України Володимиром Зеленським на території Туреччини не планується.
Топ коментарі
+6 Вла
показати весь коментар27.01.2022 12:20 Посилання
+6 Маркиз
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+4 Дмитрий Кузнецов #490780
показати весь коментар27.01.2022 12:25 Посилання
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А контакти з Ердоганом плануються? В якій позі?