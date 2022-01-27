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Новини Війна
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Путін відвідає Туреччину, як тільки дозволить епідситуація. Зустріч із Ердоганом відбудеться без Зеленського, - Пєсков

путин,зеленский

Президент РФ Володимир Путін відвідає Туреччину, як тільки дозволить епідситуація та графік.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За його словами, Путін із вдячністю прийняв запрошення президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана відвідати країну. Глави держав домовилися, що як тільки дозволить епідеміологічна ситуація та графік, президент Росії здійснить візит до Туреччини.

Пєсков також уточнив, що зустріч президентів буде двосторонньою. Контактів із президентом України Володимиром Зеленським на території Туреччини не планується.

Читайте також: Туреччина все ще готова прийняти переговори Зеленського та Путіна, - Ердоган

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Пєсков Дмитро (1681) путін володимир (24077) Туреччина (3607) Ердоган Реджеп Таїп (948)


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Топ коментарі
+6
образили бубоса практолога, а він так хотів зазирнути!
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27.01.2022 12:20
+6
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27.01.2022 13:04
+4
Макнули Зе в реальность.
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27.01.2022 12:25
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невже з лідерів країн ще є бажаючі зустрічатися і про щось там говориити з куклою перебраною
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27.01.2022 12:19 Відповісти
Ну султан ердоган так... Цеж друзі. Туристки раші та овочі важливіше
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27.01.2022 12:20 Відповісти
Дякуємо "мудрому народу", 73%
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27.01.2022 12:24 Відповісти
образили бубоса практолога, а він так хотів зазирнути!
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27.01.2022 12:20 Відповісти
Макнули Зе в реальность.
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27.01.2022 12:25 Відповісти
Оце так мегалідер **********
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27.01.2022 12:36 Відповісти
"...Контактів із президентом України Володимиром Зеленським на території Туреччини не планується..."

А контакти з Ердоганом плануються? В якій позі?
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27.01.2022 12:37 Відповісти
но только после посещения пекина. по поводу турецкого визита ***** сначала должон посоветоваться с Шефом.
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27.01.2022 12:43 Відповісти
А як він перетягне бункер до Туреччини?
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27.01.2022 12:49 Відповісти
Зе позвонять...може...днів так через 5-6
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27.01.2022 12:50 Відповісти
Интересно кто захочет встетится с Путиным если в ЕС определят что он переизбрался незаконно?
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27.01.2022 12:52 Відповісти
-А?
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27.01.2022 13:03 Відповісти
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27.01.2022 13:04 Відповісти
Без найвеличнішого? Та як вони взагалі змогли на таке наважитись?! Ось ми їх відосіком!
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27.01.2022 15:01 Відповісти
 
 