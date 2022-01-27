УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12229 відвідувачів онлайн
Новини
7 658 69

В разі відключення Росії від SWIFT є перспективний юань або євро, - Медведєв

юань

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв переконаний, що за необхідності Росія зможе обійтися без доларових платежів і замінити їх на платежі в євро або юанях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Так, відсутність доларових платежів може бути замінено платежами у євро, якщо будуть рішення щодо євро, є юань. Це нова, дуже перспективна, з урахуванням обсягу економіки Китайської Народної Республіки резервна валюта", - заявив Медведєв.

"Я не знаю, хто від цього більше втратить. Система, яка емітує долар чи євро? Вони теж чудово розуміють, що в цьому випадку ми просто підтримуватимемо переважно китайську економіку і опускатимемо їх економіки. Кому це вигідно - це питання смаку", - додав він.

Також читайте: Відключення Росії від SWIFT не є найдієвішим заходом, - глава МЗС Німеччини Бербок

Автор: 

валюта (2420) Китай (4680) Медведєв Дмитро (1913) росія (65883) SWIFT (159)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+38
у ведмедева уше старческий маразм! свифт - это не про доллары, а про коммуникацию с западной финансовой системой
показати весь коментар
27.01.2022 12:22
+29
Хахахаха ))) Дайте цьому ідіоту таблетку. Скільки по його "думці" потрібно часу щоб перевести ВСЮ "економіку" россії з доларів чи євро в юані? ****, тупориле чмо, ви Кітайцям потрібні тількі в разі надання своїх території в безкоштовну користь.
показати весь коментар
27.01.2022 12:20
+26
тобто мядвєдєв визнав нікчемність фублей
показати весь коментар
27.01.2022 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тобто мядвєдєв визнав нікчемність фублей
показати весь коментар
27.01.2022 12:18 Відповісти
у ведмедева уше старческий маразм! свифт - это не про доллары, а про коммуникацию с западной финансовой системой
показати весь коментар
27.01.2022 12:22 Відповісти
усі ці оптимістичні "висєри" промовляються виключно внутрішньому лохосу. треба ж якось намагатися тримати гарну міну на їб@льнику та чередувати з "розпальцівкою" для НАТО/ЄС.
показати весь коментар
27.01.2022 12:30 Відповісти
ага, я это прекрасно понимаю! я написал свой коммент для свинособак - они ж читают этот форум
показати весь коментар
27.01.2022 12:34 Відповісти
это те,кто умеет..
показати весь коментар
27.01.2022 12:43 Відповісти
Это не у него, а у редакторов, которые заголовки придумывают.
показати весь коментар
27.01.2022 12:36 Відповісти
та да... уровень знаний так и прет.. и такое чмо управляет лаптями...
показати весь коментар
27.01.2022 13:10 Відповісти
Он не маразматик, а дебил Во первых юань находится В ДОЛЛАРОВОЙ зоне, во вторых прийдется платить за кросс курс, в третьих юань специально понижают а доллар повышают !!! и за это заплатят ну на конец таки да свивт это межбанковская платежная система а не валюта.
показати весь коментар
27.01.2022 14:28 Відповісти
Даже не западной, а всемирной.
показати весь коментар
27.01.2022 20:44 Відповісти
Ще є бусинки, кольорові склянки, та купа іншої "валюти".
показати весь коментар
27.01.2022 12:23 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 13:38 Відповісти
Звісно перейдуть на євро. Фріци братів в біді не залишать. Мацква- Берлін дружбани навіки.
показати весь коментар
27.01.2022 12:24 Відповісти
цей медведев не знает, что свифт єто НЕ только доллар))
показати весь коментар
27.01.2022 12:36 Відповісти
"Я не знаю, хто від цього більше втратить. Система, яка емітує долар чи євро?"

епта.. свіфт - "емітує" евро та доллари?
єто геніально!
показати весь коментар
27.01.2022 12:38 Відповісти
Хахахаха ))) Дайте цьому ідіоту таблетку. Скільки по його "думці" потрібно часу щоб перевести ВСЮ "економіку" россії з доларів чи євро в юані? ****, тупориле чмо, ви Кітайцям потрібні тількі в разі надання своїх території в безкоштовну користь.
показати весь коментар
27.01.2022 12:20 Відповісти
Такие их комментарии (как и комментарии про санкции против Путина) только в очередной раз показывают, что они этого боятся
показати весь коментар
27.01.2022 12:20 Відповісти
у киттая товарооборот с западом овер триллион долярив. не будут они менять свою экономическую мощь на хотелки гопников. вполне возможно шо даже пообещают русским, типа не сцыте мы прикроем. и будут сидеть на берегу реки и ждать пока тушка рахостана приплывет под ноги
показати весь коментар
27.01.2022 12:21 Відповісти
А свої, вкрадені в русскіх, також в юані конвертуєте?
показати весь коментар
27.01.2022 12:22 Відповісти
у разі відключення внарасіі від свіфт все буде дуже добре.
для всіх...
показати весь коментар
27.01.2022 12:24 Відповісти
Сначала чиновники выведут из ********** деньги зарубеж,потом можно и от свифт отлючать.
показати весь коментар
27.01.2022 12:25 Відповісти
Кацапы, давайте сразу на венесуэльський боливар !
За совет не благодарите.....
показати весь коментар
27.01.2022 12:25 Відповісти
Боливар не выдержит двоих (с) О. Генри
показати весь коментар
27.01.2022 16:10 Відповісти
Ну, евро тебе тогда тоже отключат, не сомневайся . . .
А юань - ну, ну. Ты уже подержал резервы в юанях и понёс многомиллиардные убытки на курсовых разницах. Юань - это валюта государства, чья экономическая система построена сугубо на экспорте, поэтому китайцы заинтересованы в слабом юане и в его периодическом ещё большем ослаблении. Так что жги дальше, дурачок.
показати весь коментар
27.01.2022 12:25 Відповісти
Единственная перспектива - это дерюнь. По-другому, увы, не выйдет.
показати весь коментар
27.01.2022 12:26 Відповісти
Рубль - явно неперспективен)

показати весь коментар
27.01.2022 12:27 Відповісти
Медведев -очень глупый кацап.
показати весь коментар
27.01.2022 12:27 Відповісти
а,кстати,когда его очередь быть президентом ?
показати весь коментар
27.01.2022 12:45 Відповісти
их умных не бывает
показати весь коментар
27.01.2022 21:52 Відповісти
Причем тут евро баран??!! Как ты их переводить будешь и получать, в чемоданах??!!
показати весь коментар
27.01.2022 12:28 Відповісти
По трубе СП-2....
показати весь коментар
27.01.2022 12:30 Відповісти
Тут трохи інша історія.
США пригрозили заборонити американським банкам-кореспондентам обробляти платежі з Московії і на Московію. SWIFT не відключать, але платежі в доларі кацапи здійснювати просто не зможуть. Німці теоретично можуть зробити те саме з євро (але не зроблять, бо газ і бізнес убер аллес). От дімон і хоче на юані переходити. Хай переходять зразу на біткоїни, там їх ніхто не заблокує.
показати весь коментар
27.01.2022 12:34 Відповісти
ну это просто русофобия какая то.. открыто призывают избавляться от деревянных в пользу китая
показати весь коментар
27.01.2022 12:29 Відповісти
В разі відключення Росії від SWIFT бере сумнів, що буде перспективний юань, або євро.
Скоріше перспективний буде півлітра
показати весь коментар
27.01.2022 12:29 Відповісти
Дурень, що б нас с тобою вбити вони готові повернуться на 100 років назад. А коли нас вже не буде німці приведуть їх за руку назад у Європу.
показати весь коментар
27.01.2022 12:32 Відповісти
звідки така впевненість, що потім будуть якісь там німці чи москалі?
показати весь коментар
27.01.2022 12:37 Відповісти
да, страшные-престрашные бессмертные мокши!
иди труси пострий - завонял всё вокруг
показати весь коментар
27.01.2022 12:38 Відповісти
Воняє? Так може то ти сам обісрався.
показати весь коментар
27.01.2022 13:05 Відповісти
Если они вернутся на 100 лет назад, никого они уже не убьют. Технологии и роботы на фарш перемолотят *живую силу* новоиспеченных жуковых
показати весь коментар
27.01.2022 12:56 Відповісти
Молодеть. Тобі в тероборону.
показати весь коментар
27.01.2022 13:22 Відповісти
Правильно, дімон. Вам вже давно слід до юанів почати звикати.
показати весь коментар
27.01.2022 12:30 Відповісти
Лучше сразу на ракушки, бусы, зеркальца...
показати весь коментар
27.01.2022 12:30 Відповісти
Та вводьте вже юань, щоб китайцям було проще повернути свої окуповані вами землі. А євро це ж також гроші "піндосів", воно вам треба?
показати весь коментар
27.01.2022 12:32 Відповісти
На самом деле кацапы действительно вполне могут перейти на юань, и кардинально хуже им от этого не станет. Просто в движении денег появится ещё одна прослойка, Китай уже довольно потирает руки, и раскупорил шампанское. Когда Россия закупает кокаин у колумбийских наркоторговцев, наркоторговцам не нужны юани, им нужны доллары. Это значит, что каждый раз, когда Медвед захочет нюхнуть дорожку, он отстегнет Китаю за посредничество какую-то там копеечку. Небольшую, да. А поскольку суммарно Россия нюхает много и часто, то в целом Китаю перепадет неплохая денежка. Вопрос "перехода на юань" это не вопрос предпочтений какой-то там России с 2% мирового ВВП, это глобальный вопрос. Вот когда у нас в Украине в обменниках первым, верхним рядом на табличке будет курс юаня, вот тогда это будет иметь смысл делать в России. Как-то так.
показати весь коментар
27.01.2022 12:32 Відповісти
Ну ще можна розраховуватись "водкою". Хто бував на московії, той знає, що найбільш вільно конвертована валюта у них - це "водка". За сьогоднішніх цін на газ та нафту, вони у "водці" купатись будуть.
показати весь коментар
27.01.2022 12:35 Відповісти
А якщо не складеться з юанями є тугрікі.
показати весь коментар
27.01.2022 12:35 Відповісти
карлик, не розуміє, що в разі відрубування від свіфта - ВЗАГАЛІ НІЯКА ВАЛЮТА не буде йти в москальські банки! свіфт - це система платежів ВСІХ ВАЛЮТ, а не тільки доларів.
показати весь коментар
27.01.2022 12:36 Відповісти
Есть и ....монгольский тугрик. Это тоже вариант!
показати весь коментар
27.01.2022 12:36 Відповісти
Так переводы в евро тоже идут через Свифт. Им светит только юань ))
показати весь коментар
27.01.2022 12:38 Відповісти
он забыл, что есть ещё такая перспективная валюта, как белорусский рубль )
показати весь коментар
27.01.2022 12:41 Відповісти
Лаптемордым светит не юань, а Сев. Корея
показати весь коментар
27.01.2022 12:43 Відповісти
Меня удивляет, что все высеры руской пропаганды направлены на то, что им пофиг санкции, а не на то, что нет повода эти санции вводить (типа, никто нападать не собирается). Может ли это быть косвенным подтверждением того, что х..ло серьёзно собралось нападать?
показати весь коментар
27.01.2022 12:46 Відповісти
Конспірологія. 80-й левел. А може ***** - латентний бандерівець і робить усе, щоб розвалити *****стан.)))
показати весь коментар
27.01.2022 12:53 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 12:46 Відповісти
лугандонский ***** - ваша перспективна валюта для платежів, кацапи...
показати весь коментар
27.01.2022 12:50 Відповісти
юань, можливо, китайози і дозволять задіяти; але не євро.
Та в будь-якому випадку - це значні втрати.
показати весь коментар
27.01.2022 12:51 Відповісти
И еще вместо английского, китайский учите. Скоро пригодится для интеграции в Китай Московской губернии
показати весь коментар
27.01.2022 12:54 Відповісти
Меня удивляет другое. Раньше Россия хоть как-то на словах грозилась ответить зеркальными санкциями, давила польские яблока. Теперь санкции против России водят все кому только не лень. Никакой ответки. Россию уже поставили на колени и просто над ней издеваются. Скоро санкции будут вводить физические лица, лица находящиеся в местах лишения свободы, просто бомжи.
показати весь коментар
27.01.2022 12:54 Відповісти
Какой умный Медведев , как красиво своих руских Лохов уделывает. А ведь дебилы в Параше верят
показати весь коментар
27.01.2022 12:54 Відповісти
Будут Доллры давить
показати весь коментар
27.01.2022 12:55 Відповісти
рвать или жечь, у них есть дебил на ютьюбе, призывающий к этому - мерзкожирный и лысый
показати весь коментар
27.01.2022 14:35 Відповісти
Не гоже Скрепоносній Державі використовувати чужі "фантики". Тільки - рублі, тільки хардкор (скрепи)!
показати весь коментар
27.01.2022 12:58 Відповісти
Ладно давайте, так шоб было понятно , может этот гениальный стратег медведев прочтёт. Возьмём ,как пример Турцию , у туристов ,принимают доллар , ойро(евро) , шекель,. Руб не принимают , от слова совсем ,он Нах....й никому не нужен
Как был деревянным, так и остался
показати весь коментар
27.01.2022 13:08 Відповісти
а також камінці, мушлі, коралі, шоколадки в фользі))
показати весь коментар
27.01.2022 13:13 Відповісти
Так скоро юань и будет главной валютой в московии
показати весь коментар
27.01.2022 13:30 Відповісти
Воооот, юань - это уже ближе к вашим перспективам)))).
показати весь коментар
27.01.2022 13:45 Відповісти
В Зимбабве и Венесуэле еще валюта крутая.
показати весь коментар
27.01.2022 14:05 Відповісти
Ягель, кора кедра, і лаптя, як нова валюта на територіях, що залишаться.
показати весь коментар
27.01.2022 14:39 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 14:41 Відповісти
Тільки от носити їх доведеться мішками.
показати весь коментар
27.01.2022 14:59 Відповісти
 
 