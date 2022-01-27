В разі відключення Росії від SWIFT є перспективний юань або євро, - Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв переконаний, що за необхідності Росія зможе обійтися без доларових платежів і замінити їх на платежі в євро або юанях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Так, відсутність доларових платежів може бути замінено платежами у євро, якщо будуть рішення щодо євро, є юань. Це нова, дуже перспективна, з урахуванням обсягу економіки Китайської Народної Республіки резервна валюта", - заявив Медведєв.

"Я не знаю, хто від цього більше втратить. Система, яка емітує долар чи євро? Вони теж чудово розуміють, що в цьому випадку ми просто підтримуватимемо переважно китайську економіку і опускатимемо їх економіки. Кому це вигідно - це питання смаку", - додав він.

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