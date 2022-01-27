В разі відключення Росії від SWIFT є перспективний юань або євро, - Медведєв
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв переконаний, що за необхідності Росія зможе обійтися без доларових платежів і замінити їх на платежі в євро або юанях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Так, відсутність доларових платежів може бути замінено платежами у євро, якщо будуть рішення щодо євро, є юань. Це нова, дуже перспективна, з урахуванням обсягу економіки Китайської Народної Республіки резервна валюта", - заявив Медведєв.
"Я не знаю, хто від цього більше втратить. Система, яка емітує долар чи євро? Вони теж чудово розуміють, що в цьому випадку ми просто підтримуватимемо переважно китайську економіку і опускатимемо їх економіки. Кому це вигідно - це питання смаку", - додав він.
Топ коментарі
+38 Борменталь Незабаром
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епта.. свіфт - "емітує" евро та доллари?
єто геніально!
для всіх...
За совет не благодарите.....
А юань - ну, ну. Ты уже подержал резервы в юанях и понёс многомиллиардные убытки на курсовых разницах. Юань - это валюта государства, чья экономическая система построена сугубо на экспорте, поэтому китайцы заинтересованы в слабом юане и в его периодическом ещё большем ослаблении. Так что жги дальше, дурачок.
США пригрозили заборонити американським банкам-кореспондентам обробляти платежі з Московії і на Московію. SWIFT не відключать, але платежі в доларі кацапи здійснювати просто не зможуть. Німці теоретично можуть зробити те саме з євро (але не зроблять, бо газ і бізнес убер аллес). От дімон і хоче на юані переходити. Хай переходять зразу на біткоїни, там їх ніхто не заблокує.
Скоріше перспективний буде півлітра
иди труси пострий - завонял всё вокруг
Та в будь-якому випадку - це значні втрати.
Как был деревянным, так и остался