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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Науседою: Обговорили безпекову ситуацію вздовж українських кордонів

науседа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією вздовж кордонів та на тимчасово окупованих територіях України.

Він наголосив на важливості збереження єдності країн - членів ЄС та НАТО в цій ситуації.

Зеленський подякував Науседі за чітку й послідовну позицію Литви на підтримку України, а також за вагому практичну допомогу для зміцнення обороноздатності нашої держави.

Співрозмовники позитивно відзначили традиційно високу динаміку двостороннього діалогу на всіх рівнях.

Лідери скоординували позиції щодо графіка контактів на найближчу перспективу у межах українсько-литовського стратегічного партнерства.

Також читайте: НАТО повинно мати алгоритм на будь-які сценарії агресії з боку РФ, - Науседа

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Литва (2439) Науседа Гітанас (346)


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Що то за шкет стоїть біля Наусєди?
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27.01.2022 12:38 Відповісти
Литва обіцяла Стінгері - і давно вже.
Ну і як - поставили?
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27.01.2022 12:51 Відповісти
 
 