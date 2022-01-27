Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Науседою: Обговорили безпекову ситуацію вздовж українських кордонів
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Науседою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією вздовж кордонів та на тимчасово окупованих територіях України.
Він наголосив на важливості збереження єдності країн - членів ЄС та НАТО в цій ситуації.
Зеленський подякував Науседі за чітку й послідовну позицію Литви на підтримку України, а також за вагому практичну допомогу для зміцнення обороноздатності нашої держави.
Співрозмовники позитивно відзначили традиційно високу динаміку двостороннього діалогу на всіх рівнях.
Лідери скоординували позиції щодо графіка контактів на найближчу перспективу у межах українсько-литовського стратегічного партнерства.
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