Нардеп "Голосу" Рахманін про зустріч радників у Нормандському форматі: домовились домовлятися - теж результат

Було очевидно, що радники Нормандської четвірки ні про що не домовляться, але той факт, що така зустріч відбулася - вже хоч якийсь результат.

Так вважає член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сам факт таких перемовин (хоча і було зрозуміло, що сторони не зможуть домовитися) був потрібен, щоб, як кажуть дипломати, "домовитись домовлятись далі". Можна по-різному ставитись до Мінського чи Нормандського формату. Я, наприклад, сам критикував "Мінськ", але майданчики для перемовин повинні існувати", - пояснює народний депутат.

Насправді, додаткова перемовна платформа потрібна і росіянам, і українцям.

"Росіяни вже зайшли в глухий кут в перемовинах із Заходом. Вони хочуть мати окремий важіль впливу на ситуацію і, як вони вважають, - дотиснути українську сторону, щоб мати бонуси у подальших переговорах. Україна має дещо схожу ситуацію: Київ хоче мати свою можливість контакту. Також не виключається імовірність проведення в будь-якому вигляді зустрічі Путіна і Зеленського", - говорить представник "Голосу".

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Далі, за словами Рахманіна, під час двотижневої паузи росіяни думатимуть, як реагувати на відповідь від НАТО та США.

"Росіянам потрібен час, щоб визначитися, як реагувати на письмову відповідь від НАТО і США. Очевидно, що вони знали, якою буде відповідь, але її форма відрізняється від того, що вони очікували. Зараз вони візьмуть паузу і визначатимуться зі своїми подальшими діями", - підкреслює член безпекового комітету.