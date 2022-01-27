Кулеба про зустріч радників у Нормандському форматі: Хороша новина, що Росія хоче говорити

Україна привітала пропозицію Росії продовжити переговори щодо врегулювання на Донбасі на початку лютого.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами домовленість про нову зустріч свідчить про те, що Москва хоче дипломатичного вирішення нинішньої кризи.

"Хороша новина полягає в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні через два тижні, а це означає, що принаймні протягом наступних двох тижнів Росія , ймовірно, залишиться на дипломатичному шляху", - зазначи міністр.

Водночас Кулеба закликав Захід посилити свою військову та оборонну співпрацю з Києвом.

"Хоча я великий шанувальник м’якої сили, я боюся, що настав час для використання жорсткої сили", - додав міністр.

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