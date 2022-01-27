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Новини Нормандські переговори
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Кулеба про зустріч радників у Нормандському форматі: Хороша новина, що Росія хоче говорити

Україна привітала пропозицію Росії продовжити переговори щодо врегулювання на Донбасі на початку лютого.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами домовленість про нову зустріч свідчить про те, що Москва хоче дипломатичного вирішення нинішньої кризи.

"Хороша новина полягає в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні через два тижні, а це означає, що принаймні протягом наступних двох тижнів Росія , ймовірно, залишиться на дипломатичному шляху", - зазначи міністр.

Водночас Кулеба закликав Захід посилити свою військову та оборонну співпрацю з Києвом.

"Хоча я великий шанувальник м’якої сили, я боюся, що настав час для використання жорсткої сили", - додав міністр.

Також читайте: Нардеп "Голосу" Рахманін про зустріч радників у Нормандському форматі: домовились домовлятися - теж результат

Автор: 

росія (65883) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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А что хорошего может сказать Расея? Что хорошего она сказала когда-либо по отношению к Украине?
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27.01.2022 13:01 Відповісти
Погана новина в том, что как бы Россия не хотела говорить, на выходе все-равно получается мат. Похоже, других слов она просто не знает.
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27.01.2022 13:03 Відповісти
Не нормандский, а наркоманский формат
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27.01.2022 13:04 Відповісти
Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.

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27.01.2022 13:15 Відповісти
Плохая новость, Она не хочет говорить,она хочет слушать. И услышать свои гарантии.Которые она хер получит.
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27.01.2022 13:37 Відповісти
Итог такой: Договорились договариваться. И для этого надо выделять самолет для дупы завхоза.
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27.01.2022 13:52 Відповісти
Нічого хорошого тут не бачу. Але ж у нашої влади все навпаки, і це треба враховувати.
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27.01.2022 14:23 Відповісти
 
 