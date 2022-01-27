УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12001 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 065 84

Позиція Києва щодо прав меншин серйозно обмежує Угорщину у наданні будь-якої підтримки Україні, в тому числі у разі конфлікту, - Сійярто

сийярто

Якщо українці не відступлять від своєї політики щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав міністр закордонних справ Петер Сійярто в інтерв’ю проурядовому виданню Magyar Nemzet.

"Я чесно сказав своїм колегам з ЄС і НАТО, що якщо українці не відступлять від цієї політики, це серйозно обмежить можливості уряду Угорщини надавати будь-яку підтримку Україні, в тому числі у разі конфлікту", - сказав Сійярто.

Глава МЗС заявив, що президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром Віктором Орбаном наприкінці минулого року "дуже позитивно змалював майбутнє двосторонніх відносин, а потім вніс в український парламент законопроєкт, який говорить, що подвійне громадянство не дає права на державну посаду".

"Це означає, що він хоче майже повністю виключити угорців від приналежності до національних громад. Наведу інший приклад: українці звернулися до нас із проханням допомогти постачати газ в Україну через Угорщину. Ми сказали цьому "так", за перші три місяці року через Угорщину в Україну стало можливим транспортувати 700 мільйонів кубометрів газу, що є одним із найбільш значущих імпортів із заходу. Водночас, у питаннях, що стосуються угорської національної спільноти, прогресу не досягнуто", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для вступу в НАТО Україні потрібно вирішити питання щодо прав етнічних угорців, - Сійярто

Раніше Сійярто заявив, що Угорщина незадоволена ситуацією із правами етнічних угорців в Україні і тому продовжить блокування євроатлантичних прагнень Києва.

Як відомо, Угорщина тривалий час блокує інтеграцію України в НАТО через мовний закон, який позбавляє етнічних угорців права на навчання у старших класах рідною мовою.

Угорщина (2335) права (92) Сійярто Петер (362)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+43
пішли нах підерасти і шантажисти - всіх сусідів своїх вже дістали.

Московські підстилки..
показати весь коментар
27.01.2022 13:06
+37
сіярто, ПНХ!
показати весь коментар
27.01.2022 13:05
+35
Опять этот йовбак вылез со своей меншиной
показати весь коментар
27.01.2022 13:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сіярто, ПНХ!
показати весь коментар
27.01.2022 13:05 Відповісти
Совершенно верно, пока Венгрией управляет агент *****, никакой там поддержки и близко не будет - даже если этой нац-меньшине дать автономию которую ***** требует для ОРДЛО...
показати весь коментар
27.01.2022 13:41 Відповісти
Опять этот йовбак вылез со своей меншиной
показати весь коментар
27.01.2022 13:05 Відповісти
Сидіть у дупі мовчки, меншини.
показати весь коментар
27.01.2022 13:05 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 13:26 Відповісти
Кожна шавка намагається щось гавкнути зза рогу.Тьху блохасте.
показати весь коментар
27.01.2022 13:05 Відповісти
пішли нах підерасти і шантажисти - всіх сусідів своїх вже дістали.

Московські підстилки..
показати весь коментар
27.01.2022 13:06 Відповісти
угорщина у другій світовій була на боці німеччини...не дивно, що їх поведінка у питанні допомоги україні не відрізняється
показати весь коментар
27.01.2022 13:06 Відповісти
Тобто, рядовий шантаж. Розкажи краще, як ви в 40-х воювали і на чиїй стороні.
показати весь коментар
27.01.2022 13:06 Відповісти
та їх і в першу в полон не брали...
показати весь коментар
27.01.2022 13:34 Відповісти
та никто на вас, угры, и не рассчитывал.
показати весь коментар
27.01.2022 13:11 Відповісти
українці вже побачили і знають хто є хто
показати весь коментар
27.01.2022 13:12 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 13:13 Відповісти
Это к румынам. Венгры - мадьяры.
показати весь коментар
27.01.2022 13:26 Відповісти
Родственники кацапам, что еще хуже. Угро-финнская группа.
показати весь коментар
27.01.2022 14:56 Відповісти
адінарот
показати весь коментар
27.01.2022 15:05 Відповісти
Громадяни інших країн не мають права займати керівні посади в Україні.Якщо угорці хочуть керувати то нехай їдуть до друзів кацапів там спробують по керувати,і їм пояснять на чому свиня хвоста носить.
показати весь коментар
27.01.2022 13:14 Відповісти
Это к Израилю никак не относится.
показати весь коментар
27.01.2022 14:18 Відповісти
Спитай у свого *****,бо я вашою фенею не володію,і вчити не збираюсь.В Україні мова українська а не язік сексменшин.
показати весь коментар
27.01.2022 14:40 Відповісти
Якщо приїде Путин, то він дуже поширить права меншин Угорщини. Зразу меншини поїдуть до Сибіру. Це Вам не толерантна Україна, це вас татаро-монгольска Росія
показати весь коментар
27.01.2022 13:14 Відповісти
От і добре. Головне, що без сюрпризів. Do dupy це сіятрило.
показати весь коментар
27.01.2022 13:15 Відповісти
Зря на венгров плюнули. Они в случае агрессии ещё и с другой стороны ударят, тогда рожки да ножки останутся.
показати весь коментар
27.01.2022 13:20 Відповісти
"Якщо українці не відступлять від своєї політики щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ." Я надіюсь, що Україна це переживе.
показати весь коментар
27.01.2022 13:20 Відповісти
В цигани знов за свое
показати весь коментар
27.01.2022 13:21 Відповісти
Придурки одним словом. Якщо сюди всунеться парашка, то взагалі зникне поняття "права нацменшин". Кримчани он можуть підтвердити.
показати весь коментар
27.01.2022 13:21 Відповісти
не могу понять людей, которым плохо в Украине и они мучаются. собрал вещи и поехал в рай, тем более Венгрия в ЕС. правда там надо пиз@...чить 24х7 что бы нормально жить, а тут льготы, субсидии, сигареты контрабасом.
показати весь коментар
27.01.2022 13:21 Відповісти
Что или кто мешает венгерскому меньшинству, которое якобы страдает в Украине, переселится в Великую Венгрию и жить там спокойно и не компостировать мозги украинцам?
показати весь коментар
27.01.2022 13:23 Відповісти
Тем более, что все желающие уже получили венгерские паспорта в обход украинского законодательства.... Или начинается вторая часть "балета" и уже "венгров не слышат"....😡
показати весь коментар
27.01.2022 14:51 Відповісти
Дурак ты, Петька! Нельзя законодательно дать преференции какому-то отдельно взятому меньшинству, либо ограничить в правах одно из меньшинств.
показати весь коментар
27.01.2022 13:25 Відповісти
Москалота через Сіярто має намір примусити українців зробити виняток для мадяр аби потім вимагати і для себе того ж.
показати весь коментар
27.01.2022 13:28 Відповісти
Так ото ж.
показати весь коментар
27.01.2022 13:30 Відповісти
Ну, закон є закон. Чи Угорщина має намір втручатися у внутрішні справи України та диктувати зміни до законодавства та Конституції?
показати весь коментар
27.01.2022 13:26 Відповісти
Потрібно прийняти чіткий і однозначний закон про заборону подвійного громадянства. "Двомордим" замість українських паспортів видати посвідчення на право проживання. І раз в пять років його подовжувати за умови повної і беззаперечної лояльності до української влади. Щось там вякнув про "Вялікую Вєнгрію" і миттю інтернувати в "материнську країну" яка поряд, любить своїх громадян і ладна забезпечувати їм всі їх "високодуховні" потреби на своїй території. Взагалі то угорці такі ж ж самі по крові як буряти і чукчі і в Європі вони дуже відрізняються саме "чукотсським" менталітетом - продажністю і жорстокістю.
показати весь коментар
27.01.2022 13:27 Відповісти
от таких кремлевских холуев нам и нах пидтримка не надо, себе дороже выйдет, залезь в свой ****** и не отсвечивай
показати весь коментар
27.01.2022 13:27 Відповісти
Что-то я не понял.. чем он угрожает? Что если ***** таки развернёт войну, то Венгрия продолжит делать ничего и помогать никак?
показати весь коментар
27.01.2022 13:28 Відповісти
якби ******* допомагали Україні, ***** б вже здалося, або застрелилось
показати весь коментар
27.01.2022 13:28 Відповісти
Тобто? В ЧОМУ проблема? Хочете спілкуватись угорською, видавати свої видання, дивитись ТБ... А що, хтось боронить? Хочете розмовляти в офіційних місцях чи в громадських закладах між собою? А що, є проблема? Хочете вчити дітей своєю мовою? Що не так? В цілому світі для того є недільні школи! Але є держава Україна, є державна мова то, будь ласка, офіційне діловодство нею, хочете дублювати, дублюйте. Державна школа, знову ж, державною, підручники також. Покупці в магазинах НА ПРОХАННЯ також, будьте добрі, а як інакше. До речі, на Закарпатті НІХТО з того проблеми не робить! Майже кожного літа там з дружиною відпочиваємо, так ні один ні мадяр ні румун з того ніякої проблеми не робить. Люди спокійно з тобою розмовляють українською, треба, то російською, між собою рідною... В чому, ******, проблема? Чи то так з Кремля завдання поставили? Ну так і скажи
показати весь коментар
27.01.2022 13:29 Відповісти
Ну да ладно, главное, что у Штатов и Великобритании нет к Украине таких претензий. А финно-угры не будут диктовать свои условия, хоть в маскве, хоть в будапеште.
показати весь коментар
27.01.2022 13:30 Відповісти
Теперь уже они хотят видеть венгерских граждан на гос должностях, я правильно понял?🤡
показати весь коментар
27.01.2022 13:30 Відповісти
и снова: 'пошел ты в ЖОПУ.....! '
показати весь коментар
27.01.2022 13:31 Відповісти
венгры и племена Севера России -мокша,ерзя,мщерь,корели,финны их южной оконечностью река угра, потому и другие племена дали им название угро-финны. Современное общество северных народов, там участие принимает и Венгрия, сообщает, что самая большая диаспора угрофиннов в Венгрии. Так что мечта этого перца не только возрождение Великой Паннонии а свободный проход к соплеменникам в рузге. Украина удивилась бы, если Сиярто сказал бы по другому. Он пащековал, когда Богдан хотел рулить Украиной, а потом замолчал, к тому же словаки тоже начистили рожу за подобные изречения.
показати весь коментар
27.01.2022 13:33 Відповісти
Ну и ПНХ со своей поддержкой. А ваши меньшины станут ещё меньше,когда заваруха начнется.
показати весь коментар
27.01.2022 13:33 Відповісти
кто бы сомневался, что это чмо решит поторговаться))
показати весь коментар
27.01.2022 13:34 Відповісти
Та успокойтесь угры, у вас итак никто ничего не просит! Вашу пропутлеровскую позицию украинцы уже знают.
показати весь коментар
27.01.2022 13:34 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 13:36 Відповісти
снова этот шизик неадэкватный сиярто. никак тварюка не угомонится со своими угорцямы...его уже пора в палату на лечение ложить.... достал уже придурок...((
показати весь коментар
27.01.2022 13:42 Відповісти
Почему никто не припомнит венграм оккупацию Закарпатья. Отец мой с Рахова, помнит, как мадьярские солдаты понасерали вокруг колыбы, как коровы. Так что требую компенсации.
показати весь коментар
27.01.2022 13:43 Відповісти
Кто о чём, а вшивый о бане.
Нашёл удобную отмазку в виде "ущемления прав" нац. меньшинств. Точь-в-точь, как хулио на востоке Украины.
В общем такая себе игра в четыре руки.
И подобных консерв, как Сиярто в ЕС и НАТО валом.
показати весь коментар
27.01.2022 13:44 Відповісти
Не в точь-в-точь, венгры на западе тысячу лет живут, а русских на востоке Украины недавно подселили.
показати весь коментар
27.01.2022 14:06 Відповісти
А что, речь идёт о том, сколько они там живут, или о "ущемлении прав" нац.меньшинств?
Кстати, такие же предъявы можно запросто обосновать и к ******* и к московитам.
Пропаганда своё дело делает.
показати весь коментар
27.01.2022 14:14 Відповісти
Я же сказал, надо уважать только меньшинство венгров
показати весь коментар
27.01.2022 15:32 Відповісти
Ну, во-первых их ни кто и так не гнобит, а во-вторых уважение должно быть взаимным.
А них всё получается как-то однобоко, видимо имперские амбиция "кровоточат". ))
показати весь коментар
27.01.2022 16:17 Відповісти
Цікаво би було знати як Венгрія подала Україні 700 міліонів кубів газу,що у відрах носили?Подивіться на газотранспортну систему яка йде у Венгрію вона одностороння із України в Европу.
показати весь коментар
27.01.2022 13:51 Відповісти
Мадьяров надо уважить, они там издавна живут. И Украине польза только будет.
показати весь коментар
27.01.2022 14:03 Відповісти
Они туда издавна переселились из-за уральских гор.
Может им обратно нужно???
показати весь коментар
27.01.2022 14:07 Відповісти
Они там жили при АвстроВенгрии. И Венгрия - союзник Украины, которого надо уважить, это не Московия, разницу надо понимать
показати весь коментар
27.01.2022 14:13 Відповісти
Значить більше жити не будуть, після того, як росія використала меншини як основний привід для війни проти України, ми більше не можемо ризикувати та дозволяти культивацію не української ідентичності. Звісно що Угорщина це не країна, а жарт, і серйозно вона нам загрожувати не може, але це може створити інші прецеденти.
показати весь коментар
27.01.2022 14:47 Відповісти
С такими союзниками и врагов не надо
показати весь коментар
27.01.2022 14:52 Відповісти
мадьяры должны научиться уважать Украину в которой живут и ее мову.
показати весь коментар
27.01.2022 14:24 Відповісти
Украине нужно в кротчайшие сроки избавляться от малоПИД...роского, бениного Нарко-Чмошника и его кремлевского Сброда, кукареканье этих зауральских циган это только начало....
показати весь коментар
27.01.2022 14:04 Відповісти
Начхать на Венгрию и Сиарто. Пусть они свой мир строят с Московией и Китаем. Нам такое НАТО не нужно.
показати весь коментар
27.01.2022 14:14 Відповісти
Гидкий народ - поки що в Україні державною була російська мова, їх це влаштовувало. Як стала українська-так стали права качати.
показати весь коментар
27.01.2022 14:21 Відповісти
За переписом населення України в 2001р ,угорців в Україні було 156.6 тис чоловік,що тоді складало0.3%. Думаю,що там зараз їх набагато меньше. І ця меншість намагається диктувати умови всій державі. Імперські погляди в них однакові,що в московії,що в Німетчині. Одна ідеологія,одна ненависть до України. Ми повинні думати про загально-державні інтереси,а невелика діаспора поважати закони держави в якій живуть.
показати весь коментар
27.01.2022 14:21 Відповісти
да пошел ты со своими меншинами! ты всегда был как и немцы на стороне рефии
показати весь коментар
27.01.2022 14:22 Відповісти
Чомусь президента угорщини не було в Ялті в 1945у році?
показати весь коментар
14.04.2022 10:44 Відповісти
Від цього дебіла все одно нічого не залежить.
показати весь коментар
27.01.2022 14:22 Відповісти
Мы и не сомневались, что данный чел- давняя полоумная шлюха. Мы ждали, когда он тяфкне
показати весь коментар
27.01.2022 14:38 Відповісти
Якщо меншина є проблемою ,то їх можна силою депортувати з України
показати весь коментар
27.01.2022 14:42 Відповісти
Угорщина забула радянські танки на вулицях Будапешта? Чи Пам'ять коротка, чи розум відсутній ???
показати весь коментар
27.01.2022 14:48 Відповісти
Судя по всему нас в НАТО "пока" брать не собираются... Так что пошла Венгрия куда подальше со своими "вимогами" Утром стулья, вечером деньги... При оказании помощи серьезного объема в виде летального оружия, прием в НАТО и ЕС.. Украина сразу же выполнит все условия хартии ЕС по национальным меньшинствам. А то нас все как вислюка за морковкой водят своими обіцянками та вимогами. Так им и нужно ответить.
показати весь коментар
27.01.2022 14:57 Відповісти
Кому нах нужна поддержка одних недофашиков в борьбе с другими недофашиками...
показати весь коментар
27.01.2022 14:59 Відповісти
слезы радости и умиления! московские консервы газ без прибыли поставляют!
показати весь коментар
27.01.2022 15:03 Відповісти
Мне лично расхотелось быть в компании таких "союзников" по НАТО. Нужен другой, работоспособный альянс. С США, Британией напрямую.
показати весь коментар
27.01.2022 15:38 Відповісти
Ты, Сирията, подумай какими будут права венгров, если Расия возьмёт верх!
показати весь коментар
27.01.2022 17:21 Відповісти
ещё один ущемленный
показати весь коментар
27.01.2022 17:32 Відповісти
Венгрия идёт к Кобзону. Слишком упираются, неадекваты, причём под+сирают всем - и нам и Западу и себе в такой решительный момент. маленькая токсичная страна клоп с уникальнейшим языком, который вообще не связан с европейскими. Я бы такой язык не продолжал существовать. А за такую позицию скоро они получат нагоняй, пойдут в спам.
показати весь коментар
27.01.2022 17:39 Відповісти
похоже на последние потуги на туалете у венгрии. Знают, что их скоро прижмут к ноктю, и блефуют, пытась выжать полезные соки из этой ситуации. Ска, ну прям как имперцы, везде им надо защищать своих людей. Одумайтесь, вы в своём уме просить Украину разрешить людям с двумя гражданствами управлять страной? Или у вас в Венгрии так россиянцы сидят в парламенте?
показати весь коментар
27.01.2022 17:45 Відповісти
Венгры предлагают торгануть суверенитетом. Им самим это хорошо знакомо.
показати весь коментар
27.01.2022 19:06 Відповісти
Що не гівно, то друг Москви. Як воно так виходить? )) Йдіть до сраки. Самі не нападете - і на тому спасіба. Меншина вшива.
показати весь коментар
27.01.2022 20:52 Відповісти
З точки зору п. міністра в угорської"меншини" є тільки права, чи, можливо, ще й якісь обов'язки?
показати весь коментар
14.04.2022 10:41 Відповісти
 
 