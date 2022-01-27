"Особа затримана! Що ж ти наробив?", - затримання нацгвардійця Рябчука, котрий розстріляв товаришів по службі. Оперативне ВIДЕО

Начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгеній Жуков опублікував відеозапис затримання нацгвардійця Артемія Рябчука, котрий розстріляв товаришів по службі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікований на сторінці Жукова в соцмережі.

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.