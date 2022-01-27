"Особа затримана! Що ж ти наробив?", - затримання нацгвардійця Рябчука, котрий розстріляв товаришів по службі. Оперативне ВIДЕО
Начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгеній Жуков опублікував відеозапис затримання нацгвардійця Артемія Рябчука, котрий розстріляв товаришів по службі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікований на сторінці Жукова в соцмережі.
Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.
Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..
За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.
О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.
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Також така поведінка додає адреналіну групі захвату, загострює відпрацьовані та природні рефлекси, служить засобом інформування інших бійців. І т.д.
Ви бачите таку поведінку у всіх силових захватах правоохоронними органами всіх злочинців у всіх країнах.
Если бы над вашим сыном издевались, вы бы тоже его за ноги и в посадку?
Что за гвардия, где в уборной не дают спокойно посрать? Вот вас бы в эту уборную, с вашими затычками, чтобы негодяи в форме и под присягой стебались с вас, а Гогилашвили грозил дисбатом за то, что вам неудобно затычками пользоваться в уборной, простите за грубось, но вам типа ещё и 19 лет...
І не путайте тут з психологічним тиском.
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Командование воинской части Национальной гвардии в Днепре, где 27 января произошло массовое убийство, обвинили в ряде серьезных преступлений
"Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошел расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования. Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части…"
"Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере. Систематически гнобили "неудобных" - давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на губвахту. Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части".
По словам обратившихся, командиры воинской части "искалечили сотни человеческих судеб". Свидетели преступлений готовы рассказать о них.