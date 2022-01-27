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"Особа затримана! Що ж ти наробив?", - затримання нацгвардійця Рябчука, котрий розстріляв товаришів по службі. Оперативне ВIДЕО

Начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгеній Жуков опублікував відеозапис затримання нацгвардійця Артемія Рябчука, котрий розстріляв товаришів по службі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікований на сторінці Жукова в соцмережі.

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

Автор: 

Дніпро (3295) МВС (3509) стрілянина (1793) Національна гвардія (1564)


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Топ коментарі
+39
А чего они кричат как перепуганные, если он сдался и не чинил сопротивление? Даже оружие в пару метров от себя положил
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27.01.2022 13:07
+23
Так положено. Спроси у любого мента или спецназовца.
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27.01.2022 13:12
+17
це як раз нормально, це психологичний тиск.
допоки він не знешкоджений, фізино не обмежений в діях доти не можна вважати себе у небезпеці.
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27.01.2022 13:13
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ШО ТЫ ОРЕШ ПАЛОУМНЫЙ. Психов выпустили, они все пошли в полицию
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27.01.2022 15:01 Відповісти
А чего они на него так кричат? Он и так лежал и никого не трогал.
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27.01.2022 15:03 Відповісти
Тоже кайф ловят не одному же стрелку
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27.01.2022 15:19 Відповісти
Це невеличка частина методики силового затримання особливо небезпечної особи. Криком і діями особу дезорієнтують, викликають подавлення рефлексів, паралізують волю і обезвладнюють з допомогою бойових прийомів та наручників.
Також така поведінка додає адреналіну групі захвату, загострює відпрацьовані та природні рефлекси, служить засобом інформування інших бійців. І т.д.
Ви бачите таку поведінку у всіх силових захватах правоохоронними органами всіх злочинців у всіх країнах.
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27.01.2022 15:54 Відповісти
а чого не пристрілили при затриманні? Невже смерть п_яти чоловік цього не вартує.А тепер цього сєпара годуй як мінімум 4о років.
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27.01.2022 15:25 Відповісти
Тільки що бачив відео первиного допиту (на місці). Скоріш опрос. Перше враження - неадекват. Хотів, щоб його знимала камера. Манера розмови цинічно-спокійна - забиті, загноблені люди так себе не ведуть. Але допоки ще замало інформації.
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27.01.2022 15:36 Відповісти
что ты орешь мусор он же сам сдался
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27.01.2022 15:56 Відповісти
А затримували навіщо? Один постріл і за ноги до посадки.
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27.01.2022 16:17 Відповісти
К слову, он действовал примерно так, как вы советуете...
Если бы над вашим сыном издевались, вы бы тоже его за ноги и в посадку?
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27.01.2022 17:10 Відповісти
Похоже что и женщина на проходной тоже издевалась над ним, по ночам, или её просто за компанию?
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27.01.2022 18:44 Відповісти
Она вохр, вооружена, мы все голосовали за зеленского и Гогилашвили, это результат, при чём тут подросток?
Что за гвардия, где в уборной не дают спокойно посрать? Вот вас бы в эту уборную, с вашими затычками, чтобы негодяи в форме и под присягой стебались с вас, а Гогилашвили грозил дисбатом за то, что вам неудобно затычками пользоваться в уборной, простите за грубось, но вам типа ещё и 19 лет...
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28.01.2022 11:22 Відповісти
Не ври, оружием вооружается исключительно военизированная охрана (ВОХР), да и то не на всех объектах. А ведомственная охрана имеет право проверить пропуск на проход и право на вынос МТЦ. Уже сам бедненький рассказал, как он стрелял в голову контролера КПП из-за отказа "открыть дверь". Эту женщину он не знал вообще. Потом он, со смехом и ужимками, рассказывал как трижды стрелял в спину военнослужащей на пульте охране (она - сержант и ей было 22 года). А ты, мразь, зачатая и рожденная в уборной, там и закончишь жизнь, да и похоже там и живешь.
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28.01.2022 12:15 Відповісти
Вы понимаете ровно то, что хотите понять, я не говорю, что виновата охранница, я говорю, что проблема далеко не в стрелке, а в его окружении...
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28.01.2022 13:04 Відповісти
Лучше бы он так с тобой поступил.
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27.01.2022 21:49 Відповісти
Лучше бы мусорские офицеры шли работать на завод
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28.01.2022 11:23 Відповісти
Мент з переляку кричить, істерика. Може ще й сцикнув. Хто там перевіряв?
І не путайте тут з психологічним тиском.
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27.01.2022 21:03 Відповісти

https://telegram.me/share/url?url=https://kurs.com.ua/novost/741436-strelba-v-dnepre-komandovanie-chasti-ulichili-v-zhutkih-prestuplenijah&text=


Командование воинской части Национальной гвардии в Днепре, где 27 января произошло массовое убийство, обвинили в ряде серьезных преступлений

"Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошел расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования. Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части…"

"Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере. Систематически гнобили "неудобных" - давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на губвахту. Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части".

По словам обратившихся, командиры воинской части "искалечили сотни человеческих судеб". Свидетели преступлений готовы рассказать о них.
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27.01.2022 23:20 Відповісти
При побеге не пристрелили, при задержание тоже ,теперь кормить эту мразь всю жизнь в казематах!!!!...
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27.01.2022 23:43 Відповісти
Он не проживет долго.
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28.01.2022 12:10 Відповісти
он не может быть верующим. Им запрещено брать в руки оружие. Они могут служить только медиками, связистами и т.п. Тем более лишить жизни другого человека верующему запрещено.
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28.01.2022 13:17 Відповісти
А шо таке вєрующій? До прикладу , якщо католик, то тіпа нє вєрующій ілі вєрующій?
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29.01.2022 00:18 Відповісти
Схожий почерк, кацапський.
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28.01.2022 13:52 Відповісти
Действия полиции должны такими быть,они его не нашли он сам сдался и сказал где он находится, это не их заслуга, ему деваться было некуда он сам это понимал в незнакомом для себя городе его нельзя оправдать за убийства,но надо выяснить матив этого всего и что происходит в воинских частях.Мне кажется надо проверить его на адекватность,и проверить профессионализм тех врачей психиатров когда сказали что он годен к службе.Я искрени выражаю соболезвание родственникам погибших
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29.01.2022 21:47 Відповісти
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