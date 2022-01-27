РФ і так озброює "Л/ДНР". Заяви в "Єдиній Росії" про необхідність військових поставок в ОРДЛО - психологічний тиск, - Гармаш
Представник окремих районів Донецької та Луганської областей в українській делегації Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш наголосив, що заяви "Єдиної Росії" про озброєння російських найманців "Л/ДНР" потрібно сприймати як тиск, оскільки Росія і так надає зброю незаконним збройним формуванням на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова Гармаша цитує "Радіо Свобода".
"Ми ж із вами розуміємо прекрасно, що Росія й так їх постійно озброює. Буквально сьогодні (26 січня. - Ред.) СБУ виявила чергову партію доказів того, що там вже нова російська зброя", – зазначив Гармаш.
За його словами, Кремль намагається "підняти ставки".
"Коли про це говорять публічно, це треба розглядати саме як публічний тиск, як політичний акт, а не як акт якоїсь новизни. Російська зброя туди йшла і буде йти. Те, що відкрито закликають, тим паче чиновники "Єдиної Росії" – то це спрямовано саме на психологічний тиск, на підвищення ставок, скажімо так", - наголосив представник ОРДО.
Гармаш додав, що йдеться про психологічний тиск "і на Захід, і на Україну".
Нагадаємо, раніше у партії Путіна "Єдина Росія" заговорили про необхідність поставок озброєння для "Л/ДНР".
Ддепутат-єдинорос Водолацький заявив, що Росія може поставити зброю "ЛНР" і "ДНР" за кілька годин після рішення Путіна.
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Из Москвы соообщают:
Поняв, что ни США ни НАТО не согласны с ультиматумом никчемного и Украине в НАТО быть, кремлядь панически ищет пути выхода из цугцванга.
Из пыльного чулана достали медведа и вложили в его уста слова о том, что надо бы договориться.
И вообще, москали добрые и хорошие, просто немного испугались агрессивных старичков из сената США. Далее прямая речь:
"Я вот вспоминаю, неделю где-то назад прочитал: один из - не могу иначе назвать - маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется"
Переводя на русский: нашему столику показалось, что кто-то там что-то ******** в нашу сторону, вот мы и **********. А теперь видим, нет не в нашу. И, вообще, мы же с вами нормальные пацаны, **** драться. Давайте лучше выпьем.
Что характерно, об Украине ни слова. Ну хоть так, чо.
Кремлёвская мразота обладает удивительной тефлоновой способностью.
Обсраться, сидеть по-уши в дерьме и продолжать визжать "вы всё врёти"
Давеча опять отличилась унылая лошадь лавруша, выдав в качестве аргумента против расширения НАТО ссылки на Стамбульскую 1999 года и Астанинскую 2010 года декларации. Дескать в них всё прописано, а подлые пиндосы москву обманули.
Что ж, читаем:
https://www.osce.org/files/f/documents/7/1/39573.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/d/8/74990.pdf
и что видим?
А видим ровно наоборот, всё, что написано в этих документах нагло похерено именно кремлём: свободные выборы, борьба с коррупцией, развитие гражданского общества, отказ от пыток итд.
Чего там точно нет, так это упоминания NATO ни в какой форме, ни латиницей, ни кириллицей. Проверь сам, если не веришь.
Зато есть чудесная фраза: "Договор по вступлении его в силу будет открыт
для добровольного присоединения других государств"
Еще раз: европейский военный союз предусматривает своё расширение. Period.
То есть с точность до наоборот, ни НАТО, но ОБСЕ, ни запрет, но прямое расширение. Всё прописано. И подписано. И РФ тоже подписала.
Кого же ты хочешь обмануть, лавруша?