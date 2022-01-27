РФ і так озброює "Л/ДНР". Заяви в "Єдиній Росії" про необхідність військових поставок в ОРДЛО - психологічний тиск, - Гармаш

Представник окремих районів Донецької та Луганської областей в українській делегації Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш наголосив, що заяви "Єдиної Росії" про озброєння російських найманців "Л/ДНР" потрібно сприймати як тиск, оскільки Росія і так надає зброю незаконним збройним формуванням на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Гармаша цитує "Радіо Свобода".

"Ми ж із вами розуміємо прекрасно, що Росія й так їх постійно озброює. Буквально сьогодні (26 січня. - Ред.) СБУ виявила чергову партію доказів того, що там вже нова російська зброя", – зазначив Гармаш.

За його словами, Кремль намагається "підняти ставки".

"Коли про це говорять публічно, це треба розглядати саме як публічний тиск, як політичний акт, а не як акт якоїсь новизни. Російська зброя туди йшла і буде йти. Те, що відкрито закликають, тим паче чиновники "Єдиної Росії" – то це спрямовано саме на психологічний тиск, на підвищення ставок, скажімо так", - наголосив представник ОРДО.

Гармаш додав, що йдеться про психологічний тиск "і на Захід, і на Україну".

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Нагадаємо, раніше у партії Путіна "Єдина Росія" заговорили про необхідність поставок озброєння для "Л/ДНР".

Ддепутат-єдинорос Водолацький заявив, що Росія може поставити зброю "ЛНР" і "ДНР" за кілька годин після рішення Путіна.