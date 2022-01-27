Наміри Путіна серйозні. Він може вторгнутися у країни Балтії, Польщу, використовуючи Україну як інструмент для шантажу всього світу, - Порошенко
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав до єдності та підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Порошенко сказав в інтерв’ю британській телерадіокорпорації BBC, яка має найбільшу в світі аудиторію.
"Наміри Путіна є цілком серйозними. Раніше світ розумів, що це небезпека для України, а зараз ні в кого не залишилося ілюзій, і всі розуміють, що це небезпека для європейської та глобальної безпеки. Тому що Путін так само може здійснити вторгнення у країни Балтії, Польщу, використовуючи Україну як інструмент для шантажу всього світу. І в цій ситуації всі розуміють, що інвестування в українську безпеку означає інвестування у їхню власну безпеку", – зазначив Порошенко.
"У мене є одна пропозиція до всіх слухачів BBC: не бійтеся здивувати Путіна. Здивувати нашою єдністю та силою. Зараз Путін підвищує ставки. Він шантажує світ. У цій ситуації, безумовно, об’єднана та сильна Україна є абсолютно правильною відповіддю Путіну", – сказав Петро Порошенко.
"Якщо ви запитаєте, що зараз Україні потрібно від Заходу. По-перше, ми маємо підвищити обороноздатність України. Ми маємо зробити Росію слабшою запровадженням санкцій, оголошенням жорстких санкцій, якщо Путін продовжуватиме агресію. Ми маємо надати Україні План дій щодо членства в НАТО – і це буде правильною відповіддю на шантаж Путіна не лише від України, але й від цілого світу. Ніяких поступок Росії", – резюмує п’ятий Президент.
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"Война с рф? Оккупация Украины? Да ты кукухой поехал!"
Пока расеяне убивать не начали.
За 8 лет можно и поумнеть!
Тобі до Пороха і його інтелекту , як до зірок , невже ти цього не розумієш , Бенін заробітчанин 😡
Якщо так вважаєш - то ти типовий зебіл.
НАТО - це колективна відповідальність.
Згадай, як в Сербії воювали... Всі!
если НАТО, США и Великобритания прогнутся, то после захвата Украины, возникнет "эффект домино" и продолжая угрожать "Цирконами" и ядерным оружием, войска Плешивой Моли захватят все страны европы, вплоть до Испании.. а следующую сотню лет Кремль будет пытаться репрессиями и коррупцией элит, удерживать это положение как можно дольше..
поэтому, очень важно, что бы "русский мир" поломал свой позвоночник в Украине и не пошёл дальше..
страны Европы должны это понять, что они беззащитны перед Рашкой.. и только помогая Украине, они смогут защитить свой суверенитет!
у вільгельма була істерика коли англія вступила у війну бо думав що зассуть
у гітлера була істерика коли англія і франція вступила у війну бо думав що зассуть
у пуйла вигоріла Грузія в 2008 і Україна в 2014
тепер все говорить що англосакси не зассуть і підтримку Україна має сильну, заслугами пороха і незважаючи на протидію криворагульного пів-шостого і його шобли дегенератів.
тому є шанс що не розгориться.
така моя думка
наганяє страху ядерним попілом ,
тому прохання до ватноголових і зедолбунів , не патякати в унісон клятим москалям 😡
Зрозуміти, то може цивілізований світ і зрозумів... Але енергоносії практично надурняк та нажива на цьому німчурі та її союзникам спокою не дають.
Хоча: навряд чи вже газ впаде нижче $500/1000кубів. Норвежці продають за $600 по довготривалим контрактам. Так що... може все помінятися... ближньосхідний газ навіть дешевший за касапський.
Путін не може відкрито сунутись в Україну, бо війська НАТО дуже швидко можуть перекрити авіа і морське сполучення і снабжати Калінінград в Путіна нема можливості. Після одного двох залпів томагавками, балтійський флот РФ перестане існувати і Калінінград знову може стати
Кеніксбергом
СловаПороха про вторгнення Путіна в Польщу і Литву більш ніж серйозні. Якщо він вторгнеться в Україну, то з Калінінградом в нього може бути повна дупа. Путіну просто можуть обрізати постачання в калінінграді. А сухопутного коридору в нього нема.
Отследить ход мыслей ипанутых очень трудно.
він є конторський і мислить категоріями спецоперації.
підкуп політиків вищого ешелону, шантаж енергоресурсами, бряцання залізяками, пропаганда, штурм кордонів студентами - це все їх стихія. а далі - розділяй і володарюй. розвал європи і нато, втягування в орбіту росії за допомогою проросійських урядів- головна мета викинути США з континенту. і впливати на політику цілої європи через своїх посіпак.
Московия (Россия) единственная страна в мир, которая что бы не строила, всегда получается деспотическое-авторитарное говно..
строила Московия русскую православную монархию - получилась немецкая корумпированно-феодальная псевдорелигиозная деспотия..
строила Московия - социалистическое государство - получила партийная бюрократическая коррумпированная деспотия..
строила Московия современный капитализм - получилась ресурсная псевдо-демократическая авторитарная феодальная деспотия..
".. что они делают, не идут дела..
видно через жопу, их мама родила"..
Так Германия - лучший друг РФ, будущая Германская Российская Республика.
Однак слиянию в экстазе подгадила география: на пути к Германии находятся Польша с Украиной. Украиной, населенной украинцами, которых, согласно Кремлю, вообще не существует, как народа.
Но вот высокие цены на нефть до прихода Республиканцев в Конгресс США нам всем гарантированы: JP Morgan обещает 150 долларов за баррель!
Собственно говоря, ничего иного при Деде Байдене ожидать и не приходится, ибо Дед - продолжатель политики Обамы, а Обама любил высокие цены на нефть и против них ничего не имел, наоборот, приветствовал, и желал лишь, чтобы цены росли не рывком, а постепенно, что и следует из интервью Обамы 2012 года.
Однако, "здесь вам не тут" и сейчас не 2012 год, а 2022, и "положить больше денег в карманы" американским избирателям у Дедка Байдена не получится: печатный станок остановлен из-за галлопирующей инфляции.
Так что высокие цены на газ Кремь уже имеет, высокие цены на нефть на подходе (ну как - на подходе, цена бензина в Австралии 1 доллар 80 центов за литр), так что все пока успешно идет у Кремля.
Не верите про высокие цены на нефт?
Тогда в фигали намедни учения русские с китайцами провели в Аравийском море?
Это какие же части Китая и РФ омываются водами Аравийского моря?
Интервью Обамы 2012 года:
"Джон Харвуд из CNBC: Так могут ли нам помочь (высокие) цены на нефть?
Барак Обама: Я думаю, что предпочел бы постепенную корректировку. То, что это такой шок для американских кошельков, не очень хорошо. Но если мы предпримем некоторые шаги прямо сейчас, чтобы помочь людям приспособиться, прежде всего, вкладывая больше денег в их карманы, а также побуждая рынок быстрее адаптироваться к этим новым обстоятельствам, особенно американских автопроизводителей"
(CNBC's John Harwood: So could the (high) oil prices help us?
Barack Obama: I think that I would have preferred a gradual adjustment. The fact that this is such a shock to American pocketbooks is not a good thing. But if we take some steps right now to help people make the adjustment, first of all by putting more money in their pockets, but also by encouraging the market to adapt to these new circumstances more rapidly, particularly U.S. automakers…"
https://www.nationalreview.com/the-campaign-spot/obama-gas-prices-i-would-have-preferred-gradual-adjustment-jim-geraghty/ )
"В западной части Аравийского моря прошли совместные военно-морские учения флотов России и Китая. Об этом сообщает https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61efb1e49a7947709bf169da?from=newsfeed РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ."
https://lenta.ru/news/2022/01/25/araviansea/
- Родина моя
- Западная Аравия.
- Песни партизан
- Песок да айран.
Саудовскую Аравию и Катар АсвАбАждать будут.
армию и после этого вернем свои исторические земли вплоть до
Новгорода это бл....ство будет продолжатся до бесконечности!
Ты бы лучше о фоточке чё-нибудь чиркнула. Или не даёт бессильная злоба от того, как меньшой выпердыш палит папку-Порохатого Барыгу??
«Ми продовжимо нашу волонтерську діяльність. Ми вже шостий раз зібрали комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження, який врятує життя українських воїнів. Він значно підвищить бойові спроможності в полі відповідальності батальйону», - пояснює п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Ми продовжуємо комплектувати. Як завжди, половина коштів - це ГО «Брати по зброї», «Справа громад», половина - це Благодійний фонд Порошенків. Наступного тижня будемо відвозити на фронт це обладнання», - повідомив лідер партії «Європейська Солідарність».
«До речі, я звертаюся до того, хто намагався мене зупинити, хто відібрав мої закордонні паспорти ляше для того, щоб я не поїхав до Брюсселя, не зустрівся у НАТО, не зустрівся з міністрами закордонних справ. Який забороняє мені подорожувати в Україні. Я заздалегідь ставлю вас до відома. Наступного тижня я планую поїхати на фронт для передачі обладнання. І не раджу мене зупиняти», - застеріг Порошенко.
«Ми це робимо для нашої спільної справи. Для забезпечення єдності держави. Для демонстрації нашим міжнародним партнерам того, що Україна єдина. Що ми сильні, бо лише сильна Україна здатна дати відсіч Путіну», - наголошує п'ятий Президент.
Петро Порошенко також вимагає від парламенту внести зміни до бюджету і виділити 50 млрд грн на забезпечення ЗСУ.
«Ми зареєстрували проект змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-ти мільярдне збільшення фінансування міністерства оборони, Збройних сил України. Питання номер один - терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Воїн має отримувати поза зоною проведення ООС мінімум 25 тисяч гривень. А воїн на фронті мінімум 50 тисяч гривень», - говорить Порошенко.
«Друге - це спільне фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету по розгортанню територіальної оборони. Третє - це збільшення виробництва і закупівлі як в рамках Державного оборонного замовлення, так і за межами ДОЗу ******** і модернізованої військової техніки, доукомплектація стратегічного резерву. Щоб в умовах розгортання український воїн мав речове, харчове, медичне, а головне військове забезпечення. Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу», - наголошує Петро Порошенко.
Як відомо, торік Петро Порошенко під час поїздок на Донеччину передав комплекти відеоспостереження 10-й ОГШБр, яку після ротації замінила 95 ОДШБр. Також коштом волонтерів та Фонду Порошенка триває обладнання відеоспостереженням позицій, які займає 25-а ОПДБр. У грудні під час поїздки в Авдіївку Порошенко особисто передав обладнання бійцям.
П'ятий Президент тоді повідомив - більше 5 тисяч українців перерахували кошти для забезпечення системами відеоспостереження на передовій, половину необхідної суми додав Фонд Порошенка.
Після ротації підрозділів обладнання залишається на позиціях. Комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами.
«На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту», - пояснював Петро Порошенко.