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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Наміри Путіна серйозні. Він може вторгнутися у країни Балтії, Польщу, використовуючи Україну як інструмент для шантажу всього світу, - Порошенко

порошенко

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав до єдності та підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Порошенко сказав в інтерв’ю британській телерадіокорпорації BBC, яка має найбільшу в світі аудиторію.

"Наміри Путіна є цілком серйозними. Раніше світ розумів, що це небезпека для України, а зараз ні в кого не залишилося ілюзій, і всі розуміють, що це небезпека для європейської та глобальної безпеки. Тому що Путін так само може здійснити вторгнення у країни Балтії, Польщу, використовуючи Україну як інструмент для шантажу всього світу. І в цій ситуації всі розуміють, що інвестування в українську безпеку означає інвестування у їхню власну безпеку", – зазначив Порошенко.

"У мене є одна пропозиція до всіх слухачів BBC: не бійтеся здивувати Путіна. Здивувати нашою єдністю та силою. Зараз Путін підвищує ставки. Він шантажує світ. У цій ситуації, безумовно, об’єднана та сильна Україна є абсолютно правильною відповіддю Путіну", – сказав Петро Порошенко.

"Якщо ви запитаєте, що зараз Україні потрібно від Заходу. По-перше, ми маємо підвищити обороноздатність України. Ми маємо зробити Росію слабшою запровадженням санкцій, оголошенням жорстких санкцій, якщо Путін продовжуватиме агресію. Ми маємо надати Україні План дій щодо членства в НАТО – і це буде правильною відповіддю на шантаж Путіна не лише від України, але й від цілого світу. Ніяких поступок Росії", – резюмує п’ятий Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для зміцнення обороноздатності необхідно укомплектувати бойові підрозділи, створити стратегічні резерви та виділити кошти на тероборону, - Порошенко

вторгнення (380) Порошенко Петро (15190) путін володимир (24077) росія (65883) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+28
В 2013 тоже все так думали.
"Война с рф? Оккупация Украины? Да ты кукухой поехал!"
Пока расеяне убивать не начали.
За 8 лет можно и поумнеть!
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27.01.2022 13:27
+25
оце Президент України! А де всі колишні кравчуки кучми ющенки? що роблять зараз для країни? А криворагульний пів-шостого вже перестав плювати в сторону США?
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27.01.2022 13:19
+24
да собственно замысел лилиПутина очевиден:
если НАТО, США и Великобритания прогнутся, то после захвата Украины, возникнет "эффект домино" и продолжая угрожать "Цирконами" и ядерным оружием, войска Плешивой Моли захватят все страны европы, вплоть до Испании.. а следующую сотню лет Кремль будет пытаться репрессиями и коррупцией элит, удерживать это положение как можно дольше..
поэтому, очень важно, что бы "русский мир" поломал свой позвоночник в Украине и не пошёл дальше..
страны Европы должны это понять, что они беззащитны перед Рашкой.. и только помогая Украине, они смогут защитить свой суверенитет!
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27.01.2022 13:22
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В Польщу,Прибалтику? Нехай воююєПуйло з Нато, а ми вдаримо під дих.
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27.01.2022 13:18 Відповісти
Ага, вторгнется в страны НАТО ))) шоколадный совсем кукухой поехал !? Он не ударили даже когда Турция их самолёт сбила, потому что Турция= НАТО.
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27.01.2022 13:18 Відповісти
В 2013 тоже все так думали.
"Война с рф? Оккупация Украины? Да ты кукухой поехал!"
Пока расеяне убивать не начали.
За 8 лет можно и поумнеть!
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27.01.2022 13:27 Відповісти
Это ты урод поехал, совестью судя по всему давно, и кукухой тем более. Вам - падали троляцкой, уже помывшей очко для приема *****, Порошенко вечно мешает. Турция -блок НАТО, сыканул напасть пуйло на них- а мы никто, на нас и будут руцкие показывать свое "вЯличие" . Все зарубежные разведки говорят о реальной возможности вторжения, а всякие дебильные вани дубковы из перепердивок и мухасрансков вместе с главдебилом гринпоцем знают , канеха, лучше и больше ЦРУ, вечно киздят о панике и трусости пуйла и шашлыках. Ниче, вам, продажным шкурам, недолго осталось, доберемся до всех до вас , кремлевских памперсов.
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27.01.2022 13:27 Відповісти
Пойди подмойся, а то ты обосрался от истерики, а потом перечитай что я написал. Я имел в виду, что порох мелет бред про нападение на Польшу и страны Балтии, потому что они в НАТО ! А вот на Украину конечно может напасть, Украина не состоит в НАТО!
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27.01.2022 13:35 Відповісти
Ты, урод кремлевский, заткнись. Я почти 4 года воевал и пойду еще, пока ты тут срался от трусости и подлости. Вытащи, утырок, со рта хрен *****, и вали отсюда, зеленожопая скотина.
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27.01.2022 13:40 Відповісти
От тут ты точно брешишь! Такие не воюют, а ...............!!!!
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27.01.2022 14:37 Відповісти
Ты тут с каким флагом, урод, на аватарке? Вот и киздуй туда , кремлевский памперс. Хотя такие как ты, вумные, водятся только руцких ******. На х .... с пляжа, манкурт.
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28.01.2022 00:04 Відповісти
Дубок чи дубков , зтули писок і не коментуй того , в чому ти нульовий !

Тобі до Пороха і його інтелекту , як до зірок , невже ти цього не розумієш , Бенін заробітчанин 😡
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27.01.2022 14:01 Відповісти
А что там с порохом ? Что не все склады ещё показывались, или котлы это тоже не при нем были !? Говно твой порох и ты вместе с ним!
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27.01.2022 14:11 Відповісти
И да, если мир "проглотит" захват Украины, то далее будет- и Прибалитика и Польша и Чехия со Словакией, а потом и остальное
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27.01.2022 13:36 Відповісти
Не будет
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27.01.2022 13:38 Відповісти
трохи ви переоцінюєте рашу.
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27.01.2022 13:38 Відповісти
а ви думаєте штурм "штудентами" кордонів польщі не так давно то що було по-вашому? ви насправді не помічаєте спроб рзвалити європу і нато руками всяких шрьодерів меркелів мілановичів земанів сіяртів і прочіх йовбаків?
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27.01.2022 13:42 Відповісти
а я - цілком поділяю думки та - нижче. Вони грамотно та реалістично розтлумачили.
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27.01.2022 13:43 Відповісти
ти що, думаєш, німчура впишеться на всі сто, приміром, за Литву, коли туди посунуть "зелені чоловічки" в обмундировані і танчиках з Воєнторгу?
Якщо так вважаєш - то ти типовий зебіл.
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27.01.2022 13:38 Відповісти
Пока РФ будет захватывать Украину, армия США перебросит в Балтию и Польшу тисячь сто своих солдат! У них военная машина такая, что они четверть миллиона человек перебрасывают за месяц.
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27.01.2022 13:42 Відповісти
Якщо перекидатиме своїх солдат лише США - тоді НАТО як організації - каюк.
НАТО - це колективна відповідальність.
Згадай, як в Сербії воювали... Всі!
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27.01.2022 13:44 Відповісти
Вы удивитесь но нато такой же договор как и будапештский меморандум, договор о границах, дружбе и сотрудничистве и тд. Если наплевать на одни договоры можно, они просто не работают, то почему не сделать очевидный вывод что и другие договора тоже не рабочие.
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27.01.2022 14:03 Відповісти
оце Президент України! А де всі колишні кравчуки кучми ющенки? що роблять зараз для країни? А криворагульний пів-шостого вже перестав плювати в сторону США?
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27.01.2022 13:19 Відповісти
да собственно замысел лилиПутина очевиден:
если НАТО, США и Великобритания прогнутся, то после захвата Украины, возникнет "эффект домино" и продолжая угрожать "Цирконами" и ядерным оружием, войска Плешивой Моли захватят все страны европы, вплоть до Испании.. а следующую сотню лет Кремль будет пытаться репрессиями и коррупцией элит, удерживать это положение как можно дольше..
поэтому, очень важно, что бы "русский мир" поломал свой позвоночник в Украине и не пошёл дальше..
страны Европы должны это понять, что они беззащитны перед Рашкой.. и только помогая Украине, они смогут защитить свой суверенитет!
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27.01.2022 13:22 Відповісти
агресор сподівається що за жертву ніхто не заступиться
у вільгельма була істерика коли англія вступила у війну бо думав що зассуть
у гітлера була істерика коли англія і франція вступила у війну бо думав що зассуть
у пуйла вигоріла Грузія в 2008 і Україна в 2014
тепер все говорить що англосакси не зассуть і підтримку Україна має сильну, заслугами пороха і незважаючи на протидію криворагульного пів-шостого і його шобли дегенератів.
тому є шанс що не розгориться.
така моя думка
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27.01.2022 13:31 Відповісти
Путина надо грохнуть, как бешенную собаку потому ,что по хорошему он вобще не понимает
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27.01.2022 13:24 Відповісти
Будет новый. Нужно денацифицировать и разделить территорию,которую занимает РФ,пока Китай не забрал 2/3 этих территорий.
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27.01.2022 13:29 Відповісти
і амінь
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27.01.2022 13:32 Відповісти
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27.01.2022 13:24 Відповісти
ну, так. Ти ж все знаєш, недарма з пройдою Меркельшою та Медведчуком писали Мінськ 2.
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27.01.2022 13:33 Відповісти
Так ти ж також знаєш, за яких обставин були підписані ті "мінськи". Якби не підписали, лугандонія була б до Дніпра. А в мої плани це не входить.
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27.01.2022 13:56 Відповісти
В тім то й біда. Що тоді були обставини, а зараз вони ще збільшились, бо стратегії не було. Чи була на повільну здачу?
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27.01.2022 14:23 Відповісти
Абсолютно вірно говорить Президент Порошенко про те , що кремлівський фюрер і вбивця шантажує весь цивілізований світ та
наганяє страху ядерним попілом ,
тому прохання до ватноголових і зедолбунів , не патякати в унісон клятим москалям 😡
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27.01.2022 13:34 Відповісти
"Раніше світ розумів, що Путін - це небезпека для України, а зараз ні в кого не залишилося ілюзій, і всі розуміють, що це небезпека для європейської та глобальної безпеки"(с).

Зрозуміти, то може цивілізований світ і зрозумів... Але енергоносії практично надурняк та нажива на цьому німчурі та її союзникам спокою не дають.
Хоча: навряд чи вже газ впаде нижче $500/1000кубів. Норвежці продають за $600 по довготривалим контрактам. Так що... може все помінятися... ближньосхідний газ навіть дешевший за касапський.
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27.01.2022 13:35 Відповісти
Висловлю своє бачення ситуації. Гадаю, що вся оця істерія по поводу вторгнення російської армії в Україну, є нічим іншим, як операцією прикриття іншої військової операції. Мене довго непокоїть той факт, що основні бойові угрупування Путін зосередив не зовсім біля кордонів України, а під містом Єльня.Якщо уважно подивитись на карту, то це якраз траверса Єльня Смоленськ , Гродно Сувалки Калінінград. Далі. Згадуємо недавні події з азіатськими туристами. Де вони проривали кордон????? Тоді поляки вистояли Тоді росіянам руками білоруського таракана не вдалось спровокувати поляків на відкриття вогню першими. А значить виставити поляків зачинщиками війни для того, щоб перестала діяти п'ята стаття статуту НАТО. Далі . Недавнешний оцей тупий ультиматум Путіна про виведення військ НАТО зі східної Європи. Одним словом. Путін не може відкрито нападати поки на Україну, допоки в нього в осаді перебуває Калінінград. Це дуже добре розуміють російські генерали. Основна мета, пробити сухопутний коридор з Білорусії через польські Сувалки і Літву на Калінінград. Для цього і азіатські туристи проривали кордон, щоб поляки стріляти почали першими, далі вимоги Путіна що до східної Європи, ну і вишенька на торт. Російські калібри в Білорусі. Якщо ситуацію розглядати з цього боку, все стає на свої місця. Істерія з Україною це є операція прикриття. На цьому просто грають.
Путін не може відкрито сунутись в Україну, бо війська НАТО дуже швидко можуть перекрити авіа і морське сполучення і снабжати Калінінград в Путіна нема можливості. Після одного двох залпів томагавками, балтійський флот РФ перестане існувати і Калінінград знову може стати

Кеніксбергом

СловаПороха про вторгнення Путіна в Польщу і Литву більш ніж серйозні. Якщо він вторгнеться в Україну, то з Калінінградом в нього може бути повна дупа. Путіну просто можуть обрізати постачання в калінінграді. А сухопутного коридору в нього нема.
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27.01.2022 13:38 Відповісти
а я вважаю, що ***** спершу буде сунути на Україну, а не на Польщу. На крайняк - на Литву; і те - сумнівно. Ні, йому спершу кортить "розібратися" з нами.
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27.01.2022 13:48 Відповісти
А может просто ***** надееся, что пока будет кошмарить Польшу, про Украину Европа вся точно забудет , и тогда под сурдинку можно будет творить, что угодно в Украине

Отследить ход мыслей ипанутых очень трудно.
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28.01.2022 00:07 Відповісти
}{уйло доиграется вместе с парашей до её полного уничтожения. Прав был Борис Немцов:
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27.01.2022 13:44 Відповісти
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27.01.2022 13:48 Відповісти
Лиш бы сказать. А зачем Путину вторгаться в Польшу или Прибалтику? Смысл? Он же не маркист и не большевик, нести знамя Коммунизма не будет, т. к. сегодня Россия более капиталлистическая страна, чем Франция или Швеция. ЗАЧЕМ?
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27.01.2022 13:52 Відповісти
ну ви помиляєтесь думаючи що кремлядь хоче влаштувати сталінград у Варшаві Берліні Парижі ітд.
він є конторський і мислить категоріями спецоперації.
підкуп політиків вищого ешелону, шантаж енергоресурсами, бряцання залізяками, пропаганда, штурм кордонів студентами - це все їх стихія. а далі - розділяй і володарюй. розвал європи і нато, втягування в орбіту росії за допомогою проросійських урядів- головна мета викинути США з континенту. і впливати на політику цілої європи через своїх посіпак.
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27.01.2022 14:06 Відповісти
вы Костя, редкостный дилетант в теории государства и права..
Московия (Россия) единственная страна в мир, которая что бы не строила, всегда получается деспотическое-авторитарное говно..
строила Московия русскую православную монархию - получилась немецкая корумпированно-феодальная псевдорелигиозная деспотия..
строила Московия - социалистическое государство - получила партийная бюрократическая коррумпированная деспотия..
строила Московия современный капитализм - получилась ресурсная псевдо-демократическая авторитарная феодальная деспотия..

".. что они делают, не идут дела..
видно через жопу, их мама родила"..
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27.01.2022 14:08 Відповісти
Не согласен. Все стратегические отрасли они, в отличии от нас, сохранили. У них выше уровень жизни, ЗВР более 600 млрд. дол., профицит внешней торговли в 150 млрд. дол. Строят сотнями самолёты и вертолётыкаждый год, миллионами авто. . У нас же всё это умерло. Они в прошлом году продали продовольствия на внешнем рынке на 32 млрд., а купили только на 28, профицит только по продовольствию +4 млрд. дол.Значит, по вашей логике, мы ещё хуже?
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27.01.2022 14:27 Відповісти
И по борьбе с коррупцией они тоже нас обошли. У них уже седят за коррупцию министры, десятки губернаторов, сотни мэров и прочец шелупени. Квартиры, имущество и деньги у родственников и любовниц коррупционеров отбирают. А что у нас?
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27.01.2022 14:32 Відповісти
кистянтин, вы кремлевское дерьмо! Про "шикарный" уровень жизни и борьбу с коррупцией в рахе мы тоже знаем))) Шикарно живут только в кремле подручные пуйла, а ты даже тут за баланду брешешь.Твоя раха кроме предметов для убийств, и то дерьмовых, ничего не производит- ни машин нормальных, ни какой другой нормальной техники- ни бытовой, ни компов,ни мобильных телефонов даже чайники с холодильниками- все с запада. И самолеты с ракетами ваши падают на постоянку, что весь мир ржет с вас . А все ваши самолеты идут с начинкой от проклятых капиталистов. А насчет коррупции- это ты не то что загнул, это ты языком через зад достал до гланд *****. Один его скромный геленджикский дворец чего стоит. Всю рашу держит кооператив озеро, садят мелких придурков, вовремя не поделившихся с людьми кооператива. И убирают неугодный под марочку коррупции. Поэтому раха и антикоррупционеры- это курам на смех. Не пались в открытую, ********** урод. Про остальное даже отвечать тебе утырку, нету смысла. Руцкие непрошибаемые дебилы. Это у вас на генетическом уровне.
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28.01.2022 00:20 Відповісти
Прибалтика в своё время была им нужна как логистический центр. Как территория с удобными портами. Теперь они отстроили огромные порты на своей земле. Депрессивная территория с враждебным населением их нах... не нужна. Польша тем более. Зачем они? Россия хочет не нас захватить, а всю европу. Весьмирснами
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27.01.2022 14:09 Відповісти
Смысл?
Так Германия - лучший друг РФ, будущая Германская Российская Республика.
Однак слиянию в экстазе подгадила география: на пути к Германии находятся Польша с Украиной. Украиной, населенной украинцами, которых, согласно Кремлю, вообще не существует, как народа.
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27.01.2022 14:15 Відповісти
Конечно-конечно. Кацапы нападут на страны НАТО. Верим. Шо-то петьман по ходу обкурился.
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27.01.2022 14:09 Відповісти
А Порох не к зескоту по ВВС обращается )так что верь зекрысе и приготавливася сдохнуть под снарядами рашен швайн
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27.01.2022 14:50 Відповісти
Лерочка, у тебя опять по ходу интоксикация. Бросай бухать.
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27.01.2022 15:46 Відповісти
А ты,наркоша,реально,думал что Порох по ВВС к тебе ,зесрань,обращается?...как неудобно получилось...
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27.01.2022 16:52 Відповісти
Он обращался к тупой алкашне вроде тебя.
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27.01.2022 17:02 Відповісти
Ага,а ты ,наркоша,готовься сдохнуть -Украина должна не упустить даже такую возможность избавится от вас,отбросов)
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27.01.2022 17:06 Відповісти
Опохмелись, а то твоя чушь становится уже бессвязным бормотанием.
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27.01.2022 17:10 Відповісти
Я и так знаю,что вы, зескот,как и кацапня,вечно или торчите ,или опохмеляетесь -так что мне твоя информация совсем не нова,идиот)
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27.01.2022 17:27 Відповісти
Ну не злись. Потяни рюмаху и твой мир опять станет прекрасным.
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27.01.2022 17:29 Відповісти
С тобой никто пить не хочет?не удивительно )
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27.01.2022 17:31 Відповісти
Но лучше тебе конечно в токсикологию под какпельничку. Промоют, дадут совет - куда обратиться за психологической помощью. Глядишь и злоба твоя тебя попустит. Станешь нормальным человеком.
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27.01.2022 17:41 Відповісти
)))меня не интересует,как тебя обычно откачивают ,идиот зебильный -все, сегодня тебе больше не подаю,а то коньки отбросишь от передоза и будет это на моей совести...
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27.01.2022 18:30 Відповісти
Лера , вы больная ?
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27.01.2022 19:43 Відповісти
Получит Кремль Польшу с Украиной (страны Балтии в Кремле вообще всерьез не рассматривают) - это вопрос.
Но вот высокие цены на нефть до прихода Республиканцев в Конгресс США нам всем гарантированы: JP Morgan обещает 150 долларов за баррель!

Собственно говоря, ничего иного при Деде Байдене ожидать и не приходится, ибо Дед - продолжатель политики Обамы, а Обама любил высокие цены на нефть и против них ничего не имел, наоборот, приветствовал, и желал лишь, чтобы цены росли не рывком, а постепенно, что и следует из интервью Обамы 2012 года.
Однако, "здесь вам не тут" и сейчас не 2012 год, а 2022, и "положить больше денег в карманы" американским избирателям у Дедка Байдена не получится: печатный станок остановлен из-за галлопирующей инфляции.

Так что высокие цены на газ Кремь уже имеет, высокие цены на нефть на подходе (ну как - на подходе, цена бензина в Австралии 1 доллар 80 центов за литр), так что все пока успешно идет у Кремля.

Не верите про высокие цены на нефт?
Тогда в фигали намедни учения русские с китайцами провели в Аравийском море?
Это какие же части Китая и РФ омываются водами Аравийского моря?

Интервью Обамы 2012 года:
"Джон Харвуд из CNBC: Так могут ли нам помочь (высокие) цены на нефть?
Барак Обама: Я думаю, что предпочел бы постепенную корректировку. То, что это такой шок для американских кошельков, не очень хорошо. Но если мы предпримем некоторые шаги прямо сейчас, чтобы помочь людям приспособиться, прежде всего, вкладывая больше денег в их карманы, а также побуждая рынок быстрее адаптироваться к этим новым обстоятельствам, особенно американских автопроизводителей"
(CNBC's John Harwood: So could the (high) oil prices help us?
Barack Obama: I think that I would have preferred a gradual adjustment. The fact that this is such a shock to American pocketbooks is not a good thing. But if we take some steps right now to help people make the adjustment, first of all by putting more money in their pockets, but also by encouraging the market to adapt to these new circumstances more rapidly, particularly U.S. automakers…"
https://www.nationalreview.com/the-campaign-spot/obama-gas-prices-i-would-have-preferred-gradual-adjustment-jim-geraghty/ )

"В западной части Аравийского моря прошли совместные военно-морские учения флотов России и Китая. Об этом сообщает https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61efb1e49a7947709bf169da?from=newsfeed РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ."
https://lenta.ru/news/2022/01/25/araviansea/

- Родина моя
- Западная Аравия.
- Песни партизан
- Песок да айран.

Саудовскую Аравию и Катар АсвАбАждать будут.
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27.01.2022 14:25 Відповісти
Та нічого там такого нема - простий шантаж. Нічого цього не буде - немає цивільного населення, за яким би могли ховатися як на Донбасі та в Криму. По-іншому вони не можуть.
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27.01.2022 14:30 Відповісти
пока мы не создадим хорошовооружонную высокотехнологическую
армию и после этого вернем свои исторические земли вплоть до
Новгорода это бл....ство будет продолжатся до бесконечности!
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27.01.2022 14:39 Відповісти
Очередной бред главбрехуна, НЕолигарха!!!!!!
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27.01.2022 14:45 Відповісти
свинособака,ну ты реально перднул в себя ...)
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27.01.2022 16:53 Відповісти
Понравилось, свинорылая (Google-переводчик слово "порошенки" с сербского переводит как "поросята")?
Ты бы лучше о фоточке чё-нибудь чиркнула. Или не даёт бессильная злоба от того, как меньшой выпердыш палит папку-Порохатого Барыгу??
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28.01.2022 04:53 Відповісти
Порошенко-это сбитый летчик.
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27.01.2022 19:44 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/01/27/poroshenko-prodovdzhuye-zmicznyuvaty-armiyu-razom-z-volonteramy-zibrav-dlya-frontu-shostyj-komplekt-videosposterezhennya/ Фонд Порошенка спільно з волонтерами зібрав для військових на передовій шостий комплект оптичної відеорозвідки . Про це п'ятий Президент повідомив на своєму Youtube-каналі.
«Ми продовжимо нашу волонтерську діяльність. Ми вже шостий раз зібрали комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження, який врятує життя українських воїнів. Він значно підвищить бойові спроможності в полі відповідальності батальйону», - пояснює п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Ми продовжуємо комплектувати. Як завжди, половина коштів - це ГО «Брати по зброї», «Справа громад», половина - це Благодійний фонд Порошенків. Наступного тижня будемо відвозити на фронт це обладнання», - повідомив лідер партії «Європейська Солідарність».
«До речі, я звертаюся до того, хто намагався мене зупинити, хто відібрав мої закордонні паспорти ляше для того, щоб я не поїхав до Брюсселя, не зустрівся у НАТО, не зустрівся з міністрами закордонних справ. Який забороняє мені подорожувати в Україні. Я заздалегідь ставлю вас до відома. Наступного тижня я планую поїхати на фронт для передачі обладнання. І не раджу мене зупиняти», - застеріг Порошенко.
«Ми це робимо для нашої спільної справи. Для забезпечення єдності держави. Для демонстрації нашим міжнародним партнерам того, що Україна єдина. Що ми сильні, бо лише сильна Україна здатна дати відсіч Путіну», - наголошує п'ятий Президент.
Петро Порошенко також вимагає від парламенту внести зміни до бюджету і виділити 50 млрд грн на забезпечення ЗСУ.
«Ми зареєстрували проект змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-ти мільярдне збільшення фінансування міністерства оборони, Збройних сил України. Питання номер один - терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Воїн має отримувати поза зоною проведення ООС мінімум 25 тисяч гривень. А воїн на фронті мінімум 50 тисяч гривень», - говорить Порошенко.
«Друге - це спільне фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету по розгортанню територіальної оборони. Третє - це збільшення виробництва і закупівлі як в рамках Державного оборонного замовлення, так і за межами ДОЗу ******** і модернізованої військової техніки, доукомплектація стратегічного резерву. Щоб в умовах розгортання український воїн мав речове, харчове, медичне, а головне військове забезпечення. Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу», - наголошує Петро Порошенко.
Як відомо, торік Петро Порошенко під час поїздок на Донеччину передав комплекти відеоспостереження 10-й ОГШБр, яку після ротації замінила 95 ОДШБр. Також коштом волонтерів та Фонду Порошенка триває обладнання відеоспостереженням позицій, які займає 25-а ОПДБр. У грудні під час поїздки в Авдіївку Порошенко особисто передав обладнання бійцям.
П'ятий Президент тоді повідомив - більше 5 тисяч українців перерахували кошти для забезпечення системами відеоспостереження на передовій, половину необхідної суми додав Фонд Порошенка.
Після ротації підрозділів обладнання залишається на позиціях. Комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами.
«На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту», - пояснював Петро Порошенко.
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27.01.2022 20:15 Відповісти
 
 