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Відбулася реанімація Нормандського формату, - Мережко про вчорашню зустріч політичних радників у Парижі

нормандская

Народний депутат "Слуги народу", голова комітету ВРУ із питань зовнішньої політики Олександр Мережко погоджується із думкою, що вчора під час засідання радників лідерів N4 відбулася реанімація Нормандського формату.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

За словами нардепа, це дуже важливо, адже раніше Росія намагалася уникати Нормандського формату, щоб переговори проходили у Тристоронній контактній групі.

"Це одне з головних досягнень цих дуже важких перемовин. Вони тривали близько восьми годин", - зазначив Мережко.

Ще одним досягненням переговорів він називає домовленість стосовно дотримання режиму припинення вогню.

За словами політика, важливим також було обговорення інтерпретації Мінських домовленостей: "Сторони дійшли згоди, що не тільки в самому тексті, а й в його трактуванні існують проблеми. Необхідно це узгодити в рамках Нормандського формату, щоб потім ТКГ у своїй діяльності керувалася не тільки текстом, а й узгодженими позиціями щодо тлумачень конкретних положень Мінських домовленостей.

Читайте також: Кулеба про зустріч радників у Нормандському форматі: Хороша новина, що Росія хоче говорити

Автор: 

перемовини (2997) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827) Мережко Олександр (57)


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Топ коментарі
+6
Встреча Завхоза дЕрьмака с манкуртом Козаком!
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27.01.2022 13:28
+5
Скорее реанимация плана по капитуляции. Уже вроде все улеглось так нет опять капитулянты начали народ бесить и призывать к гражданской войне
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27.01.2022 13:42
+4
Спроба заарештувати Порошенка, як і вся ця ганебна "вугільна справа", версталась під зустріч Єрмака з росіянами та спроби протягнути на ній прямі перемовини з ОРДЛО.

Для цього їм конче необхідно виключити лідера опозиції як від активності всередині країни, так і від міжнародних контактів - звідси ця синхронність "судів", російського тиску та різнобій в заявах посадовців, не всі з яких включені в реалізацію цього путінського плану.

В 2019 вуличними акціями вдалося відбити погоджену Єрмаком "формулу Штайнмаєра" та злив спротиву - зараз спостерігаємо спробу номер 2, обставлену під шоу "посадіть Порошенко".

Без участі громадянського суспільства окуповані Коломойським-Портновим під ширмою Зеленського державні установи можуть прийняти розроблене в Кремлі рішення, щоби розв'язати руки для зради.
.........

Цього не можна допустити.
Завтра о 10:30.
Київ, вул. Солом'янська, 2-а
Апеляційний суд.

Дуже важливо підтримати Петра Порошенка у суді.

Ні політичним репресіям!! ‼️

До зустрічі.

Зустрінемось завтра - Апеляційний суд, Солом'янська 2а, 11.00.
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27.01.2022 13:23
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скорее гальванизация трупа, раз уж вы теперь все медики
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27.01.2022 13:21 Відповісти
Спроба заарештувати Порошенка, як і вся ця ганебна "вугільна справа", версталась під зустріч Єрмака з росіянами та спроби протягнути на ній прямі перемовини з ОРДЛО.

Для цього їм конче необхідно виключити лідера опозиції як від активності всередині країни, так і від міжнародних контактів - звідси ця синхронність "судів", російського тиску та різнобій в заявах посадовців, не всі з яких включені в реалізацію цього путінського плану.

В 2019 вуличними акціями вдалося відбити погоджену Єрмаком "формулу Штайнмаєра" та злив спротиву - зараз спостерігаємо спробу номер 2, обставлену під шоу "посадіть Порошенко".

Без участі громадянського суспільства окуповані Коломойським-Портновим під ширмою Зеленського державні установи можуть прийняти розроблене в Кремлі рішення, щоби розв'язати руки для зради.
.........

Цього не можна допустити.
Завтра о 10:30.
Київ, вул. Солом'янська, 2-а
Апеляційний суд.

Дуже важливо підтримати Петра Порошенка у суді.

Ні політичним репресіям!! ‼️

До зустрічі.

Зустрінемось завтра - Апеляційний суд, Солом'янська 2а, 11.00.
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27.01.2022 13:23 Відповісти
серванты заявили об великой победе их самого великого
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27.01.2022 13:21 Відповісти
Декларация, размещенная на сайте президента Франции (https://www.elysee.fr/ ):
"Советники глав государств и правительств N4 ​​с участием представителей МИД собрались в Париже 26 января 2022 года.

Они подтверждают, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата и призваны уменьшить имеющиеся разногласия на пути вперед.

Выступают за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей.

Они обсудили важность активизации работы ТКГ и ее рабочих групп в целях скорейшего продвижения в реализации Минских договоренностей".

И ВСЁ!
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27.01.2022 13:25 Відповісти
Де зараз ті, хто при Порошенку постійно та одностайно кричали "Зрада" "Зрада"?! Що вони обговорювали 8 годин? Перемовини з терористами та яке місто віддати рфії?! Про зраду по вагнерівцям уже всі крикуни часів порошенка забули! Зараз знову мовчать!
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27.01.2022 13:25 Відповісти
Встреча Завхоза дЕрьмака с манкуртом Козаком!
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27.01.2022 13:28 Відповісти
Нагнетания истерии вокруг Украины это обманка.7 лет идет война и только сейчас все вспомнили о Украине и вещают по ТВ Италии ежедневно.А до этого ни слова.
Мировая война 21 века будет вестись при помощи ядер и ядов.То есть Гибридная Ядерно-Ядовая.
Ядра бывают ядерные.А еще в ядре клетки расположена ДНК.
По сути ядро бьет в ДНК человека.Видоизмененные человеки уже разобраны на группы по названию вакцин.
По сути люди разделились на 4 ре типа.Есть прививка,нет,есть куркод но нет привики,нет крокода.
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27.01.2022 13:31 Відповісти
ти что, пєрєстал прінімать тє сінєнькіє хорошиє таблєточкі?
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27.01.2022 13:35 Відповісти
ты уже укололся?мутант
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27.01.2022 13:37 Відповісти
QRокод это QRокодил.Богиня Себек она же черная Кали.
Обратите внимание что Чистый на англ.-Клеар.А НуКлеар-Не Клеар -ядерный/Нечистый.Мутант.
Бафамет-это Беофа мать-Дева озера-многоликая Кали.Звезда на восходе и закате-Венера/Сатана.
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27.01.2022 13:38 Відповісти
Ты уже обдолбался мукой из колумбии?
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27.01.2022 13:45 Відповісти
ми нормандскіє формати
нє рубілі сгоряча,
в етом лічная заслуга
Владім Алєксандрича!
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27.01.2022 13:32 Відповісти
Осталось реанимировать чЛенина в Мавзолее и Миролвая революция пролетайрята Шариковых опять в Петрограде начнецца...
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27.01.2022 13:35 Відповісти
представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш сказал сегодня что кацапы будут эти 2 недели давить на ес и сша чтоб те повлияли на Украину и были прямые переговоры с боевиками,и россия ушла от ответствеенности и санкций,возможно даже эти 2 нелели не будут обстреливать,чтоб показать мир,но нужно и дальше Украине стоять на своем и не идти на прямые переговоры с марионетками
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27.01.2022 13:36 Відповісти
Все к чему прикасаются Мавзолейные Шизоиды имеет удивительное свойство ДОХНУТь... РАБссия 1917 года,ССср 1991 года...Варшавский договор,СНГ Ельцина 1994 год...
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27.01.2022 13:41 Відповісти
Скорее реанимация плана по капитуляции. Уже вроде все улеглось так нет опять капитулянты начали народ бесить и призывать к гражданской войне
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27.01.2022 13:42 Відповісти
Удьтиматумы с Дурки палаты№6 для США и блоку НАТО РАБссия соорудила не случайно...
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27.01.2022 13:45 Відповісти
Всего за 2 последние недели Фондовый рынок РАБссии рухнул на 20%...,а это 5 часть всей экономики вылетела в Трубу...Поздравляю крыс Путлера с паБЕДОЙ...
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27.01.2022 13:51 Відповісти
Реанімували те , що нічим не реанімується , коли всі учасники цього збіговиська - це прокремлівські холуі 😡
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27.01.2022 13:54 Відповісти
Раз реанімували, значить дЄрмачок уже щось злив. За оманським планом
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27.01.2022 14:17 Відповісти
Із пресконференції Єрмака виходить , що норманський формат для того, щоб розказати всім , що у нас внутрішній конфлікт і дати можливість Росії не відповідати за злочини скоєні на території України. Він виконує забаганки Москви вести переговори із маріонетками. Це злочин проти України, зрада українських інтересів. Перемир"я , яке нам нав"язують ставить нашу армію в слабку позицію перед загрозою повномасштабного зіткнення. Бойовики підвели свою артилерію та танки до передової , а наша техніка відведена це дає перевагу в часі для окупантів .Така позиція України лише спонукає загарбників.
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27.01.2022 14:33 Відповісти
 
 