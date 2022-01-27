Відбулася реанімація Нормандського формату, - Мережко про вчорашню зустріч політичних радників у Парижі

Народний депутат "Слуги народу", голова комітету ВРУ із питань зовнішньої політики Олександр Мережко погоджується із думкою, що вчора під час засідання радників лідерів N4 відбулася реанімація Нормандського формату.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

За словами нардепа, це дуже важливо, адже раніше Росія намагалася уникати Нормандського формату, щоб переговори проходили у Тристоронній контактній групі.

"Це одне з головних досягнень цих дуже важких перемовин. Вони тривали близько восьми годин", - зазначив Мережко.

Ще одним досягненням переговорів він називає домовленість стосовно дотримання режиму припинення вогню.

За словами політика, важливим також було обговорення інтерпретації Мінських домовленостей: "Сторони дійшли згоди, що не тільки в самому тексті, а й в його трактуванні існують проблеми. Необхідно це узгодити в рамках Нормандського формату, щоб потім ТКГ у своїй діяльності керувалася не тільки текстом, а й узгодженими позиціями щодо тлумачень конкретних положень Мінських домовленостей.

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