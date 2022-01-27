Відбулася реанімація Нормандського формату, - Мережко про вчорашню зустріч політичних радників у Парижі
Народний депутат "Слуги народу", голова комітету ВРУ із питань зовнішньої політики Олександр Мережко погоджується із думкою, що вчора під час засідання радників лідерів N4 відбулася реанімація Нормандського формату.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.
За словами нардепа, це дуже важливо, адже раніше Росія намагалася уникати Нормандського формату, щоб переговори проходили у Тристоронній контактній групі.
"Це одне з головних досягнень цих дуже важких перемовин. Вони тривали близько восьми годин", - зазначив Мережко.
Ще одним досягненням переговорів він називає домовленість стосовно дотримання режиму припинення вогню.
За словами політика, важливим також було обговорення інтерпретації Мінських домовленостей: "Сторони дійшли згоди, що не тільки в самому тексті, а й в його трактуванні існують проблеми. Необхідно це узгодити в рамках Нормандського формату, щоб потім ТКГ у своїй діяльності керувалася не тільки текстом, а й узгодженими позиціями щодо тлумачень конкретних положень Мінських домовленостей.
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Для цього їм конче необхідно виключити лідера опозиції як від активності всередині країни, так і від міжнародних контактів - звідси ця синхронність "судів", російського тиску та різнобій в заявах посадовців, не всі з яких включені в реалізацію цього путінського плану.
В 2019 вуличними акціями вдалося відбити погоджену Єрмаком "формулу Штайнмаєра" та злив спротиву - зараз спостерігаємо спробу номер 2, обставлену під шоу "посадіть Порошенко".
Без участі громадянського суспільства окуповані Коломойським-Портновим під ширмою Зеленського державні установи можуть прийняти розроблене в Кремлі рішення, щоби розв'язати руки для зради.
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Цього не можна допустити.
Завтра о 10:30.
Київ, вул. Солом'янська, 2-а
Апеляційний суд.
Дуже важливо підтримати Петра Порошенка у суді.
Ні політичним репресіям!! ‼️
До зустрічі.
Зустрінемось завтра - Апеляційний суд, Солом'янська 2а, 11.00.
"Советники глав государств и правительств N4 с участием представителей МИД собрались в Париже 26 января 2022 года.
Они подтверждают, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата и призваны уменьшить имеющиеся разногласия на пути вперед.
Выступают за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей.
Они обсудили важность активизации работы ТКГ и ее рабочих групп в целях скорейшего продвижения в реализации Минских договоренностей".
И ВСЁ!
Мировая война 21 века будет вестись при помощи ядер и ядов.То есть Гибридная Ядерно-Ядовая.
Ядра бывают ядерные.А еще в ядре клетки расположена ДНК.
По сути ядро бьет в ДНК человека.Видоизмененные человеки уже разобраны на группы по названию вакцин.
По сути люди разделились на 4 ре типа.Есть прививка,нет,есть куркод но нет привики,нет крокода.
Обратите внимание что Чистый на англ.-Клеар.А НуКлеар-Не Клеар -ядерный/Нечистый.Мутант.
Бафамет-это Беофа мать-Дева озера-многоликая Кали.Звезда на восходе и закате-Венера/Сатана.
нє рубілі сгоряча,
в етом лічная заслуга
Владім Алєксандрича!