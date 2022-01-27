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Новини Санкції проти Росії
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Німеччина готова включити "Північний потік - 2" до санкційного списку проти РФ, - Бербок

Німеччина готова включити "Північний потік – 2" до списку санкцій проти РФ на випадок її вторгнення до України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

"У разі нової агресії можливий широкий спектр санкцій, що включають "Північний потік" (2. - Ред.)", - зазначила вона.

Також читайте: Глава МЗС ФРН Бербок застерегла Захід від розколу через питання поставок зброї для України

Автор: 

Німеччина (7469) росія (65908) санкції (12058) Північний потік (2473) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+12
Как говорил Бисмарк хрюсские медленно запрягают, да быстро на бутыль насаживаются.
Есть такая немецкая поговорка Sosat rusish shvayne.
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27.01.2022 13:26
+12
Европе уже давно надо понять, что Срашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других.
От Срашки сейчас смердит фашистской вонью. Мерзкая ботоксная моль Путлер - это именно тот персонаж, который устраивает российское стадо. Валенкообразные отморозки, понукаемые многочисленными вертухаями от смрадной кремлевской пропаганды, находятся в плену своих шовинистических догм. Сидит где-нибудь в нищающей российской провинции после пьяного перепоя валенок Ваня, а с зомбоящика ему тётка с брильянтами вещает: Ваня, ты - "высшая раса", правители заботятся о тебе, готовы последнюю рубашку с себя отдать тебе, но им мешают ", злобный Запад" и т. п.
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27.01.2022 13:52
+5
Байденко шольцу мозок прочисти,ще б про зброю не завадило б і про блокування вступу до НАТО. Бо фашисти зовсім спарувались з неокомунофашистами .
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27.01.2022 13:46
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чиорт, газопровод накрывается, с клиента снимают гипс
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27.01.2022 13:26 Відповісти
Европе уже давно надо понять, что Срашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других.
От Срашки сейчас смердит фашистской вонью. Мерзкая ботоксная моль Путлер - это именно тот персонаж, который устраивает российское стадо. Валенкообразные отморозки, понукаемые многочисленными вертухаями от смрадной кремлевской пропаганды, находятся в плену своих шовинистических догм. Сидит где-нибудь в нищающей российской провинции после пьяного перепоя валенок Ваня, а с зомбоящика ему тётка с брильянтами вещает: Ваня, ты - "высшая раса", правители заботятся о тебе, готовы последнюю рубашку с себя отдать тебе, но им мешают ", злобный Запад" и т. п.
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27.01.2022 13:52 Відповісти
Германия - неадекватная страна, говорят то одно, то другое. Видимо , нужно слушать только официальных политиков высоких рангов, потому что можно запутаться.
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27.01.2022 14:05 Відповісти
они с одной стороны чувствуют себя экономическим локомотивом Европы, с другой, появляется Дядя Сэм и грозно так пальчиков: "Нииззяяя" - вот они и шарахаются из крайности в крайность
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27.01.2022 14:34 Відповісти
Как говорил Бисмарк хрюсские медленно запрягают, да быстро на бутыль насаживаются.
Есть такая немецкая поговорка Sosat rusish shvayne.
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27.01.2022 13:26 Відповісти
Добре що є такі гарячі хлопці як ви, воєнкомат не буде знати куди дівати бажаючих відправитись на захист.
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27.01.2022 14:01 Відповісти
Сами создали ситуацию, а теперь решительно ее исправляют.
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27.01.2022 13:36 Відповісти
Просто США подогнали альтернативный СПГ, а значит можно и за поток подергать.
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27.01.2022 13:52 Відповісти
Аня,вы там уже или будённовку снимите,или фельдмютце наденьте..
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27.01.2022 13:45 Відповісти
Байденко шольцу мозок прочисти,ще б про зброю не завадило б і про блокування вступу до НАТО. Бо фашисти зовсім спарувались з неокомунофашистами .
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27.01.2022 13:46 Відповісти
Этот гамнопровод пригодится для отправки парашников из ЕС на историческую родину.
Внутри трубы, а если не пролезут, то по частям.
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27.01.2022 13:50 Відповісти
Оце гарний підсрачник кремлівському щуру.
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27.01.2022 13:56 Відповісти
Пуила, как дела?
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27.01.2022 13:59 Відповісти
Знов пиз..ть, ліберасти. Сидять і думають як так зробити, щоб Україну, яка заважає вести бізнес, злити під рф назавжди
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27.01.2022 14:15 Відповісти
Анна-Лєна еаслухалась по лінії МЗС всього, що думають про німців адекватні європейці і заокеанські союзники. Тому і виправляє реноме кацаплюбивих бюргерів. Але цю ситуацію нам всім потрібно запам'ятати. Впевнений, буде той час і ситуація, коли навіть Україна зможе німцям згадати про їхню сьогоднішню позицію 69 з кацапами.
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27.01.2022 14:26 Відповісти
німці ніколи не нашкодять путіну.
все це брехня
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27.01.2022 14:35 Відповісти
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27.01.2022 14:38 Відповісти
Jawohl! Хорошо представляю моих коллег бюргеров, избравших Бербок в 2021м, но гордо сидящих без газа из-за замеса где-то в 1000км от Германии.
Доля газа России в Европу больше 50%, а сейчас, возможно и больше 60%, учитывая, что основная часть СПГ уходит в Азию.
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27.01.2022 14:45 Відповісти
Тогда нужно вводить в санкции и по поводу "северного потока 1" ( по логике событий) в случае полномасштабного вторжения, А в связи с угрозой вторжения и оккупацией Крыма и ОРДЛО заблокировать " северный поток 2". Вот тогда другое дело.
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27.01.2022 14:50 Відповісти
Оо, проснулись...
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27.01.2022 16:05 Відповісти
 
 