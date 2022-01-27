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Німеччина готова включити "Північний потік - 2" до санкційного списку проти РФ, - Бербок
Німеччина готова включити "Північний потік – 2" до списку санкцій проти РФ на випадок її вторгнення до України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.
"У разі нової агресії можливий широкий спектр санкцій, що включають "Північний потік" (2. - Ред.)", - зазначила вона.
Топ коментарі
+12 Подгорелый ватник
показати весь коментар27.01.2022 13:26 Посилання
+12 fg cbn
показати весь коментар27.01.2022 13:52 Посилання
+5 Виктор Ли #292636
показати весь коментар27.01.2022 13:46 Посилання
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От Срашки сейчас смердит фашистской вонью. Мерзкая ботоксная моль Путлер - это именно тот персонаж, который устраивает российское стадо. Валенкообразные отморозки, понукаемые многочисленными вертухаями от смрадной кремлевской пропаганды, находятся в плену своих шовинистических догм. Сидит где-нибудь в нищающей российской провинции после пьяного перепоя валенок Ваня, а с зомбоящика ему тётка с брильянтами вещает: Ваня, ты - "высшая раса", правители заботятся о тебе, готовы последнюю рубашку с себя отдать тебе, но им мешают ", злобный Запад" и т. п.
Есть такая немецкая поговорка Sosat rusish shvayne.
Внутри трубы, а если не пролезут, то по частям.
все це брехня
Доля газа России в Европу больше 50%, а сейчас, возможно и больше 60%, учитывая, что основная часть СПГ уходит в Азию.