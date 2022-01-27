ФДМУ виставить на продаж Одеський завод шампанських вин, розташований у охоронній зоні. ДОКУМЕНТ

1 лютого Фонд держмайна України проведе конкурс з продажу "Одеського заводу шампанських вин". Об’єкт приватизації містить в собі чимало "неприємних сюрпризів" для потенційних інвесторів.

Про це повідомляє "РБК-Україна" у матеріалі "Приватизація Заводу шампанських вин в Одесі: що не так для покупців та одеситів", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, в конкурсній пропозиції ФДМУ не вказано те, що 1,6 гектара землі, на якій розташовано об’єкт приватизації, має статус охоронної зони. Отже, в цьому місці заборонене будь-яке будівництво.

"Земля не є об’єктом продажу у рамках конкурсу, і формально ФДМУ продає лише завод. І навіть якщо покупець піде на придбання цього "кота у мішку", то ці проблеми стануть вже не проблемами продавця, а покупця", - йдеться в матеріалі.

Також зазначається, що декілька будівель на території ОЗШВ є пам’ятками архітектури, що охороняються державою. Автор підкреслює, що у конкурсній документації ФДМУ цю інформацію розкрито, але лише в її розширеній частині.

"Скорочений же опис об’єкту, що опублікований на сайті аукціону "Prozorro Продажі", з якоїсь причини згадує, що статус пам’ятки архітектури має лише вхідна арка заводу. Те, що будівля Головного корпусу №1 площею 6398,2 кв. м. також охороняється державою, вдається дізнатися лише на 6-й сторінці файлу ФДМУ", - повідомляє РБК.

Ще однією проблемою для потенційного покупця вказано договори оренди всіх приміщень майнового комплексу строком до 2035 року. При цьому зазначені договори юридично зобов’язують будь-якого нового потенційного власника виконувати їх у повному обсязі.

В матеріалі вказано, що на останній сесії Одеської міської ради місцеві депутати більшістю голосів направили звернення до Фонду держмайна та Міністерства культури та інформаційної політики України. Обласна рада закликала обидва відомства не допустити забудову у охоронній зоні на території ОЗШВ на Французькому бульварі та посприяти розвитку культурного центру на території об’єкту.

"Рішення ФДМУ щодо продажу ОЗШВ не містить жорстких обмежень або вимог щодо розвитку проекту для майбутніх інвесторів. Тому варіант абсолютно неконтрольованої забудови території не виключено. Отже і в цьому випадку потенційний інвестор цілком може зустріти на своєму шляху не лише нормативні перепони відносно забудови цієї ділянки Французького бульвару, але і громадський спротив", - йдеться у статті.