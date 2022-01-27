Українська делегація у Франції обговорила співпрацю у сфері фінансів, енергетики та інфраструктури

Уряд України обговорює з урядом Франції питання можливої фінансової підтримки України і спільні проєкти в галузі інфраструктури, машинобудування, енергетики і транспорту.

Про це йшлося на зустрічі в Парижі між першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко і міністром економіки та фінансів Брюно Ле Мером, передає Цензор.НЕТ.

"За останні роки економіка України показала високу резистентність та адаптивність. У 2021 році у нас був найвищий доларовий ВВП за всю історію країни – майже 200 мільярдів доларів. Наші партнери бачать прогрес, який ми здійснили у цифровізації державних сервісів, оновленні інфраструктури, реформі державного сектору", - зазначила Свириденко.

Для забезпечення сталості цих успіхів Україні потрібна підтримка стратегічних партнерів, таких як Французька Республіка. Пріоритетними, за словами Свириденко, є спільні проєкти у галузі енергетики, машинобудування, інфраструктури в рамках програми "Велике будівництво", а також доступ до пільгового фінансування.

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"Інфраструктурні проєкти з оновлення парку електровозів для Укрзалізниці, дорожньої концесії та авіаційній галузі мають показати результати вже у найближчі місяці. Далі ми бачимо перспективу співпраці у просуванні ядерної енергетики та проєкті термомодернізації, який відповідає цілям Зеленого курсу та Енергетичної незалежності", - уточнила перша віцепрем’єр-міністерка.

Свириденко також додала, що Україна цінує зусилля Франції, спрямовані на захист від російської агресії.

Раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв про плани придбання 130 нових вантажних електропотягів виробництва французької компанії Alstom для розвитку Укрзалізниці.

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