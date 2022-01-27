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Українська делегація у Франції обговорила співпрацю у сфері фінансів, енергетики та інфраструктури

свириденко,франція

Уряд України обговорює з урядом Франції питання можливої фінансової підтримки України і спільні проєкти в галузі інфраструктури, машинобудування, енергетики і транспорту.

Про це йшлося на зустрічі в Парижі між першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко і міністром економіки та фінансів Брюно Ле Мером, передає Цензор.НЕТ.

"За останні роки економіка України показала високу резистентність та адаптивність. У 2021 році у нас був найвищий доларовий ВВП за всю історію країни – майже 200 мільярдів доларів. Наші партнери бачать прогрес, який ми здійснили у цифровізації державних сервісів, оновленні інфраструктури, реформі державного сектору", - зазначила Свириденко.

Для забезпечення сталості цих успіхів Україні потрібна підтримка стратегічних партнерів, таких як Французька Республіка. Пріоритетними, за словами Свириденко, є спільні проєкти у галузі енергетики, машинобудування, інфраструктури в рамках програми "Велике будівництво", а також доступ до пільгового фінансування.

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"Інфраструктурні проєкти з оновлення парку електровозів для Укрзалізниці, дорожньої концесії та авіаційній галузі мають показати результати вже у найближчі місяці. Далі ми бачимо перспективу співпраці у просуванні ядерної енергетики та проєкті термомодернізації, який відповідає цілям Зеленого курсу та Енергетичної незалежності", - уточнила перша віцепрем’єр-міністерка.

Свириденко також додала, що Україна цінує зусилля Франції, спрямовані на захист від російської агресії.

Раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв про плани придбання 130 нових вантажних електропотягів виробництва французької компанії Alstom для розвитку Укрзалізниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація працює в Парижі над проєктами з ядерної енергетики та інфраструктури. ФОТО

Автор: 

Франція (3098) Свириденко (330) Велике будівництво (741)


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во наберут займов кредитов! во век не расплатимся!
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27.01.2022 13:47 Відповісти
Вже за ті що набрали кредити повік не розплатимося.
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27.01.2022 14:02 Відповісти
Один уже денег с Омана привез.
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27.01.2022 13:48 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?************************-oHayt6lkPnQpvSktinVmw01VhOoAG_q2-1n8RLoZ-gFYMeEjbtoeYOdeh5KTGrJdBBGFpkkHQZG5StWjLp7CvWNTkiTZTuUQPws_Y_JuQoOhNEhYSMNJQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4800429556689205?************************-oHayt6lkPnQpvSktinVmw01VhOoAG_q2-1n8RLoZ-gFYMeEjbtoeYOdeh5KTGrJdBBGFpkkHQZG5StWjLp7CvWNTkiTZTuUQPws_Y_JuQoOhNEhYSMNJQ&__tn__=%2CO%2CP-R 30 хв ·



Нині здійснюється тендер на будівництво сховища ядерних відходів. У нас кілька атомних станцій, але сховища відходів нема. Навіть за переробку відходів ми досі платимо окупантам.

Усі фірми, які беруть участь в тендері, мутні. Але виграти має фірма за якою стоїть московський агент, депутат жопоблоку столар, який у співпраці з Кличком нажився на розграбуванні Києва.

Завдання столара - не лише вкрасти добрий шмат державних грошей, але максимально затягнути процес будівництва. Можливо, взагалі провалити його, аби наша атомна безпека й надалі залежала від окупантів.

Агенти окупантів - деркач і новінський - рулять Енергоатомом, агент окупантів - столар - буде «будувати» сховище для атомних відходів.

Агов, РНБО, це нормально?
https://youtu.be/1P2Mdzf2duM

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27.01.2022 13:54 Відповісти
а че, доллар по 29 уже, до конца месяца по 30 будет, кредиты не дают, ОГВЗ-кормильцы и даром не берут - эконимика на подъеме дебилы, мля...
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27.01.2022 14:00 Відповісти
Подайте на пропитание...
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27.01.2022 14:36 Відповісти
 
 