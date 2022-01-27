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Україна посіла 35 місце серед 39 країн Європи за рівнем споживання алкоголю, - Рахункова палата

алкоголь,выпивка

Заданими Всесвітньої організації охорони здоров’я кожен українець віком від 15 років щорічно випиває 8,6 л алкоголю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Рахункової палати у фейсбуці.

"Як виявилось, ми не така вже й питуща нація. Серед 39-ти європейських країн, які досліджувались, Україна посідає 35 місце. Водночас істотно занижувати ці показники може невраховане споживання нелегально виробленого та ввезеного алкоголю", - повідомили у відомствію

Водночас, за оцінками експертів нелегальний алкоголь може становити від третини до половини вжитого обсягу, залежно від виду алкогольної продукції.

Крім цього зазначається, досі належним чином законодавчо не врегульоване питання торгівлі алкогольними напоями через Інтернет: "Неможливо достовірно визначити вік покупця, а отже, є ризики продажу алкоголю неповнолітнім".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році зафіксовано понад 5 тис. "п'яних" ДТП, в яких загинули 113 осіб, - патрульна поліція

Україна посіла 35 місце серед 39 країн Європи за рівнем споживання алкоголю, - Рахункова палата 01

алкоголь (1249) Європа (1872) Рахункова палата (284)


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Топ коментарі
+24
вот из-за таких в хвосте плетемся
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27.01.2022 14:11
+13
А я так стараюсь а оно вона чо
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27.01.2022 13:54
+12
Огласите п-ж-л-ста весь сп-сок!
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27.01.2022 13:57
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27.01.2022 14:38 Відповісти
фу мерзость
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27.01.2022 17:25 Відповісти
Что с математикой? 1 литр спирта это 2,5 литра водки 2,4х9=21 бутылка
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27.01.2022 14:21 Відповісти
43 пляхи "посліду". Послід - при варінні самогону беруть останню жижу - на протірку коня. Але якщо скінчається нормальна самогонка, то п"ють цю субстанцію - так би мовити "на коня".
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27.01.2022 14:26 Відповісти
Стандартная бутылка водки 0.5 литра
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27.01.2022 14:38 Відповісти
А по Коксу употребления Власти? Делим Первое место с паРашкой?!
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27.01.2022 14:17 Відповісти
І тут задніх пасем, хоча за рульом всі п'яні.
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27.01.2022 14:26 Відповісти
А якщо порахувати ще й куріння сигарет з акцизними марками, то ми одна з найпрогресивніших країн Європпи.
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27.01.2022 14:30 Відповісти
Вы еще самогон не учли...
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27.01.2022 14:27 Відповісти
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27.01.2022 14:29 Відповісти
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27.01.2022 14:31 Відповісти
адиеты, нищий народ пьет самогон, бражку, домашнее вино
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27.01.2022 14:32 Відповісти
задолбали с этим словечком.
полвареничка возьми в рот
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27.01.2022 14:42 Відповісти
Там если учесть сколько выпивается нелегально то 1-2 место нам гарантированно, главный конкурент только восточный сосед.
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27.01.2022 14:32 Відповісти
И тут последние
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27.01.2022 14:34 Відповісти
аж непонятно, печалиться или гордиться?
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27.01.2022 15:01 Відповісти
"Как оказалось, мы не такая уж и пьющая нация. Среди исследовавшихся 39 европейских стран Украина занимает 35 место. В то же время существенно занижать эти показатели может неучтенное потребление нелегально произведенного и ввезенного алкоголя", - сообщили в ведомстве.

В то же время, по оценкам экспертов, нелегальный алкоголь может составлять от трети до половины употребленного объема, в зависимости от вида алкогольной продукции.

Кроме этого, до сих пор должным образом законодательно не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через Интернет: "Невозможно достоверно определить возраст покупателя, а значит, есть риски продажи алкоголя несовершеннолетним". Источник: \\\\\\\\

какаказалась рыбу поймал я, но сосед помог, а наживку дал дядя Коля, а я ваще был на другом берегу в тот момент, но удочка моя, вот и принес домой хвост и был бит.

Что они лепечут то? По вирусу - у нас в 20 раз меньше зараженных чем во Франции - охотно верю, не, ну а чо?
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27.01.2022 14:41 Відповісти
На воре шапка горит.

Какой 30-50% нелегального алкоголя? Прямо иду с работы, а все за нелегалкой стоят

Вопрос в другом - кто то сунет автовагонами алкоголь без пошлин, а подают типа - Ууууууу, и мне дайте порулить!
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27.01.2022 15:09 Відповісти
именно.
лучше бы статистику не давали, а не то надо кого то - "бандить-садить"
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27.01.2022 15:12 Відповісти
Из-за контрабаса и самодела информация не точная. Но мы точно не в первой десятке. То что в Украине много пьют - это миф
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27.01.2022 14:44 Відповісти
давно смотрел на погреба за домом?
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27.01.2022 17:05 Відповісти
вывод напрашивается сам собой...все что потребляется это теневой алкоголь и деньги идут мимо государственной казны...несмотря на наличие кассовых аппаратов супермаркетов...

Короче НАБУ есть где поковырять
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27.01.2022 14:46 Відповісти
угу, тётю Люсю с первого этажа, с очередью клиентов стоящей ещё до зари. и тут к ней приходит сразу всё НАБУ пхахаха
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27.01.2022 17:04 Відповісти
Самогон і спирт "лівий" підрахуйте і ви "прозріете". А за 90 гр пляшку горілки в магазині купляти... який сенс, якщо пляка гарноі самогонки 30 максимум коштуе.
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27.01.2022 14:48 Відповісти
смисл такий шо в тебе від "пляка гарноі самогонки" мозок вже розклався
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27.01.2022 15:14 Відповісти
До конца каденции Клована обещаем улучшить показатели
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27.01.2022 14:59 Відповісти
Тут не враховується самогон і нелегально ввезений алкоголь, так шо не все так погано.
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27.01.2022 15:03 Відповісти
ЗЫ: "Если вы не пьете и не материтесь - это значит, что вы невнимательно следите за ситуацией в стране"(с)
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27.01.2022 15:09 Відповісти
Ребята,это я виноват.В прошлом году бросил и пить,и вот результат.Простите.
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27.01.2022 15:09 Відповісти
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28.01.2022 06:57 Відповісти
Ну, колись я пив не мало, але останніми роками надаю перевагу більше ніж свідомому споживанню. Якось одна пляшка горілки видихалася в сейфі. Для мене краще з товаришем посидіти за пляшкою якісної сливовиці чи настоянки на горіхових перегородках в гіршому випадку віскаря. Під розмову та гарну закуску можна пару годин пити пляшку. Старіємо.
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27.01.2022 15:16 Відповісти
ЗІ: Можу сказати за Балкани. П'ють там не менше нашого але в головному якісний сливовий чи грушевий самогон. На селах майже в кожній хаті є апарат, а в невеликих містах кожен квартал має комунальний апарат. Гонять вони раз на рік, але це сімейне свято. Хто бідніше, у того від двох тон браги, а є такі що мають і до семи і навіть десяти тон і тоді процес затягується на тиждень.
Це, далеко не найбільші казани.

Дід крутить ручку мішалки, аби не підгорала брага
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27.01.2022 15:55 Відповісти
мой друг из Греции говорит, что именно вот этот самогон местный очень плохо на них влияет. Я как-то его спросил насчёт плохого, что у них есть в стране, так он смог вспомнить только про тот самогон. Это же заливание растворителя в рот, здоровый и стабильный человек не станет это делать - заливать растворитель в рот, но у нас его назвали самогон, чтобы романтичнее звучало. Есть же натуральные заменители, растительные!
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27.01.2022 17:01 Відповісти
Оте що я описав, якраз і є самим природнім продуктом возгону. Міцність від 38 до 42 градусів не глушить рецепторів і ти відчуваєш реальний смак продукта. Правильно приготовлений самогон зі сливи, груші чи винограду можна вживати ковтками і насолоджуватися тонкощами букету. Це, зовсім не той "розчинник", який глушать за сараєм чи за гаражами аби нажертися. Просто, більшість нашого населення не має благого розуміння в смакових якостях дистиляту.
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27.01.2022 17:09 Відповісти
ЗІ: проти коньяку, бренді та віскі ніхто не виступає, як проти розчинника, а більшість з них якраз за такою технологією і виготовляють.
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27.01.2022 17:21 Відповісти
Если каждый украинец выпивает в год больше 8 литров алкоголю, тогда сколько выпивают итальянцы, они без вина за стол не сядут, у нас уже после60-70 лет старики не пьют а там 90 и старше пьют и не малую дозу, и попробуй ей не налить она обедать не будет или он.Так что извените если что-то не так, но это правда
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27.01.2022 15:20 Відповісти
У статистиці явно не враховано алкотури. У нас це задоволення дуже дешеве для европейців.
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27.01.2022 15:24 Відповісти
Це вони ще самогон і виробництво домашнього вина не врахували)))
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27.01.2022 15:58 Відповісти
да они самогонщиков не считали, расходимся большая часть алкашей именно самогон бухает. Когда начнут гундеть под окном, то что-то не видно у них бутылок с акцизной маркой. Налоги собрала сагонщица тётя Люся их той самой квартиры на первом этаже, где она уже торгует лет 30ть и никто её не остановит.
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27.01.2022 16:56 Відповісти
9 литров спирта. Не пьёт половина взрослого населения. Примерно 18 литров спирта на пьющего = 90 бутылок водки за 52 недели. И это только легального. Это катастрофически много, ведёт к деградации личности. Даже поллитра в неделю - через пять лет будет алкоголизм, через 10 пойдет уже заметная деградация мозга и всем органов.
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28.01.2022 00:06 Відповісти
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