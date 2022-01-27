Україна посіла 35 місце серед 39 країн Європи за рівнем споживання алкоголю, - Рахункова палата

Заданими Всесвітньої організації охорони здоров’я кожен українець віком від 15 років щорічно випиває 8,6 л алкоголю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Рахункової палати у фейсбуці.

"Як виявилось, ми не така вже й питуща нація. Серед 39-ти європейських країн, які досліджувались, Україна посідає 35 місце. Водночас істотно занижувати ці показники може невраховане споживання нелегально виробленого та ввезеного алкоголю", - повідомили у відомствію

Водночас, за оцінками експертів нелегальний алкоголь може становити від третини до половини вжитого обсягу, залежно від виду алкогольної продукції.

Крім цього зазначається, досі належним чином законодавчо не врегульоване питання торгівлі алкогольними напоями через Інтернет: "Неможливо достовірно визначити вік покупця, а отже, є ризики продажу алкоголю неповнолітнім".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році зафіксовано понад 5 тис. "п'яних" ДТП, в яких загинули 113 осіб, - патрульна поліція





