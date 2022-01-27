Україна посіла 35 місце серед 39 країн Європи за рівнем споживання алкоголю, - Рахункова палата
Заданими Всесвітньої організації охорони здоров’я кожен українець віком від 15 років щорічно випиває 8,6 л алкоголю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Рахункової палати у фейсбуці.
"Як виявилось, ми не така вже й питуща нація. Серед 39-ти європейських країн, які досліджувались, Україна посідає 35 місце. Водночас істотно занижувати ці показники може невраховане споживання нелегально виробленого та ввезеного алкоголю", - повідомили у відомствію
Водночас, за оцінками експертів нелегальний алкоголь може становити від третини до половини вжитого обсягу, залежно від виду алкогольної продукції.
Крім цього зазначається, досі належним чином законодавчо не врегульоване питання торгівлі алкогольними напоями через Інтернет: "Неможливо достовірно визначити вік покупця, а отже, є ризики продажу алкоголю неповнолітнім".
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полвареничка возьми в рот
В то же время, по оценкам экспертов, нелегальный алкоголь может составлять от трети до половины употребленного объема, в зависимости от вида алкогольной продукции.
Кроме этого, до сих пор должным образом законодательно не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через Интернет: "Невозможно достоверно определить возраст покупателя, а значит, есть риски продажи алкоголя несовершеннолетним". Источник: \\\\\\\\
какаказалась рыбу поймал я, но сосед помог, а наживку дал дядя Коля, а я ваще был на другом берегу в тот момент, но удочка моя, вот и принес домой хвост и был бит.
Что они лепечут то? По вирусу - у нас в 20 раз меньше зараженных чем во Франции - охотно верю, не, ну а чо?
Какой 30-50% нелегального алкоголя? Прямо иду с работы, а все за нелегалкой стоят
Вопрос в другом - кто то сунет автовагонами алкоголь без пошлин, а подают типа - Ууууууу, и мне дайте порулить!
лучше бы статистику не давали, а не то надо кого то - "бандить-садить"
Короче НАБУ есть где поковырять
Це, далеко не найбільші казани.
Дід крутить ручку мішалки, аби не підгорала брага