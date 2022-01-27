Близький до Коломойського нардеп Лабазюк оформив на себе великого підрядника "Укравтодору"

Народний депутат (група "За Майбутнє") Сергій Лабазюк 19 січня став кінцевим бенефіціарним власником Хмельницького ШБУ-56 – одного з найбільших підрядників "Великого будівництва".

Про це свідчать дані Державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції про бенефіціарних власників компаній, передає Цензор.НЕТ.

Видання "Наші Гроші" пов'язувало Хмельницьке ШБУ-56 із депутатом Лабазюком ще у 2017 році, проте до січня 2022 року компанія була оформлена на інших осіб.

Нардеп Лабазюк оформив контроль над підрядником Укравтодору шляхом придбання 100% ТОВ "Сток Центр", яке має 99,95% Хмельницького ШБУ-56.

За даними "Наших Грошей", у 2021 році Хмельницьке ШБУ-56 увійшло до топ-6 найбільших отримувачів грошей від "Великого будівництва".

Компанія заробила завдяки тендерам 5,23 млрд грн, збільшивши виторг у 2 рази. Для порівняння у 2020 році Хмельницьке ШБУ-56 отримало з бюджету на будівництво доріг 2,74 млрд грн

Нагадаємо, депутатська група "За Майбутнє" контролюється Ігорем Палицею - бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського. Група є головним союзником президентської фракції "Слуга Народу" у парламенті, забезпечуючи життєдіяльність так званої монокоаліції.

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