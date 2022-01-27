Близький до Коломойського нардеп Лабазюк оформив на себе великого підрядника "Укравтодору"
Народний депутат (група "За Майбутнє") Сергій Лабазюк 19 січня став кінцевим бенефіціарним власником Хмельницького ШБУ-56 – одного з найбільших підрядників "Великого будівництва".
Про це свідчать дані Державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції про бенефіціарних власників компаній, передає Цензор.НЕТ.
Видання "Наші Гроші" пов'язувало Хмельницьке ШБУ-56 із депутатом Лабазюком ще у 2017 році, проте до січня 2022 року компанія була оформлена на інших осіб.
Нардеп Лабазюк оформив контроль над підрядником Укравтодору шляхом придбання 100% ТОВ "Сток Центр", яке має 99,95% Хмельницького ШБУ-56.
За даними "Наших Грошей", у 2021 році Хмельницьке ШБУ-56 увійшло до топ-6 найбільших отримувачів грошей від "Великого будівництва".
Компанія заробила завдяки тендерам 5,23 млрд грн, збільшивши виторг у 2 рази. Для порівняння у 2020 році Хмельницьке ШБУ-56 отримало з бюджету на будівництво доріг 2,74 млрд грн
Нагадаємо, депутатська група "За Майбутнє" контролюється Ігорем Палицею - бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського. Група є головним союзником президентської фракції "Слуга Народу" у парламенті, забезпечуючи життєдіяльність так званої монокоаліції.
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Сам с братом все вытащил. И аграрный бизнес, и с нуля 6 кирпичных заводов, и еще проекты.
Не, я эту публику тоже не люблю. Но на счет ВИтагро в курсе. Нет негатива.
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не перший десяток
@aoleksiuk671
· Jan 26
Гетьнцев 8 лет работал помощником регионала Сивковича фигуранта дела о кровавом разгоне Евромайдана и бывшим офицером КГБ. о том что он продолжает работать на ФСБ россии утверждал генерал Н.Маломуж . американцы считают что и Гетьмнцев скорее всего был завербован в интересах ФСБ
Дегенератам, що ніколи в житті не займалися бізнесом! ФОП платить 5% з обороту плюс 22% ЄСВ. Нуль шансів ухилитися. Великий бізнес 18% з прибутку та 20% ПДВ. Сплачує з різниці. Реально це менше 1% від обороту. Схеми. Великий бізнес ніколи не платитиме 5%. То де ворог, ідіоти?
Не може бути.
В итоге, как в той песне:
И в борьбе с зелёным змеем
Побеждает змей !