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Новини
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Близький до Коломойського нардеп Лабазюк оформив на себе великого підрядника "Укравтодору"

лабазюк

Народний депутат (група "За Майбутнє") Сергій Лабазюк 19 січня став кінцевим бенефіціарним власником Хмельницького ШБУ-56 – одного з найбільших підрядників "Великого будівництва".

Про це свідчать дані Державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції про бенефіціарних власників компаній, передає Цензор.НЕТ.

Видання "Наші Гроші" пов'язувало Хмельницьке ШБУ-56 із депутатом Лабазюком ще у 2017 році, проте до січня 2022 року компанія була оформлена на інших осіб.
Нардеп Лабазюк оформив контроль над підрядником Укравтодору шляхом придбання 100% ТОВ "Сток Центр", яке має 99,95% Хмельницького ШБУ-56.

За даними "Наших Грошей", у 2021 році Хмельницьке ШБУ-56 увійшло до топ-6 найбільших отримувачів грошей від "Великого будівництва".

Компанія заробила завдяки тендерам 5,23 млрд грн, збільшивши виторг у 2 рази. Для порівняння у 2020 році Хмельницьке ШБУ-56 отримало з бюджету на будівництво доріг 2,74 млрд грн

Нагадаємо, депутатська група "За Майбутнє" контролюється Ігорем Палицею - бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського. Група є головним союзником президентської фракції "Слуга Народу" у парламенті, забезпечуючи життєдіяльність так званої монокоаліції.

Також читайте: Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від "Великого будівництва" на 80% , - ЗМІ

Автор: 

Коломойський Ігор (3125) Укравтодор (1200) Лабазюк Сергій (21)


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Топ коментарі
+17
Велике бенивныцтво в самом разгаре.
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27.01.2022 14:29
+9
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27.01.2022 14:45
+6
Хочеш велику коаліцію - ділись великим крадівництвом. Головне, що наріду дуже гарно заходить і він не підозрює, що це за рахунок його добробуту.
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27.01.2022 14:31
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Велике бенивныцтво в самом разгаре.
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27.01.2022 14:29 Відповісти
Не мешайте "великому збагаченню"

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27.01.2022 15:03 Відповісти
та він давно цим РБУ де-факто керує! А це, виявляється, щойно тільки оформив...
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27.01.2022 14:29 Відповісти
Хочеш велику коаліцію - ділись великим крадівництвом. Головне, що наріду дуже гарно заходить і він не підозрює, що це за рахунок його добробуту.
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27.01.2022 14:31 Відповісти
вайна шмайна...нє мешайтє нам дєлать бабкі! ато путін нападе
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27.01.2022 14:33 Відповісти
на пенсии , на зарплаты врачам , учителям … у государства денег нет , зато есть на многомиллиардные заказы для любимых олигархов , Украина - идеальная страна для олигархов , они зарабатывают а холопы терпят
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27.01.2022 14:34 Відповісти
коломойскому надо вернуть бабки, которые, как он решил, у него украли, на самом деле это он украл, но это не важно..., поэтому мы будем иметь хз какого качества дороги, но дорогие, просто очень дорогие дороги, потому что дороги - это не цель, а средство, для этого зеленского и выбирали...
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27.01.2022 14:37 Відповісти
))))))))))))) пока клоун летит на лыжах надо зарабатывать)) такой шанс бывает раз в жизни, теперь беня через две прокладки будет иметь навар пожирнее, тут то осталось 1.5 годика, но нужно вытянуть все соки как в 2013, а потом чумадан и на родину вторую.
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27.01.2022 14:43 Відповісти
и где наши дбр, сбу с зарплатами в 60-100 тыс? что за бизнес у нар.депа, откуда деньги на покупки?))))
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27.01.2022 14:40 Відповісти
зе поставил своих , поэтому они молчат
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27.01.2022 14:53 Відповісти
Нет, ну вот кто-кто, а Лабазюк - молодец. Коломойский к нему никаким боком.

Сам с братом все вытащил. И аграрный бизнес, и с нуля 6 кирпичных заводов, и еще проекты.
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27.01.2022 14:42 Відповісти
лабазюк сам - типовий олігарх. Звичайно, меншого пошибу, ніж беня.
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27.01.2022 14:47 Відповісти
Весь За МАЙБАХ слуги Коломойши!
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27.01.2022 14:50 Відповісти
ух ты, а деньги откуда на такой кучерявый бизнес?))) дай догадаюсь, или жена крутой бизнесмен и помогла мужу или родители всю жизнь голодали и копили)))))
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27.01.2022 14:51 Відповісти
Там было маленькое фермерское хозяйство в Волочиське. Рискнули, взяли кредит, выкупили элеватор. Дальше больше.

Не, я эту публику тоже не люблю. Но на счет ВИтагро в курсе. Нет негатива.
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27.01.2022 15:46 Відповісти
я вас умоляю, я ЧЕСТНЫМ бизнесом занимаюсь 30 лет, состояние увеличилось в раз 20 но не в 2 млн)))
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27.01.2022 20:03 Відповісти
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27.01.2022 14:45 Відповісти
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!! И поскорее!
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27.01.2022 14:49 Відповісти
воровство зе плесени на крови
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27.01.2022 14:51 Відповісти
Хочешь украсть деньги? Начни строительство.....! Когда актами все закрыли, Ни ХРЕНА не проверишь!
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27.01.2022 14:51 Відповісти
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27.01.2022 14:53 Відповісти
даже без этой информации им давно должны были заинтересоваться органы по поводу деятельности его турфирмы. а тут целый букет и гетьманцев с этим букетом рассказывает нам как мы неправильно платим налоги, а зеленский подписывает все гетьманцевские хотелки в виде законов

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не перший десяток


@aoleksiuk671

· Jan 26

Гетьнцев 8 лет работал помощником регионала Сивковича фигуранта дела о кровавом разгоне Евромайдана и бывшим офицером КГБ. о том что он продолжает работать на ФСБ россии утверждал генерал Н.Маломуж . американцы считают что и Гетьмнцев скорее всего был завербован в интересах ФСБ
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27.01.2022 14:55 Відповісти
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27.01.2022 14:56 Відповісти
Оборот одного Епіцентру 300 млн. грн. на місяц, податку на прибуток в перерахунку на місяць вони сплачують менше 30 тис. Не навантажуйтеся підрахунком, одноклітинні, це менше 0.01%. Ставка ФОП 5% від обороту і за несплату відповідає всім своїм майном. То може не у ФОПах справа?

Дегенератам, що ніколи в житті не займалися бізнесом! ФОП платить 5% з обороту плюс 22% ЄСВ. Нуль шансів ухилитися. Великий бізнес 18% з прибутку та 20% ПДВ. Сплачує з різниці. Реально це менше 1% від обороту. Схеми. Великий бізнес ніколи не платитиме 5%. То де ворог, ідіоти?
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27.01.2022 14:57 Відповісти
Не може бути.
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27.01.2022 15:01 Відповісти
Борьба с олигархами вступила в завершающую стадию !
В итоге, как в той песне:

И в борьбе с зелёным змеем
Побеждает змей !
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27.01.2022 15:16 Відповісти
Плюнуть би в рожу президенту.
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27.01.2022 15:20 Відповісти
Скільки там вже розпили на великому крадівництві, біля 700 млрд грн?
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27.01.2022 15:21 Відповісти
 
 