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Новини Агресія Росії проти України
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Китай закликав врахувати "занепокоєння Росії щодо безпеки" і повернутися до мінських угод

китай,мзс,вані

Глава МЗС Китаю Ван І вважає, що для вирішення "українського питання" потрібно повернутися до виконання мінських домовленостей.

Про це він заявив у телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на китайське інформагентство "Сіньхуа".

Так, Ван І заявив, що для вирішення "українського питання" потрібно повернутись до дотримання мінських угод: "Мінські угоди, схвалені Радою Безпеки ООН, є основним політичним документом, визнаним усіма сторонами, і мають бути реалізовані практично. Китай підтримуватиме будь-які зусилля, які відповідають напрямку та духу цих угод"

"В той же час ми закликаємо всі сторони зберігати спокій і не робити нічого, що могло б стимулювати напруженість або роздмухати кризу", - зазначив Ван І, наголосивши, що безпека однієї країни не може бути досягнута за рахунок шкоди безпеці інших, а регіональна безпека може бути гарантована зміцненням чи навіть розширенням військових блоків.

За його словами, у 21-му столітті всі сторони повинні повністю відмовитися від менталітету холодної війни та сформувати збалансований, ефективний та стійкий механізм європейської безпеки шляхом переговорів, а "законні занепокоєння Росії щодо безпеки мають сприйматися серйозно та враховуватися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен роз'яснив главі МЗС Китаю Ван І ризики від вторгнення Росії в Україну, - Держдеп США

Нагадаємо, раніше МЗС Росії отримало відповіді від США та НАТО на пропозицію Москви про гарантії безпеки. Їхній зміст не розкривається, проте заступник держсекретаря США Шерман заявила, що НАТО не збирається повертатися до кордонів 1997 року, а держсекретар Блінкен говорив, що альянс не відмовиться від принципу "відкритих дверей".

Китай (4680) МЗС (4159) росія (65908) мінські угоди (2231) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+26
какого еще "украинского питання"? жопа ты узгоглазая, нет такого вопроса вообще, есть кацапская агрессия
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27.01.2022 14:38
+25
Украина предлагает вернуться к выполнению Будапештских соглашений. Это более значимый международный договор чем то соглашение о намерениях что было подписано в Минске , тем более под угрозой применения силы (что само по себе делает соглашение юридически нулевым.)
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27.01.2022 14:37
+17
Китай був, є і залишиться найбільшою на світі купою лайна.
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27.01.2022 14:43
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уже ботоксное ***** ************ )))
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27.01.2022 14:31 Відповісти
отже, незабаром вирішиться питання уйгурів
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27.01.2022 14:33 Відповісти
сейчас самая напряженка это 2 недели отпуска зепредателей. Агент ермак как и с вагнеровцами сдаст Украину
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27.01.2022 14:36 Відповісти
Нє. Він же справку вже показав з ГРУ, зі штемпелєм що не буде здавати Україну...Зе -підтвердив це справкою ФСБ...
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27.01.2022 14:54 Відповісти
молодцы,катайцы

безпека однієї країни не може бути досягнута за рахунок шкоди безпеці інших, а регіональна безпека може бути гарантована зміцненням чи навіть розширенням військових блоків.
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27.01.2022 14:36 Відповісти
ага. тут многие коментаторы этого не замечают. а это ключевое
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27.01.2022 15:30 Відповісти
ну червонопузі... явно не молодці.... just business...
...не на часі... просто не на часі...
і це аж ніяк не змінює сутність/природу/єство комуняк.
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27.01.2022 16:56 Відповісти
но ***** хорошо по бейцам (или шо там у него вместо них) пришлось
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27.01.2022 17:26 Відповісти
Вузькоглазий, передай ху@лу щоб розвертав свої ешелони з металобрухтом від кордонів України. Тоді і криза спаде.
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27.01.2022 14:37 Відповісти
мое скромное имхо - этим посланием и передал
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27.01.2022 15:30 Відповісти
А оце: "законні занепокоєння Росії щодо безпеки мають сприйматися серйозно та враховуватися" Джерело:
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27.01.2022 19:16 Відповісти
Законные интересы безопасности понятие растяжимое. А вот по поводу "не быкуй" от товарища си - это конкретика
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28.01.2022 16:25 Відповісти
Украина предлагает вернуться к выполнению Будапештских соглашений. Это более значимый международный договор чем то соглашение о намерениях что было подписано в Минске , тем более под угрозой применения силы (что само по себе делает соглашение юридически нулевым.)
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27.01.2022 14:37 Відповісти
Тайгу ешелонами вивозять, звісно будуть ***** підтримувати.
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27.01.2022 14:38 Відповісти
какого еще "украинского питання"? жопа ты узгоглазая, нет такого вопроса вообще, есть кацапская агрессия
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27.01.2022 14:38 Відповісти
пишите "Жопа Узкоглазая" с заглавных, он же министр все-таки
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27.01.2022 15:27 Відповісти
Ну чё, ЗЕбизяны, готовьтесь у приёму народной милиции дамбаса! Китай что-то пообещает Байдену за реализацию минска, а путин пообещает что-то отдать Китаю, чтобы тот повоздействовал на США в вопросе решения минских соглашений! А вы, ЗЕбилы, - будете жрать бубочкино гавно и говорить, что очень вкусно! КушайТЕ!
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27.01.2022 14:38 Відповісти
Після анексії Криму "законні занепокоєння Росії", це ще шо за лайно?
"Крымнаш" по-китайски, ось що це.
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27.01.2022 14:39 Відповісти
Летучих мышей, червячков и весь остальной подножный корм меньше жрать нужно!!! А то задолбали вы уже всех своими вирусами................
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27.01.2022 14:40 Відповісти
Китай був, є і залишиться найбільшою на світі купою лайна.
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27.01.2022 14:43 Відповісти
Ще одна "миролюбна" країна- КИТАЙ...ХОХМА!!!!
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27.01.2022 14:44 Відповісти
Тайвань підтвердить.
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27.01.2022 15:08 Відповісти
"законні занепокоєння Росії щодо безпеки мають сприйматися серйозно та враховуватися" Джерело:
А Будапештський меморандум має сприйматися серьозно та враховуватись?
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27.01.2022 14:49 Відповісти
Кидай обыжен за Мотор-Січ... Прівєт дірєктору, хто його надоумив продати все Кидаю?.. Невже кацапи?..
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27.01.2022 14:51 Відповісти
а це в петі потрібно запитати,котрий потрошенко,він точно знає хто надоумив!!!
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27.01.2022 15:06 Відповісти
Мало вас японцы епали с 1937-го, ой мало...
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27.01.2022 14:58 Відповісти
******* косоглазое
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27.01.2022 15:03 Відповісти
Такие прям миролюбивые, что аж за душу берет(нет). Где же вы были со своим миролюбием, когда кацапская свинота на Грузию напала, где были ваши заявления, когда ошалевшая от безнаказанности свинота в Украину вторглась?! Но когда появился шанс отхватить по лживому свиному пятаку, то тут же повылазило "миролюбивое" дерьмо. Осталось Ирану, Северной Корее и ИГИЛу сделать заявление о недопустимости уничтожения кацапской свиноты. Ой, то есть о недопустимости эскалации напряжения.
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27.01.2022 15:11 Відповісти
Как там с правами уйгуров дела? А Тайвань не беспокоит, Ваня?
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27.01.2022 15:12 Відповісти
дядюшка си сказала ссвое слово. приказал русне не каламутить воду
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27.01.2022 15:28 Відповісти
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27.01.2022 15:37 Відповісти
А Китай хіба не гарантував нам безпеку і суверенітет, коли ми підписували Будапештську угоду і віддали свій ядерний потенціал?
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27.01.2022 15:53 Відповісти
Мнение китайских индейцев нас не интересуют.
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27.01.2022 16:11 Відповісти
це послання кетаю саме володі путіну. Бо як Діма манкурт вчора вещав, ми не є стороною конфлікту. На просту мову переводиться так. Вован, підписав мінські домовленності-підписав. ООН схвалив -схвалив. А тепер виконуй, те що підписав. Тому то і був переляканий Ермак, роздмухумав тему про якісь "темні" сили в Україні, тощо. А те, що Юстас і Алекс в Парижі знали про реакцію Кетая, безсумнівно того так спішно Алекс звернув преску а Юстас не проводив преску в посольстві.
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27.01.2022 16:17 Відповісти
Відразу побіжимо виконувати зрадницькі шоколадно-путлеровські домовленості коли незалежність Тайваню і Гонг-Конгу будуть визнані Генасамлеєю ООН. На разі, лише Будапештський меморандум є міжнародним нормативно-правовим актом і лише про його виконання можна домовлятися
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27.01.2022 17:10 Відповісти
Грязная жёлтая обезьяна подала голос...
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27.01.2022 17:12 Відповісти
****** вам на воротник
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27.01.2022 20:08 Відповісти
 
 