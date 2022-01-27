Китай закликав врахувати "занепокоєння Росії щодо безпеки" і повернутися до мінських угод

Глава МЗС Китаю Ван І вважає, що для вирішення "українського питання" потрібно повернутися до виконання мінських домовленостей.

Про це він заявив у телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на китайське інформагентство "Сіньхуа".

Так, Ван І заявив, що для вирішення "українського питання" потрібно повернутись до дотримання мінських угод: "Мінські угоди, схвалені Радою Безпеки ООН, є основним політичним документом, визнаним усіма сторонами, і мають бути реалізовані практично. Китай підтримуватиме будь-які зусилля, які відповідають напрямку та духу цих угод"

"В той же час ми закликаємо всі сторони зберігати спокій і не робити нічого, що могло б стимулювати напруженість або роздмухати кризу", - зазначив Ван І, наголосивши, що безпека однієї країни не може бути досягнута за рахунок шкоди безпеці інших, а регіональна безпека може бути гарантована зміцненням чи навіть розширенням військових блоків.

За його словами, у 21-му столітті всі сторони повинні повністю відмовитися від менталітету холодної війни та сформувати збалансований, ефективний та стійкий механізм європейської безпеки шляхом переговорів, а "законні занепокоєння Росії щодо безпеки мають сприйматися серйозно та враховуватися".

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Нагадаємо, раніше МЗС Росії отримало відповіді від США та НАТО на пропозицію Москви про гарантії безпеки. Їхній зміст не розкривається, проте заступник держсекретаря США Шерман заявила, що НАТО не збирається повертатися до кордонів 1997 року, а держсекретар Блінкен говорив, що альянс не відмовиться від принципу "відкритих дверей".