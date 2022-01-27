Затримано найманця РФ, який втік із ОРДЛО через знущання російських кураторів, - СБУ. ВIДЕО
В ході оперативних дій співробітники української контррозвідки спільно з військовими Збройних Сил України затримали на лінії розмежування розвідника ворожого угруповання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що у затриманого виявлено автомат Калашникова у розібраному стані.
За попередніми даними, бойовик залишив лави свого підрозділу та втікав з ОРДЛО через постійні знущання ватажків і "кураторів" з РФ над підлеглими.
"Встановлено, що затриманим є мешканець Донецької області, який у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили розвідником одного з угруповань, причетного до обстрілів позицій українських військ", - зазначають у СБУ.
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів за:
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
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