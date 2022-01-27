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Новини Війна
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Затримано найманця РФ, який втік із ОРДЛО через знущання російських кураторів, - СБУ. ВIДЕО

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

В ході оперативних дій співробітники української контррозвідки спільно з військовими Збройних Сил України затримали на лінії розмежування розвідника ворожого угруповання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що у затриманого виявлено автомат Калашникова у розібраному стані.

За попередніми даними, бойовик залишив лави свого підрозділу та втікав з ОРДЛО через постійні знущання ватажків і "кураторів" з РФ над підлеглими.

"Встановлено, що затриманим є мешканець Донецької області, який у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили розвідником одного з угруповань, причетного до обстрілів позицій українських військ", - зазначають у СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів за:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Автор: 

бойовик (3414) контррозвідка (470) СБУ (12921) найманці рф (2063) ОРДЛО (320)


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ой как печально, так жалко его, что не убили вовремя
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27.01.2022 14:39 Відповісти
До "хахлів" на Різдво по сало посилали "куратори"?
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27.01.2022 14:43 Відповісти
Швабра в дупі набридла напевно,тогму і втік бідолаха
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27.01.2022 14:47 Відповісти
Нехай далі знущаються...
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27.01.2022 14:48 Відповісти
Видать надоело ему всё время бегать за бутылкой а потом на неё сидеть
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27.01.2022 14:55 Відповісти
А зачем рожу закрасили? Пусть бы народ посмотрел как выглядит эталонный долбо%б.
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27.01.2022 14:57 Відповісти
Мог бы расстрелять половину своих и тогда бежать сдаваться, а так куда его ?
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27.01.2022 15:03 Відповісти
Весь русский мир в одном эпизоде.Так все плохо ,что решил сдаться ВСУ и отсидеть,чем служить армии днр...
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27.01.2022 18:29 Відповісти
а чего он перед побегом никого не пострелял?
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27.01.2022 18:50 Відповісти
 
 