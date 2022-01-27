Створити тероборону і заборонити їй воювати - це абсурд, - нардеп "Голосу" Костенко про необхідність ухвалення законопроєкту №6521
Верховна Рада має негайно ухвалити законопроєкт №6521 щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій.
На цьому наполягає ініціатор документу, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словам, Закон про національний спротив потребує вдосконалення і усунення неузгодженостей.
"Парламент швидко ухвалив закон про національний спротив, в якому дійсно є недоліки. Після його впровадження почали знаходити речі, які заважають нормальному функціонуванню і руху опору, і територіальної оборони", — пояснює народний депутат.
Суттєва колізія стосується функціонування територіальної оборони. В уже ухваленому законі їй забороняється брати участь у бойових діях і саме це покликаний виправити законопроєкт Романа Костенка.
"Територіальну оборону потрібно посилювати. Ми маємо виділяти кошти, формувати бюджет. І зараз цей процес іде. Але ніхто не говорить, що коли ми прийняли закон про національний спротив, ми створили тероборону, якою не можна воювати. Це абсурд, але це так. І зараз я подав законопроєкт №6521, яким можна буде цей процес розблоковувати і дати можливість головнокомандувачу використовувати за призначенням теороборону, в тому числі для захисту країни. Я сподіваюся, ми проголосуємо цей надважливий законопроєкт найближчим часом", - наголошує представник "Голосу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Через свою агентуру на Банковой будут всячески вставлять палки в колеса созданию и развитию теробороны.
В РФ видят в ней для себя большую угрозу. Они считают, что с руководством страны, депутатами договорятся (купят их) про капитуляцию. А с простыми вооруженными украинцами - нет.
Думают что будут родину защищать.
А на самом деле все очень просто, командиром ставится какой-то ОПЗЖ, рыг, и списки всех не очень умных людей уже в России.
https://24tv.ua/dnipro/teritorialnu-oboronu-dnipra-priznachili-komandira-novini-kriviy-rig_n1851023
Он как раз про тигра тогда вспоминал
я ж говорил, если ***** решит таки напасть, то его слуга зеленский даст команду нашим военным не стрелять что б те захватили Украину по Казахстанскому сценарию
тем более в его руках вообще вся власть, нацгвардия, полиция, дбр, *** и **** вообще всё
1. Олег,як Вам таке:Ківа стверджує, що депутати вакциновані на 99%. І Слуги Народу втекли в розпал кризи на карантин не тому що бояться Омікрона, а щоб підготуватися до евакуації в разі війни. Ківа звичайно ще той кандидат в доктора, але тут я йому вірю. Криси завжди тікають першими.
Ответ.
Я думаю, что причина закрытия Рады на каникулы в другом.
Рада не хочет принимать срочные и важные решения по укреплению обороноспособности Украины перед лицом агрессии России. Чтобы не злить Путина. Они думают, что Путин воспримет это как провокацию (так им Путин сказал).
Как Ермак, пока сливают обороноспособность Украины ,готовит себе отход в Лондон -купил особняк рядом с вовиным и Шефира- смотреть интереснейшее видео об этом в конце , но интересно и ДО
1) у пункті першому частини третьої статті 3 слова та символи «до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об'єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України» виключити;
2) частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
«1. Виконання завдань територіальної оборони здійснюється на всій території України включно з районами ведення воєнних (бойових) дій.
Рішення про виконання завдань територіальної оборони в районах ведення воєнних (бойових) дій приймається Головнокомандувачем Збройних Сил.
І чим в такому разі функції ТО відрізнятимуться від ЗСУ ???? Що спонукає людину туди вступати якщо після таких змін її зможуть відправити будь куди????