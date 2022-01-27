Створити тероборону і заборонити їй воювати - це абсурд, - нардеп "Голосу" Костенко про необхідність ухвалення законопроєкту №6521

Верховна Рада має негайно ухвалити законопроєкт №6521 щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій.

На цьому наполягає ініціатор документу, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словам, Закон про національний спротив потребує вдосконалення і усунення неузгодженостей.

"Парламент швидко ухвалив закон про національний спротив, в якому дійсно є недоліки. Після його впровадження почали знаходити речі, які заважають нормальному функціонуванню і руху опору, і територіальної оборони", — пояснює народний депутат.

Суттєва колізія стосується функціонування територіальної оборони. В уже ухваленому законі їй забороняється брати участь у бойових діях і саме це покликаний виправити законопроєкт Романа Костенка.

"Територіальну оборону потрібно посилювати. Ми маємо виділяти кошти, формувати бюджет. І зараз цей процес іде. Але ніхто не говорить, що коли ми прийняли закон про національний спротив, ми створили тероборону, якою не можна воювати. Це абсурд, але це так. І зараз я подав законопроєкт №6521, яким можна буде цей процес розблоковувати і дати можливість головнокомандувачу використовувати за призначенням теороборону, в тому числі для захисту країни. Я сподіваюся, ми проголосуємо цей надважливий законопроєкт найближчим часом", - наголошує представник "Голосу".

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