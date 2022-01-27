Ми бачили письмову відповідь США до того, як її було передано Росії. Заперечень з української сторони немає, - Кулеба

Фото: Кулеба Дмитро

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні бачили відповідь на пропозиції щодо безпеки, які направили США Росії.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачили письмову відповідь США до того, як вона була передана Росії. Заперечень з української сторони немає. Важливо, що США залишаються в тісних контактах з Україною до і після всіх контактів з Росією. Без України немає рішень щодо України. Золоте правило", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше США передали Росії відповідь на пропозиції щодо безпеки.

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