Ми бачили письмову відповідь США до того, як її було передано Росії. Заперечень з української сторони немає, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні бачили відповідь на пропозиції щодо безпеки, які направили США Росії.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми бачили письмову відповідь США до того, як вона була передана Росії. Заперечень з української сторони немає. Важливо, що США залишаються в тісних контактах з Україною до і після всіх контактів з Росією. Без України немає рішень щодо України. Золоте правило", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше США передали Росії відповідь на пропозиції щодо безпеки.
Топ коментарі
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар27.01.2022 14:50 Посилання
+4 Мистер Икс #492862
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+4 Sharl
показати весь коментар27.01.2022 15:13 Посилання
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слава Богу, тут чем меньше перед наридом объясняться, тем лучше
Корону надо вставить в Вечное пламя.
Локи ставит корону.Локи/Локдаун.Маска Локи.
"В извечном пламени восстанешь вновь.СССР 2,0 "
твитерный воен блд
гипербола твоей значимости, кулебяка, тут не уместна !!! ))))