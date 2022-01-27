Завершився перший етап відбору виконавця будівництва першої ділянки Київської обхідної дороги, - "Укравтодор"

До другого етапу виходять 3 компанії з України, Туреччини і США.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Укравтодор, інформує Цензор.НЕТ.

Київська обхідна дорога є одним із флагманських проєктів програми "Велике будівництво". Сім ділянок обхідної об’єднають усі міжнародні траси, що підходять до столиці.

"Перша ділянка Київської обхідної дороги – відрізок від траси М-07 Київ – Ковель – Ягодин до М-06 Київ – Чоп. Це буде дорога категорії Іа, протяжністю 18,050 км, з 9 штучними спорудами (мостами, шляхопроводами та естакадами)", - кажуть в Укравтодорі.

Конкурсний відбір виконавця першої ділянки почали наприкінці 2021 року. В ньому взяли участь 5 компаній, з яких на наступний етап подання кваліфікаційних пропозицій пройшли ТОВ "Автомагістраль - Південь", Bechtel Overseas Corporation і ONUR TAAHHUT.

"Всі три компанії є лідерами дорожнього ринку та мають досвід втілення складних та масштабних інфраструктурних проєктів", - констатує агентство.

Зокрема, "Автомагістраль – Південь" будує в Україні нові швидкісні магістралі, мости і аеродромні комплекси. Турецька компанія ONUR була заснована в 1891 році, а в Україні працює з 2004 року, збудувавши за цей час 3 500 км доріг. Саме ONUR займається будівництвом нових мостів у Запоріжжі.

Bechtel Overseas Corporation заснована в США у 1898 році, працює із проєктами у 160 країнах на 7 континентах і є одним із світових лідерів у галузі інжинірингу, закупівель і будівництва.

До 1 лютого компанії мають надати свої кваліфікаційні пропозиції, після чого Укравтодор оцінить комерційні пропозиції та оголосить переможця.

Як повідомляв координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, у планах президентської інфраструктурної програми – збудувати і відремонтувати загалом 24 000 км доріг до 2024 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60 км нової обхідної дороги збудують в Чернівцях, - Служба автодоріг