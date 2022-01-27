УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6186 відвідувачів онлайн
Новини
3 760 16

Завершився перший етап відбору виконавця будівництва першої ділянки Київської обхідної дороги, - "Укравтодор"

Завершився перший етап відбору виконавця будівництва першої ділянки Київської обхідної дороги, -

До другого етапу виходять 3 компанії з України, Туреччини і США.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Укравтодор, інформує Цензор.НЕТ.

Київська обхідна дорога є одним із флагманських проєктів програми "Велике будівництво". Сім ділянок обхідної об’єднають усі міжнародні траси, що підходять до столиці.

"Перша ділянка Київської обхідної дороги – відрізок від траси М-07 Київ – Ковель – Ягодин до М-06 Київ – Чоп. Це буде дорога категорії Іа, протяжністю 18,050 км, з 9 штучними спорудами (мостами, шляхопроводами та естакадами)", - кажуть в Укравтодорі.

Конкурсний відбір виконавця першої ділянки почали наприкінці 2021 року. В ньому взяли участь 5 компаній, з яких на наступний етап подання кваліфікаційних пропозицій пройшли ТОВ "Автомагістраль - Південь", Bechtel Overseas Corporation і ONUR TAAHHUT.

"Всі три компанії є лідерами дорожнього ринку та мають досвід втілення складних та масштабних інфраструктурних проєктів", - констатує агентство.

Зокрема, "Автомагістраль – Південь" будує в Україні нові швидкісні магістралі, мости і аеродромні комплекси. Турецька компанія ONUR була заснована в 1891 році, а в Україні працює з 2004 року, збудувавши за цей час 3 500 км доріг. Саме ONUR займається будівництвом нових мостів у Запоріжжі.

Bechtel Overseas Corporation заснована в США у 1898 році, працює із проєктами у 160 країнах на 7 континентах і є одним із світових лідерів у галузі інжинірингу, закупівель і будівництва.

До 1 лютого компанії мають надати свої кваліфікаційні пропозиції, після чого Укравтодор оцінить комерційні пропозиції та оголосить переможця.

Як повідомляв координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, у планах президентської інфраструктурної програми – збудувати і відремонтувати загалом 24 000 км доріг до 2024 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60 км нової обхідної дороги збудують в Чернівцях, - Служба автодоріг

Автор: 

дороги (3071) Київська область (4082) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Дійсно, і нахріна нам ті "Нептуни"?!
показати весь коментар
27.01.2022 15:23
+4
З картинки, що тут опублікована, я зрозумів, що розмітку робитимуть з чистого золота. Тому така висока ціна будівництва.
показати весь коментар
27.01.2022 15:05
+4
"Автомагисталь - ЮГ" - там и к Зеле не ходи !
Схема отлажена, доли поделены, потоки отработаны и прикрыты !
показати весь коментар
27.01.2022 15:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.01.2022 15:00 Відповісти
Ну если армии зарплату не платить! то конечно!!
показати весь коментар
27.01.2022 15:02 Відповісти
Дай ка угадаю: компании Коломойши
показати весь коментар
27.01.2022 15:03 Відповісти
З картинки, що тут опублікована, я зрозумів, що розмітку робитимуть з чистого золота. Тому така висока ціна будівництва.
показати весь коментар
27.01.2022 15:05 Відповісти
"Автомагисталь - ЮГ" - там и к Зеле не ходи !
Схема отлажена, доли поделены, потоки отработаны и прикрыты !
показати весь коментар
27.01.2022 15:11 Відповісти
Нікому не потрібна дорога, бо є дублюючі. Але дуже велике бажання пиляти бабло і тоді все можна.
показати весь коментар
27.01.2022 15:15 Відповісти
Если есть дублирующие, то что делает поток транзитных фур в Киеве? Как объехать Киев на маршруте Львов - Харьков, например, или Одесса - Чернигов?
показати весь коментар
27.01.2022 16:03 Відповісти
Я про цей конкретний шматок у 18 км. Щоб не було фур у місті треба будувати міст через Дніпро поза містом. Фурам до дупи де їхати, їм потрібен міст.
показати весь коментар
27.01.2022 17:32 Відповісти


показати весь коментар
27.01.2022 15:15 Відповісти
Як не в себе...
показати весь коментар
27.01.2022 15:16 Відповісти
"...Турецька компанія ONUR була заснована в 1891 році, а в Україні працює з 2004 року, збудувавши за цей час 3 500 км доріг. Саме ONUR займається будівництвом нових мостів у Запоріжжі. ..."Джерело:

показати весь коментар
27.01.2022 15:18 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 15:20 Відповісти
Дійсно, і нахріна нам ті "Нептуни"?!
показати весь коментар
27.01.2022 15:23 Відповісти
Ця ділянка дороги взагалі не потрібна. Є існуючі переходи з Вашавки на Житомирку ( головна -через Ворзель-Забуччя-Дмитрівку) перед Києвом і вони не завантажені, знаходяться в доброму стані. Дана діялнка не вирішує ніяких проблем щодо логістики. Основна проблема - переїзд через Дніпро в Києві. Потрібен міст в районі Українки. Це основна задача. Все інше - трата шаленних коштів на вітер. При цьому виріжуть частину макарівського лісу...
показати весь коментар
27.01.2022 15:44 Відповісти
армяни построять
показати весь коментар
27.01.2022 17:10 Відповісти
Вы уж там определитесь "ОБХОДНОЙ" или "ОБЪЕЗДНОЙ".
Цирк какой-то, а не сайт...
Здесь существуют редакторы или так, валят информацию, как придумали?
показати весь коментар
27.01.2022 17:46 Відповісти
 
 