США порушували питання можливого вторгнення РФ до України не лише з ЄС, але й з низкою інших країн, - Politico

Білий дім працює з країнами по всьому світу із метою завадити РФ вторгнутися в Україну, оскільки така операція матиме глобальні наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Politico із посиланням на неназваного високопоставленого представника Держдепу США.

Politico додає, що співробітники американської адміністрації порушували питання можливого вторгнення РФ в Україну не лише з європейськими країнами, а й з Кувейтом, Саудівською Аравією, ОАЕ, Бразилією, Індією, Японією та Південною Кореєю.

Читайте також: У разі вторгнення РФ до України запуск "Північного потоку-2" не просуватиметься вперед, - речник Держдепу Прайс