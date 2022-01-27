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Новини Війна
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США порушували питання можливого вторгнення РФ до України не лише з ЄС, але й з низкою інших країн, - Politico

рф,армія

Білий дім працює з країнами по всьому світу із метою завадити РФ вторгнутися в Україну, оскільки така операція матиме глобальні наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Politico із посиланням на неназваного високопоставленого представника Держдепу США.

Politico додає, що співробітники американської адміністрації порушували питання можливого вторгнення РФ в Україну не лише з європейськими країнами, а й з Кувейтом, Саудівською Аравією, ОАЕ, Бразилією, Індією, Японією та Південною Кореєю.

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Автор: 

вторгнення (380) Держдепартамент США (1646) росія (65908) США (23326)


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Кувейт, Саудівська Аравія та ОАЕ потрібні мабуть для того, щоб замінити свінособачия газ та нафту, в разі якщо введуть ємбарго
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27.01.2022 15:04 Відповісти
Японія є перспективним союзником в цьому сенсі. Сахалін (південний) прийдеться колись повертати. Уявляю радість тих, хто там опиниться на той час.
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27.01.2022 15:08 Відповісти
самое главное не сказали.

дедущка си звонил.
сказал пу, - успокойся немного.
нам еще обвала экономики и торговли через тебя, blya, не хватало
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27.01.2022 16:13 Відповісти
 
 