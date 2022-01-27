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Приватні ТЕС компенсували дефіцит електрики в енергосистемі через збої в роботі АЕС, - "Укренерго"

укрэнерго

Приватні ТЕС продовжують працювати максимальною кількістю енергоблоків та покривати дефіцит електроенергії в системі попри відновлення роботи 2 енергоблоків АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані НЕК "Укренерго"

Так, станом на 13:00 27 січня, в системі працює 14 з 15 блоків АЕС. Водночас в роботі 41 блок ТЕС та ТЕЦ. Із них 29 енергоблоків ТЕС ДТЕК Енерго, 6 блоків ТЕЦ, 5,5 блоків ТЕС "Центренерго" та пів блока Слов’янської ТЕС "Донбасенерго".

26 січня, згідно даних "Укренерго", в енергосистемі працювало 46,5 блоків ТЕС та ТЕЦ. З них 8 блоків ТЕС "Центренерго", 31 блок ТЕС ДТЕК та 1 блок Слов’янської ТЕС. 

Як свідчать дані системного оператора, ТЕС ДТЕК Енерго для несення додаткового навантаження задіяли увесь доступний склад обладнання, зокрема, Курахівської, Придніпровської, Запорізької та Добротвірської ТЕС. При цьому Курахівська ТЕС вперше за довгий час працювала сімома енергоблоками, загальною потужністю понад 1 ГВт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже половина енергоблоків державних ТЕС не працюють через брак вугілля, - "Укренерго"

Як повідомлялось, на думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, через аварійну зупинку блоків АЕС, вже котрий день поспіль додаткове навантаження традиційно лягло на маневрові потужності – приватні ТЕС.

Автор: 

АЕС (1155) ТЕС (917) ТЕЦ (462) електроенергія (6249) Укренерго (2715)


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простите , не в теме....а как это - пол блока??? ТЭЦ

и полблока Славянской ТЭС "Донбассэнерго".
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27.01.2022 15:22 Відповісти
Это значит, что на одну турбину есть два котла, когда в работе только один котёл, то говорят - пол блока.
Или есть возможность реально пол котла эксплуатировать.
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27.01.2022 15:33 Відповісти
Правильно, классика жанра, ДТЭК зарабатывает, пока АЭС в самый необходимый момент для людей и страны, традиционно ломаются и потом ремонтируются. Ну совершенно рукотворный кризис и понятные многолетние бенефициары этой дичи
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27.01.2022 15:23 Відповісти
Так ведь точно так и начинался "кризис" в энегосистеме Украины в 2020 году.

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27.01.2022 15:39 Відповісти
Частные? Это те который типа переворот? А Упырь Коломойша только грабит и высасывает из Украины!
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27.01.2022 15:29 Відповісти
Т.е. на государственных по прежнему угля нет. Дадим Ахметке подзаработать.
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27.01.2022 15:35 Відповісти
Частные ТЭС в частном государстве бени. Дожились.
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27.01.2022 15:42 Відповісти
Видать Омельченко 7 батончиків "Рошен".
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27.01.2022 15:56 Відповісти
А ВДЕ, потужність якої більше теплової? А за що виплатили мільярди зеленого тарифу?
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27.01.2022 19:00 Відповісти
 
 