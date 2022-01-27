Приватні ТЕС компенсували дефіцит електрики в енергосистемі через збої в роботі АЕС, - "Укренерго"

Приватні ТЕС продовжують працювати максимальною кількістю енергоблоків та покривати дефіцит електроенергії в системі попри відновлення роботи 2 енергоблоків АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані НЕК "Укренерго".

Так, станом на 13:00 27 січня, в системі працює 14 з 15 блоків АЕС. Водночас в роботі 41 блок ТЕС та ТЕЦ. Із них 29 енергоблоків ТЕС ДТЕК Енерго, 6 блоків ТЕЦ, 5,5 блоків ТЕС "Центренерго" та пів блока Слов’янської ТЕС "Донбасенерго".

26 січня, згідно даних "Укренерго", в енергосистемі працювало 46,5 блоків ТЕС та ТЕЦ. З них 8 блоків ТЕС "Центренерго", 31 блок ТЕС ДТЕК та 1 блок Слов’янської ТЕС.

Як свідчать дані системного оператора, ТЕС ДТЕК Енерго для несення додаткового навантаження задіяли увесь доступний склад обладнання, зокрема, Курахівської, Придніпровської, Запорізької та Добротвірської ТЕС. При цьому Курахівська ТЕС вперше за довгий час працювала сімома енергоблоками, загальною потужністю понад 1 ГВт.

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Як повідомлялось, на думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, через аварійну зупинку блоків АЕС, вже котрий день поспіль додаткове навантаження традиційно лягло на маневрові потужності – приватні ТЕС.