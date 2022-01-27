УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6186 відвідувачів онлайн
Новини
38 041 240

Нацгвардієць Рябчук запобіг бійці між солдатами та повідомив керівництву, його визнали "стукачем" та знущались, - "слуга народу" Яцик

Нацгвардієць Рябчук запобіг бійці між солдатами та повідомив керівництву, його визнали

Мотивом розстрілу нацгвардійцем Рябчуком своїх товаришів по службі в Дніпрі могла бути помста.

Про це у Facebook повідомила нардепка "Слуги народу" Юлія Яцик, передає Цензор.НЕТ.

"Попередня інформація щодо нацгвардійця. Два місяці тому він запобіг бійці між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" та почали з нього знущатися. Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує", - йдеться в повідомленні.

"Звичайно, це не виправдовує поведінку нацгвардійця. Однак, невжиття керівництвом жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності й інших службових осіб", - підсумувала нардеп.

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

Також читайте: Частини автомату АКСУ, залишені нацгвардійцем Рябчуком, який розстріляв товаришів по службі, виявили на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3295) стрілянина (1793) масове вбивство (74) Яцик Юлія (15)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
Я, как белорус, подтверждаю. Правда, приходится целовать сапоги хрюсских оккупантов и местечковых полицаев, но зато войны няма.
показати весь коментар
27.01.2022 15:18
+26
да он сейчас может рассказывать шо угодно, терять уже нечего, а утащить за собой ещё кого-то на нары - любо-дорого. Такой робин гуд, попередыв бийку, а ЖЕНЩИКУ ЗАЧЕМ УБИЛ ТВАРЬ в голову...?? она тоже с тебя стебалась? а вторую 3 пули, присмерти...
показати весь коментар
27.01.2022 15:18
+21
Правильно. Нас так в Беларуси учат. Видишь, что кто-то кого-то бьет - не лезь. Вдруг это менты в штатском работают?! Голову опустил, взгляд отвел и быстро уходи. Холоп должен быть послушным и не лезть не в свое дело. А то сегодня он не дает нормально жонку поколотить, завтра в сельсовете бузить начнет, а после завтра и власть боятся перестанет. Нельзя так.
показати весь коментар
27.01.2022 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
А вот на счет верующих это как раз вопрос к психологам и психиатрам...именно в этой среде очень часто встречаются генетические отклонения и преступленя связанные с неадекватностью
показати весь коментар
27.01.2022 16:31 Відповісти
возможно...
но и это вопрос спорный...ведь он стрелял не из-за притеснений на религиозной почве... да и половина таких фанатиков пацифисты...
короче говоря - пока убийца не озвучит причину своего неадекватного поведения...рассуждать можно о многом...
показати весь коментар
27.01.2022 16:37 Відповісти
Как был совок , так и остался!!! А детей нет, а чиновники как всегда ни при чем!!!
показати весь коментар
27.01.2022 16:13 Відповісти
откуда у этой "служанки" такая информация??? источник ???
пока это не будет проквакано убийцей - я ей не верю !!!
показати весь коментар
27.01.2022 16:14 Відповісти
Просто самка безмозмглая из слуг урода...либо сознательная провокация, чтобы подорвать боеготовность и превратить армию в дурдом-детсад 90-х нулевых...Хотя чп у ментов, а не у военных
показати весь коментар
27.01.2022 16:19 Відповісти
Дело Сакала́ускаса - дело об убийстве https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 23 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 1987 года рядовым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 внутренних войск Артурасом Сакалаускасом пятерых сослуживцев, а также начальника караула, его помощника и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9) проводника поезда . Причиной послужили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 издевательства со стороны этих сослуживцев при невмешательстве или молчаливом одобрении https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1 начальника караула и проводника.
показати весь коментар
27.01.2022 16:19 Відповісти
А ещё пишут "верующий" . . . А как же "не убий" ?

Не знаю, гордость и чувство собственного достоинства - очень сильные эмоции, конечно, и если ему на них "наступили", то это могло как-то спровоцировать. И всё равно, убивать за издевательства - реакция едва ли адекватная . . . Я бы не оправдывал, но хотя бы понял, если бы он в отместку покалечил выстрелом. Ну типа в ногу шмальнул. Или нацелился бы и потребовал там на колени встать, поиздевался бы в ответ, как говорится. А добивать в голову, как на видео . . . И потом, убийство в стане сильного душевного волнения - это если немедленная реакция на обиду. А "2 месяца назад" . . . это же он вынашивал планы мести. А значит дело не только и не столько в эмоциях, как в том, что с крышей у придурка вопросы.

Ну и наконец, одна из убитых - женщина. Что должна сделать женщина, чтобы мужик на неё руку поднял ? Это в принципе за гранью понимания. Применять насилие к слабому полу - западло для любого нормального мужика. Вряд ли она успела за оружие схватиться и начала в него стрелять, чтобы он в ответ . . .

В общем, надо дать следствию время разобраться в ситуации. Командирам, разумеется, ж..па при любых раскладах. Под трибунал пойдут, и погоны полетят, и с должностей много кто слетит. А сам убийца сегодня заработал себе на пожизненное. Когда поймёт, как остаток жизни проведёт, с такой психикой долго не сможет - наложит на себя руки, 99,9%.
показати весь коментар
27.01.2022 16:19 Відповісти


Когда поймёт, как остаток жизни проведёт, с такой психикой долго не сможет - наложит на себя руки, 99,9%.

Ну вопервых там( на ПЖ) им никто не даст этого сделать,контроль строгий, второе - пока суть да дело ,пройдет минимум год ( с обжалованиями и пр. года три можно тянуть), пообвыкнется,и на пж живут десятилетиями и привыкают.Как яркий пример только сегодня писал - дебилы с днепра саенко и супрунюк, с 2007 сидят ,со здоровьем все отлично, переживут многих в этой стране.
Тем более он одиночка, может ему и уютнее там будет.
показати весь коментар
27.01.2022 16:27 Відповісти
Допускаю, что Вы правильную оценку даёте (в смысле привыкнет и т.п.).

Единственное, с чем не согласен - что никто не даст там этого сделать, потому что контроль строгий. Если человек задумал самоубиться, то никакой контроль не поможет. Например, украинский национальный (казацкий) способ лишения себя жизни - с разбегу головой об что-то твёрдое, типа тюремной стены. И кто может помешать с этим ? Нереально, секунды. Так что, если по-настоящему хотеть, то "строгий контроль" - препятствие, конечно, но преодолимое.
показати весь коментар
27.01.2022 18:37 Відповісти
По поводу об стену - только психологически подготовленный может подобное сделать, ведь весь смысл не гепнуться а переломить позвонки либо череп должен пробить моз (разможив просто голову овощем можно стать до конца жизни).Такое не все смогут сделать.На ПЖ они сейчас под камерами круглосуточно, камеры не разбежишься,прогулки, питание норм ,отношение более чем нормальное, психолог,батюшка и тд.Сидят не в северных широтах как за поребриком, а в основном в сизо в блоках для пожизненных (тот же Супрунюк молотобоец в Днепре с 2007). Так что привыкнет, и там люди сидят. У многих ПЖ ассоциируется еще с советами, и страшными условиями, сейчас все подругому.Погуглите сколько самовыпилов по зонам/тюрьмам и по ПЖ.
показати весь коментар
28.01.2022 09:03 Відповісти
це сектант.
показати весь коментар
27.01.2022 16:54 Відповісти
Не верю. Сейчас можно рассказывать, что угодно. Вынашивать план "мести" несколько месяцев, а потом лишить жизни 5 человек..... Это ж каким упоротым нужно быть? А девушка тут причем? Тоже "мстил"?
И да. Он таки стукач. Надо посмотреть, кто и за что там "хотел подраться". Если просто разбирались между собой- один вопрос. Ну а если это были издевательства/дедовщина- другой.
Отбитый на всю голову, какими бы не были его мотивы. Не дорабатывают психиатры в военкоматах. В итоге- оружие в руках у невменяшки....
показати весь коментар
27.01.2022 16:25 Відповісти
Ага, вас троллей в милицейсой ботоферме штук триста наверное, за бюждетные деньги Монастырского и жирного Херащенку отмазываете. Мол, военкоматы вам психов поставляют. А то, что, в вооруженных силах процветает дедовщина и все офицеры только ее поощряют, про это ты писать не хочешь. Херащенко денег не даст.
показати весь коментар
27.01.2022 18:09 Відповісти
сам то в армии служил?
показати весь коментар
27.01.2022 19:26 Відповісти
А ты?
показати весь коментар
27.01.2022 19:28 Відповісти
я служил , и всякого повидал. ну то как служил?
показати весь коментар
27.01.2022 19:44 Відповісти
Что же ты такое повидал? Тем более относящееся к дедовщине в армии? В мое время, как только прилетели в Баграм, дедовщина рассосалась уже в самолете.
показати весь коментар
27.01.2022 20:07 Відповісти
чому досі ординські порядки кримінальників накшталт ідеології АУЕ рулять на наших теренах. От в чім питання.
Схоже на те , що попав хороший хлопець в погану компанію і навмагався жити по совісті і по уставу , а панцанва з кримінальним уклоном його не прийняла бо в їх середовищі ворон ворону око не клює, а також ніхто нікому не вірить і не боїться.
Як взагалі такі люди могли потрапити до нацгвардії!
Всіх причетних кадровиків і командирів "навіг з пляжу".
показати весь коментар
27.01.2022 16:27 Відповісти
давайте предположим, что расстрелянные военнослужащие изнасиловали стрелявшего! и вот вопрос - справедливое ли наказание они получили? мы ведь не знаем, как они унижали его... думаю просто словами не ограничивалось
показати весь коментар
27.01.2022 16:29 Відповісти
Бред несете. Зачем?
показати весь коментар
27.01.2022 16:59 Відповісти
Свои воспоминания о службе в СА не стоит тут выкладывать. Надо разобраться как "верующий" попал в ряды военнослужащих для несения службы с оружием в руках. Да, у них разрешено только "причащаться" алкоголем, а траву курить секстанты не запрещают.
показати весь коментар
27.01.2022 17:06 Відповісти
я не служил, ни в СА, ни в УА
показати весь коментар
27.01.2022 18:57 Відповісти
но помню случай из жизни, 88 или 89 год был, я школьник, у одноклассника сосед пришел домой на побывку... полечиться, челюсть сломана в 4 местах. я лично знал того парня! дедушки отметелили... и что-то им было? НИ ЧЕ ГО!
показати весь коментар
27.01.2022 18:59 Відповісти
Тем более, если не служил в армии вообще, от слова совсем, зачем вешать выводы в комментариях. Вы не хотели бы выложить свои выводы после общения с Вашим соседом физиком-ядерщиком о проблемах управляемого ядерного синтеза энергии?
показати весь коментар
27.01.2022 19:05 Відповісти
при чем тут служил или нет! у меня братья были еще в СА, знакомые парни в УА служили... дедовщина была, есть и будет! в части бывает либо дедовщина, либо уставщина! и не надо мне указывать что делать, а что нет! маме своей расскажешь куда и зачем!
показати весь коментар
27.01.2022 19:19 Відповісти
Сходи в военкомат, призовись. А потом будешь умничать о дедовщине, эксперд.
показати весь коментар
27.01.2022 19:48 Відповісти
Чому усі в США ввічливі... бо образи можуть дорого обійтися.
показати весь коментар
27.01.2022 16:32 Відповісти
И вот что интересно- а в ВСУ такого нету. У кого есть что возразить???
показати весь коментар
27.01.2022 16:33 Відповісти
это зависит от руководства части.
показати весь коментар
27.01.2022 17:36 Відповісти
Я думаю що при різних розкладах все таки є головне,там де зброя немає дісціплини, устав порушується ,що приводе до тяжких наслідків.Що напробив той дурень - відняв життя і себе загубив,але мені здається що голови ще политять у начальства де таке діється.
показати весь коментар
27.01.2022 16:45 Відповісти
Молодець що запобіг за це видати ВІДОМЧУ ПОЧЕСНУ ГРАМОТУ!
А ЗА ВБИВСТВО З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ НА ДОВІЧНЕ УВ'ЯЗНЕННЯ БАЖАНО НА ЯКИЙСЬ КАР'ЄР АБО КОПАЛЬНЮ...ЗДОРОВ'Я Я БАЧУ ВИСТАЧАЄ...
показати весь коментар
27.01.2022 17:07 Відповісти
Якщо в частині відбувається подібне, а командир не в курсі, то це говорить про профнегідність. Якщо на солдата перетягається повна відповідальність - його роблять цапом-відбувайлом.
Якщо хтось робить заяви до розслідування - він прикриває дійсного винуватця.

Щось мені здається, що совкові стосунки кимось "кришуються". І цей хтось - не є проУкрїнським...
показати весь коментар
27.01.2022 17:12 Відповісти
Давно пора прикрыть весь этот беспредел в частях и полностью переводить отношения в формат по уставу. Кто не хочет по уставу - отправлять в отдельную часть, что бы не портить адекватных людей, а там пусть зверьё друг с другом разбирается.

Если начальники не приняли никаких действий, по его заявлению, - должны сидеть рядом с ним и пожизненно.
показати весь коментар
27.01.2022 17:42 Відповісти
Тебя надо призвать и заставить по уставу служить
показати весь коментар
27.01.2022 18:54 Відповісти
Кто не хочет по уставу - отправлять в отдельную часть, что бы не портить адекватных людей, а там пусть зверьё друг с другом разбирается.

Штрафбаты вспомнили?
показати весь коментар
27.01.2022 18:54 Відповісти
Ты ж не был в армии?
показати весь коментар
28.01.2022 07:13 Відповісти
на наркоту проверить и все станет понятно. обдолбаный похоже, да нормального человека трясло б от адреналина мама не горюй, а этот хладнокровный вроде уже человек сто пострелял.
показати весь коментар
27.01.2022 19:42 Відповісти
Такие случаи были и будут всегда и везде.Это Человеческий Фактор.И не помогут ни законы,ни воспитание,ни общество.В штатах,и других благополучных странах все происходит постоянно.
показати весь коментар
28.01.2022 07:20 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 