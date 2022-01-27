Нацгвардієць Рябчук запобіг бійці між солдатами та повідомив керівництву, його визнали "стукачем" та знущались, - "слуга народу" Яцик

Мотивом розстрілу нацгвардійцем Рябчуком своїх товаришів по службі в Дніпрі могла бути помста.

Про це у Facebook повідомила нардепка "Слуги народу" Юлія Яцик, передає Цензор.НЕТ.

"Попередня інформація щодо нацгвардійця. Два місяці тому він запобіг бійці між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" та почали з нього знущатися. Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує", - йдеться в повідомленні.

"Звичайно, це не виправдовує поведінку нацгвардійця. Однак, невжиття керівництвом жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності й інших службових осіб", - підсумувала нардеп.

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

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