Нацгвардієць Рябчук запобіг бійці між солдатами та повідомив керівництву, його визнали "стукачем" та знущались, - "слуга народу" Яцик
Мотивом розстрілу нацгвардійцем Рябчуком своїх товаришів по службі в Дніпрі могла бути помста.
Про це у Facebook повідомила нардепка "Слуги народу" Юлія Яцик, передає Цензор.НЕТ.
"Попередня інформація щодо нацгвардійця. Два місяці тому він запобіг бійці між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" та почали з нього знущатися. Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує", - йдеться в повідомленні.
"Звичайно, це не виправдовує поведінку нацгвардійця. Однак, невжиття керівництвом жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності й інших службових осіб", - підсумувала нардеп.
Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.
Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..
За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.
О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.
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но и это вопрос спорный...ведь он стрелял не из-за притеснений на религиозной почве... да и половина таких фанатиков пацифисты...
короче говоря - пока убийца не озвучит причину своего неадекватного поведения...рассуждать можно о многом...
пока это не будет проквакано убийцей - я ей не верю !!!
Не знаю, гордость и чувство собственного достоинства - очень сильные эмоции, конечно, и если ему на них "наступили", то это могло как-то спровоцировать. И всё равно, убивать за издевательства - реакция едва ли адекватная . . . Я бы не оправдывал, но хотя бы понял, если бы он в отместку покалечил выстрелом. Ну типа в ногу шмальнул. Или нацелился бы и потребовал там на колени встать, поиздевался бы в ответ, как говорится. А добивать в голову, как на видео . . . И потом, убийство в стане сильного душевного волнения - это если немедленная реакция на обиду. А "2 месяца назад" . . . это же он вынашивал планы мести. А значит дело не только и не столько в эмоциях, как в том, что с крышей у придурка вопросы.
Ну и наконец, одна из убитых - женщина. Что должна сделать женщина, чтобы мужик на неё руку поднял ? Это в принципе за гранью понимания. Применять насилие к слабому полу - западло для любого нормального мужика. Вряд ли она успела за оружие схватиться и начала в него стрелять, чтобы он в ответ . . .
В общем, надо дать следствию время разобраться в ситуации. Командирам, разумеется, ж..па при любых раскладах. Под трибунал пойдут, и погоны полетят, и с должностей много кто слетит. А сам убийца сегодня заработал себе на пожизненное. Когда поймёт, как остаток жизни проведёт, с такой психикой долго не сможет - наложит на себя руки, 99,9%.
Когда поймёт, как остаток жизни проведёт, с такой психикой долго не сможет - наложит на себя руки, 99,9%.
Ну вопервых там( на ПЖ) им никто не даст этого сделать,контроль строгий, второе - пока суть да дело ,пройдет минимум год ( с обжалованиями и пр. года три можно тянуть), пообвыкнется,и на пж живут десятилетиями и привыкают.Как яркий пример только сегодня писал - дебилы с днепра саенко и супрунюк, с 2007 сидят ,со здоровьем все отлично, переживут многих в этой стране.
Тем более он одиночка, может ему и уютнее там будет.
Единственное, с чем не согласен - что никто не даст там этого сделать, потому что контроль строгий. Если человек задумал самоубиться, то никакой контроль не поможет. Например, украинский национальный (казацкий) способ лишения себя жизни - с разбегу головой об что-то твёрдое, типа тюремной стены. И кто может помешать с этим ? Нереально, секунды. Так что, если по-настоящему хотеть, то "строгий контроль" - препятствие, конечно, но преодолимое.
И да. Он таки стукач. Надо посмотреть, кто и за что там "хотел подраться". Если просто разбирались между собой- один вопрос. Ну а если это были издевательства/дедовщина- другой.
Отбитый на всю голову, какими бы не были его мотивы. Не дорабатывают психиатры в военкоматах. В итоге- оружие в руках у невменяшки....
Схоже на те , що попав хороший хлопець в погану компанію і навмагався жити по совісті і по уставу , а панцанва з кримінальним уклоном його не прийняла бо в їх середовищі ворон ворону око не клює, а також ніхто нікому не вірить і не боїться.
Як взагалі такі люди могли потрапити до нацгвардії!
Всіх причетних кадровиків і командирів "навіг з пляжу".
А ЗА ВБИВСТВО З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ НА ДОВІЧНЕ УВ'ЯЗНЕННЯ БАЖАНО НА ЯКИЙСЬ КАР'ЄР АБО КОПАЛЬНЮ...ЗДОРОВ'Я Я БАЧУ ВИСТАЧАЄ...
Якщо хтось робить заяви до розслідування - він прикриває дійсного винуватця.
Щось мені здається, що совкові стосунки кимось "кришуються". І цей хтось - не є проУкрїнським...
Если начальники не приняли никаких действий, по его заявлению, - должны сидеть рядом с ним и пожизненно.
Штрафбаты вспомнили?