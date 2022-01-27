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Новини
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Поранених у Дніпрі військовослужбовців прооперували, двоє з них украй тяжкі, - Риженко. ВIДЕО

У Дніпрі у клінічній лікарні ім. Мечникова прооперували військовослужбовців, яких 27 січня на території заводу "Південмаш" розстріляв їх товариш по службі нацгвардієць Артемій Рябчук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

Він зазначив, що до лікарні ім. Мечнікова доправили чотирьох постраждалих. Ще одного госпіталізували до міської лікарні №16.

За словами Риженка, у 25-річного солдата Ігоря тяжке проникне поранення живота. У нього контузія печінки, зачеплена печінка та стегно, у черевну порожнину розлився літр крові. З черевної порожнини пораненого вилучили кулю. Пацієнт залишається тяжким. Наразі йому нададають допомогу у реанімаціїї, прийшов до свідомості.

У другого бійця, 22-річного Владислава, - перелом лівого стегна, куля зупинилася біля стегнової артерії, ще кілька міліметрів - і не вдалося б його врятувати, оскільки кров вийшла б за лічені хвилини. Його стан теж тяжкий, ближче до середнього. Перебуває у реанімації.

Третій солдат, зазнав поранення в область сідничного м'яза. Втрата крові невелика. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

Самою тяжкою була дівчина, їй 22 роки на ім'я Жанна. Вона отримала кулю у живіт, другу у плече, третю у праве коліно. Коли хірурги відкрили живіт - весь кишковик розбитий. Стан вкрай тяжкий, можна сказати критичний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Особа затримана! Що ж ти наробив?", - затримання нацгвардійця Рябчука, котрий розстріляв товаришів по службі. Оперативне ВIДЕО

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Строковик Рябчук розстрілює товаришів по службі. ВIДЕО камер спостереження

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

Дніпро (3295) стрілянина (1793) Риженко Сергій (65) Рябчук (33)


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Топ коментарі
+21
Живите детки... Дай Бог
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27.01.2022 15:23
+14
Живите ребята! Не сдавайтесь!
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27.01.2022 15:27
+13
Хирургам низкий уклон.
Это писд%ц.
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27.01.2022 15:40
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Живите детки... Дай Бог
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27.01.2022 15:23 Відповісти
Судья?
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27.01.2022 15:36 Відповісти
Да!
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27.01.2022 15:48 Відповісти
тупоголовый? вопрос риторический
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27.01.2022 15:57 Відповісти
Живите ребята! Не сдавайтесь!
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27.01.2022 15:27 Відповісти
Хирургам низкий уклон.
Это писд%ц.
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27.01.2022 15:40 Відповісти
100000% толковый врач!
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28.01.2022 00:22 Відповісти
Боже, поможи
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27.01.2022 15:41 Відповісти
Ну той що отримав кулю в жопу, реально везунчик ще. Можна сказати відскочив.
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27.01.2022 15:46 Відповісти
краще 5 хвилин ганьби, ніж вічний обеліск слави над могилою
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27.01.2022 15:56 Відповісти
Бажаю потерпілим скорішого одужання!
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27.01.2022 15:55 Відповісти
бедная девушка... если и выживет то инвалид на всю жизнь... нет слов... тварь, просто тварь...
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27.01.2022 15:56 Відповісти
Есть такое, сказали что селезенка прострелена, а это очень и очень плохо, даже если выживет
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27.01.2022 16:59 Відповісти
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27.01.2022 16:00 Відповісти
***
В Днепре более 40 гвардейцев и полицейских пришли сдать кровь пострадавшим на ЮМЗ (Фото)


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27.01.2022 16:24 Відповісти
Зря парень сдался, закроют пожизненно, 19 лет...
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27.01.2022 16:58 Відповісти
ну как бы...зря паря стрелял и добивал... а потом уже ...сдался...
и пожизненное тоже как бы не за зря... 5 душ и 5 инвалидов (девчонка, 22 годика - в критическом)
да и не 19, а 21... к стати и тем кого уложил примерно столько же было (навечно)
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27.01.2022 17:17 Відповісти
Увы, это призывное рабство....
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27.01.2022 18:43 Відповісти
Достали уже нищие мрази у которых нет даже бабла на откосить.
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27.01.2022 19:18 Відповісти
Виходить, що багаті сцикуни - герої? Цеж як треба викрутити, щоб себе вибілити.
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27.01.2022 21:55 Відповісти
Розповідайте це в Ізраїловці.
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27.01.2022 21:27 Відповісти
Глупое сравнение, вы правда думаете, что там тоже сослуживцам посрать нормально не дают?
Это как, сральные сослуживцы?
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28.01.2022 11:17 Відповісти
таких случаев и еще много похлеще, средь срочников армейских было сотни, не делайте их этого сенсацию, низшие чины офицерские, сержанты, всему причина, они неуставняк не то чтобы искоренять, наоборот порой его поощряют..
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27.01.2022 17:09 Відповісти
Согласна с Вами на все 100! В армии не должно быть тюремных порядков. А офицерам по херу, они там своими делами занимаются.
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27.01.2022 20:08 Відповісти
Балан зря ушел, не его это уровень ответственности совсем..
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27.01.2022 17:10 Відповісти
и как Рыженко восьмой год это все выдерживает, низкий поклон ему и всему персоналу Мечей
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27.01.2022 18:17 Відповісти
Это я не знаю,как можно было издеваться над парнем,чтобы он завалил с бедра весь караул.
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27.01.2022 19:14 Відповісти
Ты лучше спроси как срочник, который три месяца как служит может так уметь стрелять и перезаряжаться?
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27.01.2022 19:21 Відповісти
Хорошо учился парень.
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27.01.2022 19:32 Відповісти
Смотрел видео . Не похож он на терпилу от дедов. Работал спокойно на добивание даже для каждого прошедшего горячие точки это не просто ... Странно все это . Узнаем ли правду вот вопрос ....
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27.01.2022 20:48 Відповісти
Ну да, в физмат классе хорошо учился.....
Это как минимум полгода-год интенсивной квалифицированной подготовки.
И настрелять надо не пол рожка из положения лёжа по ростовой мишени, а на спец полигоне и хотя бы один цинк.
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27.01.2022 21:41 Відповісти
Прочитай уважно. Він рік служить.
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27.01.2022 21:57 Відповісти
Он призван 21.10.2021 года. Это три месяца срочной службы.
Сам научись читать и почини калькулятор.

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28.01.2022 10:08 Відповісти
Что значит похож или не похож,Чикатило был глистообразный задрот,в тоже время бывали маньяки с кулаками как пивные кружки,это всё очень относительно кто на кого похож.
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27.01.2022 21:27 Відповісти
Я пишу о его работе с автоматом .. Причем здесь психи или больные маньяки
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27.01.2022 21:42 Відповісти
Контрстрайк тебе в помощь.... Темболее учти что он стрелял в безоружных которые просто «мишени» как в тире. И на видео он как контрстрайкер прыгает,по контр Страйк-киношному.Это не боевая атака. Отскочил потом вернулся добил в голову.... БЕЗОРУЖНЫХ ДЕТЕЙ которые просто стояли.... Я вообще если честно нв шоке- что это за шкаф такой куда как сигареты положили магазины, гуляют как в подсобке АТБ
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28.01.2022 00:29 Відповісти
Первой мотив стрельбы озвучила нардеп Юлия Яцик.

По ее данным, ранее Артемий Рябчук доложил командирам об избиении сослуживцами другого солдата. После чего командование никаких мер по этому поводу не приняло, а самого срочника затравили.

Также он говорил, что солдаты-контрактники избивают срочников и заставляют их выполнять самую грязную работу за себя. Не дождавшись реакции, Рябчук решил расправиться по-своему.
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27.01.2022 21:42 Відповісти
эта Яцык обосралась с преждевременным вы$ером, ибо видео при задержаним Очень чітко все ставит на свои места. Да мне одна его рожа с мутными укуренными глазами после прихода сразу все обозначила.... Оль закончилась его и накрыло, контрстрайке
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28.01.2022 00:33 Відповісти
Работа с автоматом? А что сложного в работе с автоматом,на крючок нажимать дело не хитрое.
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27.01.2022 21:45 Відповісти
Ага и лупи в безоружных как в тире.... Читт ботнаркоман
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28.01.2022 00:30 Відповісти
Наряды сутки через сутки, после наряда день другим занимаются. Плюс во многих частях срочникам увалы не дают, типа карантин. У нас в части дедовщины не было у срочников, пресекалось сразу. А психологи такие, что от нее потом выходишь и думаешь, как ее не престрелить.
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27.01.2022 22:46 Відповісти
св'ятих тут нема!
одні гнобили і знущались, а хто це бачив то мовчав, інші закривали на це очі, а один не витримав і зірвався.
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27.01.2022 23:21 Відповісти
Експерти говорят что так на срочке не учат автомати перезаряжать, а на орбите почемуто не включается спутник, которий на Южмаше делали, совпадение или????
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30.01.2022 23:03 Відповісти
 
 