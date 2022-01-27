Поранених у Дніпрі військовослужбовців прооперували, двоє з них украй тяжкі, - Риженко. ВIДЕО

У Дніпрі у клінічній лікарні ім. Мечникова прооперували військовослужбовців, яких 27 січня на території заводу "Південмаш" розстріляв їх товариш по службі нацгвардієць Артемій Рябчук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

Він зазначив, що до лікарні ім. Мечнікова доправили чотирьох постраждалих. Ще одного госпіталізували до міської лікарні №16.

За словами Риженка, у 25-річного солдата Ігоря тяжке проникне поранення живота. У нього контузія печінки, зачеплена печінка та стегно, у черевну порожнину розлився літр крові. З черевної порожнини пораненого вилучили кулю. Пацієнт залишається тяжким. Наразі йому нададають допомогу у реанімаціїї, прийшов до свідомості.

У другого бійця, 22-річного Владислава, - перелом лівого стегна, куля зупинилася біля стегнової артерії, ще кілька міліметрів - і не вдалося б його врятувати, оскільки кров вийшла б за лічені хвилини. Його стан теж тяжкий, ближче до середнього. Перебуває у реанімації.

Третій солдат, зазнав поранення в область сідничного м'яза. Втрата крові невелика. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

Самою тяжкою була дівчина, їй 22 роки на ім'я Жанна. Вона отримала кулю у живіт, другу у плече, третю у праве коліно. Коли хірурги відкрили живіт - весь кишковик розбитий. Стан вкрай тяжкий, можна сказати критичний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Особа затримана! Що ж ти наробив?", - затримання нацгвардійця Рябчука, котрий розстріляв товаришів по службі. Оперативне ВIДЕО

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Строковик Рябчук розстрілює товаришів по службі. ВIДЕО камер спостереження

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.