Поранених у Дніпрі військовослужбовців прооперували, двоє з них украй тяжкі, - Риженко. ВIДЕО
У Дніпрі у клінічній лікарні ім. Мечникова прооперували військовослужбовців, яких 27 січня на території заводу "Південмаш" розстріляв їх товариш по службі нацгвардієць Артемій Рябчук.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу генеральний директор лікарні Сергій Риженко.
Він зазначив, що до лікарні ім. Мечнікова доправили чотирьох постраждалих. Ще одного госпіталізували до міської лікарні №16.
За словами Риженка, у 25-річного солдата Ігоря тяжке проникне поранення живота. У нього контузія печінки, зачеплена печінка та стегно, у черевну порожнину розлився літр крові. З черевної порожнини пораненого вилучили кулю. Пацієнт залишається тяжким. Наразі йому нададають допомогу у реанімаціїї, прийшов до свідомості.
У другого бійця, 22-річного Владислава, - перелом лівого стегна, куля зупинилася біля стегнової артерії, ще кілька міліметрів - і не вдалося б його врятувати, оскільки кров вийшла б за лічені хвилини. Його стан теж тяжкий, ближче до середнього. Перебуває у реанімації.
Третій солдат, зазнав поранення в область сідничного м'яза. Втрата крові невелика. Він перебуває у стані середньої тяжкості.
Самою тяжкою була дівчина, їй 22 роки на ім'я Жанна. Вона отримала кулю у живіт, другу у плече, третю у праве коліно. Коли хірурги відкрили живіт - весь кишковик розбитий. Стан вкрай тяжкий, можна сказати критичний.
Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.
Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..
За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.
О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.
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Это писд%ц.
В Днепре более 40 гвардейцев и полицейских пришли сдать кровь пострадавшим на ЮМЗ (Фото)
и пожизненное тоже как бы не за зря... 5 душ и 5 инвалидов (девчонка, 22 годика - в критическом)
да и не 19, а 21... к стати и тем кого уложил примерно столько же было (навечно)
Это как, сральные сослуживцы?
Это как минимум полгода-год интенсивной квалифицированной подготовки.
И настрелять надо не пол рожка из положения лёжа по ростовой мишени, а на спец полигоне и хотя бы один цинк.
Сам научись читать и почини калькулятор.
По ее данным, ранее Артемий Рябчук доложил командирам об избиении сослуживцами другого солдата. После чего командование никаких мер по этому поводу не приняло, а самого срочника затравили.
Также он говорил, что солдаты-контрактники избивают срочников и заставляют их выполнять самую грязную работу за себя. Не дождавшись реакции, Рябчук решил расправиться по-своему.
одні гнобили і знущались, а хто це бачив то мовчав, інші закривали на це очі, а один не витримав і зірвався.