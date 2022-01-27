Зеленський позитивно оцінює зустріч радників нормандської четвірки: Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний
Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює факт зустрічі зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату, її конструктивний характер, а також намір продовжити змістовні переговори за два тижні в Берліні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
У повідомленні нагадується, що 26 січня в Парижі відбулася зустріч політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату. Переговори тривали понад вісім годин, були змістовними й такими, що дають змогу окреслити можливість досягнення рішень, необхідних для миру.
"Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює факт зустрічі, її конструктивний характер, а також намір продовжити змістовні переговори за два тижні в Берліні", - зазначають у ОПУ.
"Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні – це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки", – наголосив глава держави.
Під час зустрічі політичних радників у Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських угод. Також було зазначено, що дотримання режиму припинення вогню не має залежати від будь-яких розбіжностей у трактуваннях.
"Обов'язковим елементом руху до чесного й стабільного миру для Донбасу через виконання Мінських домовленостей вважаємо активізацію роботи Нормандського формату і на рівні лідерів відповідних країн з організацією їхньої зустрічі найближчим часом", - резюмовано у повідомленні.
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