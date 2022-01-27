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Новини Війна
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Зеленський позитивно оцінює зустріч радників нормандської четвірки: Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний

Зеленський позитивно оцінює зустріч радників нормандської четвірки: Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює факт зустрічі зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату, її конструктивний характер, а також намір продовжити змістовні переговори за два тижні в Берліні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У повідомленні нагадується, що 26 січня в Парижі відбулася зустріч політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату. Переговори тривали понад вісім годин, були змістовними й такими, що дають змогу окреслити можливість досягнення рішень, необхідних для миру.

"Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює факт зустрічі, її конструктивний характер, а також намір продовжити змістовні переговори за два тижні в Берліні", - зазначають у ОПУ.

"Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні – це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки", – наголосив глава держави.

Під час зустрічі політичних радників у Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських угод. Також було зазначено, що дотримання режиму припинення вогню не має залежати від будь-яких розбіжностей у трактуваннях.

Також читайте: Кулеба про зустріч радників у Нормандському форматі: Хороша новина, що Росія хоче говорити

"Обов'язковим елементом руху до чесного й стабільного миру для Донбасу через виконання Мінських домовленостей вважаємо активізацію роботи Нормандського формату і на рівні лідерів відповідних країн з організацією їхньої зустрічі найближчим часом", - резюмовано у повідомленні.

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) перемовини (2997) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+16
Любые разговоры-договоры с россией это бесполезное занятие ,эти скоты понимают только когда им сапогом в морду ...
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27.01.2022 15:27
+12
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27.01.2022 15:26
+11
Или Зеленский совсем ничего не соображает, или косит под дурака и работает на врага
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27.01.2022 15:28
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27.01.2022 15:26 Відповісти
неужели вернут ребятам премию за *перемирие*?
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27.01.2022 15:27 Відповісти
Любые разговоры-договоры с россией это бесполезное занятие ,эти скоты понимают только когда им сапогом в морду ...
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27.01.2022 15:27 Відповісти
Або по яйцям - в польському варіанті.)
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27.01.2022 15:29 Відповісти
Или Зеленский совсем ничего не соображает, или косит под дурака и работает на врага
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27.01.2022 15:28 Відповісти
Так це ж було вже! (с)
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27.01.2022 15:28 Відповісти
Тут інша "нетлінка" від Кучми підходить: "Викиньте його. Віддайте його чеченцям". Бо цей хрипатий уже набрид.
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27.01.2022 16:33 Відповісти
пішла улюблена тема 4-ди ухилиста від служби - "Просто перестати стріляти"
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27.01.2022 15:29 Відповісти
Може й Зеле вдасться в око зазирнути! Тоді для Путлера не все втрачено!
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27.01.2022 15:29 Відповісти
зараз як раз рік Тигра тому нехай загляне йому в тигрине око,може там глубоко десь ключі від миру лежать
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27.01.2022 15:32 Відповісти
Очередное прекращение огня. Теперь то точно все получится. Теперь зелень сможет поехать на ноль без опаски, встать в полный рост и сказать: "Видишь, Петро, надо просто перестать стрелять".
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27.01.2022 15:29 Відповісти
Главное перестать стрелять, и отойти на пару км от линии разграничения. Все тоже и все те же.
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27.01.2022 15:31 Відповісти
ПОТУЖНЫЙ ПЛЯТЬ... КАК ДОСТАЛО ЧМО ЭТО
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27.01.2022 15:32 Відповісти
10 декабра 2019 года

«Нормандская четверка» договорилась о «перезапуске» минских соглашений
"До конца года в НА Донбассе должен прекратиться огонь и пройти обмен задержанными по формуле «все на всех»"
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27.01.2022 15:35 Відповісти
Хоть бы штрафы бойцам не подлял,за уничтожение оккупантов.
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27.01.2022 15:36 Відповісти
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27.01.2022 15:41 Відповісти
Можна й без букви "е".
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27.01.2022 16:35 Відповісти
Америка ответила на "ультиматум" Путина / Кремль в печали/ Видео №122

Это видео Швеца где он сливает инфу, как Ермак готовит себе отход в Лондон -купил особняк рядом с вовиным и ШЕФИРА
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27.01.2022 15:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Nf3SDBGem84 https://www.youtube.com/watch?v=Nf3SDBGem84

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27.01.2022 15:48 Відповісти
Смотрел Швеца, смотрел...
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27.01.2022 16:43 Відповісти
Режим припинення вогню на 2 тижня, до наступної зустрічи,а до цього часу Мордор буде,або намагатиметься через ЕС та США давити на Україну щоб продавити зустріч з бойовиками і визнати внутрішнім конфліктом,все що 8 років добивалася росія,чому радіти Зебілову не розумію.
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27.01.2022 15:56 Відповісти
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27.01.2022 15:59 Відповісти
Всепоглинаюче, блд.
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27.01.2022 16:36 Відповісти
Лохушка инфантильная.....
Ты так легко говоришь о режиме "прекращения огня", потому что на передовой никого из твоих близких нет.
Вывези на передок жену с детьми на пол годика..... Тогда я хочу увидеть твои действия и риторику.
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27.01.2022 16:01 Відповісти
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27.01.2022 16:09 Відповісти
Где видосик в розовых очках, осел оманский?
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27.01.2022 16:14 Відповісти
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27.01.2022 16:16 Відповісти
Зеленский..... А кто это?
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27.01.2022 16:19 Відповісти
Шут дЕрьмака.
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27.01.2022 17:17 Відповісти
Главное позорище Украины в мире.
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27.01.2022 17:43 Відповісти
ЗАВДЯКИ ПЕРЕМИР'Ю, ЯКОГО ДОБИВАВСЯ ЗЕЛЕНСЬКИЙ...

Україна різко посилила збройні сили, по всіх напрямках. Згідно з рейтингом військової потужності, яка оцінюється більш як за 50 критеріями, авторитетна міжнародна організація Global Firepower в 2022 році підняла військовий рейтинг України на кілька позицій. За потужністю збройних сил Україна зараз перевершує Канаду, Польщу, Норвегію тощо.
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27.01.2022 16:42 Відповісти
Зеленский от себя или от Гогилашвили с Селёдкой8рэ?
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27.01.2022 16:55 Відповісти
Интересно, сколько еще надо этих "режимов прекращения огня" что-бы этот идиот-переросток понял что это полнейший бред!!!!!!!!
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27.01.2022 17:00 Відповісти
А что вы предлагаете?
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27.01.2022 17:35 Відповісти
Не важно поймёт это зелох или нет, но на рашкинские хотелки это никак не повлияет.
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27.01.2022 17:42 Відповісти
Потому как паРашка обосралась с вторжением (весь мир во главе со Штатами сказали: а вы попробуйте), зе -гниды во главе с путлером и дерьмаком будут срочно протягивать особый статус Лугандона...
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27.01.2022 17:16 Відповісти
Та хоч сто разів можна провести нормандський "сходняк", але це нічого не дасть.
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27.01.2022 17:40 Відповісти
Так они ж все(дермак, кловун и кизяк) с одного ведомства ФСБ парашки. Готуемось до капітуляціі.
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27.01.2022 17:47 Відповісти
пока что гарантированно каждый день в нас стреляют
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27.01.2022 17:54 Відповісти
 
 