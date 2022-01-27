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Новини
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Терористів, які у 2014 збили український літак Іл-76, засуджено до довічного ув’язнення, - СБУ

Терористів, які у 2014 збили український літак Іл-76, засуджено до довічного ув’язнення, - СБУ

У Дніпрі набув чинності вирок суду за фактом вчинення терористичного акту - збиття ракетною установкою військово-транспортного літака Іл-76 Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Внаслідок попадання снаряду в літак, він загорівся і впав, дев’ять членів екіпажу та сорок військовослужбовців загинули.

Розгляд доказів, зібраних слідчими Служби безпеки України у межах досудового розслідування, тривав більше 5 років.

Колегія суддів Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, після об’єктивного та неупередженого розгляду обставин і доказів, прийняла остаточне процесуальне рішення щодо вини організаторів та осіб, причетних до здійснення терористичного акту.

Остаточно, після розгляду апеляційної скарги, яка тривала майже рік, винесено вироки трьом терористам, винним у загибелі військовослужбовців ЗСУ.

На підставі отриманих доказів, організатора та осіб, причетних до здійснення терористичного акту визнано винними залежно від участі кожного у злочинній діяльності. Зокрема, за наступними статтями Кримінального Кодексу України:

- ч.2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ч.3 ст. 258 (терористичний акт);
- ч. 2 ст.437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Усім трьом терористам призначене покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

21 травня 2021 року Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76.

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Автор: 

СБУ (12921) Донбас (22356) найманці рф (2063)


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Топ коментарі
+5
Це -- жопа_как_ізюмінка. Відома кацапсина Не дивуйтеся.
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27.01.2022 15:49
+5
А Цемаха, виновного в гибели почти 300 человек в Боинге Зеля вернул параше.
А возможно, и наградить успел "хероем Лугандона".
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27.01.2022 15:55
+4
Надо писать "приговорены заочно". Потому что первый в списке И. Плотницкий, по кличке "Колыван". Не помню чтобы его арестовали в Украине
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27.01.2022 16:06
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а как же те послал самолёт ?
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27.01.2022 15:40 Відповісти
Дибил.
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27.01.2022 15:43 Відповісти
Це -- жопа_как_ізюмінка. Відома кацапсина Не дивуйтеся.
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27.01.2022 15:49 Відповісти
мальчик я на сайте с 14 года,и никто не скажет что я кацапский рупор,в отличие от тебя,который мелко но сильно воняет клопами из кацапских печек
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27.01.2022 15:54 Відповісти
Але від тебе смердить диванною кацапсиною. Жоден ветеран не буде вихвалятися своєю службою та запитувати в І-неті про службу в когось. Лише провокатори, як ти. Бувай.
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27.01.2022 16:05 Відповісти
как разбудут спрашивать,и я не так давно из ООС так что имею право спросить где служило,на каком диване тяготы так сказать несёшь
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27.01.2022 16:10 Відповісти
...в каком палку служилі!...?... (с) Десь я вже це чув. Ти -- не ветеран, а звичайний провокатор.
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27.01.2022 16:15 Відповісти
и кого и на что я провоцирую? *анал*итик ты наш дорогой
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27.01.2022 16:18 Відповісти
с 14 года))) а доси не знаешь что у "комбайнёров и трахтаристов" не было ПВО выше чем 3.5 км поэтому полёты на 10 км были разрешены, ну шож ты так палишся??? лучше расскажи за гражданскую войну с комбайнёрами очень интересно.
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27.01.2022 16:13 Відповісти
убогое,этот ил сбили при заходе на посадку,о каких 10 000 метров ты бредишь
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27.01.2022 16:15 Відповісти
так Назаров в чём виноват? может он позвонил? летит встречайте?
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27.01.2022 16:27 Відповісти
думаю что вряд ли , просто надо было найти крайнего
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27.01.2022 16:29 Відповісти
пилоты виноваты, во первых стрелять с пзрк по ИЛ 76 проблемно и не рационально, при срабатывании ловушек там шоу как на салюте и движков 4, посадку он бы сделал по любому, а сбили его с зенитки т.к. пилоты забыли выключить габариты, вот и всё.
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27.01.2022 16:39 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44471686
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27.01.2022 16:43 Відповісти
Твоя моя не понимай)))
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27.01.2022 15:46 Відповісти
чего не понимай,пожизнено осуждены те кто сбил,то есть никто сидеть не будет,апо поводу генерала Назарова,он просто козел отпущения
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27.01.2022 15:51 Відповісти
мабуть "єрмак" не хотів, щоб вони сіли до в'язниці. Чи щось розповіли про участь росії.
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27.01.2022 15:50 Відповісти
И кто эти трое террористов? У них что - нет ни фамилий, ни имен? Какая же гнилая и трусливая у нас система, что боится назвать фамилии террористов, проговоренных судом к высшей мере наказания!!!
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27.01.2022 15:53 Відповісти
Не надо свою тупрость оправдывать гнилостью и трусостью власти. Просто нужно перейти по ссылке и прочитать на сайте СБУ:

Слідчими СБУ отримано беззаперечні докази того, що так званий голова терористичної організації «ЛНР» І. Плотницький, який на час скоєння злочину був командиром незаконного збройного формування «батальйон «Зоря», разом з А. Патрушевим (на той час його заступником) та командиром незаконного збройного формування «Вітязь» О. Гурєєвим були безпосередніми організаторами терористичного акту. З метою блокування сил АТО вони влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних ПЗРК (переносним зенітно-ракетним комплексом), що перекривали авіаційне сполучення аеропорту Луганська.
На підставі отриманих доказів, організатора та осіб, причетних до здійснення терористичного акту визнано винними залежно від участі кожного у злочинній діяльності.
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27.01.2022 15:57 Відповісти
Угу. Уже сидят. Цемах себе уже весь тухес отидел!
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27.01.2022 15:53 Відповісти
А Цемаха, виновного в гибели почти 300 человек в Боинге Зеля вернул параше.
А возможно, и наградить успел "хероем Лугандона".
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27.01.2022 15:55 Відповісти
1.При спецоперации перевозки этого Цемаха погиб один разведчик.
2.Ермак лично инициировал его передачу.
3.После обмена с Цемахом не было больше ни одного обмена пленными.
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27.01.2022 16:05 Відповісти
Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, Джерело:

Цензор, звідки це передруковано!? По - перше міста такого давно немає. І невже у Дніпрі залишилась така назва району?
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27.01.2022 15:56 Відповісти
Довічно платники податків будуть їх годувати. Круто.
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27.01.2022 16:00 Відповісти
Надо писать "приговорены заочно". Потому что первый в списке И. Плотницкий, по кличке "Колыван". Не помню чтобы его арестовали в Украине
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27.01.2022 16:06 Відповісти
Нагадаю, що цих трьох заманили на рейс з Мінська, який хотіли посадити в Києві, але зелений виродок злив операцію і вся вагнерівська кодла уникла покарання.
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31.01.2022 15:03 Відповісти
 
 