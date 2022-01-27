Терористів, які у 2014 збили український літак Іл-76, засуджено до довічного ув’язнення, - СБУ

У Дніпрі набув чинності вирок суду за фактом вчинення терористичного акту - збиття ракетною установкою військово-транспортного літака Іл-76 Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Внаслідок попадання снаряду в літак, він загорівся і впав, дев’ять членів екіпажу та сорок військовослужбовців загинули.

Розгляд доказів, зібраних слідчими Служби безпеки України у межах досудового розслідування, тривав більше 5 років.

Колегія суддів Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, після об’єктивного та неупередженого розгляду обставин і доказів, прийняла остаточне процесуальне рішення щодо вини організаторів та осіб, причетних до здійснення терористичного акту.

Остаточно, після розгляду апеляційної скарги, яка тривала майже рік, винесено вироки трьом терористам, винним у загибелі військовослужбовців ЗСУ.

На підставі отриманих доказів, організатора та осіб, причетних до здійснення терористичного акту визнано винними залежно від участі кожного у злочинній діяльності. Зокрема, за наступними статтями Кримінального Кодексу України:



- ч.2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

- ч.3 ст. 258 (терористичний акт);

- ч. 2 ст.437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Усім трьом терористам призначене покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

21 травня 2021 року Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76.

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