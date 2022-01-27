Німеччина на знак підтримки України не буде евакуювати персонал свого посольства, - Бербок
Німеччина вирішила не скорочувати персонал свого посольства в Україні, що також має слугувати знаком підтримки країни.
Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час свого виступу у четвер у Бундестазі на дебатах, присвячених російським військовим погрозам Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вирішили не скорочувати персонал нашого посольства, а натомість – підтримати Україну також тим, щоб ми залишаємося присутніми, що ми інвестуємо, що дипломатія є абсолютним пріоритетом і що ми спільно виступаємо за безпеку України та всієї Європи", - заявила вона.
За словами Бербок, в нинішній складний момент особливо важливо фінансово та економічно підтримати Україну.
У своєму виступі міністр, зокрема, вказала на те, що Німеччина "вже багато років є одним з найбільших донорів України через МВФ, ЄС та двосторонню співпрацю". За її словами, наразі федеральний уряд працює над якомога швидшим виділенням Україні кредиту у розмірі 150 млн євро.
"Також ми працюємо у сфері закупівлі вакцин, енергозабезпечення та процесу реформ в країні разом з нашими партнерами", - додала Бербок.
Говорячи про спільну позицію Німеччини та Франції як посередників у російсько-українському конфлікті, міністр зазначила, що через тиждень вона та її французький колега Жан-Ів Ле Дріан прибудуть з візитом до України, у ході якого також відвідають "контактну лінію".
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Таким чином, було знищено єдину міжнародну допомогу, яку Німеччина надала Україні
Нахріна вам евакуюватися, бабло витрачати? Кацапам від вас жодної шкоди.
Ніякої допомоги Україні не надаєте, лише базікаєте, закликаєте почути ***** ще й "пп2" відстоюєте.
Лохи назначают руководить государСтвом
Артиста,
каски себе в жопу засуньте, а нам нужны в/т/станки..
треба показати що вони з нами
зброї ху в жо а підтримка в саме такий спосіб
головне що літак заправлений чекає
Ми неодмінно оцінимо. Забудемо і про турбіни у Криму і про саміт НАТО у 2008му і про газові потоки і про "палки у колеса" на постачання оборонного озброєння звісно теж ...
это круто, мало кто решится на такое ))))))))
я слушал какой-то британский канал и репортер обосновывал выезд дипломатов как сигнал рф о том что им нельзя верить. значит германия верит рф? в то время когда никто другой им не верит