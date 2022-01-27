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Німеччина на знак підтримки України не буде евакуювати персонал свого посольства, - Бербок

Німеччина на знак підтримки України не буде евакуювати персонал свого посольства, - Бербок

Німеччина вирішила не скорочувати персонал свого посольства в Україні, що також має слугувати знаком підтримки країни.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час свого виступу у четвер у Бундестазі на дебатах, присвячених російським військовим погрозам Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вирішили не скорочувати персонал нашого посольства, а натомість – підтримати Україну також тим, щоб ми залишаємося присутніми, що ми інвестуємо, що дипломатія є абсолютним пріоритетом і що ми спільно виступаємо за безпеку України та всієї Європи", - заявила вона.

За словами Бербок, в нинішній складний момент особливо важливо фінансово та економічно підтримати Україну.

У своєму виступі міністр, зокрема, вказала на те, що Німеччина "вже багато років є одним з найбільших донорів України через МВФ, ЄС та двосторонню співпрацю". За її словами, наразі федеральний уряд працює над якомога швидшим виділенням Україні кредиту у розмірі 150 млн євро.

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"Також ми працюємо у сфері закупівлі вакцин, енергозабезпечення та процесу реформ в країні разом з нашими партнерами", - додала Бербок.

Говорячи про спільну позицію Німеччини та Франції як посередників у російсько-українському конфлікті, міністр зазначила, що через тиждень вона та її французький колега Жан-Ів Ле Дріан прибудуть з візитом до України, у ході якого також відвідають "контактну лінію".

Автор: 

Німеччина (7469) евакуація (2336) дипломати (569) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+15
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27.01.2022 15:54
+11
Не потрібні в Україні ще й німецькі агенти лапатної смердючої балалайні...
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27.01.2022 15:51
+7
подушек пришлите
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27.01.2022 15:52
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Хех...
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27.01.2022 15:51 Відповісти
Тобто німчура кацапів не боїться. 🤔 Цікаво, це те, що я думаю?
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27.01.2022 17:20 Відповісти
Німці намагаються розірватися на обидва боки - хочеться мати расійський газ й в той час не бути білою вороною в Європі по підтримці України проти москалів.
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27.01.2022 17:53 Відповісти
Не потрібні в Україні ще й німецькі агенти лапатної смердючої балалайні...
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27.01.2022 15:51 Відповісти
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27.01.2022 16:19 Відповісти
подушек пришлите
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27.01.2022 15:52 Відповісти
⚡Горила Тоні з Київського зоопарку розірвала плед, який їй подарували німці

Таким чином, було знищено єдину міжнародну допомогу, яку Німеччина надала Україні
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27.01.2022 16:12 Відповісти
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27.01.2022 16:20 Відповісти
Французи "майстри" знімати кіно і кепкувати над німцями після війни. А влітку 40-го німці розгромили Францію менш ніж за 6 тижнів і парадним стоєм (навіть не розвертаючись у бойові порядки!) зайшли в Париж. жалюгідні недобитки французької раті драпали вплав через Ла Манш у самих кальсонах. З "героєм" ДеГолем, доречі....
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27.01.2022 20:52 Відповісти
Фашисти. Їм навіть своїх не шкода. Чи може з москалями домовились, що ті "если шо" їх чіпати не будуть?
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27.01.2022 15:52 Відповісти
Вони тут своїх хазяїв почекають.
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27.01.2022 15:53 Відповісти
Нашій вдячності просто нема меж.
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27.01.2022 15:53 Відповісти
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27.01.2022 15:54 Відповісти
Для чого,кацапи ж їхні союзники,своїх не чіпатимуть
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27.01.2022 15:55 Відповісти
В гудки погудите...
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27.01.2022 15:58 Відповісти
А ми на знак подяки попросимо їх їхати додому.
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27.01.2022 15:58 Відповісти
Шо, так швидко вже бункер відновили і каски прислали?
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27.01.2022 15:58 Відповісти
Путин лично Меркель на ушко шепнул что войны не будет.
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27.01.2022 15:59 Відповісти
СпасіБкі.
Нахріна вам евакуюватися, бабло витрачати? Кацапам від вас жодної шкоди.
Ніякої допомоги Україні не надаєте, лише базікаєте, закликаєте почути ***** ще й "пп2" відстоюєте.
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27.01.2022 16:00 Відповісти
Немцы молодцы, кто бы что не говорил,
Лохи назначают руководить государСтвом
Артиста,
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27.01.2022 16:01 Відповісти
Артист ставит над мусорами помощника Валуева, алохи потом про плохих фрицев трепются
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27.01.2022 16:03 Відповісти
Він -- не артист. Не ображайте артистів.
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27.01.2022 16:07 Відповісти
Это невероятный героизм...
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27.01.2022 16:04 Відповісти
Можем им выдать бесплатно каски из гуманитарной помощи которые нам подогнал "надежнейший" союзник в войне с мордором....
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27.01.2022 16:04 Відповісти
немцы запретили продавать для "КБ Луч" высокоточные станки..
каски себе в жопу засуньте, а нам нужны в/т/станки..
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27.01.2022 16:07 Відповісти
В разі чого -- бункер під Одесою
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27.01.2022 16:08 Відповісти
В знак поддержки, с гордостью сообщаю,что работники посольства не будут неделю есть баварский сосиски и пить некоторые сорта пива....
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27.01.2022 16:11 Відповісти
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27.01.2022 16:12 Відповісти
потім пройдуть у спільному параді з московитами як у Польщі 1939-го, якщо Орді вдасться захопити Київ
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27.01.2022 16:17 Відповісти
Вотето солідарність!
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27.01.2022 16:17 Відповісти
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27.01.2022 16:22 Відповісти
це мені здається чи вона схожа на бєнядіктову?
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27.01.2022 16:24 Відповісти
нимеччина может идти на хуа-бей, с ней уже всё понятно как день, имея таких "друзей" и врагов не нужно. При запросе в 100тыс броников\касок они выделили нам 5тыс и раструбили об этом как о супер допомоге, я бы швырнул им назад эту подачку... сами разберемся...
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27.01.2022 16:26 Відповісти
Пива и колбасок пришлите ещё
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27.01.2022 16:26 Відповісти
Агенты должны работать и докладывать, что происходит в Киеве.
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27.01.2022 16:27 Відповісти
Краще б зброю надали...
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27.01.2022 16:29 Відповісти
німецьке посольство в Україні ,це є контора, за котрою ховається рашистська агентура,
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27.01.2022 16:37 Відповісти
Такие заявления должны звучать со всех уст бусы и печеньки уже не помогут Вместе значит до конца!!!
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27.01.2022 16:38 Відповісти
сиську может ещё покажешь в поддержку Украины?ну и дурааа...
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27.01.2022 17:02 Відповісти
ну так їх і бомбити росіяни-то не будуть.хто-ж посольства дружніх союзних країн бомбить?
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27.01.2022 17:11 Відповісти
А им чего бояться? Разве что дружественного огня, так бывает.
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27.01.2022 17:18 Відповісти
а навіщо евакуювати.
треба показати що вони з нами
зброї ху в жо а підтримка в саме такий спосіб
головне що літак заправлений чекає
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27.01.2022 17:25 Відповісти
Ще надуйте кульки повітрям та запустіть у небо на знак підтримки.
Ми неодмінно оцінимо. Забудемо і про турбіни у Криму і про саміт НАТО у 2008му і про газові потоки і про "палки у колеса" на постачання оборонного озброєння звісно теж ...
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27.01.2022 17:35 Відповісти
Пусть даст миллиард, мы на них сами оружие купим
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27.01.2022 17:38 Відповісти
А нам один хрен, будете вы эвакуироваться или нет!! всё это холостой выстрел на публикуЕС!
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27.01.2022 17:43 Відповісти
А чего им бояться? Союзники как никак с Рашей
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27.01.2022 17:54 Відповісти
Так вот оказывается для кого были предусмотрены поставки касок.
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27.01.2022 18:11 Відповісти
надо же какой уровень поддержки, топчик. не какие-то сраные джевлины, снаряды и гранатометы, а "решили не сокращать персонал".
это круто, мало кто решится на такое ))))))))
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27.01.2022 18:36 Відповісти
Немцы что-то знают.
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27.01.2022 19:06 Відповісти
Ещё и каски дадут. Вот это союзник, вот это партнёр
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27.01.2022 19:46 Відповісти
трудно понять каким образом это поддержка. ирония в том что это можно интерпретитовать с точностью до наоборот.
я слушал какой-то британский канал и репортер обосновывал выезд дипломатов как сигнал рф о том что им нельзя верить. значит германия верит рф? в то время когда никто другой им не верит
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27.01.2022 20:04 Відповісти
Німці знали і знають, що "... зрадники уже про все домовилися". Що клоун (після показухи з "концентрацією військ", клоунськими відосіками накшталт "небійтесьбудеситнотеплоімирно") погодився на поступки московії в обмін на ненапад (особливий статус, федералізація, можливо друга мова, ліквідація Церкви (ПЦУ і ТОМОСА), невступ до НАТО, нерозміщення і не створення наступальних озброєнь, жодного слова про Крим ... і т.п.) і посаду губернатора Малоросії. Німці знали і знають, що ЄС розвалиться і у Європі буде "кожен за себе", тому і бережуть Північний Потік і срали на санкції проти Росії. Німці знали і знають, що НАТО найближчим часом переформатується і т.з. Східний фланг ляже під Росію можливо - без єдиного пострілу. А Західна Європа ляже під Німеччину (по Ла Манш)Тому німці не давали і не дають нам зброї (навіть оборонної), знаючи, що вона Україні не знадобиться, бо вторгнення не буде бо продажні хахли самі підуть у ярмо. Саме тому німці і не виводять своє посольство ... а навіщо?
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27.01.2022 20:20 Відповісти
Що тут ще говорити! Дайте зброю!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦!
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12.05.2022 19:59 Відповісти
 
 