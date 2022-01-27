Рябчук зі зростом 194 см та вагою понад 90 кг не тягне на жертву. Це "самозакоханий вбивця з психічними відхиленнями", - Геращенко

Правоохоронні органи проведуть ретельне розслідування, щоб з'ясувати, що змусило строковика Артемія Рябчука розстріляти товаришів по службі.

Про це написав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує Цензор.НЕТ.

"Зараз у соціальних мережах розгорнулася дискусія, в якій багато авторів думок називають Артемія Рябчука, який холоднокровно розстріляв 10 людей, жертвою нестатутних відносин", - нагадує він.

За словами Геращенка, безумовно, і в Національній Гвардії, і правоохоронними органами буде проведено детальне розслідування цієї трагедії з похвилинним відновленням перебігу подій.

"Але, як на мене, Артемій жорсткий самозакоханий вбивця з психічними відхиленнями.

Крім того, він нагадує, що серед жертв Рябчука є, зокрема, двоє жінок, одна з яких була йому взагалі не знайома, а деякі його товариші по службі просто спали.

"Сам Рябчук зі зростом 194 сантиметри і вагою понад 90 кг не дуже тягне на жертву", - зазначає Геращенко.

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"Він мав можливість доповісти своєму безпосередньому командиру про те, що він зазнає переслідувань, або командиру свого командира. Або зателефонувати до "Гарячої лінії" НГУ, яка є на головній сторінці офіційного сайту", - резюмує він.

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.