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Новини
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Рябчук зі зростом 194 см та вагою понад 90 кг не тягне на жертву. Це "самозакоханий вбивця з психічними відхиленнями", - Геращенко

Рябчук зі зростом 194 см та вагою понад 90 кг не тягне на жертву. Це

Правоохоронні органи проведуть ретельне розслідування, щоб з'ясувати, що змусило строковика Артемія Рябчука розстріляти товаришів по службі.

Про це написав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує Цензор.НЕТ.

"Зараз у соціальних мережах розгорнулася дискусія, в якій багато авторів думок називають Артемія Рябчука, який холоднокровно розстріляв 10 людей, жертвою нестатутних відносин", - нагадує він.

За словами Геращенка, безумовно, і в Національній Гвардії, і правоохоронними органами буде проведено детальне розслідування цієї трагедії з похвилинним відновленням перебігу подій.

"Але, як на мене, Артемій жорсткий самозакоханий вбивця з психічними відхиленнями.

Крім того, він нагадує, що серед жертв Рябчука є, зокрема, двоє жінок, одна з яких була йому взагалі не знайома, а деякі його товариші по службі просто спали.

"Сам Рябчук зі зростом 194 сантиметри і вагою понад 90 кг не дуже тягне на жертву", - зазначає Геращенко.

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"Він мав можливість доповісти своєму безпосередньому командиру про те, що він зазнає переслідувань, або командиру свого командира. Або зателефонувати до "Гарячої лінії" НГУ, яка є на головній сторінці офіційного сайту", - резюмує він.

Рябчук зі зростом 194 см та вагою понад 90 кг не тягне на жертву. Це самозакоханий вбивця з психічними відхиленнями, - Геращенко 01

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

Автор: 

Дніпро (3295) стрілянина (1793) Національна гвардія (1564) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+37
Какая разница сколько весит, есть психологическое давление, которое намного хуже чем физическое...
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27.01.2022 16:12
+30
Чиновник который позволяет себе давать такие оценки до суда уже бы как пробка вылетел со службы на запад
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27.01.2022 16:17
+24
отпустите ребенка бедного - лучший в мире у мамы сын
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27.01.2022 16:13
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достали по ходу парня рослого и крепкого , диды-задроты прыщавые , перемкнуло пацану, себя уважающему и включились рефлексы...сотни случаев таких и еще похлеще у срочников!..вина сержантов и младшего офицерского комсостава, поощрящего дедовщину в армии во все времена...Балана не отпускать в отставку, любой на его месте с этим дерьмом с длинной историией, не управится в одночасье..
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27.01.2022 17:41 Відповісти
В школе, бурсе, дворе был уважаем, всех в кулаке держал, пахан так сказать.
А тут деды-задроты лося в засаде ...

Воинский коллектив своеобразная вещь!!! Да в любой коллектив надо вливаться итд итп
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27.01.2022 19:23 Відповісти
судя по выражению лица и фигуре, домашний пацан, не качок но крепкий от природы, воспитанный в традициях совка на книжках правильных...достали задроты его реально, и перемкнуло тоже реально, да так что моск напрочь отключился...так бывает, врачи это состояние знают...
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27.01.2022 23:40 Відповісти
Все может быть.

Подобные случаи для армий не редкость, и в Украине в том числе. Раньше ставился "гриф"

Доброе утро
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28.01.2022 06:56 Відповісти
Интересно, Геращенко служил? Судя по тому какую чушь он несет, он понятия не имеет о том, что творится в армии !!!!
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27.01.2022 17:45 Відповісти
Читаю комменты и диву даюсь - вы пытаетесь оправдать убийцу, хладнокровно расстрелявшего в т.ч. случайных людей!? Искренне желаю - дай Бог - вам или вашим родным оказаться на их месте! Вот тогда будете иметь полное право оправдывать таких убийц! И Геращенко тут совершенно ни при чем, как бы вы его не поливали грязью. Убийца жертва? Возможно. Жертва аборта!
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27.01.2022 17:49 Відповісти
Чоловіче, Ти в якіі кравні живеш? Тут правди не добьешся, або прогинаешся і платишь або .башиш як цей хлоп, особисто можу тримати злість на будь кого не більше неділі, потім попускає, цей же два місяца тримав, це ж мабуть кожного дня нагадували. Також, схоже хлопчина навіть телефону не мав, вже апріори лошара серед інших, чим ті виродки тоді від рашистів різняться? Непричетних дуже шкода, жінці героя дати посмертно яка не випустила …
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28.01.2022 02:32 Відповісти
Херащенко по прежнему зализывает проблему, как блюдце после Авакова. Играет дурака, пытаясь отгородить МВД от проблемы неуставных взаимотношений. А для этого, лезет в другую петлю, обьявляет_ мол " стрелявший психически хворый". Это еще одна серия марлизонского балета. МВД не при чем, это военкоматы поставляют психов в НГУ! При чем ту антропоменрические данные, Антоша - лизоблюд, даже карлсона с твоей комплекцией, при желании зачмырят за неделю!
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27.01.2022 18:04 Відповісти
Антоша вообще понимает, что пишет!
Если у этого парня были психические отклонения, то вопрос тут к медкомиссии и к психиатрам, которые прошляпили психически больного и его призвали в армию.
И, по-моему, патопсихологическую экспертизу ему после этой трагедии еще не проводили, ведь это дело нескольких дней.
На каком основании Антоша втирает тут про психические отклонения?
Уж лучше бы молчал.
Если таки установят, что он психические отклонения имеет, надо наказывать членов медкомиссии, прошляпивших это.
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27.01.2022 18:05 Відповісти
Антоша уводит от версии дедовщины.
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27.01.2022 18:36 Відповісти
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27.01.2022 18:09 Відповісти
Нифига подобного. В НГУ призывают призывников не ниже 2 категории здоровья

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27.01.2022 18:24 Відповісти
Понятно, что маскали разгоняют тему дедовщини, не идите малороси в нацгвардию, а то также будет.
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27.01.2022 18:26 Відповісти
Кто служил в армии, тот поймет))) не оправдает!!!! но поймет - ибо там гнобить умеют, тем более он из христиан-евангелистов. В этой связи вопрос - такие вроде идут на альтернативную службу, без оружия? Даже в СССР им не давали автомат в руки... И еще - парню 20 - а как он на срочку попал, у нас же призыв с 21? По желанию - да, можно и с 18, но берут большие сомнения, чтобы баптисты-евангелисты в очереди в военкоматы стояли.
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27.01.2022 18:35 Відповісти
Чи Артем «жесткий самовлюбленный убийца с психическими отклонениями», чи «жертва неуставньіх отношений» - це має вирішити суд. А от розганяти нена́висть в інтернеті, нав'язуючи суспільству своє бачення ситуації, раднику міністра внутрішніх справ зовсім не личить. Завдяки нерозважній поведінці клоуна вже постраждали невинні люди. Так що, Антоне, не повторюй його помилку. Іноді краще лизати тарілку, аніж говорити.
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27.01.2022 19:31 Відповісти
І ВЕЛЕТНЯ можна довести до сказу. Якщо розслідування буде не таким, як з Порошенко, то мотиви жахливого вчинку нацгвардійця будуть знайдені. Але мені, здається, якщо в нього немає шизофреніїї, то просто ДІСТАЛИ!
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27.01.2022 20:22 Відповісти
Геращенко, ты служил бойцом срочную? Если нет- замолчи свой рот, бестолковый.
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27.01.2022 21:48 Відповісти
вес-рост не имеет значения. мамонтов вон всех истребили.
надо смотреть тщательно психиатрию и была ли дедовщина.
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27.01.2022 22:41 Відповісти
Ні сумніваюся , жінок як і дітей змі часто в «окрему категорію» жертв записує
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28.01.2022 10:16 Відповісти
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