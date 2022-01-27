Рябчук зі зростом 194 см та вагою понад 90 кг не тягне на жертву. Це "самозакоханий вбивця з психічними відхиленнями", - Геращенко
Правоохоронні органи проведуть ретельне розслідування, щоб з'ясувати, що змусило строковика Артемія Рябчука розстріляти товаришів по службі.
Про це написав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує Цензор.НЕТ.
"Зараз у соціальних мережах розгорнулася дискусія, в якій багато авторів думок називають Артемія Рябчука, який холоднокровно розстріляв 10 людей, жертвою нестатутних відносин", - нагадує він.
За словами Геращенка, безумовно, і в Національній Гвардії, і правоохоронними органами буде проведено детальне розслідування цієї трагедії з похвилинним відновленням перебігу подій.
"Але, як на мене, Артемій жорсткий самозакоханий вбивця з психічними відхиленнями.
Крім того, він нагадує, що серед жертв Рябчука є, зокрема, двоє жінок, одна з яких була йому взагалі не знайома, а деякі його товариші по службі просто спали.
"Сам Рябчук зі зростом 194 сантиметри і вагою понад 90 кг не дуже тягне на жертву", - зазначає Геращенко.
"Він мав можливість доповісти своєму безпосередньому командиру про те, що він зазнає переслідувань, або командиру свого командира. Або зателефонувати до "Гарячої лінії" НГУ, яка є на головній сторінці офіційного сайту", - резюмує він.
Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.
Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..
За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.
О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.
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А тут деды-задроты лося в засаде ...
Воинский коллектив своеобразная вещь!!! Да в любой коллектив надо вливаться итд итп
Подобные случаи для армий не редкость, и в Украине в том числе. Раньше ставился "гриф"
Доброе утро
Если у этого парня были психические отклонения, то вопрос тут к медкомиссии и к психиатрам, которые прошляпили психически больного и его призвали в армию.
И, по-моему, патопсихологическую экспертизу ему после этой трагедии еще не проводили, ведь это дело нескольких дней.
На каком основании Антоша втирает тут про психические отклонения?
Уж лучше бы молчал.
Если таки установят, что он психические отклонения имеет, надо наказывать членов медкомиссии, прошляпивших это.
надо смотреть тщательно психиатрию и была ли дедовщина.